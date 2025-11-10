Giriş
    Meta dev yatırım planını açıkladı: 600 milyar dolar

    Yapay zekâ yarışında geride kaldığını kabul ederek vites arttıran Meta, veri merkezleri ağırlıklı olmak üzere ABD sınırları içerisinde 600 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı. 

    Meta Tam Boyutta Gör
    ABD başkanı Donald Trump’ın teknoloji devlerini ülkeye yatırım yapmaya teşvik etme süreci içerisinde Meta da payına düşeni aldı. Bir süredir Zuckerberg’in üstü kapalı bahsettiği devasa yatırım nihayet detaylandı. 

    600 milyar dolarlık yatırım

    Yapılan açıklamaya göre Meta şirketi 2028 yılına kadar ABD altyapısı ve iş gücüne 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. ABD altyapısının şampiyonu olma hedefini belirleyen Meta, yatırımların bunu destekleyeceğini belirtiyor. 

    Herkes için süper yapay zekâ geliştirme ve yeni nesil yapay zekâ ürünlerine odaklandığını belirten Zuckerberg, veri merkezlerinin bu yolda çok kritik olduğunu ifade ediyor. Bugüne kadar 30 bin niteliğe dayalı iş pozisyonu ve 5 bin operasyonel iş pozisyonu yaratan Meta, bunu daha da ileriye taşımak istiyor. 

    Şirket, veri merkezlerinin enerji ve su kullanımında daha verimli olacağını, su açısından 2030 yılına kadar pozitif olmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, yerel okul ve STK’lara milyonlarca dolar hibe verileceği, vergi-altyapı gibi yerel hizmetlerin destekleneceği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

