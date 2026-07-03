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    Zuckerberg kabul etti: Meta, yapay zekada beklenenden yavaş ilerliyor

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka ajanlarının beklenen hızda gelişmediğini kabul etti. Şirketin kapsamlı yeniden yapılanmasının da planlandığı gibi ilerlemediğini söyledi.

    Zuckerberg: Meta, yapay zekada beklenenden yavaş ilerliyor Tam Boyutta Gör

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yapay zeka alanındaki en büyük hedeflerinden biri olan AI ajanlarının (AI agents) beklenenden daha yavaş ilerlediğini kabul etti. Zuckerberg, son dört aylık süreçte bu teknolojinin öngördükleri hızda gelişmediğini ve yapılan organizasyonel değişikliklerin henüz beklenen sonuçları vermediğini ifade etti.

    Meta'nın yeniden yapılanması da beklendiği gibi gitmedi

    Zuckerberg, yılın başında başlatılan kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin de planlandığı kadar sorunsuz ilerlemediğini dile getirdi. Şirket yönetiminin değişikliklerin zamanlamasını yanlış hesapladığını belirten Zuckerberg, sürecin daha düzenli yürütülebileceğini ifade etti.

    Meta, Mayıs ayında küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkarmış, ayrıca yaklaşık 7 bin çalışanını yapay zeka odaklı ekiplere kaydırmıştı. Bu kararlar şirket içinde tepkiyle karşılanırken çalışanların motivasyonu konusunda da soru işaretleri oluşturmuştu.

    Yeniden yapılanmanın temel amacı, hızla büyüyen yapay zeka altyapısı yatırımlarını finanse etmek ve AI destekli çalışma modelleriyle verimlilik artışı sağlamak olarak açıklanmıştı. Zuckerberg, Mayıs ayında çalışanlara yaptığı açıklamada bu yıl şirket genelinde yeni bir toplu işten çıkarma planlanmadığını söylemişti.

    AI yatırımlarının etkisi için 3 ila 6 ay daha bekleniyor

    Meta'nın bu yıl yapay zeka altyapısına 145 milyar dolara kadar yatırım yapması bekleniyor. Bu rakam, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekaya ayıracağı 700 milyar doların üzerindeki toplam harcamanın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Buna rağmen Zuckerberg, şirketin yaptığı yatırımların daha belirgin sonuçlarını önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde görmeyi beklediğini söyledi.

    Öte yandan toplantıda konuşan Meta Teknoloji Direktörü (CTO) Andrew Bosworth ise şirketin çalışan bilgisayarlarına kurduğu ve tartışmalara neden olan fare hareketlerini ile dijital etkinlikleri takip eden yazılımla ilgili inceleme hakkında bilgi verdi. Bosworth, yaşanan veri güvenliği olayının ardından yapılan değerlendirmenin, çalışan verilerinin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmadığını ortaya koyduğunu açıkladı.

    Meta, geçen ay hassas verilerin açığa çıkması ihtimali nedeniyle söz konusu programı geçici olarak durdurmuş ve inceleme başlatmıştı. Bosworth, yazılımın yeniden devreye alınması halinde kullanımın bu kez isteğe bağlı olacağını belirtti.

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