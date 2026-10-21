Zyxel, uygun fiyatlı WiFi 7 access point modellerini duyurdu

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Zyxel, küçük işletmelere, home office çalışanlara ve profesyonel kullanıcılara gereksiz maliyet veya karmaşıklık yaratmadan ultra hızlı WiFi 7'ye geçmeleri için pratik bir yol sunmak üzere taslanan NWA50BE MAX ve NWA90BE MAX access point cihazlarını duyurdu. WiFi 7 desteği sunan modeller, bulut üzerinden yönetim ve düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. Üç bantlı bağlantı desteğiyle 9,3 Gbps'ye kadar teorik hız sunarken küçük işletmelerin ağ altyapılarını daha kolay yönetmesini amaçlıyor.

İşletmelerde bilgisayarlar, akıllı telefonlar, ödeme terminalleri ve güvenlik kameraları aynı kablosuz ağı kullandığında bağlantı yoğunluğu performans sorunlarına yol açabiliyor. Zyxel'in yeni modelleri, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarında eş zamanlı çalışarak cihazlar arasındaki kablosuz trafiği dağıtıyor. Böylece çok sayıda cihazın bağlandığı ortamlarda ağ performansının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Zyxel NWA50BE MAX ve NWA90BE MAX neler sunuyor?

Her iki model de WiFi 7 standardını ve üç bantlı bağlantıyı destekliyor. Yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan cihazlar 6 GHz bandını kullanırken eski nesil cihazlar 2,4 GHz veya 5 GHz bantlarında çalışmayı sürdürebiliyor.

Modellerin bir diğer özelliği ise Akıllı Mesh MLO desteği. Bu teknoloji, access point'ler arasında birden fazla frekans bandını kullanan kablosuz bağlantılar kurulmasına imkan tanıyor. Özellikle yeni ağ kablosu çekmenin zor olduğu alanlarda kablosuz kapsama alanını genişletmek kolaylaşıyor.

Tam Boyutta Gör

Zyxel'in Nebula bulut platformuyla uyumlu olan cihazlar, uzaktan yapılandırma, gerçek zamanlı izleme ve merkezi yönetim özellikleri sunuyor. Platformun temel yönetim özelliklerine ücretsiz erişim sağlanırken işletmeler ihtiyaçlarına göre daha gelişmiş yönetim seçeneklerine geçebiliyor.

İki model arasındaki önemli farklardan biri güvenlik ve erişim kontrolü tarafında ortaya çıkıyor. NWA90BE MAX, misafirler için özel oturum açma sayfaları oluşturulmasını sağlayan captive portal özelliğini destekliyor. IEEE 802.1X ve RADIUS desteği de çalışanlar ile misafirlerin ağ erişimlerinin ayrı ayrı yönetilmesine imkan tanıyor.

Güç tüketimi 15 W seviyesinde

Zyxel, yeni access point modellerinin maksimum güç tüketiminin 15 W olduğunu belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre cihazlar, benzer üç radyolu WiFi 7 access point'lere kıyasla yüzde 38'e kadar daha az güç tüketebiliyor.

NWA50BE MAX ve NWA90BE MAX, güç adaptörüyle veya adaptör olmadan satın alınabilecek. Halihazırda uyumlu bir USB-C ya da PoE güç kaynağı bulunan işletmeler, adaptörsüz sürümü tercih ederek maliyetleri azaltabilecek ve elektronik atık oluşumunu önleyebilecek.

Zyxel NWA50BE MAX ve NWA90BE MAX yakında Türkiye'de

Zyxel NWA50BE MAX yalnızca Amazon üzerinden satışa sunulacak. NWA90BE MAX ise şirketin kanal ortakları aracılığıyla kullanıcılara ulaşacak. Modellerin Türkiye satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

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Zyxel, uygun fiyatlı WiFi 7 access point modellerini duyurdu

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