ZyXEL'den Küçük Ölçekli Firmalara Büyük Güvenlik Çözümü!

Bağlantı teknolojileri alanında dünya lideri ZyXEL, yeni nesil ZyWALL USG 50 Ağ Güvenlik Çözümü ile küçük işletmelere kurumsal sınıfta, büyük bir güvenlik sağlıyor. ZyXEL’in bu üçüncü nesil ağ güvenlik duvarı sayesinde küçük işletmeler, büyük şirketlerin sahip olduğu olanaklara kavuşurken, yüksek maliyetli yatırımlar yapma zorunluluğundan da kurtuluyor.

Dünyanın lider bağlantı çözüm ve teknoloji sağlayıcılarından ZyXEL, küçük işletmelerin ağ güvenliğini mükemmel bir şekilde sağlayacak yeni nesil ZyWALL USG 50 Ağ Güvenlik Çözümü’nü duyurdu. Kurumsal ağları internet bağlantısı ve yerel ağ üzerinden gelebilecek her türlü iç ve dış saldırıya karşı koruyan ZyWALL USG (Birleşik Güvenlik Ağ Geçidi) çözümleri, küçük işletme pazarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor. ZyXEL’in yenilenen üçüncü nesil USG güvenlik serisinin bir parçası olan USG 50 Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM - Unified Threat Management) cihazı, 10 kişiye kadar kullanıcıyı destekliyor. ZyWALL USG 50, Durum Bazlı Paket Denetleme (SPI) güvenlik duvarı, anti virüs programı, Atak Tespit ve Önleme (IDP), içerik filtreleme, anti spam ve Sanal Özel Ağ (VPN) özelliklerini tek bir kutuda bir araya getiriyor. ZyXEL’in ZyWALL USG serisi Avrupa çapında 400.000’den fazla işletme tarafından tercih ediliyor.

3G yedekleme desteği ile bilgi kayıplarına son!

Günümüzde artık küçük ölçekli şirketler de büyük şirketler gibi kendilerinin ve müşterilerinin sahip oldukları finansal bilgilerin, kayıtların ve diğer kaynakların iç ve dış güvenliğini ağ ortamında yüzde 100 sağlamak zorunda. Yeni ZyWALL USG çözümleri işte bu noktada devreye girerek, küçük ölçekli işletmeleri büyük şirketlerin sahip olduğu olanaklara kavuştururken, yüksek maliyetli yatırımlar yapma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Yeni ZyWALL USG 50’nin etkin trafik akış kontrolü özelliği sayesinde ağlar virüs, solucan, Truva atı, casus yazılım, bilgi hırsızlığı saldırıları ve diğer internet tehditlerinden korunmuş oluyor. Bunun yanında ICSA güvenlik duvarı sertifikasına sahip USG 50, ağı dışarıdan gelen saldırılara karşı savunurken, ICSA sertifikalı IPSec özelliğiyle de güvenli uzaktan erişimin tadını çıkarmanızı sağlıyor. Uç Nokta Güvenliği (EPS) özelliği ise ağa bağlı bilgisayarlarda anti virüs yazılımı denetimini yaparak, güvenlik açığı olmamasını sağlıyor.

ZyWALL USG 50, WAN ve 3G yedekleme özelliğiyle küçük ölçekli ofislere kesintisiz internet erişimi de sağlıyor. Çoklu WAN portu desteğinin yanında, USB yuvasına sahip olan cihaz, böylece kablolu internet bağlantısında oluşan kesintiler sırasında otomatik olarak 3G ile internete bağlanarak bilgi kayıpları ve başka zararların oluşmasının da önüne geçmiş oluyor.

Ağ performansını artıran özellikler

Yeni ZyWALL USG 50, gerçek zamanlı içerik denetimi ve uygulama filtreleme anlamında çok yüksek bir performansa sahip. Bu nedenle de ağları sadece farklı internet tehditlerine karşı korumakla kalmıyor, aynı zamanda iş operasyonunun verimliliği ve yüksek ağ performansı da sunuyor. SecuASIC teknolojisi ve donanım revizyonu ile yenilenen Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM) çözümüne sahip olan cihazın, böylece güçlü bir performans sergilemesi mümkün oluyor. ZyWALL USG50 100Mbps güvenlik duvarı ile 50Mbps VPN performansına, güçlü hibrid IPSec ve SSL VPN özelliğine, bant genişliği yönetimine, ZyXEL ya da Kaspersky’in anti virüs yazılım ve ZyXEL’in Atak Tespit ve Önleme (IDP) desteğine sahip.

Çalışanların sosyal medya kullanımları kontrol altında

İş ile ilgisi olmayan Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya kullanımları işin güvenliği ile ilgili ciddi tehditler oluşturmasının yanında verimliliği düşürüyor ve ağın bant genişliğini de olumsuz etkileyebiliyor. ZyWALL USG 50, granüler kontrol özelliğiyle küçük işletmeleri buralardan gelebilecek internet saldırılarına karşı da koruyor. Uygulama güvenliği özellikleri ise anlık mesajlaşma ve P2P uygulama kullanımlarını çalışan bazında tek tek ayarlama imkanı verip, ağ güvenliğinin yanında bant genişliği kullanımının ve çalışanların verimini artırmasına katkıda bulunuyor.

Dünyanın ilk çevreci güvenlik duvarı

ZyXEL’in IntelliEnergy teknolojisine sahip olan ZyWALL USG 50, “Dünyanın ilk çevreci güvenlik duvarı” olma özelliğine de sahip. Yaklaşık %80 oranında enerji tasarrufu sağlayan USG 50, akıllı güç tüketimi yönetimi desteğinin de yardımıyla enerji masraflarının azaltılmasında da önemli bir katkıda bulunuyor.

Kapsamlı raporlama sistemi, ömür boyu ücretsiz firmware güncelleme desteği ve 5651 Sayılı Kanun çerçevesinde gelişmiş loglama yazılımı ise ZyWALL USG 50’nin sahip olduğu diğer artı özellikler arasında yer alıyor.

Ürün tanıtım videosuna http://www.youtube.com/watch?v=e_mXdTWw9o8&feature=related bağlantısından ulaşılabilir.

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