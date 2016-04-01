Kullanıcı testlerine göre 4.5G’de gerçek hızlar ne oldu?

DonanımHaber forumlarında burada yer alan konuda hız testi sonuçlarını 00.00’dan hemen sonra paylaşmaya başlayan kullanıcılar heyecan verici rakamlar gördü. 200Mbps seviyesinin zorlandığı testlerde bazı kullanıcıların 4.5G’ye rağmen çok düşük hızlar aldığı görüldü.
Tamamen kullanıcıların elde ettiği hız testi sonuçlarına göre elde ettiğimiz verilerin doğruluk oranı elbette ki çok düşük. Rakamlar sadece forum kullanıcılarının elde ettiği rakamları yansıttığı için kesinlik ifadesi kullanmak asla doğru olmayacaktır.
Elde edilen veriler ışığında DonanımHaber forumlarındaki kullanıcılar için 4.5G’de ilgi çekici rakamlar şöyle:
- Tüm operatörler baz alındığında 4.5G ortalama indirme hızı: 59.99Mbps, ortalama yükleme hızı: 11,51Mbps
- İstanbul, Ankara ve İzmir için 4.5G ortalama indirme hızı: 56,55Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps
- İstanbul hariç Anadolu’da 4.5G ortalama indirme hızı: 63,65Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps
Open Signal Şubat 2016 rakamlarına göre Avrupa’da 4G indirme hızlarında ortalamalar şöyle:
- Macaristan: 28.13Mbps
- Romanya: 25.94Mbps
- Danimarka: 25.04Mbps
- Hollanda: 23.10Mbps
- Avusturya: 22.79Mbps
- İspanya: 20.92Mbps
- Norveç: 19.68Mbps
- Litvanya: 18.92Mbps
- Belçika: 18.77Mbps
- Yunanistan: 18.72Mbps
Dünyada ise indirme hızlarında 2015 sonu itibariyle oluşmuş veriler şöyle:
- Singapur: 37Mbps
- Yeni Zelanda: 29Mbps
- Macaristan: 28Mbps
- İsrail: 28Mbps
- Güney Kore: 27Mbps
- Romanya: 26Mbps
- Danimarka: 25Mbps
- Avustralya: 24Mbps
- Birleşik Arap Emirlikleri: 23Mbps
- Hollanda: 23Mbps
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Daha ne kadar gerçek olacak acaba?
Özel ortamlarda özel cihazlarla yapılan testler mi?
Gerçek hayattan gerçek sonuç işte. Cam gibi ortaya koymuş sonuçları arkadaşlar.
Bizim ülke harbiden masal aleminde yaşıyor zira hayali gerçek bilir olmuşuz.