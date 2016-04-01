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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Kullanıcı testlerine göre 4.5G’de gerçek hızlar ne oldu?

DonanımHaber forumlarında 4.5G deneyimlerini aktaran kullanıcılar, 4.5G hız testi sonuçlarını paylaştı. Peki ortalamalarda kaç mbps hızlar görüldü? İşte analiz sonuçları:
3 yıl
15b
1
64
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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1 Nisan 2016 itibariyle hayatımıza giren 4.5G, için operatörler ciddi bir alt yapı yatırımı ve reklam harcaması yaptı. Tüm bu emeğin karşılığında görebileceğimiz maksimum hızlar büyük merak konusuydu. Kota artırımı konusunda kısa süreli kampanyalar ile kullanıcıların 4.5G’yi deneyimlemesine olanak tanıyan operatörler, uzun solukta ise hıza endekslendiğinde şimdilik pek tatmin edici görünmeyen paket seçenekleri sunuyor.

DonanımHaber forumlarında burada yer alan konuda hız testi sonuçlarını 00.00’dan hemen sonra paylaşmaya başlayan kullanıcılar heyecan verici rakamlar gördü. 200Mbps seviyesinin zorlandığı testlerde bazı kullanıcıların 4.5G’ye rağmen çok düşük hızlar aldığı görüldü.

Tamamen kullanıcıların elde ettiği hız testi sonuçlarına göre elde ettiğimiz verilerin doğruluk oranı elbette ki çok düşük. Rakamlar sadece forum kullanıcılarının elde ettiği rakamları yansıttığı için kesinlik ifadesi kullanmak asla doğru olmayacaktır.

Elde edilen veriler ışığında DonanımHaber forumlarındaki kullanıcılar için 4.5G’de ilgi çekici rakamlar şöyle:

  • Tüm operatörler baz alındığında 4.5G ortalama indirme hızı: 59.99Mbps, ortalama yükleme hızı: 11,51Mbps
  • İstanbul, Ankara ve İzmir için 4.5G ortalama indirme hızı: 56,55Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps
  • İstanbul hariç Anadolu’da 4.5G ortalama indirme hızı: 63,65Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps
Peki 4G’de dünya ortalaması ne durumda?

Open Signal Şubat 2016 rakamlarına göre Avrupa’da 4G indirme hızlarında ortalamalar şöyle:

  1. Macaristan: 28.13Mbps
  2. Romanya: 25.94Mbps
  3. Danimarka: 25.04Mbps
  4. Hollanda: 23.10Mbps
  5. Avusturya: 22.79Mbps
  6. İspanya: 20.92Mbps
  7. Norveç: 19.68Mbps
  8. Litvanya: 18.92Mbps
  9. Belçika: 18.77Mbps
  10. Yunanistan: 18.72Mbps
Open Signal verilerine göre 2G, 3G, 4G ve WiFi için dünya genelinde ortalama veriler şöyle:

Dünyada ise indirme hızlarında 2015 sonu itibariyle oluşmuş veriler şöyle:

  1. Singapur: 37Mbps
  2. Yeni Zelanda: 29Mbps
  3. Macaristan: 28Mbps
  4. İsrail: 28Mbps
  5. Güney Kore: 27Mbps
  6. Romanya: 26Mbps
  7. Danimarka: 25Mbps
  8. Avustralya: 24Mbps
  9. Birleşik Arap Emirlikleri: 23Mbps
  10. Hollanda: 23Mbps

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mkyb 3 yıl en beğenilen
Hızı boşverin kota önemli kota.
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There goes your life 3 yıl
25 mbit ile yapamayacağınız bir şey yok, önemli olan karşı tarafın muslukları açması. Kotalar yükselsin iş tamamdır, hızlar güzel.
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der_Kaiser 3 yıl
OP "Tamamen kullanıcıların elde ettiği hız testi sonuçlarına göre elde ettiğimiz verilerin doğruluk oranı elbette ki çok düşük. Rakamlar sadece forum kullanıcılarının elde ettiği rakamları yansıttığı için kesinlik ifadesi kullanmak asla doğru olmayacaktır." demiş
Daha ne kadar gerçek olacak acaba?
Özel ortamlarda özel cihazlarla yapılan testler mi?
Gerçek hayattan gerçek sonuç işte. Cam gibi ortaya koymuş sonuçları arkadaşlar.
Bizim ülke harbiden masal aleminde yaşıyor zira hayali gerçek bilir olmuşuz.
OP "Tamamen kullanıcıların elde ettiği hız testi sonuçlarına göre elde ettiğimiz verilerin doğruluk oranı elbette ki çok düşük. Rakamlar sadece forum kullanıcıl...
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Tensi 2 yıl
Bendeki G2 LS980 TR'de 3G calisyor. 4G destekli arkadaslala yanyana kullaniyoruz. Testte onunki benden 4-5 kat hizli. Is internet sayfasi acmaya gelince hic fark yok. Bakmayin boyle bos testlere. Acmaya calistigin site sana 150 Mbitle mi veri gonderiyor sanki. Pratikte farketmesi icin en az 3 sene lazim. Zaten 2 GB kotasiyla korka korka aciyor sayfalari. 150 Mb minicik kota yerine 10 GB 10 Mb versinler.
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YveJhin 2 yıl Tensi
Tensi
Bendeki G2 LS980 TR'de 3G calisyor. 4G destekli arkadaslala yanyana kullaniyoruz. Testte onunki benden 4-5 kat hizli. Is internet sayfasi acmaya gelince hic fark yok. Bakmayin boyle bos testlere. Pratikte farketmesi icin en az 3 sene lazim. Zaten 2 GB kotasiyla korka korka aciyor sayfalari. 150 Mb minicik kota yerine 10 GB 10 Mb versinler.

Aslin da hizdan cok, ping onemli.
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UltimazeManny 3 yıl
Mr. Jingles
Aydın Nazilli [separator]
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Bende Nazilli'deyim.Bu hızı Nazilli'nin hangi mahallesinden aldınız?
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Mr. Jingles 3 yıl
Aydın Nazilli

[separator]
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DH Misafiri 3 yıl
Çin'de okuyan arkadaşın 4G testini izleyin yeter. Umudum zamanla (kısa sürede inşallah) herşeyin daha da düzeleceğidir. Lokasyon bazında 70 Mbps gören var. Önemli olan geneldeki ortalama hız diye düşünüyorum
youtube.com/...
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Tomurxx 3 yıl
Kotalar neymiş birde onu çıkartın aydınlanalım. 4.5g diye tutturacagınıza akk kaldırın.
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DH Misafiri 3 yıl
Valla beyler ben çeşmede yaşıyorum lte ile 120 yi gördüm telefon g3 screenshot atmak isterdim
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DH Misafiri 3 yıl
Ortalama kotalarıda yazsaydınız karşılaştırma daha iyi olurdu.
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DH Misafiri 3 yıl
vah zavallı türkiyem. bu kotalarla 10 nu bile beğenmeyen var.valla doğru söyleniyor hakettiğimiz gibi yönetiliyoruz.
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DH Misafiri 3 yıl
İzmir Merkez' de 3G ile 4.5G arasında Turkcellde de fark yok.
Olsa ne olacak..375Mb/s hızı görsek ne olacak ? bu kotalarla ne olacak ki ? nasılda kandırılıyor cahil halkım hız derdine düşürülüp !
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mosyozzz 3 yıl
Vodafone Karaman ustteki 4g alttaki 3g nasıl ama

[separator]
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