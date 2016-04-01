Kullanıcı testlerine göre 4.5G’de gerçek hızlar ne oldu?





1 Nisan 2016 itibariyle hayatımıza giren 4.5G, için operatörler ciddi bir alt yapı yatırımı ve reklam harcaması yaptı. Tüm bu emeğin karşılığında görebileceğimiz maksimum hızlar büyük merak konusuydu. Kota artırımı konusunda kısa süreli kampanyalar ile kullanıcıların 4.5G’yi deneyimlemesine olanak tanıyan operatörler, uzun solukta ise hıza endekslendiğinde şimdilik pek tatmin edici görünmeyen paket seçenekleri sunuyor.

DonanımHaber forumlarında burada yer alan konuda hız testi sonuçlarını 00.00’dan hemen sonra paylaşmaya başlayan kullanıcılar heyecan verici rakamlar gördü. 200Mbps seviyesinin zorlandığı testlerde bazı kullanıcıların 4.5G’ye rağmen çok düşük hızlar aldığı görüldü.

Tamamen kullanıcıların elde ettiği hız testi sonuçlarına göre elde ettiğimiz verilerin doğruluk oranı elbette ki çok düşük. Rakamlar sadece forum kullanıcılarının elde ettiği rakamları yansıttığı için kesinlik ifadesi kullanmak asla doğru olmayacaktır.

Elde edilen veriler ışığında DonanımHaber forumlarındaki kullanıcılar için 4.5G’de ilgi çekici rakamlar şöyle:

Tüm operatörler baz alındığında 4.5G ortalama indirme hızı : 59.99Mbps, ortalama yükleme hızı: 11,51Mbps

: 59.99Mbps, ortalama yükleme hızı: 11,51Mbps İstanbul, Ankara ve İzmir için 4.5G ortalama indirme hızı : 56,55Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps

: 56,55Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps İstanbul hariç Anadolu’da 4.5G ortalama indirme hızı: 63,65Mbps, ortalama yükleme hızı: 22,53Mbps

Peki 4G’de dünya ortalaması ne durumda?

Open Signal Şubat 2016 rakamlarına göre Avrupa’da 4G indirme hızlarında ortalamalar şöyle:

Macaristan: 28.13Mbps Romanya: 25.94Mbps Danimarka: 25.04Mbps Hollanda: 23.10Mbps Avusturya: 22.79Mbps İspanya: 20.92Mbps Norveç: 19.68Mbps Litvanya: 18.92Mbps Belçika: 18.77Mbps Yunanistan: 18.72Mbps

Open Signal verilerine göre 2G, 3G, 4G ve WiFi için dünya genelinde ortalama veriler şöyle:

Dünyada ise indirme hızlarında 2015 sonu itibariyle oluşmuş veriler şöyle:

Singapur: 37Mbps Yeni Zelanda: 29Mbps Macaristan: 28Mbps İsrail: 28Mbps Güney Kore: 27Mbps Romanya: 26Mbps Danimarka: 25Mbps Avustralya: 24Mbps Birleşik Arap Emirlikleri: 23Mbps Hollanda: 23Mbps