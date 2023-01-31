WLAN nedir? Modem WLAN ışığı yanmıyor & yanıp sönüyor ne demek?

WLAN, evler, ofisler, kafeler, hatta birçok halka açık yerde telefonumuzun paketinden harcamadan internete bağlanmamızı sağlıyor. Kablosuz yerel alan ağı ya da kısaca WLAN, WiFi ile aynı anlamda kullanılsa da aslında farklı terimler. Peki WLAN ne demek, ne işe yarar? Modemdeki WLAN tuşu nedir, WLAN ışığı yanmıyor ya da yanıp sönüyor çözümü dahil Wireless LAN hakkında her şey yazımızın devamında.

WLAN nedir ❓ Tam Boyutta Gör Modemdeki WLAN nedir diye merak edenler için WLAN kısaca; bir kablosuz dağıtım yöntemidir. Wireless LAN, ev, okul, ofis binası, kampüs gibi sınırlı bir alanda yerel alan ağı oluşturmak için iki veya daha fazla cihazın kablosuz olarak bağlanmasına izin veren bir kablosuz ağ olarak tanımlanabilir. WLAN açılımı ise Wireless Local Area Network idir. Türkçe'de Kablosuz Yerel Alan Ağı anlamına gelir. İşbu WLAN tuşu nedir? sorusuna gelince, WLAN tuşu da kablosuz bağlantıyı açıp kapatmanızı sağlar. iPhone WLAN nedir 📱 WLAN, iPhone'larda da kablosuz yerel alan ağı anlamına gelir ve genelde WiFi ile aynı anlamda kullanılır. Dolayısıyla “Bir kablosuz ağa bağlanın” veya “Bir kablosuz yerel alan ağına bağlanın” genellikle aynı şeydir. Görünen terim, cihaz için seçilen dile bağlı olarak değişir. Bazı cihazlarda WiFi yerine WLAN görülebilir.

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WLAN ne işe yarar 💡 Tam Boyutta Gör WLAN, bir ağ geçidi aracılığıyla daha geniş alanda internet bağlantısı sağlayabilir. WLAN, kablolu ağ bağlantısını korurken ağ kullanıcılarına hareketlilik sağlamak için radyo iletişimini kullanan bir yerel alan ağıdır. WLAN’lar erişim noktası (access point) adı verilen bir aygıtı kablolu ağın ucuna bağlayarak oluşturulur. Yerel alan kablosuz ağı olan LAWN (Local Area Wireless Network) olarak da adlandırılan WLAN’ın performansı diğer kablosuz ağlara göre yüksektir. Kablolu ağların mobil yayılımında kullanılır. WLAN standartları; HiperLAN, WiFi ve IEEE 802.11’dir. Masaüstü/laptop, mobil uygulama ve internet üzerinde çalışan tüm cihazlara hizmet sunar. WLAN, ekonomik bir yöntemdir ve kısa sürede kurulabilir. WLAN, kullanıcılara yerel kapsama alanı içinde hareket ederken ağa bağlı kalma esnekliği sağlar. Markaların çoğu WiFi marka adı olan IEE 802.11 standartlarına dayanır.

WLAN ve WiFi farkı nedir 🆚 Tam Boyutta Gör WLAN ve WiFi aynı şey mi? çok merak ediliyor. WLAN ve WiFi terimleri birbirinin yerine kullanılsa da bunlar iki farklı kablosuz teknoloji. WLAN; radyo frekanslarını kullanarak yerel ağ düğümlerini birbirine bağlarken, WiFi ise bir WLAN türüdür ve WLAN oluşturmak için kullanılır. WLAN temelde nispeten küçük bir alanda, LAN’dan LAN’a, WLAN’dan LAN’a, WLAN’dan WLAN’a gibi noktadan noktaya veya uçbirimden uçbirime veri iletişimlerine izin verir. LAN’lar tipik olarak bükümlü çift, koaksiyel tel, bazı durumlarda da optik fiber kullanır. WLAN, bu fiziksel bağlantılardan kurtulur ve ağ içinde veri iletmek/almak yerine elektromanyetik dalga sinyallerini kullanır. İletim, geleneksel LAN tarafından sağlanan kadar hızlı değildir ancak çoğu kullancı bunu önemsemez. WiFi (Wireless Fidelity), kablosuz ağ anlamına gelir. Terim aslında WLAN cihazları kategorisine ait ürünleri pazarlamak için kullanılan ticari marka adıdır. WiFi ticari markasını taşıyan cihazlar veya donanımlar, IEEE 802.11 tarafından belirtilen standartları temel alır. WiFi, çoğunluk tarafından standartın kendisiyle eş anlamlısı olarak kabul edilmiştir. WI-FI Alliance, adlı dünyanın dört bir yanındaki şirketler birliği, WLAN teknolojisini ve ilgili ürünleri onaylamaktadır. Standartlara uyan ancak WiFi Alliance tarafından onaylanmayan, bu nedenle de WiFi logosunu taşımayan çok sayıda cihaz da bulunmaktadır. Bunun nedeni; tahmin edileceği üzere sertifikasyon prosedürünün maliyeti ve zahmeti. Bir WiFi (ready) aygıtı, WLAN’da kullanıma hazırdır. Bu tür cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, notebooklardan akıllı telefonlara, el konsollarına ve diğer küçük cihazlara kadar çeşitlilik gösterir.

WLAN security ne demek 🔐 Tam Boyutta Gör WLAN security nedir WLAN güvenliği, ağları kablosuz iletimlerin maruz kalabileceği güvenlik ihlallerinden korumak için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. Bu tür bir güvenlik gereklidir çünkü WLAN sinyallerinin fiziksel sınır sınırlamaları yoktur ve ağ kaynakları üzerinden yasa dışı erişime açıktırlar; özel ve gizli verilerin sızdırılması ile sonuçlanabilir. Bir WLAN güvenlik ihlali durumunda ağ işlemleri ve kullanılabilirliği de tehlikeye girebilir. Bu sorunların çözümü için WLAN’larda çeşitli kimlik doğrulama, şifreleme, görünmezlik ve diğer yönetimsel kontrol teknikleri kullanılır. Kablosuz ağlar kolaylık ve esneklik sağlarken, ağ güvenlik açığını da artırır. Yetkisiz erişim, DNS saldırıları, IP ve Mac izleme, oturum ele geçirme, gizlice dinleme gibi güvenlik tehditlerinin tümü WLAN’lar için sorun olabilir. Bu tehditlere karşı koymak için çeşitli standart kimlik doğrulama ve şifreleme teknikleri diğer erişim kontrol mekanizmalarıyla birleştirilir. WLAN güvenliğinde kullanılan teknolojilerden bazıları şunlardır 🔽 WEP (Kablolu Eşdeğer Gizlilik) : Güvenlik tehditlerinin üstesinden gelmek için kullanılan eski bir şifreleme standardıdır. WEP, yalnızca doğru şifreleme anahtarına sahip alıcıların bilgilerin şifresini çözebilmesi için hava yoluyla iletilen bilgileri şifreleyerek WLAN'a güvenlik sağlar.

: Güvenlik tehditlerinin üstesinden gelmek için kullanılan eski bir şifreleme standardıdır. WEP, yalnızca doğru şifreleme anahtarına sahip alıcıların bilgilerin şifresini çözebilmesi için hava yoluyla iletilen bilgileri şifreleyerek WLAN'a güvenlik sağlar. WPA/WPA2 (WiFi Korumalı Erişim): Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü (TKIP) getirilerek WEP üzerinde geliştirilmiştir. TKIP, RC4 şifrelemesini kullanmaya devam ederken, düzenli olarak yenilenen ve çalınmasını zorlaştıran geçici bir şifreleme anahtarı kullanır. WLAN key nedir? WLAN key, WiFi şifresi olarak düşünülebilir. Her yönlendirici (router) veya erişim noktası (access point), önceden ayarlanmış WLAN anahtarı ile gelir. Bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

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Telefonda WLAN ayarları nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör WiFi ayarları telefon üzerinden de yapılabilir. Telefon WiFi ayarları için öncelikle modem arayüzüne giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra WiFi sekmesine dokunun. Bir WiFi ağı adı (SSID olarak görebilirsiniz) oluşturun ve SSID gizle seçeneğinin pasif olduğundan emin olun. Daha sonra en önemli kısım olan kanal bant genişliğini ayarlamalısınız. 2.4GHz için 1, 6 ve 11. kanalı seçebilirsiniz. En iyi kanalı seçmek için WiFi analizi programlarından da faydalanabilirsiniz. Son adım olarak güvenlik seviyesini seçin. Telefondan internete girmek için öncelikle WiFi bağlantısının açık olması gerekir. WiFi’ı açtığınızda kapsama alanı içindeki tüm kablosuz ağlar listelenir ve kendi veya tanıdığınız WiFi ağının şifresini yazarak internete bağlanırsınız. Bir WiFi ağına bağlandığınızda, telefonunuz o ağı kaydeder. Böylece sonraki bağlantınızda yeniden şifre girmeniz gerekmez. Aynı ağa bağlandığınızda şifre giriş ekranı geliyorsa WiFi ağının şifresi değiştirilmiş demektir.

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Modem WLAN ışığı yanmıyor ya da yanıp sönüyor ⚠️ Tam Boyutta Gör Modem WLAN ışığı nedir? Modemdeki WLAN ışığı, kablosuz bağlantınızın durumunu (açık/kapalı) gösterir. WLAN ışığı sabit ve yeşil/sarı renkte yanıyorsa kablosuz bağlantınız aktif demektir. WLAN ışığı yanıp sönüyor ise kablosuz bağlantınız üzerinden veri alışverişi oluyordur. Yani interneti kullanıyorsunuzdur. WLAN ışığı yanmıyor ise kablosuz bağlantı kesilmiş demektir. WLAN ışığı turuncu yanıyor ise WPS bağlantısı aktif demektir. WLAN ışığı yanmıyor sorunu çözümü: Modemin kablosuz özelliği devre dışı. Modemin yanında veya arkasında göreceğiniz WLAN tuşuna birkaç saniye basılı tutun. Işık yanmıyorsa modem arayüzüne girin ve kablosuz (WiFi) özelliğini açın.

Modemin kablosuz özelliği devre dışı. Modemin yanında veya arkasında göreceğiniz WLAN tuşuna birkaç saniye basılı tutun. Işık yanmıyorsa modem arayüzüne girin ve kablosuz (WiFi) özelliğini açın. WLAN ışığı yanıp sönüyor: Kablosuz bağlantınız aktiftir. İnternete sorunsuzca bağlanıyorsunuz demektir.

Kablosuz bağlantınız aktiftir. İnternete sorunsuzca bağlanıyorsunuz demektir. Yalnızca güç ve WLAN ışığı yanıyor sorunu: Modemde güç ve WLAN ışığı dışında başka ışık yanmıyorsa modeme gelen hatta sorun vardır. İnternet servis sağlayıcınızla görüşmeniz gerekmektedir.

Bu rehber yazı, WLAN nedir, ne işe yarar gibi Kablosuz Yerel Alan Ağı hakkında genel bilgilendirme içerir. Ayrıca modemdeki WLAN tuşu nedir, WLAN ışığının yanmaması, yanıp sönmesi ya da yanması ne anlama gelir gibi sıklıkla merak edilen soruların yanıtını da bulabilirsiniz.

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