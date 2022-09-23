Hotspot nedir? Telefonda hotspot (internet paylaşımı) nasıl yapılır?

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Hotspot nedir kısaca; Hotspot, akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızı internete kablosuz olarak bağlamanızı sağlayan kişisel erişim noktasıdır. Teknik olarak hot spot nedir? Kişisel erişim noktası olarak da adlandırılan Hotspot, genellikle WiFi kullanarak, kablosuz yerel alan ağı (WLAN) aracılığıyla internet servis sağlayıcısına bağlı bir router (yönlendirici) ile internete erişebildiğiniz fiziksel bir konumdur. Bu konum, halk arasında WiFi hotspot veya WiFi bağlantı noktaları olarak geçer. Hotspot internet, havaalanı, cafe, otel, AVM gibi herkesin kullanımına açık bir yerde olabilir. Bazı yerlerde genel kullanıma açık WiFi ağları ücretli olsa da, genelde bu WiFi noktalarından internete bağlanmak ücretsizdir.

Kablosuz hotspot nedir açıklamak gerekirse; ev veya ofis ağınızdan uzaktayken, bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu veya başka bir cihazı kullanarak WiFi ağına bağlanmanıza izin veren internet erişim noktasıdır. Birçok şehir, iş yeri ve diğer kuruluşlar, halkın kullanımına açık WiFi noktaları sunuyor. Bu erişim noktaları, bazen telefonun mobil internetinden daha hızlı internete bağlanmanızı sağlar. Herkesin bağlanabildiği WiFi erişim noktası, ev veya ofis WiFi ağı gibi çalışır. WiFi hotspot menzili, gücü, hızı ve fiyatı bulunduğunuz konuma göre değişebilir. Ancak WiFi erişim noktası , evinizdeki WiFi ağıyla tamamen aynıdır; tıpkı ev WiFi ağını kullanır gibi bir WiFi erişim noktasına bağlanabilir ve kullanabilirsiniz.

Telefonda hotspot nedir 📱

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Telefonda hotspot nedir? diye soracak olursanız; akıllı telefonunuzda yerleşik olarak bulunan ve kapsama alanındaki diğer cihazlara WiFi bağlantısı sağlayan bir kablosuz erişim noktasıdır. Evdeki kablolu/kablosuz internetinize benzer şekilde çalışır, internet erişiminizi sağlamak için yalnızca hücresel sağlayıcınızdan gelen mobil verileri kullanır. Seyahatteyseniz, bir tatil yerindeyseniz, ev internetiniz kesildiyse kablosuz ağ arıyorsanız, telefonunuzun WiFi hotspot özelliğini kullanabilirsiniz. Hotspot üzerinden internete bağlanmak, acil durumlarda hayat kurtarır ancak günlük kullanım için pek ideal olduğu söylenemez.

Normal WiFi hotspot fiziksel bir konuma bağlıyken, mobil hotspot, dizüstü bilgisayarınızı, tabletinizi veya başka bir telefonu internete bağlamak için akıllı telefonunuzun hücresel bağlantısını kullanarak bir mobil erişim noktası oluşturmanızı sağlar. Tethering olarak adlandırılan bu işlem, mobil hotspot olarak geçse de, operatörlerin de abonelerine hotspot bağlantısı sağlayan özel cihazları bulunmakta. Telefondan hotspot bağlantısı kurmak size çok daha uyguna mal olur ancak daha fazla cihaza bağlanma, daha yüksek hızları destekleme gibi avantajları olmakla birlikte yoğun kullanım için idealdir.