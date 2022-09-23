Hotspot nedir? Telefonda hotspot (internet paylaşımı) nasıl yapılır?

- Hotspot nedir 🌐
- WiFi Hotspot nedir 🔗
- Telefonda hotspot nedir 📱
- Hotspot nasıl kullanılır ❓
- Hotspot nasıl açılır (Android) 👇🏻
- Hotspot paketi nedir ℹ️
- Turkcell hotspot nedir 📱
- Turkcell hotspot internet nasıl kullanılır 👇🏻
- Hotspot 2.0 nedir ❓
- Bluetooth tethering nedir ❓
- Bluetooth internet paylaşımı (iPhone) 👇🏻
- Hotspot Shield nedir, ne işe yarar 🤔
- WiFi Map nedir 🗺
- Yorumlar
Havaalanları, AVM’ler, cafeler, parklar, restoranlar, her yerde ücretsiz internete bağlanmanız için WiFi hotspot alanları var. Hotspot, herkesin kullanımına açık, ortak ağlardır. Hotspot, WiFi ağına bağlanamadığınız durumlarda telefonunuzun internetinden kullanarak bağlantıyı sürdürmenizi sağlayan, bazen hayat kurtarıcı bir özellik. Bu rehber yazıda hotspot nedir, telefonda hotspot özelliği nasıl kullanılır? anlatıyoruz. Hotspot ne demek ile başlayalım.
Hotspot nedir 🌐
Hotspot nedir kısaca; Hotspot, akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızı internete kablosuz olarak bağlamanızı sağlayan kişisel erişim noktasıdır. Teknik olarak hot spot nedir? Kişisel erişim noktası olarak da adlandırılan Hotspot, genellikle WiFi kullanarak, kablosuz yerel alan ağı (WLAN) aracılığıyla internet servis sağlayıcısına bağlı bir router (yönlendirici) ile internete erişebildiğiniz fiziksel bir konumdur. Bu konum, halk arasında WiFi hotspot veya WiFi bağlantı noktaları olarak geçer. Hotspot internet, havaalanı, cafe, otel, AVM gibi herkesin kullanımına açık bir yerde olabilir. Bazı yerlerde genel kullanıma açık WiFi ağları ücretli olsa da, genelde bu WiFi noktalarından internete bağlanmak ücretsizdir.
WiFi Hotspot nedir 🔗
Kablosuz hotspot nedir açıklamak gerekirse; ev veya ofis ağınızdan uzaktayken, bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu veya başka bir cihazı kullanarak WiFi ağına bağlanmanıza izin veren internet erişim noktasıdır. Birçok şehir, iş yeri ve diğer kuruluşlar, halkın kullanımına açık WiFi noktaları sunuyor. Bu erişim noktaları, bazen telefonun mobil internetinden daha hızlı internete bağlanmanızı sağlar. Herkesin bağlanabildiği WiFi erişim noktası, ev veya ofis WiFi ağı gibi çalışır. WiFi hotspot menzili, gücü, hızı ve fiyatı bulunduğunuz konuma göre değişebilir. Ancak WiFi erişim noktası, evinizdeki WiFi ağıyla tamamen aynıdır; tıpkı ev WiFi ağını kullanır gibi bir WiFi erişim noktasına bağlanabilir ve kullanabilirsiniz.
Telefonda hotspot nedir 📱
Telefonda hotspot nedir? diye soracak olursanız; akıllı telefonunuzda yerleşik olarak bulunan ve kapsama alanındaki diğer cihazlara WiFi bağlantısı sağlayan bir kablosuz erişim noktasıdır. Evdeki kablolu/kablosuz internetinize benzer şekilde çalışır, internet erişiminizi sağlamak için yalnızca hücresel sağlayıcınızdan gelen mobil verileri kullanır. Seyahatteyseniz, bir tatil yerindeyseniz, ev internetiniz kesildiyse kablosuz ağ arıyorsanız, telefonunuzun WiFi hotspot özelliğini kullanabilirsiniz. Hotspot üzerinden internete bağlanmak, acil durumlarda hayat kurtarır ancak günlük kullanım için pek ideal olduğu söylenemez.
Normal WiFi hotspot fiziksel bir konuma bağlıyken, mobil hotspot, dizüstü bilgisayarınızı, tabletinizi veya başka bir telefonu internete bağlamak için akıllı telefonunuzun hücresel bağlantısını kullanarak bir mobil erişim noktası oluşturmanızı sağlar. Tethering olarak adlandırılan bu işlem, mobil hotspot olarak geçse de, operatörlerin de abonelerine hotspot bağlantısı sağlayan özel cihazları bulunmakta. Telefondan hotspot bağlantısı kurmak size çok daha uyguna mal olur ancak daha fazla cihaza bağlanma, daha yüksek hızları destekleme gibi avantajları olmakla birlikte yoğun kullanım için idealdir.
Hotspot nasıl kullanılır ❓
Bir telefonun kablosuz erişim noktası, kullanabileceğiniz en kolay ve en uygun fiyatlı hotspot çözümüdür. Akıllı telefonunuzun donanımına yerleşik olarak gelir, bir butona dokunarak açabilir ve mobil internet paketinizden harcarsınız. Her zaman çok fazla veri harcamazsınız ve genelde bağlayabileceğiniz bir cihaz sınırı (10 - 15) vardır. Birkaç dokunuşla dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer bağlı cihazlarınız için internet bağlantısı sağlayabilirsiniz.
Telefonunuzda bir hotspot kurmak için, ayarlar menüsünü açın, WiFi hotspot (kişisel erişim noktası, personal hotspot, mobil hotspot veya tethering adıyla da görebilirsiniz) olarak işaretlenen bölüme gidin ve açın. Çoğu telefonda hotspot özelliği vardır, çalışması için tek ihtiyacınız olan mobil internet bağlantısı. iPhone ve Android telefondan hotspot internet nasıl kullanılır, hotspot nasıl bağlanır? gelin bakalım.
Hotspot nasıl açılır (iPhone) 👇🏻
iPhone’da hotspot açma hızlı ve kolaydır.
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Kişisel Erişim Noktası’na gidin.
- Kişisel erişim noktasını açmak için gri butona tıklayın.
- Diğerleri katılabilsin seçeneğini de açın.
- WiFi parolasına dokunarak bir şifre belirleyin.
- iPhone’unuzun hotspot bağlantısını açtıktan sonra, internet bağlantısı sağlayacağınız cihazda WiFi ağları arasında görünecektir.
- Normal WiFi ağına bağlanır gibi bağlanabilirsiniz.
- Telefonunuzda ekran üstünde çıkan yeşil çubuk, hotspot bağlantısının aktif olduğunu gösterir.
Hotspot nasıl açılır (Android) 👇🏻
Android telefonda hotspot açma modele göre farklılık gösteriyor ancak genelde hotspot veya tethering araması yaparak erişim noktasını bulabilirsiniz. Hotspotu açtıktan sonra cihazın WiFi menüsünden hotspotunuzun adını seçip şifreyi girerek internete ihtiyaç duyan cihaza bağlanabilirsiniz.
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Bağlantılar’a gidin.
- Mobil erişim noktası ve internet paylaşımı seçeneğine dokunun.
- Mobil erişim noktası’na dokunun ve açık konuma getirin.
- WiFi paylaşım seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
- Mobil erişim noktası menüsü altından hotspot ağının adını, şifresini değiştirebilirsiniz.
Hotspot paketi nedir ℹ️
Hotspot paketi, telefonunuzun internet paylaşımı özelliğini kullanırken kendi paketinizden harcamamanız için, operatörlerin ayrı olarak sunduğu internet paketleri. Örneğin; Turkcell hotspot paketi aldınız. Hotspot 6 GB, 10 GB, 25 GB, 50GB gibi çeşitli hotspot internet paketi mevcut. Hotspot açıkken 10 GB veri harcayabilirsiniz, aşarsanız kendi tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz. Hotspot paketi Turkcell faturalı aboneler için ayda 1 kez kullanımlı sınırlıdır ve iptal edilmediği sürece her ay yenilenir. Faturasız müşterilere 1 ay içerisinde 4 kez alma hakkı tanınır. Hotspot paketleri faturasız hatlarda her ay yenilenmez, kullanılmak istenen ay tekrar alınır. Turkcell hotspot nedir? yanıtladığımıza göre, hotspot internet nasıl kullanılır konusuna geçebiliriz.
Turkcell hotspot nedir 📱
Turkcell hotspot paketi seçenekleri çok fazla. Hotspot 2 GB, 4 GB, 6 GB, 10 GB, 25 GB ve 50 GB paket seçeneğiniz var. En çok tercih edilen Hotspot 6 GB ve Hotspot 10 GB. Turkcell hotspot internet paketlerini incelediğinizde süper hotspot paketlerini göreceksiniz. Süper hotspot nedir? diye soracak olursanız, kurumsal faturalı ses hattı sahibi abonelerin faydalanabildiği hotspot paketi. Süper hotspot paket dahilinde sunulan mobil hotspot kotanızı doldurmanız durumunda hotspot kullanımınız mevcut tarifeniz üzerinden devam eder, mobil internet paketiniz yoksa hız 1Kbps’e düşürülür; yani kullanımı sürdüremezsiniz. Normal hotspot paketlerinde olduğu gibi, iptal edilmediği sürece her ay yenilenir.
Turkcell hotspot internet nasıl kullanılır 👇🏻
- Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
- Kişisel Erişim Noktası’na girin.
- Kişisel erişim noktasını açık konuma getirin.
- WiFi parolasına dokunun ve değiştirin.
- Bilgisayarınızda WiFi ağları arasında iPhone’u bulup bağlanın.
- İnternet paylaşımı (WiFi hotspot) aktif olduğu sürece telefon ekranında yeşil bar görünür.
Vodafone hotspot nedir? Vodafone abonelerinin sıkça sorduğu soruların başında geliyor. Kısaca telefonun internetini paylaşma imkanı veren bir özellik diyebiliriz. Telefonunuzun internetini dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya başka bir telefonla paylaşmanıza izin verir. Vodafone hotspot paketi sunmuyor; Turkcell gibi özel hotspot paketleri yok. Ancak limitsiz tarifeyi de kullansanız hotspot kullanımınız sınırlı. Vodafone’un kendi belirtmese de, paket bağımsız 15 GB hotspot kullanım hakkınız var.
Hotspot 2.0 nedir ❓
WiFi sertifikalı geçiş noktası olarak da bilinen Hotspot 2.0, WiFi ağları arasında ve WiFi ile hücresel ağlar arasında kesintisiz dolaşım sağlayan, herkesin kullanımına açık kablosuz ağlar için bir standart. IEEE 802.11u standardını temel alır. Akıllı telefonlar ve tabletlerin çıkmasıyla, hücresel ağlardaki veri tüketimi ve yükü önemli ölçüde arttı. Hotspot 2.0, çok az elle müdahale gerektiren veya hiç müdahale gerektirmeyen hücresel ağ benzeri dolaşıma olanak tanır ve kullanılabilir olduğunda otomatik olarak WiFi ağına geçmenize imkan verir.
Hotspot 2.0, yalnızca WPA2 802.11x kurumsal güvenliğiyle çalışır. Hotspot 2.0 özelliğini ayarlamak istiyorsanız, önce güvenlik modu bölümündeki değeri WPA2 olarak ayarlamalı ve 802.1x seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalısınız.
Bluetooth tethering nedir ❓
Bluetooth tethering, WiFi Hotspot’a oldukça benzer; telefonun kendi internet bağlantısını Bluetooth üzerinden bilgisayar ve başka bir cihazla paylaşmanıza izin verir. Bağlantı Bluetooth aracılığıyla sağlandığından, Wifi erişim noktasına kıyasla daha yavaş bir bağlantı alırsınız. Peki, Bluetooth tethering ne zaman kullanılır? Telefonunuz WiFi hotspot üzerinden WiFi paylaşımını desteklemiyorsa veya pil tasarrufu yapmak istiyorsanız, Bluetooth üzerinden WiFi paylaşımını seçebilirsiniz. Peki, Bluetooth internet paylaşımı nasıl yapılır?
Bluetooth internet paylaşımı (iPhone) 👇🏻
- Ayarlar uygulamasına girin.
- Hücresel altında Kişisel Erişim Noktası’na dokunun.
- Diğerleri katılabilsin açık olmalı.
- iPhone’u bilgisayarınızla eşleyin. (iPhone’da eşle veya bilgisayarda çıkan kodu girin.)
- Bilgisayardan iPhone’unuza bağlanın.
Bluetooth internet paylaşımı (Android) 👇🏻
- Telefonunuzun Bluetooth’unu açın.
- Kablosuz ve ağlar bölümüne gidin.
- Mobil erişim noktası ve internet paylaşımı’nı seçin.
- Mobil erişim noktası’nı açın.
- Telefonunuzu interneti paylaşacağınız cihazla eşleştirin.
- Telefonunuzda internet paylaşımı açın olmalı.
- Bilgisayarda Ayarlar’a girin.
- Aygıtlar ve yazıcı bölümünde telefonunuzun simgesine sağ tıklayın.
- Erişim noktasını kullanarak bağlan seçeneğine tıklayın.
Hotspot Shield nedir, ne işe yarar 🤔
Hotspot Shield, ücretsiz ve herkesin bağlanabildiği WiFi ağlarında güvenlik ve gizliliğinizi sağlayan bir VPN hizmetidir. İnternette özgürce gezinmenizi sağlar, dilediğiniz haber, sosyal medya, akış hizmetlerinin içeriğine erişmenize yardımcı olur. Güvenli VPN teknolojisini kullanarak Chrome tarayıcısı ile girdiğiniz site arasında şifreli bir kanal üzerinden hızlı VPN bağlantısı sağlar. Gerçek IP adresiniz gizlenir ve engellenen (yasaklanan) sitelere erişmenizi sağlar. Hotspot Shield indirmesi ücretsiz ancak premium özellikleri ücretli olarak sunan en hızlı VPN programlarından biridir.
WiFi Map nedir 🗺
WiFi Map nedir? WiFi Map, dünya genelinde ücretsiz internete bağlanabileceğiniz WiFi noktalarını bulmanıza yardımcı olan bir site. Dünyanın hangi şehrinde nerelerde WiFi hotspot internet alanları var, kolayca bulabiliyorsunuz. İster internet tarayıcınız üzerinden, ister Android telefon/iPhone'unuza indireceğiniz uygulama üzerinde, dünya üzerinde ücretsiz WiFi ağlarını arayabilirsiniz.
Bazen mobil hotspot, herkese açık WiFi ağı veya WiFi hotspot olarak da adlandırılırsan hotspot ne işe yarar, nasıl kullanılır? anlatmaya çalıştık. Umarız, hotspot ne demek, telefonda hotspot nedir? konusuna ilişkin kafanızdaki soru işaretleri silinmiştir.
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