En iyi modemler 2023: VDSL, ADSL ve Fiber Router tavsiyeleri

İnternet kullanımı her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak da internet altyapıları giderek geliştiriliyor ve daha yüksek hızları destekleyen kapasiteleri sunuluyor. Ancak bu kapasitelerden tam olarak yararlanmak ve internete açılan kapıdan içeriye girmek için modemlere ihtiyaç duyuluyor. Modem kullanıcı yorumları ile derlediğimiz en iyi modemler listemizde her bütçeye uygun ürünlere yer verdik. İşte sizin için hazırladığımız 2023'te alınabilecek ADSL, VDSL ve Fiber router modem önerileri:

Modem fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

1️⃣ Keenetic Extra DSL Tam Boyutta Gör Keenetic Extra DSL, AC1200 sınıfı Wi-Fi ile 2.4GHz’de 300Mbps ve 5GHz’de 867Mbps hızlarını sunabiliyor. ADSL2+ ve VDSL2 bağlantılarını destekleyen cihazda bulunan USB portu sayesinde KeeneticOS’te USB ile ilgili bileşenleri ve yazıcı yada FTP sunucusu olarak kullanabilmeyi mümkün kılıyor. Hem modem hem de Wi-Fi Mesh olarak kullanılabilen cihazda AdGuard DNS servisi de bulunuyor. Bu, dahili bir reklam engelleyici olarak düşünülebilir. Yüksek hız: 300 Mbps’ye kadar supervectoring DSL

300 Mbps’ye kadar supervectoring DSL Yedeklenebilir internet bağlantısı : Birden fazla ISS desteği ile Metro Ethernet, Fiber Ethernet, Wi-Fi veya 3G/4G kullanabilme.

: Birden fazla ISS desteği ile Metro Ethernet, Fiber Ethernet, Wi-Fi veya 3G/4G kullanabilme. Geniş Wi-Fi kapsama alanı: Keenetic Whole Home Wi-fi Mesh sistemi sayesinde ev ölçeğinde kesintisiz kablosuz deneyimi.

Keenetic Whole Home Wi-fi Mesh sistemi sayesinde ev ölçeğinde kesintisiz kablosuz deneyimi. IntelliQoS trafik önceliklendirme: IntelliQoS sayesinde dinamik olarak internet bağlantısı bant genişliği cihazlar arasında dağıtılabilir.

IntelliQoS sayesinde dinamik olarak internet bağlantısı bant genişliği cihazlar arasında dağıtılabilir. Kullanıcı dostu, kolay mobil uygulama : Keenetic mobil uygulaması ile ev ağı ve modem istenilen her yerden kontrol edilebilir.

: Keenetic mobil uygulaması ile ev ağı ve modem istenilen her yerden kontrol edilebilir. Siber tehdit koruması ve ebeveyn kontrolü: Modem ile yapılan iletişim dijital HTTPS sertifikalı koruma ile sağlanır.

2️⃣ Zyxel VMG3625 AC1200 Ağ ürünleri arasında deneyimli bir firma olan Zyxel’in VMG3625 AC1200 modemi kablo karmaşasının önüne geçiyor. 2x2 802.11ac WLAN işlevine sahip bu model, güçlü bir Wi-Fi ağı vadediyor. IPTV hizmetleri için 4K’da sıkıntı çıkarmayan modem, akış hizmetleri için de gelişmiş QoS ve IGMP v1/2/3 gözetleme ve VLAN özellikleri sunuyor. 5 GHz üzerinde 867 Mbps ve 2,4 GHz üzerinde 300 Mbps hıza ulaşabilen cihazda MU-MIMO ve Beamforming gibi performans artırıcı özellikler de bulunuyor. Çift bant Wi-Fi: Wave 2 ile kablosuz ağ cihazları aynı anda indirme yapabilir. Bu sayede kablosuz ağ geçidi, ağa bağlı kullanıcıların trafiğini daha verimli bir şekilde kullanır.

Wave 2 ile kablosuz ağ cihazları aynı anda indirme yapabilir. Bu sayede kablosuz ağ geçidi, ağa bağlı kullanıcıların trafiğini daha verimli bir şekilde kullanır. Uygulama önceliklendirme: Servis önceliklendirme özelliği ile yüksek hız gerektiren ve aynı zamanda gecikme toleransının olmadığı oyun, IPTV ve IP Telefon gibi uygulamalara yüksek öncelik tanımlanabilir.

Servis önceliklendirme özelliği ile yüksek hız gerektiren ve aynı zamanda gecikme toleransının olmadığı oyun, IPTV ve IP Telefon gibi uygulamalara yüksek öncelik tanımlanabilir. VDSL2 profil 35b: VDSL2 bağlantısında profil 35b ile 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızları.

3️⃣ TP-Link Archer VR400 Tam Boyutta Gör En iyi modemlerarasında gösterilen TP-Link Archer VR400, vdsl modem tavsiyesi isteyenler için güzel bir tercih olabilir. En iyi modem markası olarak bilinen TP-Link, bu ürününde, 5 GHz bandında 867 Mbps ve 2,4 GHz bandında 300 Mbps dahil olmak üzere 1,2 Gbps'ye kadar birleşik Wi-Fi hızları vadediyor. Birden fazla bağlantı noktasıyla Archer VR400, internete bağlanırken çeşitli seçenekler sunuyor. Yedek olarak LAN / WAN bağlantı noktası, Archer VR400'ün Ethernet kablosu aracılığıyla kablo ve fiber modemlerden gelen bağlantıları kabul etmesine olanak tanıyor. Ek olarak, USB bağlantı noktası 3G / 4G dongle bağlantılarını destekleyen cihaz çok yönlü bir yedekleme imkanı sunuyor. Ayrıca OpenVPN de bulunuyor. Hızlı WiFi: 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) çift bantlı WiFi ile yüksek hızlı kablosuz bağlantıları mümkün.

867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) çift bantlı WiFi ile yüksek hızlı kablosuz bağlantıları mümkün. Geniş menzil: Beamforming teknolojisine sahip iki sabit çok yönlü anten, kararlı kablosuz bağlantılar ve optimum kapsama alanı sağlıyor.

Beamforming teknolojisine sahip iki sabit çok yönlü anten, kararlı kablosuz bağlantılar ve optimum kapsama alanı sağlıyor. Çok Yönlü Bağlantı: VDSL2 / ADSL2 + / ADSL2 / ADSL standartlarının yanı sıra fiber, kablo ve 3G / 4G internet hizmetleriyle tam uyumluluk.

VDSL2 / ADSL2 + / ADSL2 / ADSL standartlarının yanı sıra fiber, kablo ve 3G / 4G internet hizmetleriyle tam uyumluluk. OneMeshTM ile tam kapsama: Esnek bir Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMeshTM ürünleri ile birlikte çalışabilme.

Esnek bir Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMeshTM ürünleri ile birlikte çalışabilme. MU-MIMO teknolojisi: Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak bekleme süreleri azaltılabilir.

4️⃣ Tenda V12 AC1200 Tam Boyutta Gör Tenda, en çok tercih edilen modem markaları arasında bulunuyor. Tenda V12 AC1200 ise en çok tercih edilen modem modelleri arasında tepeye oynuyor. VDSL, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL ile uyumlu olan Tenda V12, yüksek hızlı kablosuz bağlantı hızıyla AC1200 yeni nesil kablosuz ağ teknolojisini sunuyor. Bu yetenekleri sayesinde en iyi vdsl modem hangisi sorusunu cevaplayan modem, çift bant Wi-Fi ile aynı anda hem 5GHz'de 867Mbps hem de 2.4 GHz'de 300Mbps hız sunan ürün yüksek de bir kapsama alanı vadediyor. 300 Mbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyen ürün, “hangi modem almalı?” diye düşünen kullanıcılar için güzel bir tercih olacaktır. Özellikle VDSL modem tavsiyesi arayışındaysanız bu ürün fiyatıyla da ön plana çıkıyor diyebiliriz. Yüksek hızlı VDSL standartı : VDSL2 Profile 35b desteği ve ayrıca VDSL, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL ile uyumluluk.

: VDSL2 Profile 35b desteği ve ayrıca VDSL, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL ile uyumluluk. AC1200 Dualband Wi-Fi: Aynı anda hem 5GHz'de 867Mbps hem de 2.4 GHz'de 300Mbps.

Aynı anda hem 5GHz'de 867Mbps hem de 2.4 GHz'de 300Mbps. Üstün Wi-Fi kapsaması: 4 adet 5dBi antenler, beamforming ve MU-MIMO teknolojileri.

4 adet 5dBi antenler, beamforming ve MU-MIMO teknolojileri. 4 adet gigabit ethernet portu: Ultra hızlı veri aktarımı için Gigabit seviyesinde kablolu hız.

Ultra hızlı veri aktarımı için Gigabit seviyesinde kablolu hız. Hepsi bir arada cihaz: Ev ağında tek noktadan çözüm için VDSL 2 modem, Wi-Fi yönlendirici, 4-Portlu anahtar vb. işlevleri birleştirebilme.

5️⃣ ASUS DSL-AC51 Tam Boyutta Gör “Modem fiyatları aldı başını gitti, çok fazla ödemen işlerimi göreyim” diyorsanız ASUS DSL-AC51, güzel bir tercih olabilir. Kolay arayüz ve işlevsel yetenekleri ile öne çıkan ürün, toplam 733 Mbps'e ulaşan çift bant veri hızlarına sahip bir ADSL/VDSL 802.11ac Wi-Fi modem router olarak özetlenebilir. DSL-AC51, 802.11ac ile 5 Ghz bandında 433 Mbps kablosuz veri hızı sunarken 2,4 GHz 802.11n ile ı ise 300 Mbps'i destekliyor. ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber ve kablo hizmetlerine uyum sağlayabilen cihaz, Asus’a göre AiRadar ile Wi-Fi kararlılığını ve kapsamasını genişletiyor. Bu arada ASUS DSL-AC51’in en çok tercih edilen modem modelleri arasında olduğunu da belirtelim. İkisi bir arada: DSL veya Ethernet WAN bağlantı seçenekleri sayesinde DSL-AC51, DSL modeme ek kablosuz router veya sadece kablosuz router olarak kullanılabilir.

DSL veya Ethernet WAN bağlantı seçenekleri sayesinde DSL-AC51, DSL modeme ek kablosuz router veya sadece kablosuz router olarak kullanılabilir. ASUS Router uygulaması: Bilgisayar açmaya gerek olmadan ağınız istediğiniz her yerden kontrol edilebilir.

Bilgisayar açmaya gerek olmadan ağınız istediğiniz her yerden kontrol edilebilir. Ebeveyn kontrolü: Aileniz ve çocuklarınızın internet aktivitelerini izleyebilme ve filtrelebilme.

Aileniz ve çocuklarınızın internet aktivitelerini izleyebilme ve filtrelebilme. VPN sunucusu ve istemcisi: Ev ağınıza şifrelenmiş ve özel bir bağlantı ile uzaktan erişim yeteneği.

6️⃣ TP-Link Archer VR300 Tam Boyutta Gör En iyi modem 2022 diye internet aramaları yapıyorsanız aradığınız ürün TP-Link Archer VR300 olabilir. Zira hem fiyatıyla hem kullanıcı yorumlarıyla geçtiğimiz yılın en çok satanlarından birisi. Archer VR400’ün hafif kırpılmış versiyonu olan bu modem, temelde aynı işlevleri daha uygun fiyata sunuyor. Dolayısıyla bu ürünün diğerinden farklarını saymak daha mantıklı olacaktır. Öncelikle bu modelde USB bağlantısı yok dolayısıyla da 3G/4G dongle ile kullanabilme özelliği bulunmuyor. Kapsamlı VPN özelliklerinden yoksun olan cihazda ayrıca Gigabit portlar da bulunmuyor. Dolayısıyla bu modem daha tipik bir kullanıcı için uygundur diyebilir ve en iyi ADSL modem olarak farz edilebilir. Çift bant yüksek hızlı Wi-Fi: Archer VR300, 1200 Mb/s'ye varan birleşik çift bantlı kablosuz bağlantı hızları sağlıyor. Ürün, 2.4GHz'de 300 Mb/s ve 5GHz'de 867 Mb/s hızlarını vadediyor.

Archer VR300, 1200 Mb/s'ye varan birleşik çift bantlı kablosuz bağlantı hızları sağlıyor. Ürün, 2.4GHz'de 300 Mb/s ve 5GHz'de 867 Mb/s hızlarını vadediyor. Hızlı VDSL: 100 Mb/s'ye varan VDSL geniş bant hızı sağlayan modem, VDSL2, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL dahil tüm standart DSL bağlantılarını destekliyor.

100 Mb/s'ye varan VDSL geniş bant hızı sağlayan modem, VDSL2, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL dahil tüm standart DSL bağlantılarını destekliyor. Geniş kablosuz kapsama alanı: Cihazda bulunan dört harici anten her yöne yüksek hızlı Wi-Fi’ın gitmesini sağlıyor. Tipik bir ev için kapsama alanı hayli yeterli.

7️⃣ ASUS TUF-AX3000 Tam Boyutta Gör Üst düzey kullanıcılar ve oyuncular için ASUS TUF-AX3000, en güçlü seçeneklerden birisi. Fiber modem tavsiye arayışında olanlar için güçlü özellikler sunan modem, en iyi fiber modem modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Mobil oyun modu, üç adımda port yönlendirme, 2.5 Gbps port ve AiProtection Pro ağ güvenliği gibi üstün özelliklerin yanında TUF Gaming AX3000 V2, Çift Bant WiFi 6 özelliğine de sahip. Wi-Fi 6: OFDMA ve 160 MHz kanallarla 3000 Mbps’e kadar çıkan kablosuz ağ hızı.

OFDMA ve 160 MHz kanallarla 3000 Mbps’e kadar çıkan kablosuz ağ hızı. Multi-Gigabit kablolu hızlar: 2.5Gbps portuyla 2Gbps internet bant genişliği ve iki ayrı 1Gbps internet hizmetini LAN1 ve LAN2 portlarını kullanarak birleştirebilme.

AiMesh desteği: AiMesh uyumlu router’lar ile esnek bir şekilde tüm evi kapsayan, gözetlenebilir, kontrol edilebilir mesh ağı desteği.

AiMesh uyumlu router’lar ile esnek bir şekilde tüm evi kapsayan, gözetlenebilir, kontrol edilebilir mesh ağı desteği. Daha geniş Wi-Fi kapsama alanı: WiFi 6’da bulunan yeni OFDMA teknolojisini sayesinde sinyaller WiFi 5’e göre daha uzağa yayılabiliyor. 2X2 MIMO yapılandırması ve sinyali daha geniş bir kapsama alanı sunuyor.

WiFi 6’da bulunan yeni OFDMA teknolojisini sayesinde sinyaller WiFi 5’e göre daha uzağa yayılabiliyor. 2X2 MIMO yapılandırması ve sinyali daha geniş bir kapsama alanı sunuyor. Mobil oyun modu: router uygulamasından yapılan oyun modu aktifleştirmesi sayesinde mobil oyunlar Wi-Fi üzerindeki paketlerine daha fazla öncelik verilerek ping süreleri azaltılıyor.

8️⃣ TP-Link Archer VR2100 Tam Boyutta Gör Daha alt seviyedeki kardeş ürünlerinin yanında Archer VR2100,fiber modem tavsiye arayışında olanların imdadına yetişiyor. En iyi fiber modem ürünleri arasında gösterilen Archer VR2100, VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL ile uyumludur. 350Mbps' ye kadar internet hızları sunabilen ürün, USB 3.0 bağlantı noktasıyla çok yönlü bağlantılar destekliyor. Ürünün fiyatı biraz yüksek olsa da en iyi modem fiyatları genelde bu seviyelerde seyrediyor. En iyi vdsl modem arasında da gösterilen bu ürün mobil uygulamasıyla da kapsamlı kontroller sunuyor. VDSL2 ama daha hızlı: Süper VDSL (VDSL2 Profil 35b) teknolojisi ile 350 Mbps'ye kadar internet hız kapasitesi.

Süper VDSL (VDSL2 Profil 35b) teknolojisi ile 350 Mbps'ye kadar internet hız kapasitesi. Yüksek Wi-Fi hızı: Önceki neslin Wi-Fi hız sınırlarını aşan 5 GHz'de 1733 Mbps ve 2,4 GHz'de 300 Mbps'e ulaşan dahili ağ hızları.

Önceki neslin Wi-Fi hız sınırlarını aşan 5 GHz'de 1733 Mbps ve 2,4 GHz'de 300 Mbps'e ulaşan dahili ağ hızları. 4×4 MU-MIMO : 4 kat daha hızlı performans için verileri aynı anda birden fazla cihaza aktarabilme.

: 4 kat daha hızlı performans için verileri aynı anda birden fazla cihaza aktarabilme. OneMeshTM: Esnek ve uygun maliyetli Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMesh ürünleriyle birlikte çalışabilme.

Esnek ve uygun maliyetli Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMesh ürünleriyle birlikte çalışabilme. Hızlı Kablolu Bağlantı: USB 3.0 bağlantı noktası ve dört Gigabit Ethernet bağlantı noktası sayesinde önceki nesle göre 10 kata kadar daha fazla hız.

USB 3.0 bağlantı noktası ve dört Gigabit Ethernet bağlantı noktası sayesinde önceki nesle göre 10 kata kadar daha fazla hız. TP-Link Tether uygulaması: Herhangi bir iOS veya Android mobil cihaz kullanarak uzaktan kumanda ve otomatik güncellemelere erişim. Uzaktan detaylı ağ yönetimi.

9️⃣ ASUS DSL-AX82U Tam Boyutta Gör En iyi modem listemizin şimdiki konuğu en pahalı modem olan AX5400 Dual Band WiFi 6 xDSL modemindeki temel özellikler arasında Wi-Fi 6 802.11ax, ASUS AURA RGB, ömür boyu ücretsiz internet güvenliği, Ağ Wi-Fi sistemi desteği, Gear Accelerator, Adaptive QoS yönlendirme gibi saymakla bitmeyen detaylar bulunuyor. Ancak bu dünyanın en iyi modemi olarak nitelendirilebilecek ürünü, genel olarak profesyonel ve üst düzey kullanım için düşünmek daha doğru. Eğer en kaliteli modem nedir diye arıyorsanız DSL-AX82U’e bir bakmakta fayda var. Yeni nesil Wi-Fi 6: En yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) ve 160 MHz kanallar sayesinde 5400 Mbps’e ulaşan yüksek hızlar.

En yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) ve 160 MHz kanallar sayesinde 5400 Mbps’e ulaşan yüksek hızlar. DSL, Ethernet ve Mobil internet: DSL-AX82U sahip olduğu DSL ve Ethernet bağlantı noktalarıyla internete bağlanmak için birden fazla yol sunuyor. Hatta USB (3G/4G/5G) bağlantı noktasıyla mobil geniş bant bağlantı imkanı da veriyor. Bu sayede ana internetiniz kesilse bile erişimi yedek seçeneklerle sürdürebilirsiniz.

DSL-AX82U sahip olduğu DSL ve Ethernet bağlantı noktalarıyla internete bağlanmak için birden fazla yol sunuyor. Hatta USB (3G/4G/5G) bağlantı noktasıyla mobil geniş bant bağlantı imkanı da veriyor. Bu sayede ana internetiniz kesilse bile erişimi yedek seçeneklerle sürdürebilirsiniz. RGB aydınlatma: ASUS Aura RGB aydınlatma efektleri arasından istediğinizi seçip bunları belirli modlarla eşleştirebilirsiniz.

ASUS Aura RGB aydınlatma efektleri arasından istediğinizi seçip bunları belirli modlarla eşleştirebilirsiniz. ASUS AiMesh desteği: AiMesh uyumlu router’larla tüm evi kapsayan esnek ve hızlı bir ağ sistemi kurabilmeyi mümkün kılıyor.

AiMesh uyumlu router’larla tüm evi kapsayan esnek ve hızlı bir ağ sistemi kurabilmeyi mümkün kılıyor. Kurumsal düzeyde ev ağ güvenliği: Trend Micro destekli ASUS AiProtection Pro, WPA3 ve gelişmiş Ebeveyn Kontrolü özellikleriyle gelişmiş ağ koruması sunuyor.

🔟 Tenda V300 Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı ADSL veya VDSL modem arayanlar için Tenda V300, birkaç adım öne çıkıyor diyebiliriz. Modem tavsiyesi arayanlar için uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Tenda V300, hepsi bir arada kullanım vadediyor. Bir VDSL2 Modem, 300Mbps Wi-Fi Router veya 4 port switch cihazı olarak her ihtiyacı tek bir noktada toplayan ürün, 100 Mbps'ye varan VDSL2 Profili 30a'yı destekliyor. ADSL, VDSL, VDSL2, ADSL2+ bağlantılarıyla uyumlu olan Tenda V300, en çok tercih edilen modem modelleri arasında bulunuyor. Yüksek bantgenişliği : DSL2 Profili 30a desteğinin yanında VDSL, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL ile uyumluluğu.

: DSL2 Profili 30a desteğinin yanında VDSL, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL ile uyumluluğu. Geniş kapsama alanı: 2x5dBi harici antenler ile tipik büyüklükteki dairelerde sabit ve geniş Wi-Fi kapsaması.

2x5dBi harici antenler ile tipik büyüklükteki dairelerde sabit ve geniş Wi-Fi kapsaması. Çeşitli bağlantı imkanları: V300, fiber veya kablo ile VDSL/ADSL ve Ethernet WAN bağlantı türleri sağlayarak, kullanıcıların çoklu senaryolarda internete erişmelerini sağlar.

V300, fiber veya kablo ile VDSL/ADSL ve Ethernet WAN bağlantı türleri sağlayarak, kullanıcıların çoklu senaryolarda internete erişmelerini sağlar. Yıldırım koruması: 6000v'a kadar yıldırım korumasıyla router modem’e üstün bir koruma sağlar.

11. TP-Link TD-W9960 En iyi modem markası TP-Link’in TD-W9960 modem router cihazı hem basit bir kullanım hem de uygun bir fiyat sunuyor. Standart bir ev kullanıcısı için ideal olan özellikler sunan modemde VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL bağlantıları destekleniyor ve fiber/kablo erişimi sağlanabiliyor. 300 Mb/s Wi-Fi hızlarının yanında 100 Mb/s’ye kadar VDSL hızları sunan cihaz, ADSL modem önerisi arayanlar için güzel bir tercih olabilir. Çok yönlü bağlanılırlık : DSL ve LAN/WAN bağlantı noktaları sayesinde TD-W9960, VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standartlarıyla uyumluyken aynı zamanda fiber/kablo erişimiyle de çalışabilir.

: DSL ve LAN/WAN bağlantı noktaları sayesinde TD-W9960, VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standartlarıyla uyumluyken aynı zamanda fiber/kablo erişimiyle de çalışabilir. Standart kullanıma uygun hızlar : 300 Mb/s Wi-Fi hızları ile birlikte 100 Mb/s’ye kadar çıkabilen VDSL geniş bant hızları ile tipik kullanıma uygun.

: 300 Mb/s Wi-Fi hızları ile birlikte 100 Mb/s’ye kadar çıkabilen VDSL geniş bant hızları ile tipik kullanıma uygun. Genişletilmiş kapsama alanı : TP-Lin’e göre güçlü harici antenler, her yönde uzak mesafelere kadar ulaşabilen kablosuz kapsama alanı sağlayabiliyor

: TP-Lin’e göre güçlü harici antenler, her yönde uzak mesafelere kadar ulaşabilen kablosuz kapsama alanı sağlayabiliyor Kolay yönetim: Tether uygulaması veya kullanımı kolay web arabirimiyle birkaç dakika içinde kurulum yapılabiliyor. Uygulama ile ağı her yerden yönetebilme olanağı da sunuluyor.

En iyi modem listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada en iyi modemler bulabilmenizi hedeflerken her bütçeye uygun modem önerisi vermeye de gayret ettik. VDSL modem tavsiyesi yanında ADSL modem önerisi ve fiber modem tavsiyesi ile her türlü kullanıma ve altyapıya uygun modellerin bulunduğu içeriğimizde en iyi modem markaları yer alıyor. En iyi modem fiyatları geniş bir yelpazede yayılırken listemizi modem kullanıcı yorumları göz önünde tutularak oluşturduk.

İnternet hızlandırma yolları (PC & telefon) 9 sa. önce eklendi

Modem nedir? Modem kısaca, cihazların internete veya ağa bağlanmasını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerlerdeki bilgisayarlara bağlayan aygıttır. Modem, verileri ses sinyallerine ses sinyallerini verilere dönüştürerek taşır.

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Modem alırken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör Modem seçimi yaparken birçok faktörü göz önüne bulundurmak gerekiyor. Öncelikle altyapınıza uygun hızları destekleyebilecek bir modemi tercih etmek önemlidir. Bunun için altyapının desteklediği hızlar ile modemin sunabildiği bağlantı hızına bakmak gerekir. Bununla birlikte ADSL, VDSL ve Fiber altyapıya uygun modem almak da hem uyumluluk hem de maliyet açısından önemli. Yine modem alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ürünün güvenlik (WPA2, WPA, WEP vb.) seviyesi. Modemin sağlayabileceği maksimum Mbps değeri Modem üzerindeki port sayısı ve port özellikleri Modemin güvenlik seviyeleri Modemin sağlayabileceği hızlar Modemin altyapıya uygunluğu

En İyi Modem (Router) Tavsiyeleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2174

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