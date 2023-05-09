En iyi modemler 2023: VDSL, ADSL ve Fiber Router tavsiyeleri

- En iyi modemler 📶
- 1️⃣ Keenetic Extra DSL
- 2️⃣ Zyxel VMG3625 AC1200
- 3️⃣ TP-Link Archer VR400
- 4️⃣ Tenda V12 AC1200
- 5️⃣ ASUS DSL-AC51
- 6️⃣ TP-Link Archer VR300
- 7️⃣ ASUS TUF-AX3000
- 8️⃣ TP-Link Archer VR2100
- 9️⃣ ASUS DSL-AX82U
- 🔟 Tenda V300
- 11. TP-Link TD-W9960
- Modem nedir?
- Modem alırken nelere dikkat edilmeli?
- Yorumlar
İnternet kullanımı her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak da internet altyapıları giderek geliştiriliyor ve daha yüksek hızları destekleyen kapasiteleri sunuluyor. Ancak bu kapasitelerden tam olarak yararlanmak ve internete açılan kapıdan içeriye girmek için modemlere ihtiyaç duyuluyor. Modem kullanıcı yorumları ile derlediğimiz en iyi modemler listemizde her bütçeye uygun ürünlere yer verdik. İşte sizin için hazırladığımız 2023'te alınabilecek ADSL, VDSL ve Fiber router modem önerileri:
|Marka-Model 📜
|Fiyat 💲
|Keenetic Extra DSL
|1.559 TL
|Zyxel VMG3625 AC1200
|903 TL
|TP-Link Archer VR400
|1.190 TL
|Tenda V12 AC1200
|979 TL
|ASUS DSL-AC51
|949 TL
|TP-Link Archer VR300
|821 TL
|ASUS TUF-AX3000
|3.055 TL
|TP-Link Archer VR2100
|1.769 TL
|Asus DSL-AX82U
|4.649 TL
|Tenda V300
|514 TL
|TP-Link TD-W9960
|599 TL
Modem fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
1️⃣ Keenetic Extra DSL
- Yüksek hız: 300 Mbps’ye kadar supervectoring DSL
- Yedeklenebilir internet bağlantısı: Birden fazla ISS desteği ile Metro Ethernet, Fiber Ethernet, Wi-Fi veya 3G/4G kullanabilme.
- Geniş Wi-Fi kapsama alanı: Keenetic Whole Home Wi-fi Mesh sistemi sayesinde ev ölçeğinde kesintisiz kablosuz deneyimi.
- IntelliQoS trafik önceliklendirme: IntelliQoS sayesinde dinamik olarak internet bağlantısı bant genişliği cihazlar arasında dağıtılabilir.
- Kullanıcı dostu, kolay mobil uygulama: Keenetic mobil uygulaması ile ev ağı ve modem istenilen her yerden kontrol edilebilir.
- Siber tehdit koruması ve ebeveyn kontrolü: Modem ile yapılan iletişim dijital HTTPS sertifikalı koruma ile sağlanır.
2️⃣ Zyxel VMG3625 AC1200
- Çift bant Wi-Fi: Wave 2 ile kablosuz ağ cihazları aynı anda indirme yapabilir. Bu sayede kablosuz ağ geçidi, ağa bağlı kullanıcıların trafiğini daha verimli bir şekilde kullanır.
- Uygulama önceliklendirme: Servis önceliklendirme özelliği ile yüksek hız gerektiren ve aynı zamanda gecikme toleransının olmadığı oyun, IPTV ve IP Telefon gibi uygulamalara yüksek öncelik tanımlanabilir.
- VDSL2 profil 35b: VDSL2 bağlantısında profil 35b ile 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızları.
3️⃣ TP-Link Archer VR400
- Hızlı WiFi: 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) çift bantlı WiFi ile yüksek hızlı kablosuz bağlantıları mümkün.
- Geniş menzil: Beamforming teknolojisine sahip iki sabit çok yönlü anten, kararlı kablosuz bağlantılar ve optimum kapsama alanı sağlıyor.
- Çok Yönlü Bağlantı: VDSL2 / ADSL2 + / ADSL2 / ADSL standartlarının yanı sıra fiber, kablo ve 3G / 4G internet hizmetleriyle tam uyumluluk.
- OneMeshTM ile tam kapsama: Esnek bir Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMeshTM ürünleri ile birlikte çalışabilme.
- MU-MIMO teknolojisi: Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak bekleme süreleri azaltılabilir.
4️⃣ Tenda V12 AC1200
- Yüksek hızlı VDSL standartı: VDSL2 Profile 35b desteği ve ayrıca VDSL, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL ile uyumluluk.
- AC1200 Dualband Wi-Fi: Aynı anda hem 5GHz'de 867Mbps hem de 2.4 GHz'de 300Mbps.
- Üstün Wi-Fi kapsaması: 4 adet 5dBi antenler, beamforming ve MU-MIMO teknolojileri.
- 4 adet gigabit ethernet portu: Ultra hızlı veri aktarımı için Gigabit seviyesinde kablolu hız.
- Hepsi bir arada cihaz: Ev ağında tek noktadan çözüm için VDSL 2 modem, Wi-Fi yönlendirici, 4-Portlu anahtar vb. işlevleri birleştirebilme.
5️⃣ ASUS DSL-AC51
- İkisi bir arada: DSL veya Ethernet WAN bağlantı seçenekleri sayesinde DSL-AC51, DSL modeme ek kablosuz router veya sadece kablosuz router olarak kullanılabilir.
- ASUS Router uygulaması: Bilgisayar açmaya gerek olmadan ağınız istediğiniz her yerden kontrol edilebilir.
- Ebeveyn kontrolü: Aileniz ve çocuklarınızın internet aktivitelerini izleyebilme ve filtrelebilme.
- VPN sunucusu ve istemcisi: Ev ağınıza şifrelenmiş ve özel bir bağlantı ile uzaktan erişim yeteneği.
6️⃣ TP-Link Archer VR300
- Çift bant yüksek hızlı Wi-Fi: Archer VR300, 1200 Mb/s'ye varan birleşik çift bantlı kablosuz bağlantı hızları sağlıyor. Ürün, 2.4GHz'de 300 Mb/s ve 5GHz'de 867 Mb/s hızlarını vadediyor.
- Hızlı VDSL: 100 Mb/s'ye varan VDSL geniş bant hızı sağlayan modem, VDSL2, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL dahil tüm standart DSL bağlantılarını destekliyor.
- Geniş kablosuz kapsama alanı: Cihazda bulunan dört harici anten her yöne yüksek hızlı Wi-Fi’ın gitmesini sağlıyor. Tipik bir ev için kapsama alanı hayli yeterli.
7️⃣ ASUS TUF-AX3000
- Wi-Fi 6: OFDMA ve 160 MHz kanallarla 3000 Mbps’e kadar çıkan kablosuz ağ hızı.
- Multi-Gigabit kablolu hızlar: 2.5Gbps portuyla 2Gbps internet bant genişliği ve iki ayrı 1Gbps internet hizmetini LAN1 ve LAN2 portlarını kullanarak birleştirebilme.
- AiMesh desteği: AiMesh uyumlu router’lar ile esnek bir şekilde tüm evi kapsayan, gözetlenebilir, kontrol edilebilir mesh ağı desteği.
- Daha geniş Wi-Fi kapsama alanı: WiFi 6’da bulunan yeni OFDMA teknolojisini sayesinde sinyaller WiFi 5’e göre daha uzağa yayılabiliyor. 2X2 MIMO yapılandırması ve sinyali daha geniş bir kapsama alanı sunuyor.
- Mobil oyun modu: router uygulamasından yapılan oyun modu aktifleştirmesi sayesinde mobil oyunlar Wi-Fi üzerindeki paketlerine daha fazla öncelik verilerek ping süreleri azaltılıyor.
8️⃣ TP-Link Archer VR2100
- VDSL2 ama daha hızlı: Süper VDSL (VDSL2 Profil 35b) teknolojisi ile 350 Mbps'ye kadar internet hız kapasitesi.
- Yüksek Wi-Fi hızı: Önceki neslin Wi-Fi hız sınırlarını aşan 5 GHz'de 1733 Mbps ve 2,4 GHz'de 300 Mbps'e ulaşan dahili ağ hızları.
- 4×4 MU-MIMO: 4 kat daha hızlı performans için verileri aynı anda birden fazla cihaza aktarabilme.
- OneMeshTM: Esnek ve uygun maliyetli Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMesh ürünleriyle birlikte çalışabilme.
- Hızlı Kablolu Bağlantı: USB 3.0 bağlantı noktası ve dört Gigabit Ethernet bağlantı noktası sayesinde önceki nesle göre 10 kata kadar daha fazla hız.
- TP-Link Tether uygulaması: Herhangi bir iOS veya Android mobil cihaz kullanarak uzaktan kumanda ve otomatik güncellemelere erişim. Uzaktan detaylı ağ yönetimi.
9️⃣ ASUS DSL-AX82U
- Yeni nesil Wi-Fi 6: En yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) ve 160 MHz kanallar sayesinde 5400 Mbps’e ulaşan yüksek hızlar.
- DSL, Ethernet ve Mobil internet: DSL-AX82U sahip olduğu DSL ve Ethernet bağlantı noktalarıyla internete bağlanmak için birden fazla yol sunuyor. Hatta USB (3G/4G/5G) bağlantı noktasıyla mobil geniş bant bağlantı imkanı da veriyor. Bu sayede ana internetiniz kesilse bile erişimi yedek seçeneklerle sürdürebilirsiniz.
- RGB aydınlatma: ASUS Aura RGB aydınlatma efektleri arasından istediğinizi seçip bunları belirli modlarla eşleştirebilirsiniz.
- ASUS AiMesh desteği: AiMesh uyumlu router’larla tüm evi kapsayan esnek ve hızlı bir ağ sistemi kurabilmeyi mümkün kılıyor.
- Kurumsal düzeyde ev ağ güvenliği: Trend Micro destekli ASUS AiProtection Pro, WPA3 ve gelişmiş Ebeveyn Kontrolü özellikleriyle gelişmiş ağ koruması sunuyor.
🔟 Tenda V300
- Yüksek bantgenişliği: DSL2 Profili 30a desteğinin yanında VDSL, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL ile uyumluluğu.
- Geniş kapsama alanı: 2x5dBi harici antenler ile tipik büyüklükteki dairelerde sabit ve geniş Wi-Fi kapsaması.
- Çeşitli bağlantı imkanları: V300, fiber veya kablo ile VDSL/ADSL ve Ethernet WAN bağlantı türleri sağlayarak, kullanıcıların çoklu senaryolarda internete erişmelerini sağlar.
- Yıldırım koruması: 6000v'a kadar yıldırım korumasıyla router modem’e üstün bir koruma sağlar.
11. TP-Link TD-W9960
- Çok yönlü bağlanılırlık: DSL ve LAN/WAN bağlantı noktaları sayesinde TD-W9960, VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standartlarıyla uyumluyken aynı zamanda fiber/kablo erişimiyle de çalışabilir.
- Standart kullanıma uygun hızlar: 300 Mb/s Wi-Fi hızları ile birlikte 100 Mb/s’ye kadar çıkabilen VDSL geniş bant hızları ile tipik kullanıma uygun.
- Genişletilmiş kapsama alanı: TP-Lin’e göre güçlü harici antenler, her yönde uzak mesafelere kadar ulaşabilen kablosuz kapsama alanı sağlayabiliyor
- Kolay yönetim: Tether uygulaması veya kullanımı kolay web arabirimiyle birkaç dakika içinde kurulum yapılabiliyor. Uygulama ile ağı her yerden yönetebilme olanağı da sunuluyor.
En iyi modem listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada en iyi modemler bulabilmenizi hedeflerken her bütçeye uygun modem önerisi vermeye de gayret ettik. VDSL modem tavsiyesi yanında ADSL modem önerisi ve fiber modem tavsiyesi ile her türlü kullanıma ve altyapıya uygun modellerin bulunduğu içeriğimizde en iyi modem markaları yer alıyor. En iyi modem fiyatları geniş bir yelpazede yayılırken listemizi modem kullanıcı yorumları göz önünde tutularak oluşturduk.
Modem nedir?
Modem kısaca, cihazların internete veya ağa bağlanmasını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerlerdeki bilgisayarlara bağlayan aygıttır. Modem, verileri ses sinyallerine ses sinyallerini verilere dönüştürerek taşır.
Modem alırken nelere dikkat edilmeli?
- Modemin sağlayabileceği maksimum Mbps değeri
- Modem üzerindeki port sayısı ve port özellikleri
- Modemin güvenlik seviyeleri
- Modemin sağlayabileceği hızlar
- Modemin altyapıya uygunluğu
En İyi Modem (Router) Tavsiyeleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2174Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah