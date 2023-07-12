Wifi sinyal güçlendirici tavsiyesi arayanlara en iyi wifi güçlendiriciler (2023)

- En iyi WiFi güçlendiriciler (2023) 💯
- 1️⃣ Tenda A9
- 2️⃣ Xiaomi Mi Wifi Pro
- 3️⃣ Mercusys ME30
- 4️⃣ Asus RP-N12
- 5️⃣ TP-Link TL-WA854RE
- 6️⃣ Tenda AC5 AC1200
- 7️⃣ Keenetic Voyager Pro
- 8️⃣ TP-Link RE505X
- 9️⃣ TP-Link TL-WA860RE
- 🔟 Keenetic Buddy 4
- Wi-Fi sinyal güçlendirici kaç Mbps olmalı ❓
- Wi-Fi daha iyi çekmesi için ne yapılabilir 🤔
- Wi-Fi sinyal güçlendirici alırken nelere dikkat edilmeli 📌
- 1. WiFi standardı 📶
- 2. Kablosuz bağlantı hızı 💨
- 3. Bağlantı noktası sayısı 🔗
- 4. Ek priz özelliği 🔌
- Yorumlar
Bazen mevcut ev veya ofis internetinde sinyal sorunları yaşanabiliyor veya kablolu interneti kablosuz olarak evin/ofisin her tarafına yaymak istenebiliyor. Bu amaç için yapılacak en doğru tercih ise Access Point modelleri oluyor. Genel olarak Wifi sinyal güçlendirici olarak bilinen bu cihazlar mevcut interneti evin veya ofisin her köşesine iletmeye yarıyor. Bu bağlamda eğer evinizin her odasında internet çekmiyorsa ve "hangi wifi sinyal güçlendirici almalı?" diyorsanız sizler için derlediğimiz en iyi wifi güçlendirici modellerine hemen, şimdi göz atın.
|Marka-Model 🌐
|Fiyat 💲
|Tenda A9
|298 TL
|Xiaomi Mi Wifi Pro
|219 TL
|Mercusys ME30
|371 TL
|Asus RP-N12
|699 TL
|TP-Link TL-WA854RE
|239 TL
|Tenda AC5 AC1200
|649 TL
|Keenetic Voyager Pro
|3.994 TL
|TP-Link RE505X
|949 TL
|TP-Link TL-WA860RE
|421 TL
|Keenetic Buddy 4
|629 TL
Wifi güçlendirici yorumları dikkate alındığında; en iyi wifi güçlendirici markaları sıralamasında Tenda, Xiaomi ve Mercusys bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek wifi sinyal güçlendirici tavsiyesi olarak ise Tenda A9, Xiaomi Mi Wifi Pro ve Mercusys ME30 modelleri sıklıkla öneriliyor.
1️⃣ Tenda A9
- 2.4 GHz 300Mbps 802.11n hız
- 2 adet 3 dBi harici anten ile WiFi kapsama alanı 200m2
- Tek tuşla ve tak-çalıştır formatında kolay kurulum
- Akıllı WiFi Sinyal Gücü LED göstergesi ile ideal konum seçimi
- 802.11n standart kablosuz router'ler ve WiFi DSL ile uyumluluk
- Ağ adı(SSID) gizleme modu desteği
Tenda A9 kullanıcı yorumları 💭
👨 Modem dolabın içine olmasına rağmen wifi ağını alıp 185m2 evin içine çok rahat dağıtıyor. Hiçbir kopma yaşamadım
👩 Bağlanmak için biraz zorlandım. Anladıktan sonra bağlantı kurmak çok kolay iyiki bunu almışım tanıdık her yerde kullanıyorum güzel bir Wi-Fi genişletici.
2️⃣ Xiaomi Mi Wifi Pro
- 2×2 harici anten
- Kolay kurulum
- 2.4 GHz, 300 Mbps 802.11b/g/n
- Aynı anda 16 cihaza kadar bağlantı desteği
Xiaomi Mi Wifi Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Yaklaşık olarak 150m2 bir evde oturuyoruz. Modem bir uçta çalışma odam diğer uçta. İnternet az buçuk çekiyordu fakat hızım çok yavaş ve toplantılarda hep sorun yaşıyordum. Ayrıca telefondan da zaman zaman bağlantı kopuyordu. Bu cihazı alıp yan odadaki prize taktım. Speed test ile aradaki farka baktığım zaman hızım 3 katına çıktı. Ben çok memnun kaldım işimi çözdü.
👩 Klasikleşen ürünler arasına girdi. F/p oranı çok yüksek
3️⃣ Mercusys ME30
- 1,2 Gbps Dual Band WiFi
- Kolay tek dokunuşla kurulum
- Sinyal göstergesi
- 10/100 Mbps kablolu bağlantı noktası
- 802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2.4 GHz
Mercusys ME30 kullanıcı yorumları 💭
👨 Arkadaşlar cihaz gerçekten mükemmel. Aşırı fazla kapsama alanı var ve yavaşlama kopma hiç olmuyor. Stabilite, maksimum hız her şeyi sonuna kadar veriyor. Eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa şiddetle önerebilirim zaten tp-link'in alt firması diye biliyorum kaliteli bir ürün.
👩 İlk defa aldığım bir ürün için yorum yaptım. Ben çok memnunum. Evin her yerinden süper sonuç alıyoruz.
4️⃣ Asus RP-N12
- 802.11b/g/n 2.4 GHz
- 300Mbps
- Harici MIMO anten
- Akıllı LED sinyali ile uygun konum bulma
- Roaming Assist ile güçlü sinyalizasyon
- Kolay kurulum
Asus RP-N12 kullanıcı yorumları 💭
👨 Salona en uzak oda da wifi çekmiyordu. Arada iki duvar ve koridor vardı. Bu aleti salon ve oda arasında kalan tuvalete taktım şu anda gayet yeterli performans alıyorum. Kurulumu kolay, işim bitince çıkarıp istediğim zaman takıyorum ve hızlıca tekrar bağlanıyorum. Tavsiye ederim.
👩 Ana modemimdeki bağlantıyı hem hız hem de ping açısından kayıpsız veriyor
5️⃣ TP-Link TL-WA854RE
- 2.4GHz 802.11b/g/n
- 300Mbps maksimum hız
- Tether uygulaması ile kolay yönetim
- Dahili LED gösterge ile en uygun konumu bulma
- İki adet dahili anten
TP-Link TL-WA854RE kullanıcı yorumları 💭
👨 Kolay kurulum, kaliteli ve çok başarılı. Evimizdeki internet sıkıntısını çözdü.
👩 Çok memnun kaldım. Kurulumu çok kolaydı ve sinyali çok güçlü. Daha önce wifi çekmeyen yerlerde artık sorunsuz internete bağlanabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.
6️⃣ Tenda AC5 AC1200
- 5GHz 802.11ac/a/n
- Eşzamanlı çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz
- Router, Access Point, WISP ve tekrarlayıcı olarak kullanabilme
- Dört adet dahili 5dB anten
- 1167 Mbps'ye WiFi hızı
Tenda AC5 AC1200 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok beklentiye girmeden, işimi görsün mantığıyla düşündüğünüzde alınabilecek bütçe dostu bir ürün.
👩 Tam fiyat performans ürünü, sinyal gücü 2 beton duvar arasında %58 e düşüyor. 5GHz’si iyi çalışıyor. Kurulumu çok basit, ben extender olarak bağladım wifi to wifi olarak gayet kolay ve hızlı.
7️⃣ Keenetic Voyager Pro
- IntelliQoS trafik önceliklendirme
- Özel Wi-Fi Spektrum Analyser
- Çok yönlü (Masa/Duvar/Tavan) kurulum
- AX1800 ile 1800Mbps Wifi hızı
- Bluetooth 5.1
- WiFi Mesh ağı özelliği
- Fiber Access Point özelliği
- Dual 2.4 GHz ve 5 GHz
- Android ve iOS için mobil uygulama
- Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi
Keenetic Voyager Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Mükemmel çalışıyor ve güncel; bir Fritz!Repeater'dan daha fazlasını elde ediyorsunuz.
👩 Beklendiği gibi çalışıyor. Sunulan özellikler güvenli internet için harika. Elbette bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik ancak fiyatı benzerlerinden uygun.
8️⃣ TP-Link RE505X
- Wi-Fi 6 standardı
- WiFi Mesh ağı özelliği
- Akıllı sinyal ışığı
- TP-Link Tether uygulaması
- Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- 300 Mbps at 2.4GHz, 1200 Mbps at 5GHz
- Çift bant 2.4GHz ve 5GHz
TP-Link RE505X kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünün kurlumu kolay. Odalarda çekmeme sorunu bitti, kapsama alanı gayet iyi.
👩 Daha önce ucuz yollu bir ürün denedim fakat verim alamadım. Odalarda çekmeme sorunu devam etti. Bu ürünü aldım şu an tüm evde 180-200 mbps 5ghz internet kullanıyorum :) İnternet sağlayıcımın verdiği 200 mbps internetin nerdeyse tamamını sağlıyor. Herhangi bir kayıp yok.
9️⃣ TP-Link TL-WA860RE
- Tak ve çalıştır, kolay kurulum
- Ekstra dahili priz
- Akıllı sinyal göstergesi ile en uygun konumu gösterme
- Tether uygulaması sayesinde kolay kullanım
- 2GHz 802.11b/g/n
- 300Mbps Wifi hızı
TP-Link TL-WA860RE kullanıcı yorumları 💭
👨 2 dakikada uygulamayla kurulum sağladım. Yaklaşık 10 mt mesafe var modemle arasında sorunsuz tam diş tam hızımı alıyorum. Ping de kabloya göre ufak bir fark var o da önemli değil, hız kaybı neredeyse sıfır.
👩 Dubleks evde modem alt kısımda çalışıyor. Üst katta internetim ara ara kopuyordu. Cihazı kolayca kurdum. Cihaz ihtiyacımı karşıladı. Memnunum.
🔟 Keenetic Buddy 4
- Tak ve çalıştır, kolay kurulum
- Tüm markalarla uyumlu çalışma
- Keenetic Mesh WiFi sistemlerine uyumlu
- Ethernet portu ile farklı modlarda kullanım
- İki adet 3Dbi anten
- 2.4 Ghz 300 Mbit/s (802.11n)
- Android ve iOS için mobil uygulama
- Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi
Keenetic Buddy 4 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü çok sevdim, oldukça kullanışlı ve yer kaplamıyor. Evdeki bütün kör noktaları onardı ve stabil olarak çalışıyor, günümüz şartları tuvalete bile telefonsuz girilmediği için böyle bir cihaz ile kesintisiz bağlantıya devam edebiliyorum. Herkese de öneririm.
👩 Keenetic Hero DSL modem ile beraber hem menzil uzatma hem mesh mimarisi kurmak için aldım ve PS5'e kablolu bağlantı yapmayı tercih ettim. Uzak denebilecek bir mesafeden mesh (LAN) ile PS5 bağlantısından beklemediğim kadar yüksek fayda gördüğümü söyleyebilirim.
Wi-Fi sinyal güçlendirici kaç Mbps olmalı ❓
Wi-Fi daha iyi çekmesi için ne yapılabilir 🤔
Eğer evinizde Wi-Fi çekmiyor veya çok az çekiyorsa modeminizi daha açık bir alana konumlandırarak çözebilirsiniz. Ancak evinizin duvarları kalın veya iki ya da daha çok katlıysa, odanız modeme uzaksa Wi-Fi çekim gücü düşebilir. Bu nedenle en iyi wifi sinyal güçlendirici tavsiyelerimize göz atmanız ve siz uygun bir cihazı almanız gerekebilir.
Wi-Fi sinyal güçlendirici alırken nelere dikkat edilmeli 📌
1. WiFi standardı 📶
Alacağınız Wifi sinyal güçlendiricinin modem/router tarafından kullanılan sinyal türüyle uyumlu olmasına dikkat edin. Örneğin Wireless-N tipi yönlendiriciniz veya modeminiz varsa , yani 802.11n standardını kullanıyorsanız çok fazla para harcamadan tek bant ve 2,4 GHz frekansında çalışan bir Wifi menzil genişletici alabilirsiniz zira çift bantlı ve 5Ghz bir güçlendiriciye ihtiyacınız yoktur.
Ek olarak modern modemler 2,4 ve 5 GHz olmak üzere iki bağımsız WiFi bandına sahip olabiliyor. İlki daha yavaş ancak daha fazla menzil, ikinci daha hızlı ancak daha kısa menzile sahip. Bu tür bir yönlendiriciniz/modeminiz varsa, 802.11ac ile uyumlu çift bantlı bir WiFi menzil genişletici kullanmalısınız.
2. Kablosuz bağlantı hızı 💨
WiFi menzilini yükseltmek için alacağınız WiFi tekrarlayıcı modelinin bağlantı hızı, maksimum kablosuz internet hızınızı belirler. Yani, 1 Gigabit bir internet bağlantınız varsa ve WiFi güçlendirici 100 Mbps hız destekliyorsa, ağa bağlanan cihazlar maksimum 100 Mbps hıza sahip olur.
3. Bağlantı noktası sayısı 🔗
Bazı WiFi güçlendiriciler bir veya daha fazla Ethernet portuna sahip olabiliyor. WiFi desteği olmayan ya da gecikmesiz bağlantı (bilgisayar, konsol gibi) istiyorsanız bağlantı sayısının elinizdeki cihaz sayısıyla uyumlu olmasına dikkat edin. Gigabit internet kullanıyorsanız WiFi güçlendiricinin gigabit bağlantı noktası olduğuna dikkat edin.
4. Ek priz özelliği 🔌
Çoğu WiFi güçlendirici doğrudan prize takılarak çalışıyor. Dolayısıyla takılan prizi kapatmış oluyorsunuz. Bu durum priz kapasitesi sınırlı olan ev veya odalar için olumsuz olabilir. Bu nedenle ek priz özelliği bulunan wifi sinyal güçlendirici almanız gerekmekte.
En İyi Wifi Sinyal Güçlendiriciler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 16714Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)