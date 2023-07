Wifi sinyal güçlendirici tavsiyesi arayanlara en iyi wifi güçlendiriciler (2023)

Bazen mevcut ev veya ofis internetinde sinyal sorunları yaşanabiliyor veya kablolu interneti kablosuz olarak evin/ofisin her tarafına yaymak istenebiliyor. Bu amaç için yapılacak en doğru tercih ise Access Point modelleri oluyor. Genel olarak Wifi sinyal güçlendirici olarak bilinen bu cihazlar mevcut interneti evin veya ofisin her köşesine iletmeye yarıyor. Bu bağlamda eğer evinizin her odasında internet çekmiyorsa ve "hangi wifi sinyal güçlendirici almalı?" diyorsanız sizler için derlediğimiz en iyi wifi güçlendirici modellerine hemen, şimdi göz atın.

Wifi güçlendirici yorumları dikkate alındığında; en iyi wifi güçlendirici markaları sıralamasında Tenda, Xiaomi ve Mercusys bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek wifi sinyal güçlendirici tavsiyesi olarak ise Tenda A9, Xiaomi Mi Wifi Pro ve Mercusys ME30 modelleri sıklıkla öneriliyor.

1️⃣ Tenda A9 Tam Boyutta Gör En iyi WiFi güçlendirici tavsiye listemizin ilk sırasında Tenda A9 wifi sinyal güçlendirici modeli yer alıyor. En çok satan ve en çok tercih edilen WiFi güçlendirici modellerinden olan Tenda A9, şirketin paylaştığı verilere göre 200 metrekareye kadar kapsama alanı sunuyor. Uygun fiyatlı WiFi güçlendirici olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilen cihaz tak çalıştır formatındaki kolay kullanımıyla da dikkat çekiyor. 2.4 GHz 300Mbps 802.11n hız

2 adet 3 dBi harici anten ile WiFi kapsama alanı 200m2

Tek tuşla ve tak-çalıştır formatında kolay kurulum

Akıllı WiFi Sinyal Gücü LED göstergesi ile ideal konum seçimi

802.11n standart kablosuz router'ler ve WiFi DSL ile uyumluluk

Ağ adı(SSID) gizleme modu desteği Tenda A9 kullanıcı yorumları 💭 👨 Modem dolabın içine olmasına rağmen wifi ağını alıp 185m2 evin içine çok rahat dağıtıyor. Hiçbir kopma yaşamadım 👩 Bağlanmak için biraz zorlandım. Anladıktan sonra bağlantı kurmak çok kolay iyiki bunu almışım tanıdık her yerde kullanıyorum güzel bir Wi-Fi genişletici.

2️⃣ Xiaomi Mi Wifi Pro Tam Boyutta Gör Listenin ikinci sırasında ise yine en iyi sinyal güçlendirici modellerinden birisi olan Xiaomi Mi Wifi Pro bulunuyor. WiFi güçlendirici fiyatları bakımından Mi Wifi Pro, oldukça ucuz fiyatlı bir ürün ancak sergilediği performans ile normal bir kullanıcının tüm ihtiyacını karşılıyor. Zaten en çok satan WiFi güçlendirici modellerinden birisi olmasının nedeni de bu. Küçük ve şık görünüşlü tasarımıyla birlikte 2.4 GHz bandında çalışsa da 300 Mbps’ye kadar aktarım yapma desteği sunuyor. Mi Wifi Pro aynı zamanda ağa bağlıyken kendi güncellemelerini de otomatik olarak yapabiliyor. Bu da mevcut güvenlik açıklarının kapatılması için ideal. Ürünün olumsuz yönü ise 5GHz desteğinin veya Wifi 6/7 gibi modern teknolojileri desteklememesi. Ancak normal bir ev kullanıcısı için mevcut yetenekleri gayet yeterli. 2×2 harici anten

Kolay kurulum

2.4 GHz, 300 Mbps 802.11b/g/n

Aynı anda 16 cihaza kadar bağlantı desteği Xiaomi Mi Wifi Pro kullanıcı yorumları 💭 👨 Yaklaşık olarak 150m2 bir evde oturuyoruz. Modem bir uçta çalışma odam diğer uçta. İnternet az buçuk çekiyordu fakat hızım çok yavaş ve toplantılarda hep sorun yaşıyordum. Ayrıca telefondan da zaman zaman bağlantı kopuyordu. Bu cihazı alıp yan odadaki prize taktım. Speed test ile aradaki farka baktığım zaman hızım 3 katına çıktı. Ben çok memnun kaldım işimi çözdü. 👩 Klasikleşen ürünler arasına girdi. F/p oranı çok yüksek

3️⃣ Mercusys ME30 Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı ve bol özellikli en iyi access point modellerinden birisi de Mercusys ME30. 1,2 Gbps'ye varan birleşik hızda güçlü WiFi genişletme ile ev ağınızı yüksek hız kapasitelerine kadar yayma yeteneği sunan cihaz, tek dokunuşla, tak-çalıştır mantığıyla kolay bir kurulum vadediyor. PC'ler, IPTV'ler ve oyun konsolları için hızlı kablolu bağlantılar da sağlayabilen cihaz herhangi bir router veya kablosuz wifi güçlendirici ile birlikte çalışabiliyor. 1,2 Gbps Dual Band WiFi

Kolay tek dokunuşla kurulum

Sinyal göstergesi

10/100 Mbps kablolu bağlantı noktası

802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2.4 GHz Mercusys ME30 kullanıcı yorumları 💭 👨 Arkadaşlar cihaz gerçekten mükemmel. Aşırı fazla kapsama alanı var ve yavaşlama kopma hiç olmuyor. Stabilite, maksimum hız her şeyi sonuna kadar veriyor. Eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa şiddetle önerebilirim zaten tp-link'in alt firması diye biliyorum kaliteli bir ürün. 👩 İlk defa aldığım bir ürün için yorum yaptım. Ben çok memnunum. Evin her yerinden süper sonuç alıyoruz.

4️⃣ Asus RP-N12 Tam Boyutta Gör Ağ ürünleriyle kendisini kanıtlamış en iyi wifi güçlendirici markaları arasında olan Asus, RP-N12 modeliyle en iyi wifi menzil genişletici listemize girmeyi başarıyor. Harici MIMO antenlere sahip olan RP-N12, tekrarlayıcı olarak da çalışabiliyor, yani kablosuz ağı evin her köşesine bile iletebiliyor. Çoğu modelde olduğu gibi RP-N12 wifi güçlendirici de WPS düğmesine tek basma ile kurulumunu tamamlıyor. Sinyal göstergesi ile en uygun konumu gösteren ürünü, wifi menzil genişletici olarak kullanmanın yanı sıra medya köprüsü olarak da kullanmak mümkün. 802.11b/g/n 2.4 GHz

300Mbps

Harici MIMO anten

Akıllı LED sinyali ile uygun konum bulma

Roaming Assist ile güçlü sinyalizasyon

Kolay kurulum Asus RP-N12 kullanıcı yorumları 💭 👨 Salona en uzak oda da wifi çekmiyordu. Arada iki duvar ve koridor vardı. Bu aleti salon ve oda arasında kalan tuvalete taktım şu anda gayet yeterli performans alıyorum. Kurulumu kolay, işim bitince çıkarıp istediğim zaman takıyorum ve hızlıca tekrar bağlanıyorum. Tavsiye ederim. 👩 Ana modemimdeki bağlantıyı hem hız hem de ping açısından kayıpsız veriyor

5️⃣ TP-Link TL-WA854RE Tam Boyutta Gör Ağ ürünlerinin köklü firması TP-Link, TL-WA854RE 300Mbps modelindeki Range Extender modu, kablosuz sinyalini daha önce erişilemeyen veya kablo bağlantısı zor alanlara kusursuz olarak yükseltiyor. Küçük boyutu ile dikkat çeken ürün tek tuşla kurulumunu noktalıyor. Tether uygulaması herhangi bir mobil cihaz kullanarak kolay erişim ve yönetim sağlarken TP-Link TL-WA854RE, akıllı sinyal göstergesi ile en uygun konumun bulunmasını sağlıyor. 2.4GHz 802.11b/g/n

300Mbps maksimum hız

Tether uygulaması ile kolay yönetim

Dahili LED gösterge ile en uygun konumu bulma

İki adet dahili anten TP-Link TL-WA854RE kullanıcı yorumları 💭 👨 Kolay kurulum, kaliteli ve çok başarılı. Evimizdeki internet sıkıntısını çözdü. 👩 Çok memnun kaldım. Kurulumu çok kolaydı ve sinyali çok güçlü. Daha önce wifi çekmeyen yerlerde artık sorunsuz internete bağlanabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.

6️⃣ Tenda AC5 AC1200 Tam Boyutta Gör WiFi sinyal güçlendirici tavsiye listemizdeki bir diğer Tenda modeli olan AC5 AC1200, adından da anlaşılacağı üzere 5 GHz bandını destekliyor. Dolayısıyla halihazırda yüksek hızlı internet kullananlar ve bunu evin her alanına iletmek isteyenler için Tenda AC5 AC1200 ideal bir tercih diyebiliriz. 100Mbps fiber erişimi olan orta ölçekli bir daire için tasarlanmış olan AC5 AC1200, router cihazı olarak da kullanılabilir. 5GHz 802.11ac/a/n

Eşzamanlı çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz

Router, Access Point, WISP ve tekrarlayıcı olarak kullanabilme

Dört adet dahili 5dB anten

1167 Mbps'ye WiFi hızı Tenda AC5 AC1200 kullanıcı yorumları 💭 👨 Çok beklentiye girmeden, işimi görsün mantığıyla düşündüğünüzde alınabilecek bütçe dostu bir ürün. 👩 Tam fiyat performans ürünü, sinyal gücü 2 beton duvar arasında %58 e düşüyor. 5GHz’si iyi çalışıyor. Kurulumu çok basit, ben extender olarak bağladım wifi to wifi olarak gayet kolay ve hızlı.

7️⃣ Keenetic Voyager Pro Tam Boyutta Gör En iyi wifi sinyal güçlendirici tavsiye listemize en kaliteli wifi sinyal güçlendirici modelleri arasında gösterilen Keenetic Voyager Pro ile devam ediyoruz. Keenetic Voyager Pro, 1800 Mbps hızında internet bağlantısı sağlayarak yoğun internet ihtiyacı olanlara hitap ediyor. Ayrıca Keenetic Voyager Pro’daki Gigabit Ethernet bağlantısı sayesinde kablolu cihazlar da yüksek hızlı internete bağlanabilir. WiFi 6 teknolojisiyle birlikte gelen cihaz 4dBi antenleri sayesinde güçlü bir sinyal sunuyor. Ayrıca, 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını aynı anda kullanarak, daha fazla cihaza hızlı bir internet bağlantısı sağlayabilen Voyager Pro, mesh ağı özellikleri sayesinde, birden fazla Keenetic Voyager Pro cihazını birbirine bağlayarak, evinizde veya ofisinizde daha güçlü bir WiFi ağı oluşturmanıza olanak tanıyor. Ek olarak ürünün fiber access point özelliği sayesinde, fiber internet bağlantınızı hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtabilirsiniz. IntelliQoS trafik önceliklendirme

Özel Wi-Fi Spektrum Analyser

Çok yönlü (Masa/Duvar/Tavan) kurulum

AX1800 ile 1800Mbps Wifi hızı

Bluetooth 5.1

WiFi Mesh ağı özelliği

Fiber Access Point özelliği

Dual 2.4 GHz ve 5 GHz

Android ve iOS için mobil uygulama

Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi Keenetic Voyager Pro kullanıcı yorumları 💭 👨 Mükemmel çalışıyor ve güncel; bir Fritz!Repeater'dan daha fazlasını elde ediyorsunuz. 👩 Beklendiği gibi çalışıyor. Sunulan özellikler güvenli internet için harika. Elbette bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik ancak fiyatı benzerlerinden uygun.

8️⃣ TP-Link RE505X Tam Boyutta Gör Listemizdeki bir diğer TP-Link ürünü olan RE505X, daha yüksek hızlar, daha yüksek kapasite ve daha az ağ tıkanıklığı arayanlar için Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor. Kesintisiz kapsama için bir TP-Link OneMesh yönlendiriciye bağlanarak bir Mesh ağı oluşturmayı mümkün kılan TP-Link RE505X, Gigabit Ethernet portuyla TV’lere, bilgisayarlara veya konsollara hızlı kablolu bağlantı sağlayabiliyor. Çift bant destekli olan RE505X, Tether uygulaması ile de akıllı telefonlardan kolay yönetim imkanı sunuyor. Wi-Fi 6 standardı

WiFi Mesh ağı özelliği

Akıllı sinyal ışığı

TP-Link Tether uygulaması

Gigabit Ethernet bağlantı noktası

300 Mbps at 2.4GHz, 1200 Mbps at 5GHz

Çift bant 2.4GHz ve 5GHz TP-Link RE505X kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünün kurlumu kolay. Odalarda çekmeme sorunu bitti, kapsama alanı gayet iyi. 👩 Daha önce ucuz yollu bir ürün denedim fakat verim alamadım. Odalarda çekmeme sorunu devam etti. Bu ürünü aldım şu an tüm evde 180-200 mbps 5ghz internet kullanıyorum :) İnternet sağlayıcımın verdiği 200 mbps internetin nerdeyse tamamını sağlıyor. Herhangi bir kayıp yok.

9️⃣ TP-Link TL-WA860RE Tam Boyutta Gör En iyi internet sinyal güçlendirici modellerinden birisi olan TP-Link TL-WA860RE, son derece küçük yapısı ve kolay kurulumuyla dikkat çekiyor. Karışıklık istemeyenler için bu anlamda ürün ideal diyebiliriz. Fiyatına göre en kaliteli wifi sinyal güçlendirici modellerinden olan TP-Link TL-WA860RE, aynı zamanda ekstra elektrik prizi de sağlıyor. Bu priz sayısını yitirmek istemeyenler için oldukça önemli olabilir. Tak ve çalıştır, kolay kurulum

Ekstra dahili priz

Akıllı sinyal göstergesi ile en uygun konumu gösterme

Tether uygulaması sayesinde kolay kullanım

2GHz 802.11b/g/n

300Mbps Wifi hızı TP-Link TL-WA860RE kullanıcı yorumları 💭 👨 2 dakikada uygulamayla kurulum sağladım. Yaklaşık 10 mt mesafe var modemle arasında sorunsuz tam diş tam hızımı alıyorum. Ping de kabloya göre ufak bir fark var o da önemli değil, hız kaybı neredeyse sıfır. 👩 Dubleks evde modem alt kısımda çalışıyor. Üst katta internetim ara ara kopuyordu. Cihazı kolayca kurdum. Cihaz ihtiyacımı karşıladı. Memnunum.

🔟 Keenetic Buddy 4 Tam Boyutta Gör En iyi Wifi sinyal güçlendirici yorumları arasında bulunan Keenetic Buddy 4, tüm markalarla uyumlu bir wifi menzil genişletici konumunda. 300Mbps kablosuz hıza sahip olan Keenetic Buddy 4, basit kurulumuyla da öne çıkıyor. Ek olarak eğer kullandığınız mevcut modem/router bir Keenetic ise Keenetic Buddy 4 wifi güçlendiricisi Mesh sisteminin bir parçası olarak çalışabiliyor. Keenetic Buddy 4’ü sadece en iyi wifi güçlendirici olarak kullanmanıza da gerek yok. İsterseniz cihazdaki Ethernet portu sayesinde ürünü Access Point olarak veya istemci modunda kullanabilirsiniz. Tak ve çalıştır, kolay kurulum

Tüm markalarla uyumlu çalışma

Keenetic Mesh WiFi sistemlerine uyumlu

Ethernet portu ile farklı modlarda kullanım

İki adet 3Dbi anten

2.4 Ghz 300 Mbit/s (802.11n)

Android ve iOS için mobil uygulama

Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi Keenetic Buddy 4 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünü çok sevdim, oldukça kullanışlı ve yer kaplamıyor. Evdeki bütün kör noktaları onardı ve stabil olarak çalışıyor, günümüz şartları tuvalete bile telefonsuz girilmediği için böyle bir cihaz ile kesintisiz bağlantıya devam edebiliyorum. Herkese de öneririm. 👩 Keenetic Hero DSL modem ile beraber hem menzil uzatma hem mesh mimarisi kurmak için aldım ve PS5'e kablolu bağlantı yapmayı tercih ettim. Uzak denebilecek bir mesafeden mesh (LAN) ile PS5 bağlantısından beklemediğim kadar yüksek fayda gördüğümü söyleyebilirim.

Wi-Fi sinyal güçlendirici kaç Mbps olmalı ❓ Tam Boyutta Gör En iyi internet sinyal güçlendirici ve access point cihazları çok değişken bağlantı hızı kapasitesi sunuyor. Çoğu Wi-Fi sinyal güçlendirici, minimum 300 Mbps kablosuz hız değerleri sunabiliyor. Bu hız tipik, sıradan bir internet kullanıcı için yeterli diyebiliriz. Ancak evde interneti kullanan cihaz sayısı fazla ve içerik tüketimi (Netflix vb. stream servisleri, oyunlar gibi) yüksek seviyedeyse daha hızlı bir kapasite ve bant genişliği sunan cihazlara yönelmek gerekebilir.

Wi-Fi daha iyi çekmesi için ne yapılabilir 🤔 Eğer evinizde Wi-Fi çekmiyor veya çok az çekiyorsa modeminizi daha açık bir alana konumlandırarak çözebilirsiniz. Ancak evinizin duvarları kalın veya iki ya da daha çok katlıysa, odanız modeme uzaksa Wi-Fi çekim gücü düşebilir. Bu nedenle en iyi wifi sinyal güçlendirici tavsiyelerimize göz atmanız ve siz uygun bir cihazı almanız gerekebilir.

Wi-Fi sinyal güçlendirici alırken nelere dikkat edilmeli 📌 Tam Boyutta Gör Evinizde veya iş yerinizde kullandığınız modem ya da router cihazınızın Wi-Fi sinyallerinin yetersiz kaldığı durumlar olabilir ve bir sinyal güçlendiriciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Wifi sinyal geliştirici alırken bu maddelere mutlaka dikkat etmelisiniz: 1. WiFi standardı 📶 Alacağınız Wifi sinyal güçlendiricinin modem/router tarafından kullanılan sinyal türüyle uyumlu olmasına dikkat edin. Örneğin Wireless-N tipi yönlendiriciniz veya modeminiz varsa , yani 802.11n standardını kullanıyorsanız çok fazla para harcamadan tek bant ve 2,4 GHz frekansında çalışan bir Wifi menzil genişletici alabilirsiniz zira çift bantlı ve 5Ghz bir güçlendiriciye ihtiyacınız yoktur. Ek olarak modern modemler 2,4 ve 5 GHz olmak üzere iki bağımsız WiFi bandına sahip olabiliyor. İlki daha yavaş ancak daha fazla menzil, ikinci daha hızlı ancak daha kısa menzile sahip. Bu tür bir yönlendiriciniz/modeminiz varsa, 802.11ac ile uyumlu çift bantlı bir WiFi menzil genişletici kullanmalısınız. 2. Kablosuz bağlantı hızı 💨 WiFi menzilini yükseltmek için alacağınız WiFi tekrarlayıcı modelinin bağlantı hızı, maksimum kablosuz internet hızınızı belirler. Yani, 1 Gigabit bir internet bağlantınız varsa ve WiFi güçlendirici 100 Mbps hız destekliyorsa, ağa bağlanan cihazlar maksimum 100 Mbps hıza sahip olur. İnternet neden çekmiyor, ne yapmalıyım? 1 ay önce eklendi 3. Bağlantı noktası sayısı 🔗 Bazı WiFi güçlendiriciler bir veya daha fazla Ethernet portuna sahip olabiliyor. WiFi desteği olmayan ya da gecikmesiz bağlantı (bilgisayar, konsol gibi) istiyorsanız bağlantı sayısının elinizdeki cihaz sayısıyla uyumlu olmasına dikkat edin. Gigabit internet kullanıyorsanız WiFi güçlendiricinin gigabit bağlantı noktası olduğuna dikkat edin. 4. Ek priz özelliği 🔌 Çoğu WiFi güçlendirici doğrudan prize takılarak çalışıyor. Dolayısıyla takılan prizi kapatmış oluyorsunuz. Bu durum priz kapasitesi sınırlı olan ev veya odalar için olumsuz olabilir. Bu nedenle ek priz özelliği bulunan wifi sinyal güçlendirici almanız gerekmekte.

