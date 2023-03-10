Modem kurulumu nasıl yapılır? Modem ayarları rehberi

Türk Telekom (TTNET), Turkcell Superonline, TurkNet ve diğer internet servis sağlayıcılar, evde internet hizmet için modem kurulumu yapıyor. Ancak bazen bağlantı, hız sorunu, ek ücret veya başka bir nedenden ISS’nin verdiği modemi değiştirmek gerekebiliyor. Bu noktada modem arayüzüne giriş nasıl yapıldığını ve yeni modem kurulumunun nasıl yapıldığını bilmek önemli. Bu rehber yazıda Zyxel, TP-Link, AirTies gibi popüler markalar için sıfırdan modem kurulumu işlemini adım adım anlatıyoruz.

Türknet modem kurulumu (Zyxel) 🔽 Tam Boyutta Gör Modemin kablo bağlantılarını doğru şekilde yaptığınızdan eminseniz, TurkNet Adsl/VDSL/Fiber modem ayarları yapma aşamasına geçebilirsiniz. TurkNet ZYXEL modem kurulumu için aşağıdaki adımları izleyin: Tarayıcıda adres satırına 192.168.1.1 yazın. Modem arayüz sayfası açılacak. Kullanıcı adı ve şifreyi girin. (modemin arkasında yazan) Ağ ayarı altında Broadband’e tıklayın. Fiber hizmeti alıyorsanız ETHWAN’ı seçin. Fiber hizmeti almıyorsanız ADSL/VDSL’i seçin. PPP username/password alanlarına TurkNet’in verdiği modem kullanıcı adı ve şifresini girin. VPI değeri 8, VCI değeri 35, MTU değeri 1492 olmalı. Apply butonuna tıklayın.

Türk Telekom modem kurulumu (TP Link) 🔽 Tam Boyutta Gör Modeminizin kablo bağlantıları doğru şekilde yapıldıysa, internet bağlantınız açıldıysa Türk Telekom Adsl/Vdsl/Fiber modem kurulumu için hazırsınız demektir. İşte adım adım TTNET TP Link modem kurulumu: Web tarayıcıyı açın ve 192.168.1.1 yazın. Modem kullanıcı adı ve şifresini “admin / turktelekom” girin. Kolay kurulum’a girin ve İleri butonuna tıklayın. Türk Telekom’dan verilen internet kullanıcı adı ve şifrenizi girin. 2.4GHz ve 5GHz kablosuz ağ adı ve şifresini isteğinize göre ayarlayın. Tüm ayarları kontrol edin ve Kaydet butonuna tıklayın. Bitir butonuna tıklayın.

Vodafone modem kurulumu (Huawei) 🔽 Tam Boyutta Gör Vodafone modem kutunuzda bulunan Adsl/Fiber kolay kurulum kılavuzuna bakara kablo bağlantılarını yapın. Vodafone tarafından verilen Huawei modem kurulumu için şu adımları izleyin: İnternet tarayıcınızı açıp, adres satırına 192.168.1.1 yazın. Kullanıcı adı ve parola ekranı gelecek. Vodafone modem arayüzü şifresi olarak “vodafone” yazın. Uyarı ekranını geçip başlama sihirbazına tıklayın. Kullanıcı hesabıyla bağlanın seçeneğine tıklayın. İnternet hesabı ve şifresi alanına Vodafone’un verdiği DSL kullanıcı adı ve şifresini girin. İleri butonuna tıklayın. Kablosuz ağ adı ve şifresini isteğinize göre değişin.

Modem WiFi şifre değiştirme nasıl yapılır? 6 ay önce eklendi

D’smart modem kurulumu (AirTies) 🔽 Tam Boyutta Gör D Smart, internet hizmeti için farklı modemler (Zyxel, Technicolor, Asus, Huawei, AirTies) sağlıyor. Örnekte D-Smart AirTies modem kurulumu nasıl yapılır adım adım göreceğiz: Web tarayıcınızı açın ve adres satırına 192.168.2.1 yazın. Şifre alanını boş bırakıp Tamam butonuna tıklayın. Hızlı kurulum sayfası açılacak. Sol bölmede İnternet altında İnternet Ayarları’na girin. İnternet satırında Düzenle butonuna tıklayın. PVC ayarları menüsünde VPI:8, VCI:35, Encapsulation: LLC olmalı. İnternet kullanıcı adı ve şifre alanına D-SmartNet’in verdiği bilgileri girin. Modem kurulumunu tamamlamak için Kaydet’e tıklayın.

Superonline modem kurulumu (ZTE) 🔽 Tam Boyutta Gör Turkcell Superonline da diğer internet servis sağlayıcıları gibi abonelerine farklı modemler veriyor. Örneğin, ZTE modem kurulumu işlemini adım adım görelim: Tarayıcınızı açıp adres bölümüne 192.168.1.1 yazın. Kullanıcı adına admin, şifresine superonline yazın. Şifre değiştirme ekranını geçin. İnternet - WAN altında WAN Bağlantısı menüsüne girin. İnternet kullanıcı adı ve şifrenizi girip Uygula butonuna tıklayın. Yerel Ağ - WLAN altında WLAN Temel menüsünü açın. WLAN SSID Konfigürasyonu altında Kablosuz Ap Şifreleme’ye girin. Kablosuz ağınız için isim, güvenlik şifresi belirleyin. Uygula butonuna tıklayarak modem kurulumunu bitirin.

Millenicom modem kurulumu 🔽 Tam Boyutta Gör Millenicom modem kurulumunu gerçekleştirmeden önce kablo bağlantılarının doğru yapıldığından emin olmalısınız. İnternet servis sağlayıcı olarak Millenicom’u seçtiyseniz, evde internet hizmetini TP-Link veya AirTies modem ile alırsınız. Millenicom TP-Link modem kurulumu nasıl gerçekleştirilir görelim: İnternet tarayıcınızı açın. Adres satırına 192.168.2.1 yazın. Kullanıcı adı kısmına admin, şifre kısmına 1234 yazın. Sol üstte hızlı kurulum alanına tıklayın. İleri butonuna tıklayın. Millenicom’un ilettiği kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Kaydet butonuna tıklayın.

DSL nedir? DSL ışığı yanmıyor, turuncu yanıyor çözümü 6 ay önce eklendi

Telefondan modem kurulumu yapılır mı 📱 Tam Boyutta Gör Cep telefonundan modem arayüzüne giriş yapılabilir. Telefondan Turk Telekom, TurkNet modem kurulumu gerçekleştirmek de mümkündür. iPhone ve Android telefondan modem kurulumu nasıl yapılır adım adım görelim: Telefonunuzun modem kablosuz ağına bağlı olduğundan emin olun. Tarayıcıyı açın ve modemin IP adresini (192.168.1.1 gibi) girin. Modemin kullanıcı adı ve şifresini girin. İnternet ayarları menüsüne girin. ISS’den gelen internet kullanıcı adı ve şifresini girin. VPI/VCI ayarlarını 8/35 olacak şekilde bırakın. Kablosuz ağ adı (SSID) kısmından ağ adı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Kaydet’e dokunarak telefondan modem kurulumunu tamamlayın.

IP adresi değiştirme nasıl yapılır? 6 ay önce eklendi

Modem tekrar nasıl kurulur 🌐 Tam Boyutta Gör “Modem kurulumu yaptım internet yok” diyorsanız, modemi tekrar kurmak çözüm olabilir. Modem kurulumunu baştan yapmak için modemin arkasındaki küçük deliğe bir iğne, kürdan vb. bir şeyle 10 saniye kadar basılı tutun. Modemin tüm ışıkları kısa süreliğine sönecek, ardından yeniden açılacaktır. Bu aşamadan sonra tekrar modem kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Yeri gelmişken sıkça sorulan “Modem kapatıp açınca IP adresi değişir mi?” sorusunu da yanıtlayalım. Modemi her açıp kapattığınızda/kapandığında veya reset (sıfırlama) işlemiyle IP adresi değişir.

Modem kurulumu yapma ve modem ayarlarına giriş, yıllar içinde çok daha kolay hale geldi. Türknet, TTNET, Turkcell Superonline, Vodafone, D’Smart, Millenicom, tüm internet servis sağlayıcıları, farklı modem seçenekleri sunuyor ve marka/model fark etmeksizin (Zyxel, TP-Link, ZTE, AirTies, Tenda) modem kurulumu çok basit. Hatta telefondan modem kurulumu bile gerçekleştirilebiliyor. Bu rehber yazıda modem nasıl kurulur? sorusunun yanıtını bulacaksınız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Modem kurulumu nasıl yapılır?