Modem nasıl resetlenir? 5 adımda modem resetleme

Modem resetleme veya fabrika ayarlarına sıfırlama, belli durumlarda gerekli bir işlemdir. Modeme reset atma, online oyunlarda bağlanamama, internetin yavaşlaması, WiFi sorunları, port bağlantı sorunları, internet bağlantı hataları gibi çeşitli sorunları gidermenin en kolay yolu olarak bilinir. Peki, internet sorununu hızlıca çözmek adına modem nasıl resetlenir? Türk Telekom, Vodafone, Superonline ve diğer İSS’lerde modem resetleme işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

Modem resetleme nasıl yapılır 🔄 Tam Boyutta Gör Hangi İSS veya modemi kullandığınız fark etmeksizin, modem resetleme işlemi, iki farklı şekilde yapılır. Modem nasıl resetlenir adım adım görelim: Modem reset tuşu ile sıfırlama adımları 🔘 Modemin arkasında reset yazısı altında küçük bir delik göreceksiniz.

Bu deliğe kürdan, iğne, kalem ucu vb. eşya yardımıyla bastırın ve 5 - 10 saniye basılı tutun.

Modemin tüm ışıkları sönecek ve yeniden açılmaya başlayacak.

Modem resetleme 10 - 15 saniye kadar sürecektir.

Modem ışıkları yeniden geldiğinde işlem tamamlanmış olur. Modem arayüzünden sıfırlama adımları 💻 İnternet tarayıcınıza modemin IP adresini yazın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Fabrika ayarları seçeneğini bulun.

Ayarları sıfırla butonuna tıklayın.

Telefondan modem resetleme için aynı adımları izleyin.

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Modem resetlemek ne işe yarar 🧐 Tam Boyutta Gör “Modem resetlemek nedir?” Modeme reset atma, fabrika ayarlarına döndürme işlemidir. Modeme reset atarsak, tüm ayarların sıfırlanmasını sağlamış oluruz. Resetleme işlemi sonrasında, bütün ayarlar tekrar yapılandırılır ve internet bağlantınız veya internet hızınıza ilişkin yaşadığınız sorununuz ortadan kalkar. Peki, “Modem resetlemek zararlı mıdır?” Hayır, bu işlemin herhangi bir zararı yoktur.

Modem reset atmak interneti hızlandırır mı ❓ Modem sıfırlamaya ilişkin sıkça merak edilen bir başka konu işlemin internet hızına etkisinin olup olmadığıdır. Modem resetlemek interneti hızlandırır mı? sorusuna olumlu yanıt vermek mümkün. Modem resetledikten sonra internet hızınız düzelebilir.

Modem resetledim internet yok (çözümü) ❌ Modemi resetleme basit bir işlem olmasına karşın, reset atma sonrasında “Modeme reset attıktan sonra internete bağlanamıyorum” vb. durumlar çok rastlanıyor. Modem resetleme sonrası internet yok ise, kablosuz ağ adı ve şifrenizi ayarladığınızdan emin olun. Modem resetlemek, fabrika ayarlarına döndürmek anlamına geldiğinden, internet ve kablosuz ağ ayarlarınızı baştan yapmanız gerekebilir. Modemi yeniden başlatma işlemi, internet ayarlarını sıfırlamaz, yalnızca IP adresiniz değişir.

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Modeme pek çok farklı nedenle resetleme işlemi uygulanıyor. En iyi modemler bile zaman zaman sorunlar yaşatabiliyor. Modem ışıkları yanmıyorsa, internete bağlanırken problem yaşıyorsanız, internet bağlantı hızınız olması gerekenden çok düşükse, modem ayarlarınızdan kaynaklı internet sorunu yaşıyorsanız, çok basit ancak etkili bir işlem olan modem resetleme işe yarayacaktır. Ancak, modemi resetlemeden önce mevcut ayarlarınızı yedeklediğinizden emin olun.

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