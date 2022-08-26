DSL nedir? Modem DSL ışığı yanmıyor veya turuncu yanıyorsa ne yapılmalıdır?

Modemdeki DSL ışığı nedir, ne işe yarar? "DSL ışığı yanmıyor" başta olmak üzere internet bağlantısına ilişkin yaşanan sorunların çözümüne geçmeden DSL'in ne olduğundan bahsetmek gerekiyor. DSL neyin kısaltması? sorusunu yanıtlayarak başlayalım.

WPS nedir? 1 hf. önce eklendi

DSL nedir?

DSL açılımı Digital Subscriber Line. Dijital Abone Hattı anlamına geliyor. DSL, telefon hatları üzerinden internet bağlantısıyla bilgisayar, kablosuz modem/router, akıllı TV ve diğer cihazlar arasında bir köprü vazifesi gören modem aracılığıyla internete erişim sunar.

DSL internet, telefon hattı üzerinden geçse de, bakır telefon kabloları yüksek bant genişliğine sahip olduğundan sabit telefonla konuşma sırasında internet kesilmez. DSL internet hizmeti, telefon aramalarından farklı bir frekansta çalışır, böylece çevirmeli ağ bağlantısı (dial-up) hizmetinden farklı olarak interneti kullanırken telefonla konuşabilirsiniz.

DSL, yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için telefonunuzla aynı kabloları kullanır. Kablo tesisatı hazır olduğundan, gerekli olan tek ekipman internet servis sağlayıcıların DSL hizmetini kurarken vereceği DSL modemdir. Sinyaller, internet servis sağlayıcısı tarafından telefon hattı üzerinden modeme gönderilir. Modem, sinyalleri alır ve interneti kullanmanız için gereken sinyale dönüştürür. DSL internet bağlantısının kurulumu hızlı ve kolaydır; modemi telefon fişine takmanız yeterlidir. DSL bağlantısı kurmak için aktif bir sabit telefon hattınızın olması gerekmez.

TurkNet GigaFiber nedir? 3 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör

DSL ışığı nedir?

DSL ışığı, modemin düzgün çalıştığına ve olması gerektiği gibi sinyal aldığına dair bir işarettir. DSL ışığının açık olması internete sorunsuz bir şekilde bağlanabileceğiniz anlamına gelir. Sabit, yanıp sönmeyen DSL ışığı, internet servis sağlayıcınız ve aldığınız sinyal için her şeyin normal şekilde çalışması gerektiği anlamına gelir. Modem üzerinde sabit, yeşil olmayan başka ışıklar görüyorsanız, DSL ışığı sabit yansa bile bağlantı sorunu yaşayabilirsiniz.

DSL ışığı yanıp sönüyor, internete bağlanmıyor ne yapmalıyım?

Normal koşullarda modemdeki DSL ışığının sabit olması gerekir. Bu, bağlantının sağlandığını gösterir. Ancak DSL ışığı yeşil yanıp sönüyorsa, modemin/rounterın DSL hizmetinizle senkronize olmaya çalıştığı ve başarısız olduğu, bağlantı hatası alacağınız anlamına gelir. İnternete bağlanamıyorsanız çözüm için aşağıdaki adımları takip edin:

Kabloları kontrol edin Modemi yeniden başlatın Telefon kablosu, splitter, microfilter veya telefon prizi zarar görmüş olabilir Modemi fabrika ayarların döndürün Modem arızalanmış olabilir

Tam Boyutta Gör

Bu durumda yapacağınız ilk şey kabloları ve bağlantıları, özellikle de DLS kablosunu kontrol etmek olmalıdır. DLS kablosunu doğru bağlantı noktasına bağlı olup olmadığını kontrol edin, bağlıysa sıkıca oturduğundan emin olun. Gevşek kablo veya yanlış bağlanmış kablo, bu tür sorunlara neden olur. Her şeyin sıkıca ve düzgün şekilde bağlandığını doğruladıktan sonra DSL ışığı hala yeşil renkte yanıp sönüyorsa diğer çözüme geçin.

Modemi yeniden başlatmak, yanıp sönen DSL ışığı dahil çoğu ağ sorunu için basit ve hızlı bir çözümdür. Modemi kapatmanız ve güç kablosunu prizden çıkarmanız yeterlidir. Birkaç dakika bekleyip tekrar fişe takın ve modemi açın.

Sorun hala çözülmediyse, farklı bir DLS kablosu kullanmayı deneyebilir veya modemi farklı prize takabilirsiniz. Splitter veya microfilter kullanıyorsanız, modemi doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin. Belki splitter veya microfilter arızalanmış olabilir ancak denemeden bilemezsiniz.

Modemi fabrika ayarlarına döndürmek için kalem, kürdan veya ataş gibi sivri uçlu bir nesneye ihtiyacınız olacak. Reset düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem sırasında modem yeniden başlatılacak ve ayarlar sıfırlanacaktır. Modemi sıfırdan kurmanız gerekecek.

Bozuk modemle uğraşıyor veya hattınızla ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz. Ülkemizde teknik sorunlar sıklıkla yaşanıyor, internet servis sağlayıcınızı aramanızda fayda var. Altyapı çalışması olabilir, anlık bağlantı kesintisi olabilir, her şey olabilir. Sorun çözüldüğünde DSL ışığı tekrar sabit yeşile dönecektir.

Tam Boyutta Gör

DSL ışığı yanmıyor, ne yapmalıyım?

Modeminiz üzerindeki DSL ışığı, yalnızca gücün olduğu ve modeme bağlantının sağlandığı anlamına gelir; aktif internet bağlantınızın olduğunu garanti etmez. DSL ışığı neden yanmaz? Modem veya router, ağ bağlantısını algılamada sorun yaşıyorsa DSL ışığı yanmayacaktır. Güç ışığı yeşile döndükten sonra DSL ışığı da en fazla 1 dakika içinde yeşile dönmelidir. Modem DSL ışığı yanmıyorsa, çözüm için aşağıdaki adımları takip edin:

Kabloların kontrolünü sağlayın Modemi yeniden başlatın Modem kurulumu düzgün yapıldı mı? Telefon prizi arızalanmış olabilir

Düzgün takılmamış kablo, ağ sorunu yaşama nedenlerinin başında gelir. Ağ kablolarını kontrol etmekte fayda var. Genellikle iyi takılmamış veya çıkmış kablo, DSL ışığının yanmamasına neden olur. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için, telefon kablosunun DSL bağlantı noktasına düzgün ve sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. Kablonun diğer ucunu ve telefon prizine sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.

Kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz ve çoğu durumda sorunu çözecek bir başka hızlı çözüm de, modemi sıfırlamaktır. Modemin üzerindeki tuşu kullanarak, bilgisayar veya telefondan modem arayüzü üzerinden veya internet servis sağlayıcınızın mobil uygulamasından modemi yeniden başlatabilirsiniz.

Modem kurulumunuzda bir sorun olabilir. Modemin kurulumunu kendi başınıza yapabileceğiniz gibi, internet servis sağlayıcınız uzaktan da bu işlemi gerçekleştirebilir.

Telefon prizinin arızalanması da soruna neden olabilir. Evinizde aktif internet hattına sahip başka bir telefon prizi varsa, modemi ona bağlayın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Tam Boyutta Gör

DSL ışığı yanıyor internet ışığı yanmıyor, ne yapabilirim?

DSL ışığının yanması internet ışığının yanmaması durumu, hemen her internet kullanıcısının yaşadığı bir sorun. DSL ışığı yanmıyorken internet ışığının yanması mümkün değildir ancak tersi durum mümkündür. DSL ışığı, DLS kablosunun modeme modeme düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını gösterdiğinden internet bağlantısıyla ilişkilendiririz ancak DSL ışığı, yalnızca kablonun modem portuna düzgün takılıp takılmadığını gösterir. Kablonun düzgün bağlanması internet bağlantısının sağlandığı anlamına gelmez.

Tüm kabloların bağlantısını kontrol edin Modemi baştan başlatın Ağın düzgün kurulduğundan emin olun

Bir veya daha fazla kablonun portlara düzgün şekilde takılmama olasılığı her zaman vardır. Kabloları basit bir şekilde çıkarıp tekrar takmak bile işe yarayabilir. Tüm kabloların bağlantısını yeniden yapın. Güç kablosuyla başlayın, ardından DSL ve son olarak ethernet ve internet kablolarını takın.

Pek çok kişi, sorun giderme yöntemi olarak yeniden başlatmanın önemini göz ardı etse de, aslında çeşitli hatalardan kurtulmanın en etkili yollarından biridir. Modemin güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın, birkaç dakika bekledikten sonra tekrar prize takın. Sıfırlama, ufak yapılandırma sorunları denetler ve düzeltir, gereksiz geçici dosyaların önbelleğini temizler ve olası hatalar için tüm sistemi inceler. Bağlantı hızınızda değişme bile olabilir.

Sorun, PC’nizdeki veya dizüstü bilgisayarınızdaki ağ ayarlarıyla ilgili olabilir. Genellikle ağın yanlış yapılandırılması veya devre dışı bırakılmasından kaynaklanır. Yanlış ayarlama, internet sinyalinizin cihazınıza ulaşmasını engelleyebileceğinden ağ kurulumundaki sorunları giderdiğinizden ve gerektiği gibi çalıştığından emin olun.

Tam Boyutta Gör

DSL ışığı turuncu yanıyor, ne yapmalıyım?

Aslında internet bağlantı sorunu yaşamıyorsanız ve DSL ışığı sabitse, turuncu veya yeşil olmasının bir önemi yok. Modem DSL ışığı neden turuncu yanıyor? sorusunun yanıtına gelince, genel bir kaide olmamakla birlikte hattınızın VDSL olmasından kaynaklı olabilir. Ya da modeminizin üreticisi DSL ışığını turuncu olarak ayarlamış olabilir. Ancak bu durum genellikle VDSL’e geçişte ortaya çıkıyor. Işık renkleri, modemden modeme farklılık gösterdiğinden en iyi yanıtı internet sağlayıcınız ve modem üreticisi verebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Rehber

Nedir? Haberleri

DSL nedir? DSL ışığı yanmıyor, turuncu yanıyor çözümü