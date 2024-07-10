Statik IP nedir, ne işe yarar? Sabit IP adresi öğrenme yolu

Tüm internet servis sağlayıcıları (İSS’ler), statik veya dinamik IP sunar ancak adresinizde internet bağlantısını etkinleştirmeden hangisine sahip olduğunuzu bilmeniz pek mümkün değildir. Bunu öğrenmenin en kolay yolu; modeminizin fişini çekip takmaktır. IP adresinizin değiştiğinizi görürseniz IP adresiniz dinamiktir. Peki, statik IP nedir, ne işe yarar, ücreti ne kadar? Sabit IP adresi öğrenme yolu dahil olmak üzere tüm merak edilenler burada.

Statik IP nedir ❓ Tam Boyutta Gör “Static" kelimesi değişmeyen anlamına gelir. Statik IP, bir cihaza atanan ve sabit kalan IP adresidir. Statik IP adresi, internetteki bir cihaza adres olarak atanan 32 bitlik bir sayıdır ve genelde internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından sağlanır.

Statik IP ne işe yarar 🌐 Statik IP, bilgisayara uzaktan erişim, oyun sunucusu, web-alan adı hizmeti, e-posta sunucusu, uzaktan masaüstü yönetimi, FTP hizmeti, video konferans, VoIP, VPN gibi uygulamalar için kullanılmaktadır. İşletmeler, yüksek çalışma süresi gerektiren sunucular ve web sitelerini barındırıyorsa, IP üzerinden ses (VoIP) kullanıyorsa veya evden çalışanlara sahipse genelde statik IP adresleri kullanır. Statik IP adresleri çalışanlar açısından da büyük kolaylıktır; cihazlarına uzaktan erişmek istediklerinde IP adresi bulmak zorunda kalmazlar. Uzaktan erişim uygulaması ve statik IP adresi kullanan bir çalışan, bilgisayarına her zaman aynı adresle erişebilir. İşletmeler çoğu durumda FTP, e-posta ve sanal özel ağ (VPN) sunucuları, veritabanı sunucuları, ağ donanımları ve web barındırma hizmetleriyle işlemleri kolaylaştırmak için statik bir IP adresi kullanır. Bir web sitesini barındırırken dinamik IP adresi kullanmak zor olabilir çünkü her yeni IP adresiyle istekleri doğru IP adresine iletmek için yönlendirici (modem) ayarlarının değiştirilmesi gerekir. Bu işlem olmadan yönlendirici ağdaki hangi cihazın web sitesini barındırdığını bilemediğinden hiçbir kullanıcı web sitesine erişemez. DNS sunucuları da genelde statik IP adresleri kullanır. IP adresi düzenli olarak değişiyorsa, yönlendiricideki (modemdeki) DNS sunucusunun da aynı sıklıkta yeniden yapılandırılması gerekir. Bir cihazın aln alanına erişilemediğinde bile bilgisayar statik IP adresi kullanarak ağdaki bir sunucuya bağlanabilir. Örneğin; bir bilgisayar her zaman sunucunun ana bilgisayar adı yerine statik IP adresine bağlanacak şekilde ayarlanabilir. Bu, DNS sunucusu düzgün çalışmasa bile bilgisayarın bir DNS sunucusuna bağlanabileceği anlamına gelir.

Statik IP nasıl öğrenilir ⌨️ Tam Boyutta Gör “Statik IP adresim nedir?” internet kullanıcılarının merak ettiği konuların başında gelir. Dinamik veya statik IP adresini öğrenmenin en hızlı yolu komut istemini kullanmaktır. Windows 10/11 PC, bir komutla IPv4 ve IPv6 adresinizi gösterir. Statik IP öğrenme adımları: Başlat menüsünü açın ve “cmd” yazın. Komut isteminde “ipconfig” komutunu girin. IPv4 adres bölümü statik/dinamik IP adresinizdir.

Statik IP ayarlama nasıl yapılır 💻 Tam Boyutta Gör Sabit IP adresi ayarlamak oldukça basittir ancak cihaza göre değişiklik gösterir. Bilgisayar ve telefonlarda statik IP adresi ayarlamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Modem statik IP ayarı ⬇️ Web tarayıcının adres satırına modeminizin IP adresini yazın. Kullanıcı adı ve parolanızı girin. LAN ayarlarına gidin. DHCP veya statik IP ayarlarını bulun. Static olarak seçin veya DHCP modu devre dışı bırakın. Gerekirse IP adresi, ağ geçidi, ağ öneki uzunluğu ve DNS alanlarını doldurun. Kaydedin. Bilgisayara statik IP verme ⬇️ Ayarlara gidin. Ağ ve internete tıklayın. Ağ ve paylaşım merkezine tıklayın. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir’e tıklayın. Ağ bağlantınıza sağ tıklayıp Özellikler’i seçin. TCP/IPv4 özelliklerine tıklayın. IP adresi, ağ geçidi, ağ öneki uzunluğu ve DNS alanlarını doldurun. Tamam’a tıklayarak değişiklikleri kaydedin. Android telefon statik IP ayarları 📲 Ayarlar uygulamasını açın. WiFi’a dokunun. Bağlı olduğunuz ağın yanındaki dişli simgesine dokunun. IP ayarları bölümünü bulun ve DHCP’yi Static olarak değiştirin. IP adresi, ağ geçidi, ağ öneki uzunluğu ve DNS alanlarını doldurun. Kaydete dokunun. iPhone statik IP ayarı 📲 Ayarlar’ı açın. Bağlı olduğunuz WiFi ağının yanındaki “i” simgesine dokunun. IP’yi yapılandır öğesine dokunun. Otomatik (DHCP) seçeneğini Elle olarak değiştirin. IP adresi, ağ geçidi, ağ öneki uzunluğu ve DNS alanlarını doldurun. Kaydet’e dokunun.

IP adresi değiştirme nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Statik IP nasıl alınır 🤔 Tam Boyutta Gör Statik IP adresi çeşitli VPN servis sağlayıcılarından veya internet servis sağlayıcılarından satın alınabilir. Bu sağlayıcılar, cihazınız veya ağınız için sabit ve benzersiz bir IP adresine sahip olmanızı sağlayan özel sabit IP hizmetleri sunar. Herhangi bir sağlayıcıdan statik IP adresi satın almadan önce farklı seçenekleri araştırmanızı ve karşılaştırmanız yerinde olacaktır. İhtiyaçlarınıza uygun en iyi hizmeti aldığınızdan emin olmak için fiyat, güvenlik özellikleri ve kullanıcı yorumları gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Statik IP ücreti nedir 💳 Statik IP servisi aylık olarak ücretlendirilir. "Güncel statik IP ücreti ne kadar, kaç TL?" merak edenler için; Türk Telekom statik IP ücreti : 134 TL (aylık)

: 134 TL (aylık) Vodafone statik IP ücreti : 39.90 TL (aylık)

: 39.90 TL (aylık) Superbox / Turkcell Superonline statik IP ücreti : 59.90 TL (aylık)

: 59.90 TL (aylık) Millenicom statik IP ücreti : 69.90 TL (aylık)

: 69.90 TL (aylık) Kablonet statik IP ücreti : 75 TL (aylık)

: 75 TL (aylık) TurkNet statik IP ücreti: 100 TL (aylık)

Statik IP adresi neden kullanılır 🤔 Tam Boyutta Gör Ev sunucusu kurma Bir ağa ikinci yönlendirici ekleme Evden veya işten uzaktayken bilgisayara erişim sağlanması Portları belirli cihazlara iletme Ağ üzerinden yazıcı paylaşma Evden uzaktayken IP kameraya bağlanma Sürekli erişime ihtiyaç duyan cihazlar için statik IP adresleri gereklidir. Örneğin; bilgisayarınız bir sunucu olarak ayarlanmışsa (FTP sunucusu veya web sunucusu gibi) sabit IP adresi gereklidir. İnsanların dosya indirmek için bilgisayarınıza her zaman erişebilmesini sağlamak istiyorsanız, bilgisayara sabit IP adresi atamalısınız. Sunucuya dinamik IP adresi atanmışsa, bu adres ara sıra değişerek modeminizin ağdaki hangi bilgisayarın sunucu olduğunu bilmesini engeller. Seyahatteyken ev bilgisayarınıza veya evdeyken iş bilgisayarınıza erişmek istiyorsanız, bilgisayarı sabit IP adresi kullanacak şekilde ayarlamak, adresin değişeceği ve erişimi kaybedeceğiniz endişesi duymadan o bilgisayara istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. Paylaşılan bir yazıcı, statik IP adresinin kullanıldığı başka bir durumdur. Evinizde veya ofisinizde herkesin paylaşması gereken bir yazıcınız varsa ona ne olursa olsun değişmeyecek bir IP adresi verin. Bu şekilde, her bilgisayar bu yazıcıya bağlanacak şekilde ayarlandığında, adres hiçbir zaman değişmediğinden bu bağlantılar süresiz olarak kalır.

Statik IP adresi kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir ❓ Tam Boyutta Gör Statik IP adresi kullanmanın artıları şöyle sıralanabilir: Değişmeyen ağ kimliği : Statik IP adresi, cihaza sabit ve değişmeyen bir ağ kimliği sağlar. Bu, cihazların web sitesi ve e-posta sunucusu barındırma ve FTP gibi hizmetlere her zaman erişebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

: Statik IP adresi, cihaza sabit ve değişmeyen bir ağ kimliği sağlar. Bu, cihazların web sitesi ve e-posta sunucusu barındırma ve FTP gibi hizmetlere her zaman erişebilmesini sağlamaya yardımcı olur. Kolay uzaktan erişim : Statik IP adresi, güvenlik kameraları ve uzak masaüstü programları gibi uzaktan erişim uygulamaları için belirli bir ağ cihazıyla güvenilir bağlantı kurulmasını sağlar.

: Statik IP adresi, güvenlik kameraları ve uzak masaüstü programları gibi uzaktan erişim uygulamaları için belirli bir ağ cihazıyla güvenilir bağlantı kurulmasını sağlar. Sorunsuz sunucu barındırma ve DNS yönetimi : Sabit IP, hizmetlerin sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaya ve son kullanıcı için bekleme sürelerini azaltmaya yardımcı olabilir.

: Sabit IP, hizmetlerin sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaya ve son kullanıcı için bekleme sürelerini azaltmaya yardımcı olabilir. Coğrafi konum kararlılığı : Statik IP, hizmetlerin ve web sitelerinin IP'ye dayalı olarak her zaman doğru yaklaşık konum bilgisine sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur.

: Statik IP, hizmetlerin ve web sitelerinin IP'ye dayalı olarak her zaman doğru yaklaşık konum bilgisine sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur. Geliştirilmiş ağ güvenilirliği: Sabit IP adresi, IP değişikliği gerektirmez. Bu da kararlı ve güvenilir internet bağlantısı sağlar. Statik IP adresi kullanmanın eksileri şöyle sıralanabilir: Güvenlik endişesi : IP adresiniz değişmiyorsa, statik IP adresi kullanıyorsanız kötü niyetli biri IP adresinizi öğrenip sisteminize saldırabilir.

: IP adresiniz değişmiyorsa, statik IP adresi kullanıyorsanız kötü niyetli biri IP adresinizi öğrenip sisteminize saldırabilir. Pahalı : Statik IP adresleri genelde İSS’ler ve tüketiciler için dinamik IP adreslerinden daha maliyetlidir.

: Statik IP adresleri genelde İSS’ler ve tüketiciler için dinamik IP adreslerinden daha maliyetlidir. Sınırlı erişilebilirlik : Statik IP adresleri bir kullanıcıya tahsis edildikten sonra iptal edilene kadar yeniden kullanılamaz veya diğer tüketicilere verilemez.

: Statik IP adresleri bir kullanıcıya tahsis edildikten sonra iptal edilene kadar yeniden kullanılamaz veya diğer tüketicilere verilemez. Ekstra yönetim gerektirir: IP çakışmalarını önlemek için her statik IP’nin benzersiz şekilde atanması ve yönetilmesi gerekir.

IP (İnternet Protokolü) adresleri, cihazların birbirlerini çevrimiçi bulmasını sağlayan dijital sokak adresleri gibi çalışır. Her internet cihazının benzersiz bir IP adresi vardır. Bu adreslerin tümü DNS formatı aracılığıyla metin formatlarına dönüştürülür. Bu, World Wide Web'in temelini oluşturur. İki tür IP adresi vardır: statik ve dinamik. Bu rehbe yazıda statik IP adresi hakkında tüm merak edilenleri (Statik IP nedir, ne işe yarar, nasıl alınır, ücretli midir) bulabilirsiniz.

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Statik IP nedir, ne işe yarar? Sabit IP adresi öğrenme yolu