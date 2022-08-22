WiFi şifre değiştirme nasıl yapılır? 5 adımda internet şifresi değiştirme

Yeni bir modem (router) aldığınızda yapmanız gereken ilk şey, WiFi şifresini değiştirmek olmalıdır. WiFi Alliance, yılda en az bir kez internet şifresini değiştirme önerisinde bulunur. WiFi şifre değiştirme, telefondan ve bilgisayardan yapılabiliyor. En kolay yoldan WiFi şifresi nasıl değiştirilir? anlatıyoruz. Modem şifre değiştirme yolunu da gösteriyoruz.

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WiFi şifresi nasıl değiştirilir?

WiFi şifresi değiştirme, modem üzerinden gerçekleştirilen bir işlem olduğundan öncelikle modemin arayüzüne nasıl erişeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Genellikle, tarayıcı adres satırına 192.168.1.1 yazarak modem arayüzüne ulaşılabiliyor ancak modeminizin IP adresi farklı olabilir. Windows’ta komut satırına “ipconfig” yazarak “default gateway” satırından modeminizin IP adresini öğrenebilirsiniz. Ardından “modem arayüz şifresi ne olabilir?” sorusunu sorabilirsiniz. Modem arayüzüne giriş yazımızda, tüm modemler için kullanıcı adı ve şifre bilgilerine ulaşabilirsiniz. WiFi şifresi nasıl değiştirilir? konusuna dönecek olursak, işte adım adım modem WiFi şifre değiştirme:

1. Tarayıcınızı açın ve modeminizin yapılandırma sayfasına girin

Ağınıza bağlı bilgisayardan veya telefondan internet tarayıcı üzerinden modeminizin yapılandırma sayfasına erişebilirsiniz. Şifreyi bilmediğiniz için WiFi’a bağlanamıyorsanız, Ethernet kablosuyla bilgisayarınızı doğrudan modeme bağlayabilirsiniz. WiFi şifresini biliyorsanız, telefondan da modem arayüzüne erişebilirsiniz. Modem IP adresi genelde 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1 oluyor. Bu adresi tarayıcınızın adres satırına girin. Modem kullanıcı adı ve şifresi sayfasını görüntüleyemiyorsanız, modemi fabrika ayarlarına döndürmek (sıfırlamak) için Reset düğmesine 30 saniye basılı tutun. Ardından modemin varsayılan adresini tarayıcıya girebilirsiniz.

2. Modem kullanıcı adı ve şifresini girin

Modem arayüzüne doğrudan erişemezsiniz; öncelikle kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekir. Çoğu kez varsayılan kullanıcı adı “admin”, parola “admin” veya “password” şeklindedir. İnternet servis sağlayıcının verdiği modemi kullanıyorsanız, genelde kullanıcı adı değişmiyor; şifre de ttnet, vodafone, superonline, türk telekom şeklinde basit şifreler oluyor. Web arayüz IP adresi, kullanıcı adı ve şifresi bilgileri modemin arkasında da yazılı oluyor. Giriş bilgilerini değiştirdiyseniz ve sonra unuttuysanız, reset düğmesine bir süre basılı tutarak kullanıcı adı ve şifre bilgilerini varsayılana döndürebilirsiniz.

3. Kablosuz bölümünü açın

Modeminize giriş yaptıktan sonra yapılandırma sayfasının kablosuz bölümünü bulun. Tam adı üreticiden üreticiye değişir ancak genellikle wireless (kablosuz) veya wireless settings (kablosuz ağ ayarları) sekmesi veya butonunu arayın.

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4. Şifreyi değiştirin

Kablosuz (Wireless) menüsü altında Kablosu ağ güvenlik (Wireless security) sayfasında wifi şifrenizi değiştirebilirsiniz. Tahmin edilmesi imkansız olmasa da zor olacak güçlü bir şifre oluşturmaya çalışın. Kişisel hiçbir şeyle ilgili olmamalı ve rastgele harf rakam, özel karakterler (!, $, #,@ gibi) içermeli. Parolanız en az 8 karakter uzunluğunda olmalı.

5. WiFi şifreleme türünü ayarlayın

Üç kablosuz şifreleme türü vardır: WEP, WPA ve WPA2. En güvenli ağ için WPA2 kullanmalısınız. Eski cihazları internete bağlarken sorun yaşarsanız, bu durumda WPA veya WPA/WPA2’ye geçebilirsiniz. WEP şifrelemesinin kırılması çok kolay olduğundan WEP’i seçmeyin.

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Yeni şifrenizi ayarladıktan sonra uygula veya kaydet butonuna tıklayın. Bu sırada modem kapanıp açılacak, internete bağlı tüm cihazların bağlantısı kesilecek. Ayarlarınız değiştirildikten sonra yeni şifrenizi kullanarak kablosuz ağınıza bağlanabilirsiniz.

Modem şifre değiştirme nasıl yapılır?

WiFi şifrenizi değiştirdiniz, ekstra güvenlik için modem şifrenizi de mi değiştirmek istiyorsunuz? Veya kendinize “modem şifremi unuttum ne yapabilirim?” diye mi soruyorsunuz? Modem şifre değiştirme de telefondan veya bilgisayardan yapılabiliyor. Tek ihtiyacınız olan, modem IP adresi. Modem arayüzüne ulaşmak için modem IP adresini bilmeniz şart. Windows’ta komut satırına ipconfig yazarak varsayılan ağ geçidi satırından modem IP adresini alabilirsiniz. Şimdi, modem şifresi nasıl değiştirilir? adım adım görelim:

Modem IP adresini tarayıcınızın adres satırına yazarak modem arayüzü sayfasına ulaşın. Kullanıcı adı ve şifreyi bilmiyorsanız, unuttuysanız, modemin arkasındaki ufak deliğe basılı tutarak sıfırlayabilirsiniz. Modem arayüzüne ulaştıktan sonra, yönetim sekmesine ilerleyin. Yönetim altında şifre ayarları sayfasından, modem şifresini değiştirebilirsiniz.

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Bu rehber yazıda WiFi şifre değiştirme ve bununla bağlantılı olarak, modem şifre değiştirme nasıl yapılır? adım adım gösterdik. Gördüğünüz gibi modem WiFi şifre değiştirme zor bir işlem değil. WiFi şifresini değiştirme ihtiyacı duyduğunuzda yukarıdaki basit adımları takip ederek, birkaç dakikada internet şifresini değiştirebilirsiniz.

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