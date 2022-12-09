e-Devlet üzerinden abonelik iptali (fesih başvurusu) nasıl yapılır?

BTK, 26 Ekim 2020 tarihinde abonelik iptal işlemlerini e-Devlet kapısına taşıdı. Abonelik iptal başvurusu o tarihten beri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Abonelik fesih işleminin sabit, mobil telefon, internet ve kablo TV abonelikleri iptali ile sınırlı olduğu sanılıyor ancak değil. Digiturk, Dsmart, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi internet ve iletişim hizmeti alınan firmaların yanı sıra su, elektrik, doğalgaz gibi zorunlu aboneliklerin iptal işlemleri de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Siz de devlet dairesine gitmeden, faks ve dilekçe ile uğraşmadan, e-Devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? merak ediyorsanız, işte adım adım e-Devletten abonelik iptali:

e-Devlet internet abonelik iptali (TTNET/Türk Telekom) 🌐 Tam Boyutta Gör TTNET internet abonelik iptali, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak sağlanabiliyor. e-Devlet Kapısı üzerinden abonelik fesih başvurusu sayfasına girilerek, listelenen aboneliklerden Türk Telekom’u seçmek suretiyle (TTNET) internet abonelik iptali için işlemler başlatılabiliyor. e-Devlet internet aboneliği iptali için aşağıdaki adımları izleyin: e-Devlet sistemine giriş yapın. TTNET abonelik fesih başvurusu sayfasına gidin. Abonelikleriniz arasında TTNET’i bulun ve “Abonelik Sorgula”ya tıklayın. İnternet aboneliği bilgileriniz çıkacaktır. (Taahhüt bitiş süresi dahil) Türk Telekom internet abonelik iptali için “Fesih Başvurusu Yap”a tıklayın. Kutucuğu onaylayıp Devam’a tıklayın. Kimlik doğrulama adımında, TC. kimlik kartını seçip istenen bilgileri girin. Fesih başvuru nedeni sayfasında, interneti kapatma gerekçenizi belirtin. Örnek fesih başvuru dilekçesini bilgisayarınıza indirin, doldurun ve yükleyin. Başvur butonuna tıklayarak internet aboneliği kapatma işlemini tamamlayın.

e-Devlet abonelik iptali Turkcell Superonline 🌐 Tam Boyutta Gör Turkcell Superonline abonelik iptali e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Turkcell internet aboneliği iptal etme işlemi, abonelik fesih başvurusu sayfasından hızlıca yapılabiliyor. Superonline aboneliği iptali için gerekli belgeler de e-Devlet üzerinden sunuluyor. E-Devletten Superonline iptali nasıl yapılır? adım adım görelim: e-Devlet sistemine giriş yapın. Firmalar sayfasına geçin. Telekomünikasyon’a tıklayın. Firma listesinde “Turkcell Superonline”ı seçin. Abonelik fesih başvurusu linkine tıklayarak sonraki adıma geçin. Yeni Fesih Başvurusu’na tıklayın. Fesih başvurusu yap ile devam edin. Gerekli abonelik iptal evraklarını yükleyerek başvurunuzu tamamlayın.

e-Devlet Digiturk iptali 📺 Tam Boyutta Gör Digiturk üyelik iptali e-Devlet üzerinden son derece kolay hale geldi. Digiturk’ü aramaya gerek kalmadan, faks çekme, dilekçe arama sıkıntısını yaşamadan birkaç basit adımla e-Devletten Digiturk abonelik fesih (iptal) işlemi başlatılabiliyor. e-Devlet üzerinden abonelik iptali Digiturk özelinde nasıl oluyor görelim: e-Devlet sitesine girin ve “Giriş Yap” butonuna tıklayın. TC. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Abonelik fesih başvurusu Digiturk sayfasını açın. Listelenen işletmeler arasından Digiturk’ü bulun ve “Abonelik Sorgula”ya tıklayın. İnternet bankacılığına giriş yaparak kimlik doğrulama adımını kolayca geçin. Digiturk abonelik bilgileriniz çıkacak. Fesih Başvurusu butonuna tıklayın. İptal başvuru formunu doldurup göndererek, Digiturk üyelik iptal işlemini başlatın.

e-Devlet abonelik iptali Dsmart 🖥️ Tam Boyutta Gör e-Devlet üzerinden d’smart abonelik iptali zahmetsizce yapılabiliyor. D-Smart müşteri hizmetlerine ulaşmak için uzun süre beklemek veya D-Smart abonelik iptal dilekçesi nereye gönderilecek? cevabını aramak yerine, e-Devlet sistemine giriş yaparak D-Smart aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. e-Devletten d-smart abonelik nasıl iptal edilir adım adım görelim: e-Devlet’e giriş yapın. Arama kutucuğuna “Dsmart abonelik fesih” yazın. Abonelik fesih başvurusu D-Smart sayfası açılacak. Yeni Fesih Başvurusu butonuna tıklayın. “Fesih Başvuru Yap”a tıklayın. Dilekçenizi sisteme yükleyerek, Dsmart üyelik iptali işlemini tamamlayın.

e-Devlet Kablo TV iptali 🔌 Tam Boyutta Gör Kablo TV aboneliği nasıl iptal edilir? Türksat fesih işlemleri sayfasında belirtilenin aksine (faks çekme, dilekçe verme) e-Devlet sistemleri üzerinden kabloTV aboneliğinizin iptalini sağlayabilirsiniz. Kablo TV abonelik iptali sürecini başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin: e Devlet’e girin. Firmalar’a ardından Telekomünikasyon’a tıklayın. Firma listesinden “Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ”yi seçin. Abonelik fesih başvurusu linkine tıklayın. Sağ üst köşede Yeni fesih başvurusu butonuna tıklayın. Fesih Başvuru Yap’a tıklayarak ilerleyin. Sizden istenen belgeyi sisteme yükleyerek, Kablo TV iptali işlemini tamamlayın.

e-Devlet Turkcell hat iptali 📱 Tam Boyutta Gör e-Devlet hat iptali olur mu? Evet, Turkcell hat iptali e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Turkcell hat kapama için müşteri hizmetlerine ulaşmanız veya mağazaya gitmeniz gerekmiyor. Turkcell hattımı kapatmak istiyorum ne yapmalıyım? diye soruyorsanız, yapacağınız şey oldukça basit; Abonelik fesih başvurusu e-Devlet sayfası üzerinden hat iptal başvurunuzu firmaya iletmek. Turkcell abonelik iptali e-Devlet üzerinden nasıl yapılıyor? görelim: e-Devlet Kapısı’na giriş yapın. Arama kutucuğuna “Turkcell” yazıp “Abonelik fesih başvurusu” linkine tıklayın. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. İnternet bankacılığı seçeneğiyle kimlik doğrulama adımını kolayca geçin. İptal ettirmek istediğiniz hattı seçin. Fesih başvurusu yap butonuna tıklayın. Fesih başvuru nedeninizi belirtin. (Açılır listeden seçiminizi yapın) E-Devlet abonelik fesih belgesi dosyasını indirip imzalayıp sisteme yükleyin. Yönergeleri takip ederek e-Devlet üzerinden Turkcell hat kapatma işlemini tamamlayın.

e-Devlet Vodafone hat iptali 📲 Tam Boyutta Gör e-Devlet üzerinden hat iptali gerçekleştirmek mümkün. Vodafone faturalı hat iptali işlemleri, eDevlet sistemleri aracılığıyla birkaç basit adımda tamamlanıyor. Hat kapatma için Vodafone müşteri hizmetleriyle uzun süreli konuşma yapmanız veya bir Vodafone bayisine gitmeniz gerekmiyor. eDevletten Vodafone hat iptali nasıl yapılır? adım adım ilerleyelim: turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Arama kutucuğuna “Vodafone” yazın. Abonelik fesih başvurusu linkine tıklayın. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. İnternet bankacılığına giriş yaparak kimlik doğrulama adımını geçin. İptalini sağlamak istediğiniz hattı seçin. Fesih başvurusu yap butonuna tıklayın. Açılır listeden fesih başvuru nedeninizi belirtin. Vodafone hat iptali dilekçe örneği dosyasını bilgisayara indirip imzalayıp sisteme yükleyin. Yönergeleri takip ederek e-Devlet üzerinden Vodafone hat kapatma işlemini tamamlayın. E-devlet abonelik kapatılır mı? Evet, eDevlet üzerinden internet aboneliği, Digiturk ve Dsmart aboneliği, hat iptali işlemi son derece zahmetsiz, kolay ve de güvenli. Peki, elektrik su aboneliği internetten iptal edilir mi? Evet, e-Devlet elektronik, su ve doğalgaz abonelik iptali işlemini de internetten kolayca yapmanıza izin veriyor. Örneğin; su abonelik iptali için belediyeye gitmenize hiç gerek yok; e-Devlet üzerinden su aboneliğinizi hızlıca iptal ettirebilirsiniz.

e-Devlet su abonelik iptali 💦 Tam Boyutta Gör İSKİ, İZSU, ASKİ, hangi belediye olduğu fark etmeksizin su aboneliğini iptal ettirmek e-Devlet üzerinden çok kolay. Belediyeye gitmeden, ister bilgisayardan ister telefonunuzdan su abonelik iptali işlemini başlatabilirsiniz. İşte adım adım e-Devletten su abonelik iptali: e-Devlet sitesine gidin ve TC kimlik numaranızla şifrenizi yazarak giriş yapın. Belediyeler’e girin. Bulunduğunuz şehri seçin ve Görüntüle’ye tıklayın. Yerel hizmet kurumları bölümünde “Su ve kanalizasyon idaresi veya genel müdürlüğü” bulun. Abonelik sözleşme fesih başvurusu linkine tıklayın. Yeni Başvuru butonuna tıklayın. Abone numaranızı ve adresinizi kontrol edip, Fesih Başvurusu butonuna tıklayın. Yönergeleri takip ederek su abonelik iptali başvurunuzu tamamlayın.

e-Devlet elektrik abonelik iptali ⚡️ Tam Boyutta Gör BEDAŞ, GDZ Elektrik, Başkent EDAŞ, Enerjisa, hangi elektrik dağıtım şirketi olduğu fark etmeksizin, elektrik abonelik iptali e-Devletten yapılabiliyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin belirttiğinin aksine, abonelik sonlandırma için işlemlerini gerçekleştirmek e-Devlet üzerinden çok daha hızlı, kolay ve güvenli. e-Devlet üzerinden elektrik abonelik iptali nasıl yapılır? görelim: Bilgisayardan veya telefondan turkiye.gov.tr adresine girin. TC kimlik numaranızla şifrenizi yazarak e-Devlet’e giriş yapın. Firmalar’a girin. Elektrik’i seçin. Bulunduğunuz şehri seçin ve Görüntüle’ye tıklayın. Firma listesi sayfasında elektrik hizmetini aldığınız firmayı seçin. Bireysel abonelik fesih başvurusu linkine tıklayın. Yeni Başvuru butonuna tıklayın. Abone numaranızı ve adresinizi kontrol edip, Fesih Başvurusu butonuna tıklayın. Yönergeleri takip ederek elektrik abonelik iptali başvurunuzu tamamlayın.

e-Devlet doğalgaz abonelik iptali 🔥 Tam Boyutta Gör Doğalgaz aboneliği internetten kapatılır mı? Evet, doğalgaz aboneliği iptali e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İGDAŞ, İzmir Doğalgaz, AKSA, Başkent Doğalgaz, hangisi olursa olsun doğalgaz abonelik iptali e-Devletten hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. e-Devletten doğalgaz abonelik iptali nasıl yapılır? görelim: Bilgisayardan veya mobil cihazınızdan e-Devlet’e girin. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Firmalar’a girin. Doğalgaz’ı seçin. Şehrinizi seçin ve Görüntüle’ye tıklayın. Firma listesi sayfasında doğalgaz hizmetini aldığınız firmayı seçin. Abonelik sözleşme feshi başvurusu linkine tıklayın. Yeni Başvuru butonuna tıklayın. Abone numaranızı ve adresinizi kontrol edin ve Fesih Başvurusu butonuna tıklayın. Yönergeleri takip ederek doğalgaz abonelik iptali işlemini tamamlayın.

e-Devlet abonelik iptali kaç gün sürer 🗓️ Abonelik iptal başvurunuzu eksiksiz ilettiyseniz, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme durduruluyor ve hizmet kısıtlanabiliyor veya durdurulabiliyor. İptal işlemi 7 gün içerisinde gerçekleştiriliyor.

e-Devlet abonelik iptali cayma bedeli çıkar mı 🏷️ Aboneliğiniz için 12 ay/24 ay taahhüt verdiyseniz, cayma bedeli çıkabilir. Cayma bedeli ne kadar çıkar? sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden alamazsınız. Cayma bedeli miktarını abonelik iptal işlemi başlattığınız firmanın müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

e-Devlet abonelik iptali para iadesi ne zaman yapılır ⌛️ e-Devlet üzerinden abonelik iptali yaptım, para iadesini ne zaman alırım? Bu sorunun yanıtı abonelik hizmetini sonlandırdığınız firmaya göre değişiklik gösterir. Örneğin; Gediz Elektrik, abonelik iptali durumunda güvence bedeli iadesini en geç 5 iş günü içinde belirtilen IBAN numarasını yapıyor. Doğalgaz güvence bedeli iade süresi maksimum 15 gün. Su abonelik iptali para iadesi 3-5 gün içinde ilgili IBAN adresine yapılıyor.

e-Devlet abonelik iptali ne zaman yapılır 🕣 e-Devlet üzerinden abonelik iptali işleminin ne zaman yapılması gerekiyor? İlave ücret ödememek için varsa taahhüt bitiş tarihinizi, fesih başvurunuzu yapmadan önce kontrol etmenizde fayda var. Abonelik iptali aşamasında abonelik bilgileri arasında taahhüt bitiş süresi de gösteriliyor. Ev adresimde kimler oturuyor? e-Devlet hane halkı sorgulama 1 ay önce eklendi Abonelik fesih aşamasında kimlik doğrulama ekranıyla karşılaşabilirsiniz. Abonelik fesih başvurusu için, e-Devlet kapısına mobil imza, elektronik imza, TC. kimlik kartı veya internet bankacılığı üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Fesih işlemi, bir sözleşme iptali olduğundan hem kişisel güvenlik hem de başvurunun size ait olduğunun doğrulanabilmesi için e-Devlet şifresiyle giriş yapmak yeterli olmuyor; bu 4 yöntemden biriyle kimliğinizi doğrulatmanız gerekiyor. Abonelik iptal işlemi için dilekçe, form, faks vs. uğraşmanıza hiç gerek yok! 2020’de hizmete açılan e-Devlet abonelik iptali hizmeti ile ister telefondan ister bilgisayardan internet aboneliği, Digiturk - Dsmart aboneliği, hat kapatma işlemi ve hatta su, elektrik, doğalgaz abonelik iptali kolay bir şekide yapılabiliyor.

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e-Devlet abonelik iptali nasıl yapılır?