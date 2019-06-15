|İşlemci
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 Çekirdek 64 thread 3.0GHz 64MB Önbellek 12nm İşlemci
|Anakart
| MSI X399 SLI PLUS AMD X399 Soket TR4 DDR4 3600MHz(O.C) Anakart
|Bellek
| CORSAIR 32GB(2X16GB) DDR4 3200MHz CL16 Siyah Vengeance RGB Pro Dual Kit Ram
|Ekran Kartı
| MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO 11GB GDDR6 352Bit DX12 Nvidia Ekran Kartı
|Kasa
| Thermaltake View 71 Tempered Glass RGB Plus Edition Full Tower Gaming Kasa
|Sabit Disk
| Seagate 3.5" 2TB Barracuda Sata 3.0 7200Rpm 256MB Cache Harddisk
|SSD Disk
| CORSAIR 480GB Force MP510 NVMe M.2 SSD (3480MB Okuma / 2000MB Yazma)
|Güç Kaynağı
| Thermaltake Toughpower Grand 750W Full Modular 80 Plus Gold 14 cm RGB led Fanlı PSU
|Sıvı Soğutma Sistemi
| Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync Edition 360mm Sıvı Soğutma Sistemi