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AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X AMD yeni nesil Ryzen işlemcileriyle bir kez daha şaşırtmayı başardı. Ryzen 9 3950X modeli yüksek saat hızı, 16 çekirdekli yapısı ve Soket AM4 desteğini 105 Watt TDP ile sunuyor, dengeleri değiştiriyor
AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2 Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu? Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı Delikli tasarım, 3 arka kamera, kaybolan 3.5mm jak girişi, Snapdragon 675 yonga seti şeklinde özelliklere sahip olan Galaxy M40 batarya tarafında hayal kırıklığı olacak gibi görünüyor. AMD'nin en özel ekran kartı | RX 5700XT 50. Yıl AMD yeni nesil ekran kartı ailesini duyurdu. Navi GPU'sunu kullanan Radeon RX 5700 serisine bir de özel versiyon eklendi. 50. kuruluş yılını kutlayan AMD, RX 5700XT'ne özel bir seçenek ekledi. Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat Mi Band 4 an itibariyle Çin’de düzenlenen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Renkli ekran ile seriye yeni bir hava katan akıllı bileklik ile ilgili detaylar haberimizde. Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber Samsung'un Galaxy Note 10 serisini Ağustos'ta tanıtması bekleniyor. Daha önce Note 10 Pro'nun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği söyleniyordu ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşmeyecek. AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı! Nvidia’nın GeForce RTX 2070 ve 2060 ekran kartlarının karşısına çıkacak olan Radeon RX 5700 XT ile Radeon 5700 ekran kartları duyuruldu. Detaylar haberimizde. Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!! Değişim kaçınılmaz. Ben de ofisteki odamı değiştirmeye karar verdim. Daha geniş daha ferah bir mekana geçiyorum ama yapacak çok iş var. Önce kendime bir çalışma masası kurmam gerekiyor! Huawei P20 Lite 2019 satışa sunuldu 4 arka kamerası ve delikli tasarımı ile segmentinde dikkat çekmeye çalışacak Huawei P20 Lite 2019 ön siparişe başladı. Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde. Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme Microsoft, E3 2019'da yeni nesil Xbox konsoluyla ilgili ilk detayları verdi. Project Scarlett kod adıyla anılan yeni konsolun çıkış tarihi ve detayları haberimizde.
Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni BMW 3 Serisi'nin ardından Touring versiyonu da görücüye çıktı. Yeni BMW 3 Serisi Touring, selefine kıyasla uzayan gövdesi ve yeni tasarımıyla karşınızda:
Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor
Ekrem71 40 dk.
Fujifilm Instax Mini LiPlay şipşak kamerası modern akıllı telefonlara rakip olabilmek adına sesli fotoğraf özelliğini sunuyor. Fujifilm Instax Mini LiPlay özellikleri ve fiyatı haberimizde.
114
iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir
Onur Seven 2 sa.
Eylül'de tanıtılacak yeni nesil iPhone XR ile ilgili detaylar netleşiyor. Yayınlanan yeni bir rapor, akıllı telefonun iPhone tarihindeki en büyük tek hücreli pile sahip model olacağını ortaya koydu.
1,5b 10
Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu
Onur Seven 4 sa.
Bir süredir sıklıkla gündeme gelen Samsung Galaxy A10e sonunda resmi olarak tanıtıldı. Infinity-V ekran ve Exynos 7884 işlemci ile gelen telefonun fiyatı haberimizde.
1,1b 1
AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2
Mesut Çevik 5 sa.
Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
766 4
Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı
Barış Cankı 5 sa.
Yeni neslin araç sahipliğine pek önem vermemesi, üreticileri araç paylaşım hizmeti sunmaya zorluyor. Skoda, Uniqway adını verdiği yeni araç paylaşım platformunu öğrencilerin kullanımına sundu.
1,1b 3
Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar
Onur Emre Karadağ 5 sa.
Android Pie güncellemesi çoğu üreticinin telefonlarına hala gelmemiş durumda. Nokia ise daha öncesinde açıkladığı, her modelini Android Pie sürümüne geçirme sözünü tutmuşa benziyor.
913 3
Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor
Ekrem71 6 sa.
Analog fotoğraf filmlerinin artık tarihe karıştığını düşünüyorsanız banyoları hazırlayın. Kodak ve Fujifilm analog fotoğraf filmlerinin üretimine yeniden başlıyor.
1b 3
PES’in yeni oyunu, yeni isimle geliyor: İşte karşınızda eFootball PES 2020
Yusuf Akbaş 6 sa.
PES serisinin yeni oyunu eFootball PES 2020 duyuruldu. Espor oyuncularının ilgisini çekmek isteyen Konami, oynanış mekaniklerinde dev sıçramanın olduğunu belirtiyor. eFootball PES 2020 yenilikleri:
2,3b 8
Xiaomi iki yeni akıllı hoparlör çıkardı
Onur Seven 7 sa.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni akıllı hoparlör duyurdu. Xiao AI adlı sanal asistan ile gelen hoparlörlerin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
939 1
Bakteriyel enzimler sayesinde A kan grubu genel vericiye çevrildi
Kerem Ardıçlı 7 sa.
Birçok acil vakada ve ameliyatlarda hayat kurtarıcı olan kan için önemli gelişme yaşandı. Gelişmenin hayata geçmesi halinde tıp tarihinde çığır açacağı belirtiliyor.
1,5b 7
Gigabyte yeni 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu
Ekrem71 8 sa.
Aim Stabilizer nişangah dengeleme, siyah dengeleme ve özelleştirilmiş nişangah gibi özelliklerle Gigabyte AORUS KD25F monitörü FPS oyuncularının vazgeçilmezi olacak.
1b 2
Nintendo Swich’e The Witcher 3 geliyor
Yusuf Akbaş 8 sa.
Nintendo Switch oyuncularına müjde! Bu neslin en iyi oyunlarından The Witcher 3, Nintendo Switch'e geliyor. Metroda, vapurda, kafede Rivialı Geralt'ın macerasına ortak olacağız.
1,2b 14
Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı
Barış Cankı 9 sa.
Ürün gamında hibrit ve elektrikli otobüslere yer veren Otokar, yeni 12 metrelik elektrikli otobüsü e-Kent C'yi ilk kez Stockholm'de görücüye çıkardı. Otokar e-Kent C'nin tüm detayları haberimizde:
3,4b 36
Microsoft, 88 açığı kapattığı Windows güvenlik güncellemesini yayınladı
Uğur Seven 9 sa.
Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Salı günü, ürünlerindeki toplam 88 güvenlik açığını kapatacak güncellemeyi yayınladı. İşte Microsoft'un yeni güvenlik güncellemesi ile detaylar.
2,5b 11
WhatsApp, platformun kötüye kullanımı karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı
Uğur Seven 10 sa.
Dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, platformu kötüye kullanma planları olan kişilere yönelik yasal işlem tehdidinde bulundu. İşte konunun detayları.
2,5b 3
AMD’den 749 dolarlık Ryzen 9 3950X, dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi oldu
Çağrı Babuçcuoğlu 10 sa.
AMD'nin Ryzen 9 3950X işlemcisi, oyunculara yönelik ilk 16 çekirdekli işlemci gücünü sunacak. Intel'in alandaki en yakın rakibi, 8 çekirdekli mimariye sahip. Detaylar haberimizde.
3,3b 14
Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı
Uğur Seven 11 sa.
Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, hissedarlar toplantısında önemli açıklamalar yaptı ve 645 km menzilli Tesla modelinin yakında piyasaya sürüleceğini açıkladı.
2,1b 17
Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı
Uğur Seven 11 sa.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Apple, Çin'e uygulanan vergi tarifeleri karşısında zor durumda. iPhone üretimi yapan Foxconn ise bu durumu aşmak için farklı bir yol izleyebilir
2,3b 10
Tom Clancy's Elite Squad mobil için duyuruldu
Ekrem71 12 sa.
Tom Clancy markasının Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six ve The Division gibi yapımlarının karakterleri Tom Clancy's Elite Squad mobil oyununda bir araya geliyor.
Uygulama 1,3b
Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı
Barış Cankı 12 sa.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni BMW 3 Serisi'nin ardından Touring versiyonu da görücüye çıktı. Yeni BMW 3 Serisi Touring, selefine kıyasla uzayan gövdesi ve yeni tasarımıyla karşınızda:
5b 13
Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor
Uğur Seven 13 sa.
Teknoloji devi Apple'ın, cihazlarında kullanmak üzere kendi modemlerini üretme fikri olduğunu biliyoruz. Şirket bu yapılanmayı Intel'in modem birimini alarak kolaylaştırmayı amaçlıyor.
1,2b 3
John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor
Gökhan G. 14 sa.
Wolfenstein, DOOM ve Quake oyunlarının yaratıcısı John Romero bu sefer de sıra tabanlı strateji türüne el attı. Yapımcının yeni oyununun adı, "Empire of Sin" olacak.
1,1b 1
DJI yeni eğitim robotunu duyurdu
Ekrem71 14 sa.
Eğitim projeleri için daha uygun fiyatlı ancak geniş kapsamlı bileşenlere sahip bir paket arıyorsanız DJI bu alana da el atıyor. DJI RoboMaster S1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1,8b 4
Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı
Ekrem71 15 sa.
Delikli tasarım, 3 arka kamera, kaybolan 3.5mm jak girişi, Snapdragon 675 yonga seti şeklinde özelliklere sahip olan Galaxy M40 batarya tarafında hayal kırıklığı olacak gibi görünüyor.
3,6b 18
AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X
Erdi Özüağ 18 sa.
AMD yeni nesil Ryzen işlemcileriyle bir kez daha şaşırtmayı başardı. Ryzen 9 3950X modeli yüksek saat hızı, 16 çekirdekli yapısı ve Soket AM4 desteğini 105 Watt TDP ile sunuyor, dengeleri değiştiriyor
3,1b 38
Essential yakında yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor
Onur Seven 1 gün
İlk telefonu ile istediği başarıyı yakalayamayan Essential yakında yeni bir telefonla karşımıza çıkabilir. Şirket CEO'su Andy Rubin yakında yeni bir ürün duyuracaklarını açıkladı.
1,9b 3
Opera’dan oyuncular için tarayıcı
Ekrem71 1 gün
Kullandığınız internet tarayıcınız fazla kaynak tüketiyor ve oyun oynarken sıkıntı yaşatıyorsa Opera GX imdadınıza yetişiyor. Yeni tarayıcı siz ne kadar kaynak ayırırsanız o kadar kullanıyor.
Uygulama 4,1b 12
Ford, Çin'e özel elektrikli SUV modeli Territory EV'yi tanıttı
Barış Cankı 1 gün
Çin'deki elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak isteyen ABD'li üretici, bu pazardaki ilk elektrikli aracı Territory EV'yi tanıttı. 360 km menzile sahip Territory EV, yıl bitmeden satışa sunulacak.
3b 3
HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+
Onur Seven 1 gün
Tayvanlı teknoloji devi HTC bugün iki yeni orta sınıf telefon çıkardı. HTC U19e ve Desire 19+ modelleri ile ilgili tüm detaylar ve cihazların fiyat etiketleri haberimizde.
5,1b 17
Mazda'nın elektrikli otomobili 2020 yılında gelecek
Uğur Seven 1 gün
Japon otomotiv devlerinden Mazda, şirketin ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Mazda CEO'su Akira Marumoto'nun, konuyla ilgili önemli açıklamaları.
1,8b 8
Xbox Live ID numaraları ile artık istediğiniz etiketi alabileceksiniz
Çağrı Babuçcuoğlu 1 gün
Microsoft Xbox Live hizmetinin farklı platformlara ulaşmasıyla 2002 yılından beri biriken kullanıcı adları sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Firma bu probleme Discord gibi çözüm buldu.
1,5b
Samsung CRG5 kavisli ve G-Sync destekli 1080p oyuncu monitörü tanıtıldı
Çağrı Babuçcuoğlu 1 gün
E3 2019 konferansı, Samsung'un da yeni bir monitörüne ev sahipliği yaptı. CRG5 oyuncu monitörü, Full HD çözünürlükle kavisli VA ekranı ve G-Sync desteğini birleştiriyor.
1,2b 5
AMD'nin en özel ekran kartı | RX 5700XT 50. Yıl
Erdi Özüağ 1 gün
AMD yeni nesil ekran kartı ailesini duyurdu. Navi GPU'sunu kullanan Radeon RX 5700 serisine bir de özel versiyon eklendi. 50. kuruluş yılını kutlayan AMD, RX 5700XT'ne özel bir seçenek ekledi.
1,7b 8
2020 Bentley Flying Spur tanıtıldı: Dört tekerlekten yönlendirmeye sahip ilk Bentley
Barış Cankı 1 gün
2020 Bentley Flying Spur üzerindeki örtü kaldırıldı. Üçüncü jenerasyonuyla karşımıza çıkan lüks sedanın tasarımı ve teknolojileri yenilendi; konfor ve sürüş dinamikleri bir üst seviyeye çıkarıldı.
3b 32
Türkiye, ötegezegenine isim verecek
Yusuf Akbaş 1 gün
Türkiye, Pegasus Takımyıldızında bulunan ve neredeyse Güneş büyüklüğündeki yıldız ve ötegezegene isim verecek. Türkiye'nin isim vereceği yıldızın katalog ismi ise WASP-52.
4,7b 74
Honor Pad 5 global olarak tanıtıldı
Ekrem71 1 gün
Huawei’nin biraz eskide kalan tablet serisi Honor Pad 5 bu hafta yeniden görücüye çıktı. Honor Pad 5 modeli Hindistan başta olmak üzere yeni pazarlarda rekabet arayacak.
1,4b 2
Daha verimli Xiaomi Amazfit Health Watch duyuruldu
Ekrem71 1 gün
Amazfit Health Watch akıllı saati özel yapay zekâ motoru sayesinde vücutta meydana gelen aritmi veya düşme gibi durumları algılayarak anında belirlenmiş noktalara SMS gönderebiliyor.
2,2b 6
The Divison filmi Netflix’e geliyor
Ekrem71 1 gün
Oyun dünyasının popüler serilerinden Tom Clancy's The Division sinema filmi oluyor. Oyunun senaryo ve film haklarını Netflix satın aldı. Kadroda ünlü isimler yer alacak.
2,3b 10
Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber
Onur Seven 1 gün
Samsung'un Galaxy Note 10 serisini Ağustos'ta tanıtması bekleniyor. Daha önce Note 10 Pro'nun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği söyleniyordu ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşmeyecek.
11,2b 25
Volvo, yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı
Barış Cankı 1 gün
İsveçli üretici, Volvo 7900 Electric adını verdiği yeni elektrik motorlu körüklü otobüsünü tanıttı. Volvo 7900 Electric, farklı uzunluktaki versiyonlarıyla 150 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip.
3,3b 6
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Sembol Fiyat Değişim Hacim (24s)
Detaylı Grafikler
Sistem Tavsiyeleri
İşlemci AMD Ryzen 3 2300X Soket AM4 3.5GHz 8MB Önbellek 4
Anakart GIGABYTE A320M S2H AMD A320 Soket AM4 DDR4
Bellek GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı DDR4 3000Mhz CL16 Single Kit Ram
Ekran Kartı Sapphire Pulse ITX RX570 4GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12 Ekran Kart
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