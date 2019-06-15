AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2 Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?

Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı Delikli tasarım, 3 arka kamera, kaybolan 3.5mm jak girişi, Snapdragon 675 yonga seti şeklinde özelliklere sahip olan Galaxy M40 batarya tarafında hayal kırıklığı olacak gibi görünüyor.

AMD'nin en özel ekran kartı | RX 5700XT 50. Yıl AMD yeni nesil ekran kartı ailesini duyurdu. Navi GPU'sunu kullanan Radeon RX 5700 serisine bir de özel versiyon eklendi. 50. kuruluş yılını kutlayan AMD, RX 5700XT'ne özel bir seçenek ekledi.

Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat Mi Band 4 an itibariyle Çin’de düzenlenen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Renkli ekran ile seriye yeni bir hava katan akıllı bileklik ile ilgili detaylar haberimizde.

Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber Samsung'un Galaxy Note 10 serisini Ağustos'ta tanıtması bekleniyor. Daha önce Note 10 Pro'nun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği söyleniyordu ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşmeyecek.

AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı! Nvidia’nın GeForce RTX 2070 ve 2060 ekran kartlarının karşısına çıkacak olan Radeon RX 5700 XT ile Radeon 5700 ekran kartları duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!! Değişim kaçınılmaz. Ben de ofisteki odamı değiştirmeye karar verdim. Daha geniş daha ferah bir mekana geçiyorum ama yapacak çok iş var. Önce kendime bir çalışma masası kurmam gerekiyor!

Huawei P20 Lite 2019 satışa sunuldu 4 arka kamerası ve delikli tasarımı ile segmentinde dikkat çekmeye çalışacak Huawei P20 Lite 2019 ön siparişe başladı. Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.