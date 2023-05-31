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    İnternet çekmiyor napmalı? Turkcell & Türk Telekom & Vodafone çekim gücü arttırma

    Şebeke sorunu yaşayanlar için telefonda & evde internet neden çekmiyor sorusunun yanıtı ve çözümü burada. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone internet çekmiyor sorunu için internet çekim gücü arttırma:
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    Zayıf WiFi sinyali daha yaygın deyimiyle “internet çekmiyor & az çekiyor”, günümüzde sıklıkla yaşanan sorunlardan biri. Yavaş indirme/yükleme süreleri ve kopan bağlantılar, internette gezinirken veya online oyun oynarken sabrınızı test edebilir. Bu rehber yazıda internet çekmiyor sorunu neden yaşanır açıklıyoruz ve ev interneti ile mobil internet çekmiyor ne yapmalıyım diyenler için çözüm önerileri sunuyoruz.

    İnternet neden çekmiyor 🤔

    internet neden çekmez Tam Boyutta Gör
    İnternetin çekmemesi, hem evde hem de mobilde yaşanan yaygın bir sorundur. Evde WiFi sinyalinin zayıf olması, dışarıda telefonun çekmemesi internet bağlantınızı olumsuz etkiler. İnternet az çekiyor gibi bir problemle karşılaştığınız zaman ise internete normalden çok daha yavaş hızlarda bağlanır ya da sık sık kopma sorunu yaşarsınız. Peki,internet neden çekmez?
    • Modeminiz cihazlardan çok uzaktadır.
    • Kalın duvarlar, zeminler veya başka cihazlar gibi fiziksel engeller
    • Aynı ağa bağlı çok fazla kişi veya cihaz
    • Eski modem tarafından iletilen zayıf sinyal

    Peki, internet çekmiyor sorunu nasıl çözülür? İşte ev interneti ve mobil internet çekmediğinde ya da az çektiğinde yapmanız gerekenler 👇🏻

    Mobil internet çekmiyor ne yapmalıyım 📱

    mobil internet çekmiyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Web sayfalarının yüklenmemesi, bir mesajın gönderilmesini beklemek, sinyal sorunları yaşamak sinir bozucu. Neticede mobil internet hizmeti almak için yüksek faturalar ödüyoruz ve iyi bir bağlantı bekliyoruz. Neyse ki zaman zaman yaşanan bu sorunlar geçici. Vodafone, Türk Telekom, Turkcell mobil internet çekmiyor ise çekim gücünü artırmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Mobil veri çekmiyor sorununu çözmek için yapmanız gerekenler 🔽

    1. Telefonunuzu yeniden başlatın 🔄

    Bariz ama genelde denenmeyen bir çözüm, telefonu yeniden başlatarak hızlı bir şekilde yenilemektir. Mobil internet çekmiyorsa yapacağınız ilk şey akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak olmalıdır. iPhone’u yeniden başlatmak için ses düğmelerinden birine ve yan düğmeye basıp kapat yazısı gelene dek düğmelere basılı tutun. Android telefonda güç tuşu veya güç ile ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutmanız gerekir.

    2. Uçak modunu açın ve kapatın ✈️

    Uçak moduna geçmek, hücresel veriyi harekete geçirmek için denenmiş ve doğrulanmış bir yöntemdir. Telefonunuzda uçak modunu açtıktan sonra tekrar kapatmadan önce yaklaşık bir dakika beklediğinizden emin olun. Telefonunuzun Wi-Fi ve hücresel bağlantıyı tamamen kesmesi için bir süre geçmesi gerekir.

    3. Veri kullanımınızı kontrol edin 📲

    Arka planda çalışan uygulamalar bağlantı hızını etkilediği gibi sinyal gücünü de etkileyebilir. Uygulamaların mobil verilere erişimini devre dışı bırakabilirsiniz. iPhone'da Ayarlar - Hücresel altından yönetebilirsiniz. Android telefonda Ayarlar - Ağ ve internet - Mobil ağ - Uygulama veri kullanımı altından yönetebilirsiniz. Sınırsız internet paketiniz yoksa, düşük veri veya veri tasarrufu ayarlarınızın etkin olup olmadığını da kontrol etmek iyi olacaktır. Ağ ayarlarınızdan devre dışı bırakmayı deneyin ve bunun sinyal gücünüzü artırıp artırmadığına bakın.

    4. Operatörünüzle iletişime geçin 📞

    İnternet olduğu halde mobil veri çekmiyor ise bunun sorumlusu operatörünüz olabilir. Operatörünüz güvenilir bir sağlayıcı olsa bile kesintiler olabilir. Operatörünüzü aramadan önce aynı operatörden hizmet alan arkadaşlarınıza sorun yaşayıp yaşamadıklarını sorun.

    5. SIM kartınızı çıkarıp takın 📶

    SIM kartınızı telefonunuzdan çıkarın. Kartta herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve ardından tekrar telefonunuza takın. Kartın zarar gördüğünü düşünüyorsanız, operatörünüze gidip SIM kartınızı yenileyin.

    6. Ağ ayarlarını sıfırlayın ⚙️

    Ağ ayarlarını sıfırlamak işe yarayabilir. Ağ ayarlarını yenilerseniz, kaydedilmiş tüm Wi-Fi şifreleri, VPN bağlantısı ve özel operatör ayarlarını kaybedebilirsiniz. iPhone’da Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla altından bu işlemi yapabilirsiniz. Android telefonda da Ayarlar’a gidip Sıfırla menüsü altında Ağ ayarlarını sıfırla seçeneğini bulabilirsiniz.

    Ev interneti çekmiyor ne yapmalıyım ❓

    ev interneti çekmiyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Evin interneti çekmiyor çekmesi için ne yapmam lazım? Wi-Fi internet çekmiyor ise diğer bir deyişle WiFi sinyali zayıfsa sinyal kalitesini artırmak için para harcamadan yapabileceğiniz birkaç şey var. WiFi çekim gücü nasıl artırılır adım adım görelim 🔽

    1. Modeminizi taşıyın ✅

    Modemin odanın estetiğini bozduğu düşünülür ve genelde saklanmaya çalışılır. Hatta modem dolap içine konur mu? çok sorulur. Yanıp sönen ışıkların ve antenlerin yükseldiği bir kutunun iyi bir görünüm oluşturmadığını düşünebilirsiniz ancak, modeminizi kapalı bir yere taşıdıysanız, zayıf WiFi sinyali almanızın nedeni bu olabilir. Modeminizi açık bir alana (alçak bir yerden daha yükseğe, merkezi bir konuma) yerleştirmek, zayıf WiFi sinyalini güçlendirmede en kolay çözümlerden biridir.

    2. Kabloları kontrol edin 🧐

    Özellikle kediniz varsa modeme giden kabloları düzenli aralıklarla kontrol etmenizde fayda var. Açıkta duran kablolarla oynamayı severler ve istemeden kablolara zarar verebilirler. Hasar gören kablolar, splitter, WiFi sinyal gücünün düşmesine neden olacaktır. Kablolarınızı değiştirmeniz gerekiyorsa, 5-1000MHz veri transferi için derecelendirilmiş yüksek kaliteli birinci sınıf çift yönlü koaksiyel kabloları satın almanızda fayda var.

    3. Hız testi yapın 🚀

    Hâlâ ev internet çekmiyor mu? Sorunun WiFi ağınızda mı yoksa internet hizmetinizde mi olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Modeminiz, Türk Telekom, Turkcell Superonline gibi sağlayıcılardan interneti alır ve evinizde sinyali dağıtır. WiFi hızını test etmek için bilgisayarınızla modemin yanında durun ve diğer tüm cihazların kapalı olduğundan emin olup WiFi'yi kapatıp tekrar açın. Tekrar açtığınızda, speedtest sitesine gidin ve yükleme/indirme hızlarını not alarak talimatları izleyin. Bunu birkaç kez yapın ve ortalamasını not alın. Ardından, evinizin Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu ve internet performansının düşük olduğu bir alanda işlemi tekrarlayın. Her iki konum için de sayılar aynıysa ve WiFi sinyali zayıf olduğundan ev internet çekmiyor ise sorununuz cihazlarınızda değil, internet hizmetinizdedir.

    4. WiFi güçlendiricileri kullanın 🏠

    Eski evler, yeni modern binaların aksine genelde tuğla, ince tel, sıvadan yapılmış daha fazla duvar içerir; bu da evin her yerinde WiFi akışını engeller. Evde zayıf WiFi sinyali alıyorsanız, her odada bir güçlendirici ve menzil arttırıcı satın almayı düşünmelisiniz. Bu cihazlar internet hızınızı artırmaz ancak WiFi internet çekmiyor sorununu çözmenize yardımcı olurlar. Netspot gibi programlarla WiFi sinyalinizi kontrol edebilirsiniz.

    5. WiFi’ı ayarlayın 📶

    Kablosuz ağınızı optimum performans için ayarlayabilirsiniz. Sürekli olarak zayıf WiFi sinyali alıyorsanız, en iyi modemler içerisinden birini almak sorunu çözebilir. 2.4GHz hızda çalışan eski bir modemle internete bağlanıyorsanız WiFi sinyalini cihazınıza ulaşmakta güçlük çekiyor olabilir. 5GHz hızda modemden bağlanıyor olsanız bile sinyal sorunu yaşayabilirsiniz. Özellikle İSS’nin verdiği modemi kullanıyorsanız, zayıf WiFi sinyalini güçlendirmek adına modemi yenilemeniz yerinde bir karar olacaktır. WiFi sinyallerini güçlendirmek için mesh sistemlerini de düşünebilirsiniz.

    Bu rehber yazıda ev interneti ve mobil internet kullanıcılarının ortak ve sıklıkla yaşadığı "İnternet neden çekmez?" sorununun neden kaynaklandığını sizlere aktardık. Ayrıca Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, fark etmeksizin mobil ve WiFi internet çekmiyor sinyal güçlendirmek için ne yapmalıyım diye soranlar için çözüm önerilerini paylaştık.

    Kaynakça https://www.wikihow.com/Fix-Your-Internet-Connection https://www.highspeedinternet.com/resources/no-internet-connection-troubleshooting-guide
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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

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