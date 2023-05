İnternet çekmiyor napmalı? Turkcell & Türk Telekom & Vodafone çekim gücü arttırma

3. Hız testi yapın 🚀

Hâlâ ev internet çekmiyor mu? Sorunun WiFi ağınızda mı yoksa internet hizmetinizde mi olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Modeminiz, Türk Telekom, Turkcell Superonline gibi sağlayıcılardan interneti alır ve evinizde sinyali dağıtır. WiFi hızını test etmek için bilgisayarınızla modemin yanında durun ve diğer tüm cihazların kapalı olduğundan emin olup WiFi'yi kapatıp tekrar açın. Tekrar açtığınızda, speedtest sitesine gidin ve yükleme/indirme hızlarını not alarak talimatları izleyin. Bunu birkaç kez yapın ve ortalamasını not alın. Ardından, evinizin Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu ve internet performansının düşük olduğu bir alanda işlemi tekrarlayın. Her iki konum için de sayılar aynıysa ve WiFi sinyali zayıf olduğundan ev internet çekmiyor ise sorununuz cihazlarınızda değil, internet hizmetinizdedir.