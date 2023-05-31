İnternet çekmiyor napmalı? Turkcell & Türk Telekom & Vodafone çekim gücü arttırma

Zayıf WiFi sinyali daha yaygın deyimiyle “internet çekmiyor & az çekiyor”, günümüzde sıklıkla yaşanan sorunlardan biri. Yavaş indirme/yükleme süreleri ve kopan bağlantılar, internette gezinirken veya online oyun oynarken sabrınızı test edebilir. Bu rehber yazıda internet çekmiyor sorunu neden yaşanır açıklıyoruz ve ev interneti ile mobil internet çekmiyor ne yapmalıyım diyenler için çözüm önerileri sunuyoruz.

Peki, internet çekmiyor sorunu nasıl çözülür? İşte ev interneti ve mobil internet çekmediğinde ya da az çektiğinde yapmanız gerekenler 👇🏻

Ağ ayarlarını sıfırlamak işe yarayabilir. Ağ ayarlarını yenilerseniz, kaydedilmiş tüm Wi-Fi şifreleri, VPN bağlantısı ve özel operatör ayarlarını kaybedebilirsiniz. iPhone’da Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla altından bu işlemi yapabilirsiniz. Android telefonda da Ayarlar’a gidip Sıfırla menüsü altında Ağ ayarlarını sıfırla seçeneğini bulabilirsiniz.

SIM kartınızı telefonunuzdan çıkarın . Kartta herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve ardından tekrar telefonunuza takın. Kartın zarar gördüğünü düşünüyorsanız, operatörünüze gidip SIM kartınızı yenileyin.

İnternet olduğu halde mobil veri çekmiyor ise bunun sorumlusu operatörünüz olabilir. Operatörünüz güvenilir bir sağlayıcı olsa bile kesintiler olabilir. Operatörünüzü aramadan önce aynı operatörden hizmet alan arkadaşlarınıza sorun yaşayıp yaşamadıklarını sorun.

Arka planda çalışan uygulamalar bağlantı hızını etkilediği gibi sinyal gücünü de etkileyebilir. Uygulamaların mobil verilere erişimini devre dışı bırakabilirsiniz. iPhone'da Ayarlar - Hücresel altından yönetebilirsiniz. Android telefonda Ayarlar - Ağ ve internet - Mobil ağ - Uygulama veri kullanımı altından yönetebilirsiniz. Sınırsız internet paketiniz yoksa, düşük veri veya veri tasarrufu ayarlarınızın etkin olup olmadığını da kontrol etmek iyi olacaktır. Ağ ayarlarınızdan devre dışı bırakmayı deneyin ve bunun sinyal gücünüzü artırıp artırmadığına bakın.

Uçak moduna geçmek , hücresel veriyi harekete geçirmek için denenmiş ve doğrulanmış bir yöntemdir. Telefonunuzda uçak modunu açtıktan sonra tekrar kapatmadan önce yaklaşık bir dakika beklediğinizden emin olun. Telefonunuzun Wi-Fi ve hücresel bağlantıyı tamamen kesmesi için bir süre geçmesi gerekir.

Bariz ama genelde denenmeyen bir çözüm, telefonu yeniden başlatarak hızlı bir şekilde yenilemektir. Mobil internet çekmiyorsa yapacağınız ilk şey akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak olmalıdır. iPhone’u yeniden başlatmak için ses düğmelerinden birine ve yan düğmeye basıp kapat yazısı gelene dek düğmelere basılı tutun. Android telefonda güç tuşu veya güç ile ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutmanız gerekir.

İnternet yavaşladı diyenler için internet hızlandırma yolları 1 hf. önce eklendi

Ev interneti çekmiyor ne yapmalıyım ❓

Tam Boyutta Gör Evin interneti çekmiyor çekmesi için ne yapmam lazım? Wi-Fi internet çekmiyor ise diğer bir deyişle WiFi sinyali zayıfsa sinyal kalitesini artırmak için para harcamadan yapabileceğiniz birkaç şey var. WiFi çekim gücü nasıl artırılır adım adım görelim 🔽

1. Modeminizi taşıyın ✅ Modemin odanın estetiğini bozduğu düşünülür ve genelde saklanmaya çalışılır. Hatta modem dolap içine konur mu? çok sorulur. Yanıp sönen ışıkların ve antenlerin yükseldiği bir kutunun iyi bir görünüm oluşturmadığını düşünebilirsiniz ancak, modeminizi kapalı bir yere taşıdıysanız, zayıf WiFi sinyali almanızın nedeni bu olabilir. Modeminizi açık bir alana (alçak bir yerden daha yükseğe, merkezi bir konuma) yerleştirmek, zayıf WiFi sinyalini güçlendirmede en kolay çözümlerden biridir.

2. Kabloları kontrol edin 🧐 Özellikle kediniz varsa modeme giden kabloları düzenli aralıklarla kontrol etmenizde fayda var. Açıkta duran kablolarla oynamayı severler ve istemeden kablolara zarar verebilirler. Hasar gören kablolar, splitter, WiFi sinyal gücünün düşmesine neden olacaktır. Kablolarınızı değiştirmeniz gerekiyorsa, 5-1000MHz veri transferi için derecelendirilmiş yüksek kaliteli birinci sınıf çift yönlü koaksiyel kabloları satın almanızda fayda var.

3. Hız testi yapın 🚀 Hâlâ ev internet çekmiyor mu? Sorunun WiFi ağınızda mı yoksa internet hizmetinizde mi olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Modeminiz, Türk Telekom, Turkcell Superonline gibi sağlayıcılardan interneti alır ve evinizde sinyali dağıtır. WiFi hızını test etmek için bilgisayarınızla modemin yanında durun ve diğer tüm cihazların kapalı olduğundan emin olup WiFi'yi kapatıp tekrar açın. Tekrar açtığınızda, speedtest sitesine gidin ve yükleme/indirme hızlarını not alarak talimatları izleyin. Bunu birkaç kez yapın ve ortalamasını not alın. Ardından, evinizin Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu ve internet performansının düşük olduğu bir alanda işlemi tekrarlayın. Her iki konum için de sayılar aynıysa ve WiFi sinyali zayıf olduğundan ev internet çekmiyor ise sorununuz cihazlarınızda değil, internet hizmetinizdedir.

İnternet hız testi nasıl yapılır? 9 ay önce eklendi

4. WiFi güçlendiricileri kullanın 🏠 Eski evler, yeni modern binaların aksine genelde tuğla, ince tel, sıvadan yapılmış daha fazla duvar içerir; bu da evin her yerinde WiFi akışını engeller. Evde zayıf WiFi sinyali alıyorsanız, her odada bir güçlendirici ve menzil arttırıcı satın almayı düşünmelisiniz. Bu cihazlar internet hızınızı artırmaz ancak WiFi internet çekmiyor sorununu çözmenize yardımcı olurlar. Netspot gibi programlarla WiFi sinyalinizi kontrol edebilirsiniz.