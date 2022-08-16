İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızınızı ölçmek için en iyi siteler

İnternet hızınızın tahmin ettiğinizden daha yavaş olmasının birçok nedeni olabilir. Örneğin; modeminizden ne kadar uzaklaşırsanız hızınız o kadar yavaş olur; özellikle arada çok sayıda duvar ve engel varsa bu, geçerlidir. Hızlar kullanımın yoğun olduğu saatlerde de dalgalanabilir veya düşebilir. İnternet sağlayıcınız, genel ağ performansını korumaya yönelik veri sınırlama veya internet bağlantısını kısıtlama gibi önlemler almış olabilir. Bu rehber yazıda bilgisayardan internet hızı nasıl ölçülür? İnternet hızı nasıl test edilir? gösteriyoruz.

İdeal İnternet Hızı Kaç Olmalı? 1 ay önce eklendi

İnternet hızı ölçme nasıl yapılır?

İnternet hızınızı merak ediyorsanız, kontrol etmenin kolay bir yolu var. İnternet hız testi yapmak, hızlı ve kolaydır. Evinizdeki internet hızını ölçmek için aralarından seçim yapabileceğiniz birçok ücretsiz seçenek var. İşte internet hız testi yapabileceğiniz en güvenilir siteler:

1. Ookla Speedtest

İnternetteki ilk hız testi sitelerinden biri olan Ookla Speedtest, tutarlı sonuçlar vermesiyle oldukça ünlü. Popülerlik bir yana Ookla, temel bir kullanıcının bir hız testinden beklediği tüm bilgileri sunuyor. Hız testi geçmişini görüntüleme, çeşitli sunuculardan bağlanma, telefondan hız testi yapma (Android ve iOS uygulaması mevcut) gibi güzel özelliklere sahip. Ookla, sürekli kendini güncelleyen de bir internet hız testi sitesi. Ookla ile video hız testi de yapabiliyorsunuz. Netflix, Disney+ gibi platformlarda internet paketinizin 4K kalitede izleme için yeterli olup olmadığını görebiliyorsunuz. Windows, Mac ve hatta Apple TV uygulaması mevcut.

Tam Boyutta Gör

2. Fast.com

Fast.com, başka bir genişbant internet hız testi yapabileceğiniz site. Arayüzü olabildiğince sade, basit ve anlaşılır. En büyük avantajlarından biri; Netflix’e ait olması. İnternet bağlantınızın Netflix’i “arabelleğe almadan” maksimum çözünürlükte izlemek için yeterince güçlü olup olmadığını kontrol amaçlı hazırlanmış bir site. Online yayıncılar için harika bir seçenek. Temel arayüzün kullanımı kolay olsa da diğer hız testlerinde bulacağınız bazı gelişmiş ayarlar ve ölçümler yok. En önemlisi test için hangi sunucuya bağlanmak istediğinizi belirleyemiyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

3. Testmy.net

Testmy.net, tamamen HTML5 ve PHP üzerinde çalışan bir internet hız testi sitesi. Bu internet hızı ölçme sitesinin güzel yanı; karşılaştırmalı veriler sunması. Sadece evinizin internet hız sonuçlarını almıyorsunuz; internet hızınız, bulunduğunuz şehrin ve ülkenin ortalama internet hızıyla karşılaştırılıyor. Dünya genelinde ortalama internet hızını da görebiliyorsunuz. Kullanıcı arayüzü, tasarımı diğer hız testi araçlarına kıyasla biraz kötü ancak detaylı veriler almak isteyen kullanıcılar için harika bir seçenek.

Tam Boyutta Gör

4. Netspeed

Netspeed, Google’a “internet hız testi” yazdığınızda ilk karşınıza çıkan site. Ookla’nın sağladığı download, upload, ping, jitter değerlerini veriyor. Arayüz oldukça basit; Go butonuna tıkladığınızda internet hız ölçümü başlıyor. Hız testini başlattığınızda, konumunuz otomatik olarak belirleniyor ve en yakın sunucu tespit ediliyor. Dilerseniz, teste başlamadan sunucu seçimini elle de yapabiliyorsunuz. Detaylı, karşılaştırmalı verilere ihtiyaç duymayanlar için hızlı, basit internet hız testi aracı. Windows ve Mac için uygulaması da mevcut.

Tam Boyutta Gör

İnternet hızınızı ölçmek için kullanabileceğiniz diğer siteler:

Türk Telekom (TTNET) internet hız testi : https://hiztesti.turktelekom.com.tr/

: https://hiztesti.turktelekom.com.tr/ Turkcell Superonline internet hız testi : https://www.turkcell.com.tr/hiz-testi

: https://www.turkcell.com.tr/hiz-testi TurkNet internet hız testi : https://turk.net/internet-hiz-testi

: https://turk.net/internet-hiz-testi Vodafone internet hız testi : https://www.vodafone.com.tr/hiz-testi/index.html

: https://www.vodafone.com.tr/hiz-testi/index.html Millenicom internet hız testi: https://www.milleni.com.tr/hiz-testi

İyi internet hızı kaç Mbps olmalı?

Federal İletişim Komisyonu, geniş bant internet hızını en az 25Mbps indirme, en az 3Mbps yükleme olarak tanımlıyor. FCC’nin kendi hız rehberine göre, 4K kalitede video izleme, büyük boyutlu dosyaları paylaşma gibi şeyler için minimum düzeyde bir bağlantı hızı.

Ülkemizde, Türk Telekom’un 200Mbps, 500Mbps, 1000Mbps gibi farklı hızda gigabit fiber paketleri var. Turkcell’in 10Gbps’e kadar fiber internet paketi var. Ancak, gerek altyapı yetersizliği gerekse de paket fiyatlarının pahalılığından, bu planlar çoğu ev için ulaşılmaz. 100Mbps hızlar artık standart olmalı, indirme/yükleme hızı da simetrik olmalı.

Geniş bant internet hızı standardı yükseltiliyor 4 hf. önce eklendi

Ping nedir?

Mevcut indirme ve yükleme hızlarının yanında gördüğünüz ping, gecikme süresi anlamına gelir ve milisaniye cinsinden ölçülür. Ping, hız testi sırasında cihazınızın bağlandığınız uzak sunucuya sinyal göndermesi ve ardından yanıt alması sırasında geçen süredir. Çok uzaktaki bir sunucuya bağlanıyorsanız veya bağlantıda bir tür parazit varsa ping yüksek çıkar. Bir router veya menzil genişletici gibi bir şey üzerinden internete bağlanıyorsanız ping değeriniz biraz yükselebilir. Online multiplayer oyun oynarken, görüntülü konuşurken anlık duraksama yaşanmasının en büyük nedeni; yüksek ping değeridir.

Jitter nedir?

Titreşim anlamına gelen Jitter da ping gibi milisaniye cinsinden ölçülür. Jitter, ağınızdaki çeşitli istemci cihazlara veri gönderilmesi sırasında yaşanan gecikme farklılıklarıdır. Titreşimin çok yükselmesi, verilerin cihazınıza olması gerektiği kadar verimli bir şekilde gönderilmediği anlamına gelir; bu da video izlerken veya görüntülü konuşma sırasında ara belleğe alma gibi sorunlara neden olabilir.

Hız testi internet hızımı iyileştirir mi?

Hız testleri, evinizin WiFi ağının hızını değiştirmek için hiçbir şey yapmaz ancak internet hız testi, harika bir kontrol aracıdır. İnternetin evinizin çeşitli noktalarında nasıl performans gösterdiğini kontrol etmenin hızlı bir yoludur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

İnternet hız testi nasıl yapılır?