Rapor: iPhone 14 Pro serisi 5G hızında birçok ülkede birinci

Dünyaca ünlü hız testi speedtest.net ile bilinen ağ ve bağlantı analisti Ookla, kasım indirimleri sırasında kullanıcılara yardımcı olmak için birçok cihaz için 5G hız testi yayınladı. Rapora göre birçok ülkede iPhone modelleri en önde.

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ABD ve Birleşik Krallık’ta Apple önde

Tam Boyutta Gör ABD’de yapılan testlere göre iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro yaklaşık 175 Mbps indirme ve 19 Mbps yükleme hızları ile 5G testlerinde en önde yer alıyor. Yeni nesil iPhone cihazlarının ardından ilk 5, Samsung cihazları ile tamamlanıyor. Galaxy Z Fold 4, iPhone 14 Pro’nun hemen arkasında yer alırken Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S22 Ultra biraz daha arkada kalıyor.

Birleşik Krallık’ta ise iPhone 14 Pro Max birinciliğini korurken iPhone 14 Pro üçüncülüğe yerleşiyor. Aynı sıralamada iPhone 13 Pro Max ikinci, iPhone 13 mini dördüncü ve iPhone 13 Pro ise beşinci oluyor.

Diğer ülkelerde durumlar nasıl?

Tam Boyutta Gör Ookla, bu rapor arasında Brezilya, Çin, Almanya ve Japonya gibi ülkeler için de 5G testlerini yayınladı. Brezilya’da Motorola Moto G 5G Plus ve Poco X4 Pro 5G cihazları en öndeyken iPhone 13 modelleri bu cihazları takip ediyor. Raporda da görüldüğü üzere Brezilya, 5G hızları ile ABD ve Birleşik Krallık’ın çok önünde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Brezilya gibi Çin de aynı şekilde 300 Mbps’yi aşan hızları ile dikkat çekerken listenin başında OnePlus 9 5G bulunuyor. Listenin diğer dört üyesi ise tamamen Huawei cihazları olarak dikkat çekiyor. Japonya’da ise Sony Xperia 1 II 5G birinci iken Galaxy S20 5G ikinciliğe yerleşiyor.

Almanya’da da iPhone cihazları önde

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden olan Almanya da Ookla’nın listesinde yer alıyor. Ülkede iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 30 Mbps’yi aşan yükleme hızları ile en önde yer alırken iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max bu cihazları takip ediyor. OnePlus 9 Pro 5G ise listeye beşinci sırada yerleşiyor.

Kullanıcıların yeni telefon almasında yardımcı olmak isteyen Ookla; iPhone 14, Pixel 7 ve Galaxy Z Fold 4’ün test sırasında bazı ülkelerde satışa çıkmadığını ve bu yüzden testlerin eksik olabileceğini belirtti. Ookla’nın Güney Afrika, Tayland ve Filipinler’i de içeren tam 5G hız raporuna buradan erişebilirsiniz ve verileri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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