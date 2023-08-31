Ping nedir, nasıl düşürülür? İnternet ping testi & ölçer siteler

Online oyunları keyifle oynamak için en güçlü oyun donanımını, en yüksek hızları sunan internet servis sağlayıcısını tercih etmeniz yeterli değildir. İnternet bağlantı hızınız çok iyi olabilir ancak ping değeriniz düşükse rekabetçi multiplayer oyunlarda başarı elde etme bir yana oyuna alınma şansınız bile olmaz. Peki, oyuna girmeden önce ping testi nasıl yapılır? Ping kaç olursa iyi ya da en az kaç olmalıdır? Bu rehber yazıda ping ölçer birkaç siteyi bulabilir, ping düşürme yollarını öğrenebilirsiniz. Bilmeyenler için, oyunlarda ping nedir, ne işe yarar hususuna da değinilmiştir.

Ping testi nasıl yapılır 💨 Tam Boyutta Gör Ping testi, gecikme süresini ölçmek için yapılan bir testtir. Ping testi sonucu, internet bağlantınızın ne kadar kaliteli olduğunu gösterir. Online oyun oynamak, web sayfalarını hızlı bir şekilde açmak, kaliteli görüntülü sohbet etmek ve fazlası için düşük lag değerine ihtiyacınız vardır. Ping testi yaptığınızda bilgisayarınız ana makineye, bir alan adına veya ağınızdaki başka bir cihaza küçük bir veri paketi gönderir. Sonuçlar size bilgisayarınızın milisaniyeler içinde ne kadar hızlı “pong” yanıtı aldığını gösterir. Ping yanıt süresi mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Peki, CMD ile ping testi nasıl yapılır? Komut İstemini açmak için “cmd” yazın. Komut İstemini açın. “ping” komutunu girin. Ping atmak istediğiniz IP adresini yazın. Time yazan bölüm ping sürenizdir. Oyun içinde de ping testi yapabilirsiniz. Çoğu çevrimiçi oyun, oyun içinden ping değerini kontrol etmenize olanak tanır. Örneğin; Valorant’ta Ayarlar - Video - Nitelikler - Ağ Gidiş Geliş Süresi adımlarını takip ederek FPS ve ping değerinin gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Oyun içi ping testi, oynadığınız oyun ve sunucu için ağ performansının en doğru ölçümünü verir. Ayrıca birçok pingtest sitesinden birini kullanarak internet pinginizi kontrol edebilirsiniz. Bu siteler size yakın sunucuları bulur ve ortalama ping değerinizi gösterir. İşte oyun ping ölçme için kullanabileceğiniz en iyi siteler: Ping ölçer siteler 🌐 Speedtest ping testi: https://www.speedtest.net/

Valorant ping testi: https://gameserverping.com/valorant

LoL ping testi: https://gameserverping.com/lol

CS GO ping testi: https://pingdetector.com/game/cs-go-ping-test

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Ping nedir 💡 Tam Boyutta Gör Ping İngilizce açılımı; Packet Internet or Inter-Network Groper’tır. Ping, Türkçede Paket İnternet veya Ağlar Arası Yoklayıcı anlamına gelir. Ping ne demek açıklamak gerekirse; Küçük veri kümesinin cihazınızdan internetteki bir sunucuya iletilmesi ve tekrar cihazınıza geri gönderilmesinde geçen süredir. Oyunda ping nedir? Online oyunlarda ping, verilerin bilgisayarınızdan bir sunucuya veya başka bir oyuncunun bilgisayarına aktarılması ve ardından bilgisayarınıza geri dönmesinde geçen süreyi ifade eder. Bu ölçüm, bilgisayar ile sunucu arasındaki gecikme (lag olarak adlandırılır) olarak bilinir. Ping süresi, milisaniye (ms) cinsinden ölçülür. Ping, oyuncuların bilgisayarlarının oyun sunucusuyla veya başka bir online oyuncuyla ne kadar hızlı iletişim kurduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ping hızı bağlamında düşük ping veya yüksek ping terimleri kullanılır. Genelde zamanlamanın ve konuşlanmanın önemli olduğu oyunlarda düşük ping olması istenir. Ping değerinin yüksek olması gecikmeler yaşanmasına sebebiyet verir. Ping terimi, denizaltıların okyanustaki diğer gemilere olan mesafelerini ölçmek için gönderdiği sinyali ifade etmek için kullanıldığı 2. Dünya Savaşı dönemine kadar uzanır.

Ping nasıl düşürülür ⬇️ Tam Boyutta Gör Ping çok yüksek, düşürmek için ne yapmalıyım? Oyunlarda ping düşürme için yapmanız gerekenler 👇🏻 Arka planda çalışan programları ve işlemleri sonlandırın. Windows güncellemelerini kapatın. Ağda büyük dosya indirme gibi bant genişliğini harcayan bir işlem yapılmadığından emin olun. Modeminize giden kabloları kontrol edin, mümkünse Ethernet kablo ile bağlayın. Modeminizin önbelleğini temizleyin. Modeminizin yazılımını güncelleyin. Modeminizi açık bir alana yerleştirin. Ping düşürme programları 💻 Ping düşürücü programlar, multiplayer oyunları oynarken daha iyi ping elde etmenize yardımcı olur. Oyunlarda yaşadığınız lag sorununu çözmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 ping düşürme programı: Kill Ping

Razer Cortex

Wise Game Booster

LagoFast

WTFast

Exitlag

NoPing Tunnel

Pingzapper

Ping Booster

Smart Game Booster CMD ile ping düşürme ⏬ DNS temizlemeişlemi, yüksek pingi düşürmenin bir başka yoludur. CMD komutları, hatalı dosyalar yenileriyle değiştirilir. Bu işlem, internet bağlantınızı da sıfırlar. Yüksek ping sorununu çözmek için şu adımları izleyin: PowerShell’i yönetici olarak açın. Ping düşürme komutlarını girin. (ipconfig /flushdns, ipconfig /registerdns, ipconfig /release, ipconfig /renew, netsh winsock reset) Komutları çalıştırdıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Pingin düştüğünü göreceksiniz.

İnternet hız testi nasıl yapılır? 1 yıl önce eklendi

En iyi ping kaç olmalı 🤔 Tam Boyutta Gör Kaç ping iyi? İdeal ping, 40 ms - 60 ms veya düşük bir değerdir. 100 ms üzerindeki hızlarda hissedilebilir gecikme sorunu yaşanır. 170 ms üzerindeki hızlarda bazı online oyunlar hiç oynanmaz. En iyi grafik, hız ve oynanış sırasında gecikme yaşanmaması için ping değeri 20 ms altında olmalıdır. En iyi ping değeri, oyundan oyuna farklılık gösterir. FPS ve yarış oyunları için: Ping değeri 50 ms altındaysa diğer oyuncularla rekabet edebilirsiniz.

MMO oyunları için: 250 ms veya daha yüksek ping ile oynanabilir. PvP modda 150 ms altı idealdir.

Gerçek zamanlı strateji oyunları için: 200 ms altında oynanabilir. 150 ms altı idealdir.

Yüksek ping neden olur ❓ Ping yüksek olması ne demek? öncelikle bunu yanıtlayalım. Ping değeriniz yüksekse oyun oynarken, video izlerken, web uygulamalarını kullanırken verdiğiniz komutlar anlık gerçekleşmez. Peki, ping neden yükselir? Modem yazılımı güncel değilse, iyi bir yere konumlandırılmamışsa, bilgisayar oyun için optimize edilmemişse, modem önbelleği doluysa, oyun ayarları optimize edilmemişse, arka planda çalışan uygulamalar çok fazlaysa, otomatik güncellemeler açıksa ping değeriniz yüksek çıkabilir.

Bu rehber yazıda online oyun deneyimini etkileyen ping değerinin ne olduğundan bahsettik. Ping nedir açıklamanın yanı sıra Valorant, LoL gibi oyunlarda ping düşürmek için neler yapılabilir, ideal ping değeri kaç olmalı açıkladık.

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