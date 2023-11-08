Speedtest'e göre 2023 üçüncü çeyreğin en hızlısı TurkNet

- Türkiye'nin ortalama indirme hızı: 36,92 Mbps
- En yüksek ortalama indirme hızı TurkNet'te
- Gecikme Hızı
- Consistency (Tutarlılık) Skoru
- Taahhütsüz ve sabit fiyatlı internet!
- Yorumlar
Türkiye'nin ortalama indirme hızı: 36,92 Mbps
Speedtest, kullanıcıların yaptığı hız testi sonuçlarının ortalamasını alarak en hızlı operatörleri belirliyor. 2023’ün Eylül ayında yapılan hız testlerine göre Türkiye’nin ortalama indirme hızı 36,92 Mbps, ortalama upload hızı 8,30 Mbps ve ortalama gecikme değeri 9 ms olarak belirlendi. İndirme hızına göre ülkelerarası sıralamada Türkiye 110’uncu sırada yer aldı.
En yüksek ortalama indirme hızı TurkNet'te
Gecikme Hızı
Gecikme testinde ise yine TurkNet, 13 ms gecikme değeri ile rakiplerinden açık ara daha iyi sonuç sunarak en iyi İSS oldu. TurkNet, CDN ve Peering anlaşmaları yaparak kullanıcılarına Steam, Netflix gibi popüler platformlarda düşük gecikme sunmayı başarıyor.
Consistency (Tutarlılık) Skoru
SpeedTest raporlarındaki Consistency Score, testlerin yüzde kaçında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 80,6’sı en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde etti.
Taahhütsüz ve sabit fiyatlı internet!
TurkNet, kullanıcılarına taahhütsüz bir şekilde hizmet veriyor. Hizmetten memnun kalmayan aboneler dilediği zaman üyeliğini sonlandırabiliyor. Normalde taahhütsüz aboneliklerde kullanıcılar yeni zamlardan etkilenirken TurkNet kullanıcıları “12 Ay Sabit Fiyat Avantajı” kampanyası ile 12 ay boyunca sabit fiyattan ödeme imkanı elde ediyor. Kullanıcılar 299,90 TL yerine 279,90 TL üzerinden 12 aylık ücreti peşin olarak ödeyebiliyor. Dilerseniz tek çekim veya banka tarafından sunulan taksitlendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Sabit fiyat kampanyasından yararlansanız dahi aboneliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Böylece taahhütlü ve taahhütsüz internetin iki avantajını da elde etmiş oluyorsunuz. 1000 Mbps'ye kadar indirme ve yükleme hızı sunan TurkNet hizmetinizi özgürce kullanabiliyorsunuz.
Kampanyadan yararlanmak için: 12 Ay Sabit Fiyat AvantajıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.