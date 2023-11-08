Speedtest'e göre 2023 üçüncü çeyreğin en hızlısı TurkNet

Tam Boyutta Gör Bağımsız ADSL hız testi platformu Speedtest, 2023 üçüncü çeyrek raporunu paylaştı. Türkiye’nin en hızlı internet servis sağlayıcısı belli oldu. TurkNet, önceki Speedtest raporlarında olduğu gibi üçüncü çeyreği de birinci olarak tamamladı.

Türkiye'nin ortalama indirme hızı: 36,92 Mbps

Speedtest, kullanıcıların yaptığı hız testi sonuçlarının ortalamasını alarak en hızlı operatörleri belirliyor. 2023’ün Eylül ayında yapılan hız testlerine göre Türkiye’nin ortalama indirme hızı 36,92 Mbps, ortalama upload hızı 8,30 Mbps ve ortalama gecikme değeri 9 ms olarak belirlendi. İndirme hızına göre ülkelerarası sıralamada Türkiye 110’uncu sırada yer aldı.

En yüksek ortalama indirme hızı TurkNet'te

Tam Boyutta Gör 2023’ün Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında yapılan hız testlerinde TurkNet kullanıcıları ortalama 64,31 Mbps indirme hızı elde etti. TurkNet, üçüncü çeyreğin en hızlısı oldu. TurkNet’in ikinci çeyrekteki ortalama indirme hızı 62,80 Mbps olarak belirlenmişti. Üçüncü çeyrekte hızın arttığını görüyoruz.

Gecikme Hızı

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Gecikme testinde ise yine TurkNet, 13 ms gecikme değeri ile rakiplerinden açık ara daha iyi sonuç sunarak en iyi İSS oldu. TurkNet, CDN ve Peering anlaşmaları yaparak kullanıcılarına Steam, Netflix gibi popüler platformlarda düşük gecikme sunmayı başarıyor.

Consistency (Tutarlılık) Skoru

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SpeedTest raporlarındaki Consistency Score, testlerin yüzde kaçında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 80,6’sı en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde etti.

Taahhütsüz internet avantajları nelerdir? Kanayan yara taahhüt! 2 gün önce eklendi

Taahhütsüz ve sabit fiyatlı internet!

TurkNet, kullanıcılarına taahhütsüz bir şekilde hizmet veriyor. Hizmetten memnun kalmayan aboneler dilediği zaman üyeliğini sonlandırabiliyor. Normalde taahhütsüz aboneliklerde kullanıcılar yeni zamlardan etkilenirken TurkNet kullanıcıları “12 Ay Sabit Fiyat Avantajı” kampanyası ile 12 ay boyunca sabit fiyattan ödeme imkanı elde ediyor. Kullanıcılar 299,90 TL yerine 279,90 TL üzerinden 12 aylık ücreti peşin olarak ödeyebiliyor. Dilerseniz tek çekim veya banka tarafından sunulan taksitlendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sabit fiyat kampanyasından yararlansanız dahi aboneliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Böylece taahhütlü ve taahhütsüz internetin iki avantajını da elde etmiş oluyorsunuz. 1000 Mbps'ye kadar indirme ve yükleme hızı sunan TurkNet hizmetinizi özgürce kullanabiliyorsunuz.

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