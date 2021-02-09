Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test

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İnternet hızı ölçüm platformu Speedtest, yeni bir özelliği kullanıma sundu. Video test ismindeki yeni özellik sayesinde internetinizin hangi çözünürlükte akıcı bir şekilde video oynatabileceğini görebilirsiniz. 4K, 1440p, 1080p gibi çözünürlük seçeneklerinden hangisinin sizin için daha iyi olduğunu ölçüyor.

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İnternet servis sağlayıcı firmalar, video akış trafiğine öncelik veriyor. Download hızı ile video izlerkenki deneyim arasında farklılıklar olabiliyor. Bu nedenle video test özelliğinin eklendiği belirtiliyor.

Video test özelliği şimdilik sadece Speedtest’in iOS uygulamasında mevcut. Yakında diğer platformlara da gelecek.

Video test özelliği, Speedtest’in iOS versiyonuna 4.3.1 güncellemesi ile eklendi. Yüklü uygulamanızı güncelleyerek veya uygulamayı baştan indirerek kullanabilirsiniz.

Speedtest by Ookl‪a‬ Ookla Yardımcılar Ücretsiz 118.1 MB

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