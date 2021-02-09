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    Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test

    Speedtest'in yeni özelliği sayesinde internetinizin videoları hangi çözünürlükte akıcı bir şekilde oynatabileceğini ölçebilirsiniz.
    09 Şubat 2021, 19:30 (1 hf.)
    2,8b
    1
    7
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    İnternet hızı ölçüm platformu Speedtest, yeni bir özelliği kullanıma sundu. Video test ismindeki yeni özellik sayesinde internetinizin hangi çözünürlükte akıcı bir şekilde video oynatabileceğini görebilirsiniz. 4K, 1440p, 1080p gibi çözünürlük seçeneklerinden hangisinin sizin için daha iyi olduğunu ölçüyor.

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    İnternet servis sağlayıcı firmalar, video akış trafiğine öncelik veriyor. Download hızı ile video izlerkenki deneyim arasında farklılıklar olabiliyor. Bu nedenle video test özelliğinin eklendiği belirtiliyor.

    Video test özelliği şimdilik sadece Speedtest’in iOS uygulamasında mevcut. Yakında diğer platformlara da gelecek.

    Video test özelliği, Speedtest’in iOS versiyonuna 4.3.1 güncellemesi ile eklendi. Yüklü uygulamanızı güncelleyerek veya uygulamayı baştan indirerek kullanabilirsiniz.

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her stream servisi farklı bitrate kullanıyor. 720p dediği şimdi x264 için 1500kbps mi yoksa VP9 için 500kbps mi? x264 kullanan servis pek kalmadı gerçi de yine de bu tarz detayları yazması lazım.
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    The Hollow 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    HBO Max, Prime Video, CBS All Access, Peacock, vs. bir sürü streaming servisi var. Eğer streaming servisini seçip sunucularına test yapabiliyorsak harika olmuş demektir. Aksi halde olmaz.
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    Lexco (E. Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzei özellik.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    uygulamaya tweak yüklemiştim reklam kaldırsın diye :(
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi olmuş
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    Sebnem Ferah 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pek açıklayıcı sonuç vermiyor. 24 mbps internete sahibim. Testler sırasıyla 1080p ve 720p çıktı.
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    Kings Never Die (Mehmet TURAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Speed test Her zamanki gibi stabil çalışmıyor, nperf candır.
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