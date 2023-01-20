Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı

Bağımsız hız testi platformu Speedtest, Türkiye’nin 2022 4. çeyrek hız testi raporunu yayınladı. Sabit internette ve mobil internette en hızlı interneti sunan firmalar belli oldu. Bu rapor, kullanıcıların 2022’nin Ekim-Kasım ve Aralık aylarında Speedtest’te yaptığı hız testli ortalamalarına göre hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ortalama hızlarına baktığımızda sabit internette Türkiye genelinde ortalama 31,70 Mbps download hızı, 6,48 Mbps upload hızı ve 9 ms gecikme değeri elde edildiğini görüyoruz. Hız sıralamasında Türkiye önceki çeyreğe göre bir sıra gerileyerek 106. sıraya düştü. Mobil internette ise Türkiye genelinde ortalama 31,26 Mbps download hızı, 13,13 Mbps upload hızı ve 24 ms gecikme değeri elde edildi. Türkiye, önceki çeyreğe göre 3 sıra gerileyerek 66. sıraya indi.

Sabit internet hızlarının internet servis sağlayıcılara göre kıyaslamasında download, upload tutarlık başlıklarında TurkNet birinciliğini sürdürdü. TurkNet ayrıca geçtiğimiz günlerde Speedtest’ten Fastest Fixed Network 2022 ödülünü almıştı.

Speedtest'in Fastest Fixed Network ödülü TurkNet'in 1 hf. önce eklendi

İndirme hızı

Tam Boyutta Gör Sabit internette TurkNet kullanıcıları ortalama 55,82 Mbps download hızı elde etti. Üçüncü çeyrekte 50,94 Mbps olarak tespit edilmişti. Türksat Kablo ve Turkcell’in hız ortalamaları üçüncü çeyreğe göre düşerken Vodafone ve Türk Telekom’un hızı yükseldi.

Mobil internette ise Turkcell kullanıcıları ortalama 52,78 Mbps download hızı elde etti. Türk Telekom’un ortalama indirme hızı 28,94 Mbps ve Vodafone’un ortalama indirme hızı 16,28 Mbps olarak belirlendi.

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Gecikme süreleri

Tam Boyutta Gör Gecikme sürelerine baktığımızda, sabit internette en iyi sonucu 14 ms ile TurkNet verirken ve mobil internette 36 ms ile Türk Telekom'un en iyi değerleri sunduğunu görüyoruz..

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Tutarlılık (Consistency)

Tam Boyutta Gör Tutarlık ismindeki değer, sabit internetle yapılan hız testlerinin ne kadarında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğin gösteriyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 78,5’i bu değerleri elde etti.

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Mobil internet raporundaki Tutarlık değeri ise yapılan testlerin yüzde kaçında en az 5 Mbps download ve 1 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. Turkcell, yüzde 91,7 Tutarlılık skoru elde etti.

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