Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı

    Speedtest'in 2022'nin 4. çeyreğindeki hız testlerini kapsayan hız testi raporu yayınlandı. Türkiye'deki en hızlı İSS'ler ve mobil operatörler belli oldu.           
    Oy Ver

    Bağımsız hız testi platformu Speedtest, Türkiye’nin 2022 4. çeyrek hız testi raporunu yayınladı. Sabit internette ve mobil internette en hızlı interneti sunan firmalar belli oldu. Bu rapor, kullanıcıların 2022’nin Ekim-Kasım ve Aralık aylarında Speedtest’te yaptığı hız testli ortalamalarına göre hazırlanıyor.

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ortalama hızlarına baktığımızda sabit internette Türkiye genelinde ortalama 31,70 Mbps download hızı, 6,48 Mbps upload hızı ve 9 ms gecikme değeri elde edildiğini görüyoruz. Hız sıralamasında Türkiye önceki çeyreğe göre bir sıra gerileyerek 106. sıraya düştü. Mobil internette ise Türkiye genelinde ortalama 31,26 Mbps download hızı, 13,13 Mbps upload hızı ve 24 ms gecikme değeri elde edildi. Türkiye, önceki çeyreğe göre 3 sıra gerileyerek 66. sıraya indi.

    Sabit internet hızlarının internet servis sağlayıcılara göre kıyaslamasında download, upload tutarlık başlıklarında TurkNet birinciliğini sürdürdü. TurkNet ayrıca geçtiğimiz günlerde Speedtest’ten Fastest Fixed Network 2022 ödülünü almıştı.

    İndirme hızı

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sabit internette TurkNet kullanıcıları ortalama 55,82 Mbps download hızı elde etti. Üçüncü çeyrekte 50,94 Mbps olarak tespit edilmişti. Türksat Kablo ve Turkcell’in hız ortalamaları üçüncü çeyreğe göre düşerken Vodafone ve Türk Telekom’un hızı yükseldi.

    Mobil internette ise Turkcell kullanıcıları ortalama 52,78 Mbps download hızı elde etti. Türk Telekom’un ortalama indirme hızı 28,94 Mbps ve Vodafone’un ortalama indirme hızı 16,28 Mbps olarak belirlendi.

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Gecikme süreleri

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Gecikme sürelerine baktığımızda, sabit internette en iyi sonucu 14 ms ile TurkNet verirken ve mobil internette 36 ms ile Türk Telekom'un en iyi değerleri sunduğunu görüyoruz..

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Tutarlılık (Consistency)

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Tutarlık ismindeki değer, sabit internetle yapılan hız testlerinin ne kadarında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğin gösteriyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 78,5’i bu değerleri elde etti.

    Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Mobil internet raporundaki Tutarlık değeri ise yapılan testlerin yüzde kaçında en az 5 Mbps download ve 1 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. Turkcell, yüzde 91,7 Tutarlılık skoru elde etti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız