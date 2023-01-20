Speedtest'in 2022 4. çeyrek raporu paylaşıldı

Bağımsız hız testi platformu Speedtest, Türkiye’nin 2022 4. çeyrek hız testi raporunu yayınladı. Sabit internette ve mobil internette en hızlı interneti sunan firmalar belli oldu. Bu rapor, kullanıcıların 2022’nin Ekim-Kasım ve Aralık aylarında Speedtest’te yaptığı hız testli ortalamalarına göre hazırlanıyor.
Sabit internet hızlarının internet servis sağlayıcılara göre kıyaslamasında download, upload tutarlık başlıklarında TurkNet birinciliğini sürdürdü. TurkNet ayrıca geçtiğimiz günlerde Speedtest’ten Fastest Fixed Network 2022 ödülünü almıştı.
İndirme hızı
Mobil internette ise Turkcell kullanıcıları ortalama 52,78 Mbps download hızı elde etti. Türk Telekom’un ortalama indirme hızı 28,94 Mbps ve Vodafone’un ortalama indirme hızı 16,28 Mbps olarak belirlendi.
Gecikme süreleri
Tutarlılık (Consistency)
Mobil internet raporundaki Tutarlık değeri ise yapılan testlerin yüzde kaçında en az 5 Mbps download ve 1 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. Turkcell, yüzde 91,7 Tutarlılık skoru elde etti.
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....