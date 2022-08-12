Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek sonuçları açıklandı: Türkiye'deki en hızlı İSS hangisi?

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Hız ölçüm platformu Speedtest, Türkiye’nin 2022 ikinci çeyrek raporunu açıkladı. 2022’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanıcıların yaptığı hız testlerine göre Türkiye’nin en hızlı İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) belli oldu.

2022 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci

TurkNet, 2021 3. ve 4. çeyrekte olduğu gibi 2022 1. ve 2. çeyrek raporunda da birinciliğini sürdürüyor.. İndirme (download), gecikme (ping) ve tutarlılık verilerinde en iyi bağlantıyı TurkNet kullanıcıları elde etti.

Türkiye'nin Ortalama İndirme Hızı

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Tükiye’deki kullanıcıların yaptığı hız testlerinde ortalama download (indirme) hızı 29,40 Mbps, ortalama upload (yükleme) hızı 5,73 Mbps ve ortalama gecikme hızı 9 ms olarak ölçüldü. Türkiye, ortalama indirme hızıyla dünyada 103. sırada yer alıyor.

Ortalama İndirme Hızı

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İSS’lerin kıyaslamalarına baktığımızda indirme hızında TurkNet’in 49,46 Mbps ortalama indirme hızıyla birinciliği elde ettiğini görüyoruz. Ardından 39,80 Mbps ile Türksat Kablo takip ediyor. Türk Telekom, ortalama 21,61 Mbps indirme hızı ile listenin en yavaşı oldu.

TurkNet kullanıcıları, Türkiye ortalamasından 20 Mbps daha yüksek indirme hızı elde etti. TurkNet’in ortalama indirme hızının bu kadar yüksek çıkmasında iki faktör önemli rol oynuyor. TurkNet herhangi bir hız kısıtlaması yapmadan internet sunuyor. TurkNet kullanıcıları, altyapının desteklediği en yüksek hızda interneti elde ediyor. Buna ek olarak GigaFiber altyapı bulunan bölgelerde 1 Gbps hıza ulaşan interneti oldukça uygun fiyata sunuyor. GigaFiber teknolojisi ile ayda 139,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda download ve 1.000 Mbps'ye varan hızda upload hızı elde ediliyor.

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Gecikme Hızı

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Gecikme verilerinde TurkNet 7 ms ile en iyi değeri sunarken Vodafone 21 ms ile listenin en yavaşı oldu.

Consistency Skoru

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SpeedTest raporlarındaki Consistency Score, testlerin yüzde kaçında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 77,2’si en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde ederek en iyi sonucu elde etti. Türk Telekom’da ise yüzde 42,6 değerini görüyoruz. Yani Türk Telekom kullanıcılarının yaptığı hız testlerinin yüzde 57,4’ünde indirme hızı 25 Mbps’nin altında veya upload hızı 3 Mbps’nin altında ölçüldü.

Şehirlere göre hız kıyaslaması

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Şehirlere göre kıyaslamada ise ortalama indirme ve yükleme hızının en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. Gecikmede ise İstanbul ve Bursa 8 ms değer ile birinciliği paylaştı.

Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu hakkında daha fazla bilgi için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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