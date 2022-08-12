Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek sonuçları açıklandı: Türkiye'deki en hızlı İSS hangisi?

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporuna göre Türkiye'deki en hızlı internet servis sağlayıcı TurkNet oldu. Speedtest raporunun detayları haberimizde.            
    Oy Ver

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Hız ölçüm platformu Speedtest, Türkiye’nin 2022 ikinci çeyrek raporunu açıkladı. 2022’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanıcıların yaptığı hız testlerine göre Türkiye’nin en hızlı İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) belli oldu.

    2022 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci

    TurkNet, 2021 3. ve 4. çeyrekte olduğu gibi 2022 1. ve 2. çeyrek raporunda da birinciliğini sürdürüyor.. İndirme (download), gecikme (ping) ve tutarlılık verilerinde en iyi bağlantıyı TurkNet kullanıcıları elde etti.

    Türkiye'nin Ortalama İndirme Hızı

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Tükiye’deki kullanıcıların yaptığı hız testlerinde ortalama download (indirme) hızı 29,40 Mbps, ortalama upload (yükleme) hızı 5,73 Mbps ve ortalama gecikme hızı 9 ms olarak ölçüldü. Türkiye, ortalama indirme hızıyla dünyada 103. sırada yer alıyor.

    Ortalama İndirme Hızı 

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    İSS’lerin kıyaslamalarına baktığımızda indirme hızında TurkNet’in 49,46 Mbps ortalama indirme hızıyla birinciliği elde ettiğini görüyoruz. Ardından 39,80 Mbps ile Türksat Kablo takip ediyor. Türk Telekom, ortalama 21,61 Mbps indirme hızı ile listenin en yavaşı oldu.

    TurkNet kullanıcıları, Türkiye ortalamasından 20 Mbps daha yüksek indirme hızı elde etti. TurkNet’in ortalama indirme hızının bu kadar yüksek çıkmasında iki faktör önemli rol oynuyor. TurkNet herhangi bir hız kısıtlaması yapmadan internet sunuyor. TurkNet kullanıcıları, altyapının desteklediği en yüksek hızda interneti elde ediyor. Buna ek olarak GigaFiber altyapı bulunan bölgelerde 1 Gbps hıza ulaşan interneti oldukça uygun fiyata sunuyor. GigaFiber teknolojisi ile ayda 139,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda download ve 1.000 Mbps'ye varan hızda upload hızı elde ediliyor.

    Gecikme Hızı

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Gecikme verilerinde TurkNet 7 ms ile en iyi değeri sunarken Vodafone 21 ms ile listenin en yavaşı oldu.

    Consistency Skoru

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    SpeedTest raporlarındaki Consistency Score, testlerin yüzde kaçında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğini ifade ediyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 77,2’si en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde ederek en iyi sonucu elde etti. Türk Telekom’da ise yüzde 42,6 değerini görüyoruz. Yani Türk Telekom kullanıcılarının yaptığı hız testlerinin yüzde 57,4’ünde indirme hızı 25 Mbps’nin altında veya upload hızı 3 Mbps’nin altında ölçüldü.

    Şehirlere göre hız kıyaslaması

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Şehirlere göre kıyaslamada ise ortalama indirme ve yükleme hızının en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. Gecikmede ise İstanbul ve Bursa 8 ms değer ile birinciliği paylaştı.

    Speedtest'in 2022 ikinci çeyrek raporu hakkında daha fazla bilgi için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 2 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız