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    Uygun Fiyatlı Canavar! RUSH RM91 RGB Oyuncu Faresi İncelemesi

    2 hf.
    9,1b
    1
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Levon Turaç
    Video Editörü
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    Herkese merhabalar Rush serisini oyuncu ekipmanlarından devam ediyoruz. Videomuzda Pixart'ın sensörüne sahip 24000dpi hassasiyetli 50 milyon tıklama ömrü ile RUSH RM91 Rgb oyuncu faresini inceliyoruz.
    Merhaba arkadaşlar RUSH RM91 Oyuncu faresi hepsiburada sitesinde indirimli fiyattan satılıyor alt kısma link ekliyorum.
    Biraz daha uygun fiyatlı şık ve piyasada bulabileceğiniz 10000dpi optik sensörlü fareler içinde en ucuz olan  Rush Assault RM85 RGB modelinide ekliyorum sizler için. 


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    wolferto 2 hf.
    Makroyu mouse un chipine yazamiyorsan gecikme ayarlayamiyorsan o makroya makro demem antı chatler pc ye yazılan makroyu ve esşir aralık süreli gecikme süreleri denk düşen makroları yakalıyor direk nanlamasada report duruöunda bu detayları inceliyor
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    Spider_hip 2 hf.
    Harbiden o özelliklere epey ucuz gibi. Bende logitech m705 var, 250TL civarı bir mouse. Hiç gerekli değil bence ama rgb yok. Hem de sadece 1000dpi. Enteresan yani. O zaman bu mouse u hala bu kadar pahalı yapan ne?
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    ewaer1884 2 hf.
    Delux M625 Aynı tasarım aynı özellikler farklı logo farklı marka
    Sitedeki yazılımda aynı isim değiştirilmiş benim delux m625 mouse takır takır çalıştı. Tek güzel yanı aliexpress üzerinden almak 1 ay sürüyor Türkiye'den alınca daha kısa sürede geliyor. Aynı mouselar
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    moslevon 2 hf. ewaer1884
    Evet onu bende gördüm aliexpresste Delux markayı diyorsun dimi. Vergisiyle hesaplayınca şuan tr fiyatı başa baş. Çinden almaya değmez artık hiç değilse :)
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