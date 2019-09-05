Uygun Fiyatlı Canavar! RUSH RM91 RGB Oyuncu Faresi İncelemesi

Herkese merhabalar Rush serisini oyuncu ekipmanlarından devam ediyoruz. Videomuzda Pixart'ın sensörüne sahip 24000dpi hassasiyetli 50 milyon tıklama ömrü ile RUSH RM91 Rgb oyuncu faresini inceliyoruz.

Merhaba arkadaşlar RUSH RM91 Oyuncu faresi hepsiburada sitesinde indirimli fiyattan satılıyor alt kısma link ekliyorum.

Biraz daha uygun fiyatlı şık ve piyasada bulabileceğiniz 10000dpi optik sensörlü fareler içinde en ucuz olan Rush Assault RM85 RGB modelinide ekliyorum sizler için.