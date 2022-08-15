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    2022 Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

    2022 Instagram hesap dondurma linki burada! İşte 4 adımda hem bilgisayardan hem de Android/iPhone telefondan Instagram dondurma:                                 
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    Instagram hesap dondurma, Instagram'a ara vermek isteyen birçok kullanıcının merak ettiği bir konu. Zira Instagram uygulamasında geçici hesap kapatma özelliği bulunmuyor. Bu sebeple kullanıcılar geçici Instagram hesap dondurma işleminin nasıl yapıldığı arayışı içerisinde.

    Bizler de 2022 Instagram dondurma linki yardımıyla hem bilgisayardan hem de iOS ve Android telefonlardan Instagram hesabınızı askıya almayı sağlayan yöntemi 4 adımda sizler için derledik.

    Telefondan Instagram hesap dondurma

    instagram hesap dondurma 2022
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    1. iOS/Android telefonunuzdan şu linke tıklayınız: 2022 Instagram hesap dondurma linki
    2. Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın
    3. Ardından hesap kapatma sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin
    4. "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine bastıktan sonra Instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak

    Bilgisayardan Instagram dondurma

    1. Instagram.com'a hesap bilgilerimiz ile giriş yapıyoruz.
    2. Sağ üstte yer alan profil resmimize tıklıyoruz ve açılan menüden Ayalar'ı seçiyoruz.
    3. Karşımıza çıkan sayfadan en alta iniyoruz ve Hesabımı geçici olarak dondur linkine tıklıyoruz.
    4. Instagram size hesabınızı neden dondurmak istediğinizi soracak, bir neden seçiyoruz ve instagram şifremizi ilgili alana yazarak Hesabı Geçici Olarak Dondur butonuna tıklıyoruz. Böylece instagram hesabı geçici olarak dondurulmuş/kapatılmış oluyor.

    geçici instagram kapatma
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    Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?

    Yukarıdaki adımları izlediğiniz takdirde, Instagram hesabınız istediğiniz zaman dondurulur ve siz tekrardan aktif edene kadar gizli kalır. Ancak daha önce dondurulan ve tekrar aktif edilen bir hesabın ikinci kez dondurulabilmesi için 7 gün geçmesi beklenir.

    Instagram hesabı geçici kapatılınca ne olur?

    Instagram hesabı dondurulduğunda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı aktifleştirene kadar gizlenir.

    Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

    Instagram dondurulan hesabı açmak için herhangi bir link bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak kapatılan bir Instagram hesabı, Instagram'a tekrardan giriş yapıldığında aktif hale gelir.

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