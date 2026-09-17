Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

Ürün Linkleri:

- Hisense E7S Pro

Hepsiburada Link

- iFFALCON 55U95A

- iFFALCON 65U95A

- NextStar YE-65IDWP14

- Samsung 55R85H

- Samsung 65R85H

- LG OLED C64LA

N11 ve Hepsiburada Link

Hisense E7S Pro - 55" 29.500TL, 65" 47.500TL, 75" 63.000TL

- UHD 144Hz Hi-QLED panel

- 55" VA, 65" IPS-ADS, 75" IPS-ADS

- Direct LED arka aydınlatma

- Tipik parlaklık 350nits

- 55" 3800:1, 65-75" 1000:1 kontrast

- FRC 10bit, DCI-P3 %90

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, DTS:X desteği

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Hi-View AI Engine (4K) görüntü işleme

- Mediatek P700 CPU, Mali-G52MC1 GPU

- Vidaa işletim sistemi, HomeOS arayüzü

iFFALCON U95A - 55" 39.000TL, 65" 52.000TL, 75" 65.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

Next YE-65IDWP14 - 65" 45.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel

- Mini Led arka aydınlatma 576 bölge

- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1

- Tipik 400nit, Tepe 800nit

- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği

- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer

- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0

- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı

- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama

- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

Samsung R85H - 55" 66.000TL, 65" 85.000TL, 75" 110.000

- 54.6" UHD 144Hz panel

- Anti-glare/Matte kaplama

- Micro RGB arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, Rec.2020 %100

- HDR10+ Adaptive, HLG desteği

- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı

- 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0

- Micro RGB AI Engine Pro platform

- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü

- One UI Tizen işletim sistemi

LG OLED C64LA - 55" 79.000TL, 65" 110.000TL, 77" 165.000TL

- UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR 165Hz

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- α11 Gen3 AI Processor 4K

- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü

- WebOS 26 işletim sistemi

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:28 - Hisense E7S Pro

03:17 - iFFALCON U95A

04:33 - Next YE-65IDWP14

05:25 - Samsung R85H

06:26 - LG OLED C64LA

08:09 - Kapanış ve Kartlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.