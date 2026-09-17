Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.
Ürün Linkleri:
- Hisense E7S Pro
Hepsiburada Link
- LG OLED C64LA
N11 ve Hepsiburada Link
Hisense E7S Pro - 55" 29.500TL, 65" 47.500TL, 75" 63.000TL
- UHD 144Hz Hi-QLED panel
- 55" VA, 65" IPS-ADS, 75" IPS-ADS
- Direct LED arka aydınlatma
- Tipik parlaklık 350nits
- 55" 3800:1, 65-75" 1000:1 kontrast
- FRC 10bit, DCI-P3 %90
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, DTS:X desteği
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Hi-View AI Engine (4K) görüntü işleme
- Mediatek P700 CPU, Mali-G52MC1 GPU
- Vidaa işletim sistemi, HomeOS arayüzü
iFFALCON U95A - 55" 39.000TL, 65" 52.000TL, 75" 65.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama
- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü
Next YE-65IDWP14 - 65" 45.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel
- Mini Led arka aydınlatma 576 bölge
- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1
- Tipik 400nit, Tepe 800nit
- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği
- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer
- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı
- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama
- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü
Samsung R85H - 55" 66.000TL, 65" 85.000TL, 75" 110.000
- 54.6" UHD 144Hz panel
- Anti-glare/Matte kaplama
- Micro RGB arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, Rec.2020 %100
- HDR10+ Adaptive, HLG desteği
- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı
- 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0
- Micro RGB AI Engine Pro platform
- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
- One UI Tizen işletim sistemi
LG OLED C64LA - 55" 79.000TL, 65" 110.000TL, 77" 165.000TL
- UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR 165Hz
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- α11 Gen3 AI Processor 4K
- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü
- WebOS 26 işletim sistemi
Zamanlama:
00:00 - Giriş
00:28 - Hisense E7S Pro
03:17 - iFFALCON U95A
04:33 - Next YE-65IDWP14
05:25 - Samsung R85H
06:26 - LG OLED C64LA
08:09 - Kapanış ve Kartlar
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.