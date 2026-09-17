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    Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2026

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Eylül ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

    Ürün Linkleri:
    - Hisense E7S Pro 
    Hepsiburada Link

    - iFFALCON 55U95A

    - iFFALCON 65U95A

    - NextStar YE-65IDWP14

    - Samsung 55R85H

    - Samsung 65R85H

    - LG OLED C64LA 
    N11 ve Hepsiburada Link

    Hisense E7S Pro - 55" 29.500TL, 65" 47.500TL, 75" 63.000TL
    - UHD 144Hz Hi-QLED panel
    - 55" VA, 65" IPS-ADS, 75" IPS-ADS
    - Direct LED arka aydınlatma 
    - Tipik parlaklık 350nits
    - 55" 3800:1, 65-75" 1000:1 kontrast
    - FRC 10bit, DCI-P3 %90
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, DTS:X desteği
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Hi-View AI Engine (4K) görüntü işleme
    - Mediatek P700 CPU, Mali-G52MC1 GPU
    - Vidaa işletim sistemi, HomeOS arayüzü

    iFFALCON U95A - 55" 39.000TL, 65" 52.000TL, 75" 65.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma 
    - FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama
    - AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

    Next YE-65IDWP14  - 65" 45.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel 
    - Mini Led arka aydınlatma 576 bölge
    - 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1
    - Tipik 400nit, Tepe 800nit
    - Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG
    - ALLM, VRR, CEC, eARC desteği
    - 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer
    - 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
    - Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama
    - Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

    Samsung R85H - 55" 66.000TL, 65" 85.000TL, 75" 110.000
    - 54.6" UHD 144Hz panel
    - Anti-glare/Matte kaplama
    - Micro RGB arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, Rec.2020 %100
    - HDR10+ Adaptive, HLG desteği
    - ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    - 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0
    - Micro RGB AI Engine Pro platform
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
    - One UI Tizen işletim sistemi

    LG OLED C64LA - 55" 79.000TL, 65" 110.000TL, 77" 165.000TL
    - UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR 165Hz
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    - α11 Gen3 AI Processor 4K
    - Beş yıl yazılım güncellemesi sözü
    - WebOS 26 işletim sistemi

    Zamanlama:
    00:00 - Giriş
    00:28 - Hisense E7S Pro
    03:17 - iFFALCON U95A
    04:33 - Next YE-65IDWP14
    05:25 - Samsung R85H
    06:26 - LG OLED C64LA
    08:09 - Kapanış ve Kartlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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