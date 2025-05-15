Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrik araç şarj istasyonu fiyatları: AC & DC şarj ücretleri (2025)

    Elektrikli araç şarj ücretleri ne kadar, kaç TL sıkça merak ediliyor. İşte Tesla, Trugo, Voltrun, Eşarj ve diğer elektrikli araç şarj istasyonları fiyatları güncel listesi:

    Elektrikli araç şarj istasyonları, güç elektroniği, dijital iletişim ve akıllı şebeke teknolojisinin bir araya getirilmesidir; aracınızın aküsüne elektriği güvenli ve verimli bir şekilde iletmek için tasarlanmış karmaşık bir ekosistemdir. Şarj işlemi, araç ve istasyon arasındaki hassas etkileşimi içerir; dijital sinyallerin, güç takibi ve gerçek zamanlı ayarlamaların çok dikkatli bir şekilde düzenlenmiş değişimidir. Kullanıcı deneyimi basit kalırken “Tak ve şarj et” temel teknoloji, optimum şarj performansını sağlamak için ayrıntılı bir dizi işlemi yönetir.

    Elektrikli araç şarj istasyonları fiyatları
    Marka Soket tipi Kwh Birim fiyat
    Togg Trugo

    DC

    DC

    AC

    30 - 120 Kwh

    130 - 300 Kwh

    22 Kwh

    10.6 TL / Kwh

    11.82 TL / Kwh

    8.49 TL / Kwh
    Tesla DC 250 Kwh 8.8 TL / Kwh
    Shell Recharge

    DC

    DC

    AC

    30 - 60 Kwh

    61 - 180 Kwh

    22 Kwh

    13.5 TL / Kwh

    14.99 TL / Kwh

    11.99 TL / Kwh
    E-Power

    DC

    AC

    50 - 150 Kwh

    22 Kwh

    9.5 TL / Kwh

    7.5 TL / Kwh
    Eşarj

    DC

    DC

    AC

    20 - 80 Kwh

    90 - 360 Kwh

    7 - 22 Kwh

    10.9 TL / Kwh

    12.9 TL / Kwh

    8.9 TL / Kwh
    5 Şarj

    DC

    DC

    AC

    30 - 179 Kwh

    180 - 300 Kwh

    7 - 22 Kwh

    9.99 TL / Kwh

    12.99 TL / Kwh

    8.99 TL / Kwh
    Zes

    DC

    DC

    AC

    60 - 179 Kwh

    180 - 480 Kwh

    7 - 43 Kwh

    10.99 TL / Kwh

    12.99 TL / Kwh

    8.99 TL / Kwh
    Voltrun

    DC

    DC

    AC

    60 - 90 Kwh

    91 - 480 Kwh

    22 Kwh

    10.49 TL / Kwh

    12.49 TL / Kwh

    9.29 TL / Kwh
    Beefull

    DC

    DC

    AC

    AC

    30 - 60 Kwh

    80 - 380 Kwh

    0 - 20 Kwh

    22 Kwh

    10.99 TL / Kwh

    12.99 TL / Kwh

    8.29 TL / Kwh

    8.99 TL / Kwh
    E4 Şarj

    DC

    DC

    AC

    30 - 60 Kwh

    120 Kwh

    22 Kwh

    9.5 TL / Kwh

    10.9 TL / Kwh

    7.5 TL / Kwh
    Estasyon

    DC

    AC

    AC

    60 - 120 Kwh

    21 Kwh

    22 Kwh

    11.44 TL / Kwh

    8.2 TL / Kwh

    8.63 TL / Kwh
    G-Charge

    DC

    AC

    30 - 180 Kwh

    7 - 22 Kwh

    9.8 TL / Kwh

    7.8 TL / Kwh
    RHG Enertürk

    DC

    AC

    30 - 300 Kwh

    22 Kwh

    10.6 TL / Kwh

    8.4 TL / Kwh
    WAT Mobilite

    DC

    AC

    40 - 180 Kwh

    22 Kwh

    10.89 TL / Kwh

    8.89 TL / Kwh
    Astor Şarj

    DC

    DC

    AC

    160 - 300 Kwh

    60 - 400 Kwh

    22 Kwh

    10.99 TL / Kwh

    10.99 TL / Kwh

    7.99 TL / Kwh
    Otopriz

    DC

    AC

    40 - 180 Kwh

    11 - 22 Kwh

    10.88 TL / Kwh

    7.88 TL / Kwh
    XŞarj

    DC

    AC

    30 - 60 Kwh

    11 - 22 Kwh

    9.5 TL / Kwh

    8.5 TL / Kwh

    Elektrikli arabalar nasıl şarj edilir 🔋

    elektrikli araç şarj türleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli aracı şarj etmek kolaydır ancak arabanızı benzinle doldurmaktan bazı farkları vardır. Elektrikli arabanızı evde şarj etmek genellikle en kolayı olsa da, halka açık şarj istasyonu kullanmanız gereken zamanlar olabilir. Peki, bu durumda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Elektrikli arabayı şarj etme adımları:
    1. Elektrikli aracınızı şarj istasyonuna yakın bir yere park edin
    2. Şarjı başlatmadan önce aracınızı kilitleyin
    3. Soketi araca takın
    4. Uygulamayla veya kart kullanarak şarjı başlatın
    5. İstasyon ekranından veya telefondan şarj durumunu takip edin
    6. Şarj tamamlandığında uygulamadan veya kartınızı okutarak işlemi durdurun
    7. Soketi çıkarın

    Tüm elektrikli araç şarj istasyonları gücü eşit şekilde dağıtmaz. Elektrikli araçların şarjı üç farklı seviyede sınıflandırılır. Bu seviyeler bir aracı şarj ederken kullanılan güç çıkışlarını, dolayısıyla şarj etme hızını ifade eder. Her seviyede, düşük veya yüksek güç kullanımı ve AC veya DC şarjını yönetmek için dizayn edilmiş konektör türleri bulunur. Farklı şarj seviyeleri, aracın şarj edildiği hızı ve gerilimi ifade eder. Kısaca, Seviye 1 ve Seviye 2 şarjlar için aynı standart fişler ve uygun adaptörler kullanılmakla birlikte, DC hızlı şarjı için farklı markalara göre ayrı fişler gereklidir.

    Seviye 1 Şarj (120 volt AC) - Evde şarj etme için uygun çözüm

    Seviye 1 şarj cihazları, standart elektrik prizine takılan 120 voltluk AC fişi kullanır. Bir ucunda prize takılan standart üç ayaklı ev tipi fiş, diğer ucunda araç için standart J1722 konektör bulunan Seviye 1 EVSE kablosu ile yapılır. 120V AC prize takıldığında şarj oranı 1,4 kW - 3 kW arasında değişir. Batarya kapasitesine ve durumuna bağlı olarak elektrikli aracın şarj olması 8 - 12 saat arası sürer.

    Seviye 2 Şarj (240 volt AC) - Halka açık şarj noktalarında yavaş şarj

    Seviye 2 şarj, halka açık şarj olarak adlandırılır. Eve Seviye 2 şarj cihazı kurulabilir. Çoğu Seviye 2 şarj cihazı yerleşim alanlarında, kamu kuruluşlarınca işletilen otoparklarda, iş yerlerinde ve özel kişilerce işletilen yerlerde bulunur. Montaj gerektiren Seviye 2 şarj cihazları, 240V AC fişi aracılığıyla şarj olanağı sunar. 7 kW - 22 kW'lık şarj oranına sahip Tip 2 konektör ile elektrikli aracın şarj olması batarya kapasitesine bağlı olarak 1 - 11 saat sürer.

    Seviye 3 Şarj (DC Hızlı Şarj) - Uzun seyahatlar için hızlı şarj

    Seviye 3 şarj, elektrikli aracı hızlı şarj etmek için tercih edilir. Seviye 2 şarj istasyonları kadar yaygın olmamasına rağmen, Seviye 3 şarj cihazları da yoğun nüfuslu her yerde bulunabilir. Seviye 2 şarjın aksine, bazı elektrikli araçlar Seviye 3 şarja uygun olmayabilir. Montaj gerektiren Seviye 3 şarj cihazları, 480V AC veya DC fişleri aracılığıyla şarj olanağı sunar. 43 kW - 100+kW şarj oranı ile CHAdeMO veya CCS konektörü kullanılarak elektrikli aracın şarj işlemi 20 dakika - 1 saat arası sürer.

    Elektrikli araç şarj süresi, ortam sıcaklığı, kullanılan şarj cihazının gücü ve bataryanın doluluk oranına göre değişir. Bataryanın doluluk oranı %0 - 20 arasındaysa araç yavaş şarj olur, %20 - 80 arasındaysa hızlı şarj olur, %80 - 100 arasında ise şarj yeniden yavaşlar. Bu nedenle şarj süresi, bataryanızın doluluk oranına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir.

    AC ve DC şarj ne demek, arasındaki fark nedir ⚡️

    elektrikli araç ac & dc şarj anlamı Tam Boyutta Gör
    AC açılımı; Alternating Current olup, Türkçede Alternatif Akım anlamına gelir. AC şarj, elektrikli araçlar için popüler ve yaygın şarj yöntemidir. İşyerleri, yol kenarları ve marketler gibi halka açık alanlarda olan AC şarj istasyonları, genellikle elektrik şebekesiyle bağlantılı olarak kurulur ve elektrikli aracın bataryasının, ev tipi bir fiş-priz kombinasyonuyla doldurulmasını sağlar. Şarj işlemi yavaştır ve genellikle uzun süreli park etme durumunda tercih edilir.

    DC açılımı; Direct Current olup, Türkçesi Doğru Akım anlamına gelmektedir. DC şarj, elektrikli otomobillerin daha hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayan teknolojidir. Bu şarj yöntemi, AC şarja göre çok daha yüksek güç sağlar ve şarj süresini önemli ölçüde azaltır. DC şarj istasyonları, alternatif akımdan doğru akıma dönüştürme işlemi yapar ve bu şekilde yüksek güçte şarj kaynağı sunar. DC şarj, özellikle uzun seyahatler sırasında kullanışlıdır; çünkü kısa süre içinde batarya seviyesini önemli ölçüde artırabilir, hatta %100 doluluğa ulaştırabilir.

    Peki, DC şarj batarya ömrünü azaltır mı? Sürekli DC şarj kullanmanın batarya ömrünü azaltıp azaltmadığı ile ilgili net bir durum yok. Bu durum, araçlarda kullanılan teknolojilerin ve parçaların seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. DC şarj işleminde bataryaya yüksek güçte enerji gönderildiği için batarya ısınabilir, bu ani ısınma da bataryaya zarar verebilir. Ancak, yeni teknolojilerde böyle durumlar çok fazla söz konusu olmadığı için bataryaların DC şarjdan etkilenme oranı da oldukça düşüktür. Yine de elektrikli araç üreticinden veya yetkili servisten bilgi alınmasında fayda olacaktır.

    AC şarj avantajları 👍🏻

    • Yaygın olarak bulunur: AC şarj ünitesi standart ev elektrik prizleri ve özel AC duvar kutularıyla uyumludur.
    • Uygun maliyetlidir: AC şarj üniteleri genellikle DC hızlı şarj cihazlarından daha uygun fiyatlıdır ve kurulumu, çalıştırılması daha az maliyetlidir.
    • Batarya dostudur: Daha yavaş şarj hızı, uzun vadede pil sağlığını korumak için idealdir.

    AC şarj dezavantajları 👎🏻

    • Daha uzun şarj süresi: Bataryayı tamamen şarj etmek birkaç saat sürebilir.
    • Sınırlı güç çıkışı: Şarj hızı, aracın yerleşik şarj cihazı tarafından sınırlandırılır; genellikle 3,7 kW ile 22 kW arasındadır.

    DC şarj avantajları 👍🏻

    • Ultra hızlı şarj: Aracınızın şarj kapasitesine bağlı olarak, 20 - 40 dakikada bataryayı %80'e kadar doldurur.
    • Uzun yolculuklar için idealdir: Genellikle otoyollarda ve büyük şarj merkezlerinde bulunur.
    • Yüksek güç çıkışı: Bazı ultra hızlı şarj istasyonlarında 350 kW'a kadar ulaşabilir.

    DC şarj dezavantajları 👎🏻

    • Yüksek maliyet: DC şarj istasyonlarının kurulumu ve bakımı AC şarj cihazlarından önemli ölçüde daha pahalıdır.
    • Sınırlı erişim: DC şarj cihazları öncelikli olarak ana yol ve otoyol üzerinde bulunur.
    • Batarya aşınması: Sık DC hızlı şarj, uzun vadede bataryanın bozulmasını hızlandırabilir.

    Elektrikli aracı şarj etmenin maliyeti nedir 💰

    elektrikli araç şarj etmek kaç TL Tam Boyutta Gör
    Elektrikli arabaları şarj etmenin maliyeti; marka, model, batarya tipi, batarya kapasitesi, şarj cihazı ve şarj istasyonu türü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. En önemli etkenlerden biri ise güncel elektrik fiyatları tarifesidir.

    Elektrikli aracı şarj etmenin maliyeti nerede, ne zaman ve nasıl şarj ettiğinize göre farklı ölçülerde değişiklik göstermekle birlikte, toplam maliyeti içten yanmalı motora sahip bir arabaya göre farklı olur. Elektrikli aracın bataryasının kapasitesi, pillerde depolanan enerjinin bir ölçüsü olan kilowatt saat (kWh) cinsinden ifade edilir. Aracınızı şarj etmenin maliyetini hesaplamak için elektriğin maliyetine bakmanız (halka açık şarj istasyonunda veya kendi evinizdeki şarj noktasında) ve hesaplamayı yapmanız yeterlidir.

    Elektrikli araç şarj maliyeti hesaplama formülü şu şekildedir:

    Bataryanın boyutu (kWh) x Tedarik ettiğiniz elektriğin maliyeti (TL/kWh) = Elektrikli arabayı sıfırdan tamamen doldurmanın maliyeti

    Elektrikli araç şarj istasyonu haritası 📍

    türkiye elektrikli şarj istasyonları harita Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç şarj istasyonu haritası, elektrikli araç kullanımı yaygınlaştıkça büyümeye devam ediyor. Türkiye’de 2000’e yakın araç şarj istasyonu vardır. Pek çok elektrikli araç kullanıcısı bu istasyonları aktif olarak kullanıyor. Bunun yanı sıra evlere ya da iş yerlerine özel şarj istasyonları da bulunuyor. Peki, elektrikli şarj istasyonları nerelerde var?

    En yakın şarj istasyonu nerede 🗺️

    Elektrikli aracınızı şarj etmek için yakınınızdaki AC & DC şarj istasyonlarının yerini mi öğrenmek istiyorsunuz? İşte en yakın elektrikli araç şarj istasyonlarının nerede olduğunu şarj müsaitlik durumu, adres ve telefon numaralarıyla birlikte gösteren en mobil uygulamalar:

    1. Android Voltla uygulamasıiOS Voltla uygulaması
    2. Android Lixhium uygulamasıiOS Lixhium uygulaması
    3. Android Zes uygulaması | iOS Zes uygulaması
    4. Android Trugo uygulaması | iOS Trugo uygulaması
    5. Android ChargeIQ uygulamasıiOS ChargeIQ uygulaması
    6. Android için Eşarj Mobile | iOS için Eşarj Mobile
    7. Android Wattspot uygulamasıiOS Wattspot uygulaması
    8. Android Chargemap uygulamasıiOS Chargemap uygulaması
    9. Android Q Charge uygulamasıiOS Q Charge uygulaması

    Elektrikli aracı şarj ederken nelere dikkat edilmeli 🤔

    elektrikli araç şarj ipuçları Tam Boyutta Gör
    Elektrikli arabalar, zamanla doğal olarak bozulan ve pil kapasitesinin azalmasına, sürüş menzilinin azalmasına yol açan Lityum-iyon (Li-ion) pillere sahiptir. Ortalama olarak, elektrikli aracın bataryası 10 yıldan fazla dayanır ve yıllık menzil kaybı yaklaşık %1-2 arasıdır. Ancak, şarj alışkanlıklarınızı ve sürüş davranışınızı değiştirerek elektrikli otomobilinizin ve pilinin ömrünü ve verimliliğini uzatabilirsiniz. İşte elektrikli aracı şarj ederken dikkat edilmesi gerekenler:
    1. Aracınız için uygun şarj cihazını kullanın
    2. Pil şarjını %20 - %80 arasında tutun
    3. DC hızlı şarj ünitelerini gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda kullanın
    4. Tam döngü şarj ve deşarjdan kaçının (%0 - %100 veya %100 - %0)
    5. Gerekmedikçe her gün şarj etmeyin
    6. Elektrikli aracınızı aşırı sıcaktan korunabileceği bir yere park edin
    7. Aracınızın batarya sağlığını takip edin
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    goro1982 7 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 5 indir 2 8 8 kuralı bmw arıza lambaları 1.6 multijet volkswagen cc tutulan modeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum