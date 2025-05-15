Elektrik araç şarj istasyonu fiyatları: AC & DC şarj ücretleri (2025)

Elektrikli araç şarj istasyonları, güç elektroniği, dijital iletişim ve akıllı şebeke teknolojisinin bir araya getirilmesidir; aracınızın aküsüne elektriği güvenli ve verimli bir şekilde iletmek için tasarlanmış karmaşık bir ekosistemdir. Şarj işlemi, araç ve istasyon arasındaki hassas etkileşimi içerir; dijital sinyallerin, güç takibi ve gerçek zamanlı ayarlamaların çok dikkatli bir şekilde düzenlenmiş değişimidir. Kullanıcı deneyimi basit kalırken “Tak ve şarj et” temel teknoloji, optimum şarj performansını sağlamak için ayrıntılı bir dizi işlemi yönetir.
|Marka
|Soket tipi
|Kwh
|Birim fiyat
|Togg Trugo
|
DC
DC
AC
|
30 - 120 Kwh
130 - 300 Kwh
22 Kwh
|
10.6 TL / Kwh
11.82 TL / Kwh
8.49 TL / Kwh
|Tesla
|DC
|250 Kwh
|8.8 TL / Kwh
|Shell Recharge
|
DC
DC
AC
|
30 - 60 Kwh
61 - 180 Kwh
22 Kwh
|
13.5 TL / Kwh
14.99 TL / Kwh
11.99 TL / Kwh
|E-Power
|
DC
AC
|
50 - 150 Kwh
22 Kwh
|
9.5 TL / Kwh
7.5 TL / Kwh
|Eşarj
|
DC
DC
AC
|
20 - 80 Kwh
90 - 360 Kwh
7 - 22 Kwh
|
10.9 TL / Kwh
12.9 TL / Kwh
8.9 TL / Kwh
|5 Şarj
|
DC
DC
AC
|
30 - 179 Kwh
180 - 300 Kwh
7 - 22 Kwh
|
9.99 TL / Kwh
12.99 TL / Kwh
8.99 TL / Kwh
|Zes
|
DC
DC
AC
|
60 - 179 Kwh
180 - 480 Kwh
7 - 43 Kwh
|
10.99 TL / Kwh
12.99 TL / Kwh
8.99 TL / Kwh
|Voltrun
|
DC
DC
AC
|
60 - 90 Kwh
91 - 480 Kwh
22 Kwh
|
10.49 TL / Kwh
12.49 TL / Kwh
9.29 TL / Kwh
|Beefull
|
DC
DC
AC
AC
|
30 - 60 Kwh
80 - 380 Kwh
0 - 20 Kwh
22 Kwh
|
10.99 TL / Kwh
12.99 TL / Kwh
8.29 TL / Kwh
8.99 TL / Kwh
|E4 Şarj
|
DC
DC
AC
|
30 - 60 Kwh
120 Kwh
22 Kwh
|
9.5 TL / Kwh
10.9 TL / Kwh
7.5 TL / Kwh
|Estasyon
|
DC
AC
AC
|
60 - 120 Kwh
21 Kwh
22 Kwh
|
11.44 TL / Kwh
8.2 TL / Kwh
8.63 TL / Kwh
|G-Charge
|
DC
AC
|
30 - 180 Kwh
7 - 22 Kwh
|
9.8 TL / Kwh
7.8 TL / Kwh
|RHG Enertürk
|
DC
AC
|
30 - 300 Kwh
22 Kwh
|
10.6 TL / Kwh
8.4 TL / Kwh
|WAT Mobilite
|
DC
AC
|
40 - 180 Kwh
22 Kwh
|
10.89 TL / Kwh
8.89 TL / Kwh
|Astor Şarj
|
DC
DC
AC
|
160 - 300 Kwh
60 - 400 Kwh
22 Kwh
|
10.99 TL / Kwh
10.99 TL / Kwh
7.99 TL / Kwh
|Otopriz
|
DC
AC
|
40 - 180 Kwh
11 - 22 Kwh
|
10.88 TL / Kwh
7.88 TL / Kwh
|XŞarj
|
DC
AC
|
30 - 60 Kwh
11 - 22 Kwh
|
9.5 TL / Kwh
8.5 TL / Kwh
Elektrikli arabalar nasıl şarj edilir 🔋
- Elektrikli aracınızı şarj istasyonuna yakın bir yere park edin
- Şarjı başlatmadan önce aracınızı kilitleyin
- Soketi araca takın
- Uygulamayla veya kart kullanarak şarjı başlatın
- İstasyon ekranından veya telefondan şarj durumunu takip edin
- Şarj tamamlandığında uygulamadan veya kartınızı okutarak işlemi durdurun
- Soketi çıkarın
Tüm elektrikli araç şarj istasyonları gücü eşit şekilde dağıtmaz. Elektrikli araçların şarjı üç farklı seviyede sınıflandırılır. Bu seviyeler bir aracı şarj ederken kullanılan güç çıkışlarını, dolayısıyla şarj etme hızını ifade eder. Her seviyede, düşük veya yüksek güç kullanımı ve AC veya DC şarjını yönetmek için dizayn edilmiş konektör türleri bulunur. Farklı şarj seviyeleri, aracın şarj edildiği hızı ve gerilimi ifade eder. Kısaca, Seviye 1 ve Seviye 2 şarjlar için aynı standart fişler ve uygun adaptörler kullanılmakla birlikte, DC hızlı şarjı için farklı markalara göre ayrı fişler gereklidir.
Seviye 1 Şarj (120 volt AC) - Evde şarj etme için uygun çözüm
Seviye 1 şarj cihazları, standart elektrik prizine takılan 120 voltluk AC fişi kullanır. Bir ucunda prize takılan standart üç ayaklı ev tipi fiş, diğer ucunda araç için standart J1722 konektör bulunan Seviye 1 EVSE kablosu ile yapılır. 120V AC prize takıldığında şarj oranı 1,4 kW - 3 kW arasında değişir. Batarya kapasitesine ve durumuna bağlı olarak elektrikli aracın şarj olması 8 - 12 saat arası sürer.
Seviye 2 Şarj (240 volt AC) - Halka açık şarj noktalarında yavaş şarj
Seviye 2 şarj, halka açık şarj olarak adlandırılır. Eve Seviye 2 şarj cihazı kurulabilir. Çoğu Seviye 2 şarj cihazı yerleşim alanlarında, kamu kuruluşlarınca işletilen otoparklarda, iş yerlerinde ve özel kişilerce işletilen yerlerde bulunur. Montaj gerektiren Seviye 2 şarj cihazları, 240V AC fişi aracılığıyla şarj olanağı sunar. 7 kW - 22 kW'lık şarj oranına sahip Tip 2 konektör ile elektrikli aracın şarj olması batarya kapasitesine bağlı olarak 1 - 11 saat sürer.
Seviye 3 Şarj (DC Hızlı Şarj) - Uzun seyahatlar için hızlı şarj
Seviye 3 şarj, elektrikli aracı hızlı şarj etmek için tercih edilir. Seviye 2 şarj istasyonları kadar yaygın olmamasına rağmen, Seviye 3 şarj cihazları da yoğun nüfuslu her yerde bulunabilir. Seviye 2 şarjın aksine, bazı elektrikli araçlar Seviye 3 şarja uygun olmayabilir. Montaj gerektiren Seviye 3 şarj cihazları, 480V AC veya DC fişleri aracılığıyla şarj olanağı sunar. 43 kW - 100+kW şarj oranı ile CHAdeMO veya CCS konektörü kullanılarak elektrikli aracın şarj işlemi 20 dakika - 1 saat arası sürer.
Elektrikli araç şarj süresi, ortam sıcaklığı, kullanılan şarj cihazının gücü ve bataryanın doluluk oranına göre değişir. Bataryanın doluluk oranı %0 - 20 arasındaysa araç yavaş şarj olur, %20 - 80 arasındaysa hızlı şarj olur, %80 - 100 arasında ise şarj yeniden yavaşlar. Bu nedenle şarj süresi, bataryanızın doluluk oranına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir.
AC ve DC şarj ne demek, arasındaki fark nedir ⚡️
DC açılımı; Direct Current olup, Türkçesi Doğru Akım anlamına gelmektedir. DC şarj, elektrikli otomobillerin daha hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayan teknolojidir. Bu şarj yöntemi, AC şarja göre çok daha yüksek güç sağlar ve şarj süresini önemli ölçüde azaltır. DC şarj istasyonları, alternatif akımdan doğru akıma dönüştürme işlemi yapar ve bu şekilde yüksek güçte şarj kaynağı sunar. DC şarj, özellikle uzun seyahatler sırasında kullanışlıdır; çünkü kısa süre içinde batarya seviyesini önemli ölçüde artırabilir, hatta %100 doluluğa ulaştırabilir.
Peki, DC şarj batarya ömrünü azaltır mı? Sürekli DC şarj kullanmanın batarya ömrünü azaltıp azaltmadığı ile ilgili net bir durum yok. Bu durum, araçlarda kullanılan teknolojilerin ve parçaların seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. DC şarj işleminde bataryaya yüksek güçte enerji gönderildiği için batarya ısınabilir, bu ani ısınma da bataryaya zarar verebilir. Ancak, yeni teknolojilerde böyle durumlar çok fazla söz konusu olmadığı için bataryaların DC şarjdan etkilenme oranı da oldukça düşüktür. Yine de elektrikli araç üreticinden veya yetkili servisten bilgi alınmasında fayda olacaktır.
AC şarj avantajları 👍🏻
- Yaygın olarak bulunur: AC şarj ünitesi standart ev elektrik prizleri ve özel AC duvar kutularıyla uyumludur.
- Uygun maliyetlidir: AC şarj üniteleri genellikle DC hızlı şarj cihazlarından daha uygun fiyatlıdır ve kurulumu, çalıştırılması daha az maliyetlidir.
- Batarya dostudur: Daha yavaş şarj hızı, uzun vadede pil sağlığını korumak için idealdir.
AC şarj dezavantajları 👎🏻
- Daha uzun şarj süresi: Bataryayı tamamen şarj etmek birkaç saat sürebilir.
- Sınırlı güç çıkışı: Şarj hızı, aracın yerleşik şarj cihazı tarafından sınırlandırılır; genellikle 3,7 kW ile 22 kW arasındadır.
DC şarj avantajları 👍🏻
- Ultra hızlı şarj: Aracınızın şarj kapasitesine bağlı olarak, 20 - 40 dakikada bataryayı %80'e kadar doldurur.
- Uzun yolculuklar için idealdir: Genellikle otoyollarda ve büyük şarj merkezlerinde bulunur.
- Yüksek güç çıkışı: Bazı ultra hızlı şarj istasyonlarında 350 kW'a kadar ulaşabilir.
DC şarj dezavantajları 👎🏻
- Yüksek maliyet: DC şarj istasyonlarının kurulumu ve bakımı AC şarj cihazlarından önemli ölçüde daha pahalıdır.
- Sınırlı erişim: DC şarj cihazları öncelikli olarak ana yol ve otoyol üzerinde bulunur.
- Batarya aşınması: Sık DC hızlı şarj, uzun vadede bataryanın bozulmasını hızlandırabilir.
Elektrikli aracı şarj etmenin maliyeti nedir 💰
Elektrikli aracı şarj etmenin maliyeti nerede, ne zaman ve nasıl şarj ettiğinize göre farklı ölçülerde değişiklik göstermekle birlikte, toplam maliyeti içten yanmalı motora sahip bir arabaya göre farklı olur. Elektrikli aracın bataryasının kapasitesi, pillerde depolanan enerjinin bir ölçüsü olan kilowatt saat (kWh) cinsinden ifade edilir. Aracınızı şarj etmenin maliyetini hesaplamak için elektriğin maliyetine bakmanız (halka açık şarj istasyonunda veya kendi evinizdeki şarj noktasında) ve hesaplamayı yapmanız yeterlidir.
Elektrikli araç şarj maliyeti hesaplama formülü şu şekildedir:
Bataryanın boyutu (kWh) x Tedarik ettiğiniz elektriğin maliyeti (TL/kWh) = Elektrikli arabayı sıfırdan tamamen doldurmanın maliyeti
Elektrikli araç şarj istasyonu haritası 📍
- Trugo şarj istasyonları
- 5 Şarj istasyonlar
- Eşarj noktaları
- Zes şarj istasyonları
- Tesla şarj istasyonları
En yakın şarj istasyonu nerede 🗺️
Elektrikli aracınızı şarj etmek için yakınınızdaki AC & DC şarj istasyonlarının yerini mi öğrenmek istiyorsunuz? İşte en yakın elektrikli araç şarj istasyonlarının nerede olduğunu şarj müsaitlik durumu, adres ve telefon numaralarıyla birlikte gösteren en mobil uygulamalar:
- Android Voltla uygulaması | iOS Voltla uygulaması
- Android Lixhium uygulaması | iOS Lixhium uygulaması
- Android Zes uygulaması | iOS Zes uygulaması
- Android Trugo uygulaması | iOS Trugo uygulaması
- Android ChargeIQ uygulaması | iOS ChargeIQ uygulaması
- Android için Eşarj Mobile | iOS için Eşarj Mobile
- Android Wattspot uygulaması | iOS Wattspot uygulaması
- Android Chargemap uygulaması | iOS Chargemap uygulaması
- Android Q Charge uygulaması | iOS Q Charge uygulaması
Elektrikli aracı şarj ederken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Aracınız için uygun şarj cihazını kullanın
- Pil şarjını %20 - %80 arasında tutun
- DC hızlı şarj ünitelerini gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda kullanın
- Tam döngü şarj ve deşarjdan kaçının (%0 - %100 veya %100 - %0)
- Gerekmedikçe her gün şarj etmeyin
- Elektrikli aracınızı aşırı sıcaktan korunabileceği bir yere park edin
- Aracınızın batarya sağlığını takip edin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.