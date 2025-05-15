Elektrik araç şarj istasyonu fiyatları: AC & DC şarj ücretleri (2025)

Tüm elektrikli araç şarj istasyonları gücü eşit şekilde dağıtmaz. Elektrikli araçların şarjı üç farklı seviyede sınıflandırılır. Bu seviyeler bir aracı şarj ederken kullanılan güç çıkışlarını, dolayısıyla şarj etme hızını ifade eder. Her seviyede, düşük veya yüksek güç kullanımı ve AC veya DC şarjını yönetmek için dizayn edilmiş konektör türleri bulunur. Farklı şarj seviyeleri, aracın şarj edildiği hızı ve gerilimi ifade eder. Kısaca, Seviye 1 ve Seviye 2 şarjlar için aynı standart fişler ve uygun adaptörler kullanılmakla birlikte, DC hızlı şarjı için farklı markalara göre ayrı fişler gereklidir.

Seviye 1 şarj cihazları, standart elektrik prizine takılan 120 voltluk AC fişi kullanır. Bir ucunda prize takılan standart üç ayaklı ev tipi fiş, diğer ucunda araç için standart J1722 konektör bulunan Seviye 1 EVSE kablosu ile yapılır. 120V AC prize takıldığında şarj oranı 1,4 kW - 3 kW arasında değişir. Batarya kapasitesine ve durumuna bağlı olarak elektrikli aracın şarj olması 8 - 12 saat arası sürer.

Seviye 2 şarj, halka açık şarj olarak adlandırılır. Eve Seviye 2 şarj cihazı kurulabilir. Çoğu Seviye 2 şarj cihazı yerleşim alanlarında, kamu kuruluşlarınca işletilen otoparklarda, iş yerlerinde ve özel kişilerce işletilen yerlerde bulunur. Montaj gerektiren Seviye 2 şarj cihazları, 240V AC fişi aracılığıyla şarj olanağı sunar. 7 kW - 22 kW'lık şarj oranına sahip Tip 2 konektör ile elektrikli aracın şarj olması batarya kapasitesine bağlı olarak 1 - 11 saat sürer.

Seviye 3 Şarj (DC Hızlı Şarj) - Uzun seyahatlar için hızlı şarj

Seviye 3 şarj, elektrikli aracı hızlı şarj etmek için tercih edilir. Seviye 2 şarj istasyonları kadar yaygın olmamasına rağmen, Seviye 3 şarj cihazları da yoğun nüfuslu her yerde bulunabilir. Seviye 2 şarjın aksine, bazı elektrikli araçlar Seviye 3 şarja uygun olmayabilir. Montaj gerektiren Seviye 3 şarj cihazları, 480V AC veya DC fişleri aracılığıyla şarj olanağı sunar. 43 kW - 100+kW şarj oranı ile CHAdeMO veya CCS konektörü kullanılarak elektrikli aracın şarj işlemi 20 dakika - 1 saat arası sürer.

Elektrikli araç şarj süresi, ortam sıcaklığı, kullanılan şarj cihazının gücü ve bataryanın doluluk oranına göre değişir. Bataryanın doluluk oranı %0 - 20 arasındaysa araç yavaş şarj olur, %20 - 80 arasındaysa hızlı şarj olur, %80 - 100 arasında ise şarj yeniden yavaşlar. Bu nedenle şarj süresi, bataryanızın doluluk oranına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir.