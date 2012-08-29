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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2012 : Archos'tan Android'li oyun konsolu GamePad

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
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27
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün basın toplantılarıyla başlaması beklenen IFA 2012 tüketici elektroniği fuarının ilk haberi Fransız tablet üreticisi Archos'dan geldi.

Kısa süre önce 101 XS tablet modelini tanıtan Archos, bugün de Android işletim sistemli GamePad taşınabilir oyun konsolunu tanıttı.

7 inçlik kapasitif ekrana sahip olan cihazın yan kısımlarında oyun için tasarlanmış fiziksel tuşlar bulunuyor. Bu haliyle model PS Vita ve Nintendo DS gibi rakipleri ile mücadeleye girişecek gibi görünüyor.

1.5GHz hızında çalışan işlemci, Mali-T400MP grafik birimi, Play mağazası ve onaylı diğer Google uygulamaları, Android 4.0 işletim sistemi modelin sunduğu diğer özellikler arasında.

Oyun kontrolcüsü desteği sunan Android 4.0 işletim sistemi sayesinde, pek çok 3. taraf geliştirici uyumlu oyunlar geliştirmeye başlamıştı. GamePad tüm bu oyunları da çalıştırabilecek.

Archos yazılım anlamında cihaza önemli bir katkı yapmış. Gelişmiş tüm Android oyunlarına uyumluluk sağlamak amacıyla cihazda otomatik oyun tanıma ve haritalama aracı bulunuyor. Böylece oyunlarda uyumsuzluk sorunu yaşanmıyor.

Archos, Gamepad modelini Ekim ayında 120 pound altı bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

http://www.slashgear.com/archos-gamepad-gets-physical-for-android-gaming-28244285/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen enaz3posta
enaz3posta

Tamamen nokia n-gage ozentisi

Yukuberk'in nokia versiyonu bu adam, beyler.
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JoeyBane 7 yıl
Archos dikkat et de dava açmasınlar.
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BERK BEY 7 yıl
çok çakma duruyor be
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multiTYRT 7 yıl
Tipi hoş ama bir Vita degil. El konsolu sevmem :)
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TearsForFears 7 yıl
enaz3posta ;
Burdaki 10 kişi sana bir posta koyar o nicki koyduğuna pişman olursun.
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alito 7 yıl
benim için DH video incelemesi sonrası alınık bir cihaz
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wustti 7 yıl
badboy3304
bir tane mantıklı yorum yok habire nokia muhabbeti sarmış gitmiş.madem nokia da teknoloji vardı adamlardan önce daha güzelini yapsaydı.yapamayınca ardı ardına fabrikalar da kapattı.

mantıklı bişeyler yazsaydın da okusaydık bari. insan bi durur düşünür nokia nın n sinin bile geçmediği bi haberde millet nokia ngage den bahsediyorsa bi sebebi olmalı der. araştırır okur. nokia da teknoloji var. adamlardan önce 2002/2003 yılında ngage i yaptı. o zamanlar telefonlar siyah beyaz ekranlı. renkliler yeni yeni çıkıyor. telefonların hafızaları 1-2 mb. milletin elinde psp filan yok bildiğin tetris. ha yurtdışında nitendo filan var renkli onlarda da mp3 dinlenmiyor, radyo yok, radyodan kayıt yok, video oynatamıyor, multiplayer oyunculuk da mobilite olarak yok. bunların hepsini kim yapmış biliyon mu? teknolojisi olmayan nokia. ngage bulabilirsen bi yerden aç bi cmr2005 oyna sonra git playstation 1 e ayrı oyunu tak bi de orda oyna grafiklerin seslerin hemen hemen aynı olduğunu göreceksin. 2003 te ngagearena da amerikadaki bi adamla belediye otobüsünde giderken kapışabileceğin bi alet var mıydı? ben mi bilmiyorum?
nokia bunları yaptı. ama stratejisi yanlıştı. oyun fiyatlarını çok pahalı tuttu. yine diyorum apple ın yaptığını nokia o zaman yapsaydı. şu an bambaşka bi yerdeydi. ama o zaman o telefonu kullanamayanlar bilemez bunu. yeni nesil psp ile filan büyüdüğü için. dünyaları onlardan ibaret. zaten ngage i kullanan bilir. yine üretilsin yine alırım. nokia nın bi hamle yapması gerekir aslında. biraz akıllı olan olayı görür. ceo ları uyumasın yeter.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BerkcanÇalışkan 7 yıl wustti
wustti
badboy3304
bir tane mantıklı yorum yok habire nokia muhabbeti sarmış gitmiş.madem nokia da teknoloji vardı adamlardan önce daha güzelini yapsaydı.yapamayınca ardı ardına fabrikalar da kapattı.

mantıklı bişeyler yazsaydın da okusaydık bari. insan bi durur düşünür nokia nın n sinin bile geçmediği bi haberde millet nokia ngage den bahsediyorsa bi sebebi olmalı der. araştırır okur. nokia da teknoloji var. adamlardan önce 2002/2003 yılında ngage i yaptı. o zamanlar telefonlar siyah beyaz ekranlı. renkliler yeni yeni çıkıyor. telefonların hafızaları 1-2 mb. milletin elinde psp filan yok bildiğin tetris. ha yurtdışında nitendo filan var renkli onlarda da mp3 dinlenmiyor, radyo yok, radyodan kayıt yok, video oynatamıyor, multiplayer oyunculuk da mobilite olarak yok. bunların hepsini kim yapmış biliyon mu? teknolojisi olmayan nokia. ngage bulabilirsen bi yerden aç bi cmr2005 oyna sonra git playstation 1 e ayrı oyunu tak bi de orda oyna grafiklerin seslerin hemen hemen aynı olduğunu göreceksin. 2003 te ngagearena da amerikadaki bi adamla belediye otobüsünde giderken kapışabileceğin bi alet var mıydı? ben mi bilmiyorum?
nokia bunları yaptı. ama stratejisi yanlıştı. oyun fiyatlarını çok pahalı tuttu. yine diyorum apple ın yaptığını nokia o zaman yapsaydı. şu an bambaşka bi yerdeydi. ama o zaman o telefonu kullanamayanlar bilemez bunu. yeni nesil psp ile filan büyüdüğü için. dünyaları onlardan ibaret. zaten ngage i kullanan bilir. yine üretilsin yine alırım. nokia nın bi hamle yapması gerekir aslında. biraz akıllı olan olayı görür. ceo ları uyumasın yeter.

Stephen elop olduğu sürece n-gage bence hayal
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badboy3304 7 yıl
bir tane mantıklı yorum yok habire nokia muhabbeti sarmış gitmiş.madem nokia da teknoloji vardı adamlardan önce daha güzelini yapsaydı.yapamayınca ardı ardına fabrikalar da kapattı.
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Klitz 7 yıl
sony PSP ve PS Vita şeklinde diye patent davası açmasın?
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Evivva 7 yıl Klitz
DoodLez_06
sony PSP ve PS Vita şeklinde diye patent davası açmasın?

Sony apple değil
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esqhia 7 yıl
Ps Vita KİLLER (120 pound altı fiyat :) )
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Captan_Price 7 yıl
enaz3posta
waspsich
enaz3postaTamamen nokia n-gage ozentisi
n-gage telefon bu konsol :) n-gage dokunmatik değil bu dokunmatik :) n-gage şuan için hiç bişey için özenti olabilecek konumda değil hocam ;) Zamanında hoş bi telefondu...
Bu fikri ilk bulan nokiadir ortada ekran kenarda tuslarin oldu konseptten bahsediyorum.gunumuz teknolojisi ile makyajlanmasi calinti bi model oldugu gercegini degistirmez. Gameloftu bugunlere tasiyanda nokiadir!!!

bu konuda gerçekten haklısın gameloft un oyunlarını az oynamazdım 3230 ile.nokia 41 mp kamerayı inceltir geliştirir wp 8 telefonlarda standart yaparsa eski günlerine döner bence :)
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hidrojennn 7 yıl
_Athelas_
enaz3posta
waspsich
enaz3postaTamamen nokia n-gage ozentisi
n-gage telefon bu konsol :) n-gage dokunmatik değil bu dokunmatik :) n-gage şuan için hiç bişey için özenti olabilecek konumda değil hocam ;) Zamanında hoş bi telefondu...
Bu fikri ilk bulan nokiadir ortada ekran kenarda tuslarin oldu konseptten bahsediyorum.gunumuz teknolojisi ile makyajlanmasi calinti bi model oldugu gercegini degistirmez. Gameloftu bugunlere tasiyanda nokiadir!!!
+1

sen sega geamgear'ı görmemişsin demekki. 1995lerde o dizaynı sega çıkardı ilk.
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