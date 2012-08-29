IFA 2012 : Archos'tan Android'li oyun konsolu GamePad

Bugün basın toplantılarıyla başlaması beklenen IFA 2012 tüketici elektroniği fuarının ilk haberi Fransız tablet üreticisi Archos'dan geldi.





Kısa süre önce 101 XS tablet modelini tanıtan Archos, bugün de Android işletim sistemli GamePad taşınabilir oyun konsolunu tanıttı.





7 inçlik kapasitif ekrana sahip olan cihazın yan kısımlarında oyun için tasarlanmış fiziksel tuşlar bulunuyor. Bu haliyle model PS Vita ve Nintendo DS gibi rakipleri ile mücadeleye girişecek gibi görünüyor.





1.5GHz hızında çalışan işlemci, Mali-T400MP grafik birimi, Play mağazası ve onaylı diğer Google uygulamaları, Android 4.0 işletim sistemi modelin sunduğu diğer özellikler arasında.





Oyun kontrolcüsü desteği sunan Android 4.0 işletim sistemi sayesinde, pek çok 3. taraf geliştirici uyumlu oyunlar geliştirmeye başlamıştı. GamePad tüm bu oyunları da çalıştırabilecek.





Archos yazılım anlamında cihaza önemli bir katkı yapmış. Gelişmiş tüm Android oyunlarına uyumluluk sağlamak amacıyla cihazda otomatik oyun tanıma ve haritalama aracı bulunuyor. Böylece oyunlarda uyumsuzluk sorunu yaşanmıyor.





Archos, Gamepad modelini Ekim ayında 120 pound altı bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor.