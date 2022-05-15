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    Rus tankları, yaptırımlar nedeniyle ev aletlerindeki çipleri kullanıyor

    Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, çip bulamadağı için tanklarda elektronik ev aletlerindeki yongaları kullanıyor.         
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    Rus tankları çip bulamakta zorlanıyor
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    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, çarşamba günkü Senato oturumunda Rus tanklarında bulaşık makinesi ve buzdolaplarına ait yarı iletken bulan Ukraynalı yetkililere atıfta bulundu. Öyle ki Ukraynalı yetkililer, bunların Rus üreticilerin uluslararası yaptırımlar nedeniyle alamadıkları bileşenlerin ikamesi olduğunu söylüyor.

    Raimondo, ABD'nin Rusya'ya teknoloji ihracatının Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana neredeyse yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi. Ayrıca ABD Ticaret departmanı sözcüsü Robyn Patterson, ABD'nin Rusya'ya yaptığı parça sevkiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 85 düştüğünü söyledi. Raimondo, Ukrayna tarafından paylaşılan bilgilerce yaptırımların işe yaradığını ve Rusya'nın işini zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

    Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries Rusya'ya çip satışını durdurmuştu

    Rus tankları çip bulamakta zorlanıyor
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    Hatırlayacağınız üzere Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries gibi bilgisayar şirketleri Rusya'ya çip satışlarını durdurmuştu. Rusya'nın teknoloji devlerine yanıtı ise yasadışı elektronik ve bileşen ithalatına göz yummak oldu. Rusya ayrıca yerel çip üretimi geliştirmeyi ve Batı elektroniklerinde tersine mühendislik yapmayı da planlıyor.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    B
    balkaptan 1 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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