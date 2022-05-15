Rus tankları, yaptırımlar nedeniyle ev aletlerindeki çipleri kullanıyor

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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, çarşamba günkü Senato oturumunda Rus tanklarında bulaşık makinesi ve buzdolaplarına ait yarı iletken bulan Ukraynalı yetkililere atıfta bulundu. Öyle ki Ukraynalı yetkililer, bunların Rus üreticilerin uluslararası yaptırımlar nedeniyle alamadıkları bileşenlerin ikamesi olduğunu söylüyor.

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Raimondo, ABD'nin Rusya'ya teknoloji ihracatının Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana neredeyse yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi. Ayrıca ABD Ticaret departmanı sözcüsü Robyn Patterson, ABD'nin Rusya'ya yaptığı parça sevkiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 85 düştüğünü söyledi. Raimondo, Ukrayna tarafından paylaşılan bilgilerce yaptırımların işe yaradığını ve Rusya'nın işini zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries Rusya'ya çip satışını durdurmuştu

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Hatırlayacağınız üzere Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries gibi bilgisayar şirketleri Rusya'ya çip satışlarını durdurmuştu. Rusya'nın teknoloji devlerine yanıtı ise yasadışı elektronik ve bileşen ithalatına göz yummak oldu. Rusya ayrıca yerel çip üretimi geliştirmeyi ve Batı elektroniklerinde tersine mühendislik yapmayı da planlıyor.

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