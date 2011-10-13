Cadillac'tan yeni nesil otomobil teknolojisi: CUE

Otomobil üreticileri arasındaki sıkı rekabet yeni bir boyut daha kazanıyor. Satış rakamlarını arttırmanın fark yaratmaktan geçtiğini düşünen kimi üreticiler, tasarım ve performans kadar araç içi bilgi-eğlence sistemlerine de ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Nvidia'nın Tegra platformunu kullanan, Google Maps entegre olarak gelen ve yerleşik hotspot özelliğine sahip olan araçlara ek olarak daha farklı kullanım özellikleri sunan, tamamiyle dijital gösterge paneline sahip olan otomobillerin sayısı da her geçen gün artış göstermekte. Amerika'nın efsanevi otomobil üreticilerinden Cadillac, CUE adını verdiği yeni sistemini tanıttı.

Açılımı Cadillac User Experience (Cadillac Kullanıcı Deneyimi) olan ve temel olarak bilgi-eğlence ile bağlantı sistemi olarak özetleyebileceğimiz bu sistem, sahip olan özellikler sayesinde modern tabletleri kıskandırabilecek kimi yetenekleri bünyesinde barındırıyor. CUE ile birlikte otomobillerinde 8-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana yer vermeye hazırlanan Cadillac, bu ekranın kontrolü için sadece dört buton kullanıyor ve kullanıcıların bu sayede sisteme kolayca adapte olabileceğini, karmaşık bilgi-eğlence sistemlerinden farklı olarak arayüzün son derece sade, basit ve anlaşılabilir olduğunu belirtiyor.

CUE teknolojisinin detaylarına baktığımızda karşımıza ilk olarak yerleşik Bluetooth desteği çıkıyor. Bu sayede destek veren cihazların aracın bilgi-eğlence sistemine kablosuz olarak bağlanabilmesi sağlanıyor. Doğal ses tanımlama desteği ile sürücünün sesli komut verebildiği sistemde basit veya süper kullanıcı olarak iki farklı moddan birini tercih edebiliyorlar. Aynı zamanda araç içi ekrandaki yakınlık sensörleri sayesinde ekranın butonları, ekrana yaklaşmakta olan eli algılayabiliyor. Yüksek kararlılık için Linux işletim sistemini kullanan CUE teknolojisinin bir parçası olarak gelen tam dijital gösterge panelinde dört farklı tema seçeneği bulunuyor ve bu sayede gösterge panelinde kişiselleştirilebilme yapılabiliyor.

Dokunmatik hassasiyetin yüksek olduğu ekranda kullanıcılar ayrıca çeşitli uygulamalar kurabiliyor ve menü yapısını özelleştirebiliyorlar. Cadillac'ın sistemindeki bir diğer ilginç detay ise özel cihaz bölmesi. Bilgi-eğlence sisteminin hemen altında yer alan ve klima kontrollerini içeren konsol yukarı doğru açılarak telefon ve diğer cihazlar için gizli bir bölme ortaya çıkıyor. Cadillac'ın yeni nesil araç içi bilgi-eğlence sistemi CUE'yi ilk defa önümüzdeki yıl sunacağı XTS ve 2013'de sunulacak ATS Sedan ile SRX modellerinde kullanması bekleniyor.



