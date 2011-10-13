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Cadillac'tan yeni nesil otomobil teknolojisi: CUE

7 yıl
107,2b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil üreticileri arasındaki sıkı rekabet yeni bir boyut daha kazanıyor. Satış rakamlarını arttırmanın fark yaratmaktan geçtiğini düşünen kimi üreticiler, tasarım ve performans kadar araç içi bilgi-eğlence sistemlerine de ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Nvidia'nın Tegra platformunu kullanan, Google Maps entegre olarak gelen ve yerleşik hotspot özelliğine sahip olan araçlara ek olarak daha farklı kullanım özellikleri sunan, tamamiyle dijital gösterge paneline sahip olan otomobillerin sayısı da her geçen gün artış göstermekte. Amerika'nın efsanevi otomobil üreticilerinden Cadillac, CUE adını verdiği yeni sistemini tanıttı. 
Açılımı Cadillac User Experience (Cadillac Kullanıcı Deneyimi) olan ve temel olarak bilgi-eğlence ile bağlantı sistemi olarak özetleyebileceğimiz bu sistem, sahip olan özellikler sayesinde modern tabletleri kıskandırabilecek kimi yetenekleri bünyesinde barındırıyor. CUE ile birlikte otomobillerinde 8-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana yer vermeye hazırlanan Cadillac, bu ekranın kontrolü için sadece dört buton kullanıyor ve kullanıcıların bu sayede sisteme kolayca adapte olabileceğini, karmaşık bilgi-eğlence sistemlerinden farklı olarak arayüzün son derece sade, basit ve anlaşılabilir olduğunu belirtiyor.
CUE teknolojisinin detaylarına baktığımızda karşımıza ilk olarak yerleşik Bluetooth desteği çıkıyor. Bu sayede destek veren cihazların aracın bilgi-eğlence sistemine kablosuz olarak bağlanabilmesi sağlanıyor. Doğal ses tanımlama desteği ile sürücünün sesli komut verebildiği sistemde basit veya süper kullanıcı olarak iki farklı moddan birini tercih edebiliyorlar. Aynı zamanda araç içi ekrandaki yakınlık sensörleri sayesinde ekranın butonları, ekrana yaklaşmakta olan eli algılayabiliyor. Yüksek kararlılık için Linux işletim sistemini kullanan CUE teknolojisinin bir parçası olarak gelen tam dijital gösterge panelinde dört farklı tema seçeneği bulunuyor ve bu sayede gösterge panelinde kişiselleştirilebilme yapılabiliyor. 
Dokunmatik hassasiyetin yüksek olduğu ekranda kullanıcılar ayrıca çeşitli uygulamalar kurabiliyor ve menü yapısını özelleştirebiliyorlar. Cadillac'ın sistemindeki bir diğer ilginç detay ise özel cihaz bölmesi. Bilgi-eğlence sisteminin hemen altında yer alan ve klima kontrollerini içeren konsol yukarı doğru açılarak telefon ve diğer cihazlar için gizli bir bölme ortaya çıkıyor. Cadillac'ın yeni nesil araç içi bilgi-eğlence sistemi CUE'yi ilk defa önümüzdeki yıl sunacağı XTS ve 2013'de sunulacak ATS Sedan ile SRX modellerinde kullanması bekleniyor.


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LKLC 7 yıl en beğenilen
sonra da appledan dokunmatik arayüzde "parmakla kaydırma hareketi" olayına patent davası gelir
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haydar sarıaltın 6 yıl
2 dakika 34 saniyedir otomobilin yola koyulup istenilen yere varmaya çalışmasını bekliyorum .
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10scorpi10 7 yıl
kaza yaptırır ekranla oynarken :)
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kesbi 7 yıl
Akşam 1.6 dizel lineaya bindim. Teybindeki piksel 2x2 mm arsa gibi. Zeugma müzesini mi geziyorum radyo ekranına mı bakıyorum belli değil. Hele bazı arabalarda, özellikle ticarilerde sanki casio f91 saat gibi ekran var. Piksel bile yok. Bunlara bakıp iç geçiriyoruz.
3 Yanıt Yanıtla +2
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udalkin 7 yıl
bu aletin benim araba için olanı varmı lütfennnnnn:)
bende istiyorum
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aqresv 7 yıl
Arkadas kaza yaptırır bunlar adama...
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K_Spartakus 7 yıl
darkaura
sis xvierArtık fren, gaz vs. gibi ana kontroller de mekanik yapı yerine elektronik sistemler ile yönetiliyor ve bilgisayar ile yönetilen böyle bir sistemin hata verme gibi bir lüksü yok !insan canı her şeyden değerli burada devreye QNX giriyor problemli kısmı sistemi kapatmadan devre dışı bırakabilen,bütün düzenlemeleri aktif halde gerçekleştiren bu sistem bence çok çok değerli ...Bilmiyorum bu araçta kullanıldı mı ama aksi halde güvenliğinden şüphe ederim açıkçası...
videoda tanitilan multimedia bilgisayar sistemi. radio, player, navigasyon falan. bahsettiniz fren yada gaz sistemleriyle uzakdan yakindan iliskileri yok. fren gaz pedallarinin ve yakit enjeksiyonun bilgisayar kontrolunde olmasi uzundur olan bir olay. tamamen ayri dedicated bir sistem. ve sorun cikarmasinin nelere neden olabilceginin herkez farkinda. en son amerikada bir kac toyota arac bu sorun yuzunden kaza yapti ve toyota dunya capinda bu sistemleri kullan tum araclarini bakima cagirdi. benim aracimda cagrilanlardan birisiydi. kisaca cadillacinda hassas hassas motor kontrollerini multimedia bilgisayarina yaptircak kadar aptalca bir hamlede bulunacagini hic sanmiyorum.

bence mercedes benz concept car vision slr'ada bir bakın derim
otomobil sektörünün en devrimci markasıdır .
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BARKU 7 yıl
güzel oyuncak
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xXxKuBiLaYxXx 7 yıl
O değil de arabaya ayar yapmak ölüm
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bocekgrafik 7 yıl
Çok güzel ve devrimsel bir yenilik olmuş. Özellikle de dijital kadran olayı harika olmuş.
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mcebi001 7 yıl
bir çok yeniliği cadillac yapar mercedesi bmw si sonradan tatbik eder boşuna demiyolar süper bi panel olmuş.......araba deil evlat evlat..
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Vincent van Gogh 7 yıl
Cadillac Of The Skies!!!!
youtube.com/...


Araçlar eskiden sadece mekanik di şimdi gelinen duruma çok teknolojik

Az kaldı yakında kaputun altına da inecektir elektrik gücü

Atatürk yaşasaydı diye devam eden cümleler gibi Tesla yaşasaydı bill in dediği gibi arabalar bir çantadan çıkabilirdi
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geforcem 7 yıl
FABREGAS değilmi bu adam yahu:D
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Michael Wittmann 7 yıl
ben bu arabalarda fazla dijitalleşmeye karşıyım. Bir tuşla yapacağın işi 2-3 menüde gezerek yapma işkence bence..
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Virtual Reality 7 yıl
ister inanın ister inanmayın. Yaklaşık 5 yıl önce kuzenle arabada seyahat ederken ona şöyle bir cümle kurmuştum. ''Arabaların katranı bilgisayarlarlı ve boydan boya ekrana sahip dijital katran olsa ve içinde çeşitli katran temaları olsa kullanıcı zevkine göre bu temalardan birini seçse muhteşem olur demiştim. Hatta günümüzde bu teknoloji fazlasıyla mevcut neyi bekliyorlar demiştim.'' İkimizde bu konuda hemfikir olmuştuk.
Şimdi diyorumda bir zamanlar kuzenle hayal edip tasarladığımız değiştirilebilir digital katran bugün itibariyle gerçek olmuş
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gallagher2001 7 yıl
thedevilhimveryself
Hazır %25 vergi artmışken alınası bir araç. Nasılsa 2013 e kadar düşmez... Şaka bir yana cadillac gerçekten çok özel bir araç her yönüyle özellikle fiyatıyla

Dikkatinizi cekerim sayin bakanimizin dedigi gibi " zam gozuyle bakmayin sadece guncelleme yapildi otv ye "

Bunu soyleyen bakani napmak lazim bilmiyorum...
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