HÜRJET’in uçak gemisi varyantı ortaya çıktı

TUSAŞ, SAHA 2026 kapsamında sergilediği bir bilgi panelinde, uçak gemisi konuşlu HÜRJET varyantına ilişkin ilk teknik detayları paylaştı. Türkiye’nin geliştirmekte olduğu MUGEM uçak gemisinde görev yapması planlanan yeni platform, yalnızca insanlı savaş uçakları için değil, aynı zamanda geniş kapsamlı insansız hava araçları operasyonları için de kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

HÜRJET, denizci oluyor

Fuarda paylaşılan bilgilere göre deniz konuşlu HÜRJET, hem STOBAR hem de CATOBAR operasyon konseptleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor. STOBAR sistemi, kısa kalkış ve yakalama halatıyla iniş prensibine dayanırken şu an için MUGEM’in temel operasyon yapısını oluşturuyor. CATOBAR ise katapult destekli kalkış sistemini ifade ediyor ve gelecekte bu teknolojinin erişilebilir hale gelmesi durumunda platforma entegre edilebilecek potansiyel bir kabiliyet olarak değerlendiriliyor.

TUSAŞ’ın paylaştığı bilgiler, HÜRJET’in deniz platformuna uyarlanması sürecinde kapsamlı yapısal değişiklikler geçireceğini gösteriyor. Uçak gemilerinde görev yapan savaş uçaklarının karşılaştığı sert iniş yükleri ve kısa pist operasyonları nedeniyle hava aracında önemli güçlendirmeler yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda platformun gövde yapısında dayanıklılığı artıran güçlendirmelerin yanı sıra kanat alanında büyütmeye gidilmesi planlanıyor. Daha geniş kanat yapısının, düşük hız performansını iyileştirmesi ve kısa mesafeli kalkış-iniş operasyonlarında kontrol kabiliyetini artırması hedefleniyor. Ayrıca yapısal güçlendirmelerin getireceği ağırlık artışının da bu tasarım değişiklikleriyle dengelenmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, deniz konuşlu HÜRJET’te yapılması beklenen değişiklikleri değerlendirirken sık sık F-35A ile uçak gemisi operasyonlarına uygun geliştirilen F-35C arasındaki farkları örnek gösteriyor. F-35C’de olduğu gibi daha büyük kanatlar, güçlendirilmiş iniş takımları ve deniz şartlarına dayanıklı yapı çözümlerinin HÜRJET’te de görülmesi bekleniyor.

TUSAŞ'ın açıkladığı teknik veriler, deniz konuşlu HÜRJET'in hafif taarruz ve çok amaçlı savaş görevleri için ciddi bir kapasite hedeflediğini ortaya koyuyor. Platformun 7.500 libreyi aşan faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Bu değer yaklaşık 3.4 tonluk mühimmat ve harici yük taşıma kapasitesine karşılık geliyor.

Bunun yanında dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise operasyon yarıçapı oldu. Paylaşılan verilere göre deniz konuşlu HÜRJET’in 1.060 deniz mili, yani yaklaşık 1.960 kilometrelik operasyon yarıçapına ulaşabileceği belirtiliyor. Bu seviyedeki menzil değerinin, benzer hafif savaş uçağı konfigürasyonları dikkate alındığında harici yakıt tanklarıyla elde edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

MUGEM’de de değişiklikler var

Öte yandan HÜRJET’in kullanılacağı MUGEM için de bazı değişikliklerin yapıldığı görüldü. Halihazırda üretim süreci devam eden gemi için 285 m uzunluk, 60 bin ton deplasman, 90+ uçak kapasitesi hedefleniyor.

Daha önce MUGEM için 4 adet gaz türbin tahrik sistemi planlanıyordu. Ancak güncel bilgilere göre 2 adet gaz türbini ve 4 adet elektrik motoru tahrik konfigürasyonu planlanıyor.

