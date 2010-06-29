Çinli üreticilerden 74$'a, Apple iPad alternatifi

86 günde 3 milyondan fazla satan iPad, tablet bilgisayar pazarındaki lider pozisyonunu her geçen gün biraz daha güçlendirirken, alternatif marka ve model sayısı giderek artıyor. Son günlerde daha çok iPhone klonlarıyla gündeme gelen Çinli elektronik üreticileri, yaklaşık 75 dolar seviyesinden satışa sunulan yeni bir tablet PC hazırladılar.
Shenzhen Lianhua Electronics tarafından hazırlanan tablet bilgisayar, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç büyük ekranla geliyor. 400MHz'de görev yapan ARM9 tabanlı VIA 8505 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar pazara, 128MB RAM ve 2GB depolama kapasitesiyle kullanıma sunuluyor.
Üzerinde iki adet USB portu ve bir adet Ethernet portu bulunan iPad klonu WiFi desteği de sunuyor ve Çin pazarında 74$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.
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gülsem mi..ağlasam mı..
fiyata bak
yok daha neler o kadar yani... bence bu biraz kinaye olmuş...
abd lılerın yaptıgı en ıyı sey pazarlama ,kultablasını hayatınızın esyası gıbıymıscesıne 1000 dolardan satar sıze adamlar...
aslında zor değil...
Nedense çoğu kişi hala bu tip cihazları işlemciden RAM den ibaret sanıyor, halbuki öyle değil...
Diğer komponentleri daha bile önemli, çünkü hızdan ziyade kullanılabilirlik sözkonusu.
Herşeyini kalitesiz yaparsan, 75 dolara maldebilirsin. Bu cihazı the engadget show'un son bölümünde kurcalıyorlar (Google da son bölümü bulursanız görürsünüz)
ekranına çok sert basmalarına rağmen zar zor algılıyor, yan çevirip sallıyorlar ekran bir türlü dönmüyor, hiçbirşey yapmamlarına rağmen beş dakika sonra da tutulamayacak kadar sıcak hale geliyor...
Pili de yarım saat ancak gidiyormuş.
Mesele işlemci RAM vs değil, o işlemci RAM in diğer komponentlerle nasıl bir araya geldiği, diğer komponentlerin kalitesi, nasıl soğutulduğu, ve o bilgisayarla insanların nasıl iletişim kurduğu...
Mesela dokunmatik bir cep telefonunda, ekran hassasiyeti, işlemciden kat kat önemlidir. ... gibi
Demek ki üretim maliyetleri bizim beklediğimizin çok çok altında. Çinde milyonlarca parça üretiliyor üretim bu kadar fazla olunca maliyette bu kadar düşük oluyor. Tasarım, geliştirme gibi aşamalar nasıl oluyorsa masrafı az oluyor . Çinliler çok akıllılar.