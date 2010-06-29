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Çinli üreticilerden 74$'a, Apple iPad alternatifi

8 yıl
15,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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86 günde 3 milyondan fazla satan iPad, tablet bilgisayar pazarındaki lider pozisyonunu her geçen gün biraz daha güçlendirirken, alternatif marka ve model sayısı giderek artıyor. Son günlerde daha çok iPhone klonlarıyla gündeme gelen Çinli elektronik üreticileri, yaklaşık 75 dolar seviyesinden satışa sunulan yeni bir tablet PC hazırladılar.

Shenzhen Lianhua Electronics tarafından hazırlanan tablet bilgisayar, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç büyük ekranla geliyor. 400MHz'de görev yapan ARM9 tabanlı VIA 8505 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar pazara, 128MB RAM ve 2GB depolama kapasitesiyle kullanıma sunuluyor.

Üzerinde iki adet USB portu ve bir adet Ethernet portu bulunan iPad klonu WiFi desteği de sunuyor ve Çin pazarında 74$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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vidoko 8 yıl
valla hella olsun bu çinlilere olmasa :))
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(dark) 8 yıl
2 gb alan mı? 1 film atsan biter. tabi filmi ne kadar iyi oynatır o ekranla tartışılır. gereksiz olmuş
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mobylette 8 yıl
Çinde işçilik çok ucuz bir fabrikaya kapı taktıracaklarmış adamlar güvenlik için gece hırsız falan girmesin diye tutmuş adamlar insan koymuş kapı yerine insan kapıdan daha ucuza geliyormuş gerisini varın siz düşünün.Bir kitapta okumuştum...

gülsem mi..ağlasam mı..
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Kuray 8 yıl
$74 olmasin o :D
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huseyincarnege 8 yıl
bu çinlilerle rand yarışına girilmez
fiyata bak
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nirvana34 8 yıl
Çinde işçilik çok ucuz bir fabrikaya kapı taktıracaklarmış adamlar güvenlik için gece hırsız falan girmesin diye tutmuş adamlar insan koymuş kapı yerine insan kapıdan daha ucuza geliyormuş gerisini varın siz düşünün.Bir kitapta okumuştum...
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Batuist 8 yıl

nirvana34

Çinde işçilik çok ucuz bir fabrikaya kapı taktıracaklarmış adamlar güvenlik için gece hırsız falan girmesin diye tutmuş adamlar insan koymuş kapı yerine insan kapıdan daha ucuza geliyormuş gerisini varın siz düşünün.Bir kitapta okumuştum...

yok daha neler

o kadar yani... bence bu biraz kinaye olmuş...
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Batuist 8 yıl
bu tablet bilgisayardan çok tablet oyuncak olmuş bu özelliklerle....
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sendemail 8 yıl
şaşırdınız mı fiyata , ipad in malıyetı 100 doları gecsın ıntıhar ederım ,buna arge pazarlama ıvırzıvır hepsı dahıl...
abd lılerın yaptıgı en ıyı sey pazarlama ,kultablasını hayatınızın esyası gıbıymıscesıne 1000 dolardan satar sıze adamlar...
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sahafiec 8 yıl
...
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Centauri 8 yıl

sahafiec

bu fiyata nasıl sunabiliyorlar bu adamlar bu ürünü anlamak zor...


aslında zor değil...
Nedense çoğu kişi hala bu tip cihazları işlemciden RAM den ibaret sanıyor, halbuki öyle değil...
Diğer komponentleri daha bile önemli, çünkü hızdan ziyade kullanılabilirlik sözkonusu.

Herşeyini kalitesiz yaparsan, 75 dolara maldebilirsin. Bu cihazı the engadget show'un son bölümünde kurcalıyorlar (Google da son bölümü bulursanız görürsünüz)
ekranına çok sert basmalarına rağmen zar zor algılıyor, yan çevirip sallıyorlar ekran bir türlü dönmüyor, hiçbirşey yapmamlarına rağmen beş dakika sonra da tutulamayacak kadar sıcak hale geliyor...
Pili de yarım saat ancak gidiyormuş.

Mesele işlemci RAM vs değil, o işlemci RAM in diğer komponentlerle nasıl bir araya geldiği, diğer komponentlerin kalitesi, nasıl soğutulduğu, ve o bilgisayarla insanların nasıl iletişim kurduğu...
Mesela dokunmatik bir cep telefonunda, ekran hassasiyeti, işlemciden kat kat önemlidir. ... gibi
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bilgehankalkan 8 yıl

sahafiec

bu fiyata nasıl sunabiliyorlar bu adamlar bu ürünü anlamak zor...


Demek ki üretim maliyetleri bizim beklediğimizin çok çok altında. Çinde milyonlarca parça üretiliyor üretim bu kadar fazla olunca maliyette bu kadar düşük oluyor. Tasarım, geliştirme gibi aşamalar nasıl oluyorsa masrafı az oluyor
. Çinliler çok akıllılar.
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