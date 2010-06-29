Çinli üreticilerden 74$'a, Apple iPad alternatifi

86 günde 3 milyondan fazla satan iPad, tablet bilgisayar pazarındaki lider pozisyonunu her geçen gün biraz daha güçlendirirken, alternatif marka ve model sayısı giderek artıyor. Son günlerde daha çok iPhone klonlarıyla gündeme gelen Çinli elektronik üreticileri, yaklaşık 75 dolar seviyesinden satışa sunulan yeni bir tablet PC hazırladılar.

Shenzhen Lianhua Electronics tarafından hazırlanan tablet bilgisayar, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç büyük ekranla geliyor. 400MHz'de görev yapan ARM9 tabanlı VIA 8505 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar pazara, 128MB RAM ve 2GB depolama kapasitesiyle kullanıma sunuluyor.

Üzerinde iki adet USB portu ve bir adet Ethernet portu bulunan iPad klonu WiFi desteği de sunuyor ve Çin pazarında 74$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.