DH Özel: Intel'in profesyonel grafik işlemcilerine yön veren Türk "Mehmet Adalıer"

Intel Geliştiriciler Konferansı için geldiğimiz San Francisco'da, işlemci devi Intel'in genel merkezinde görev alan Türk mühendislerle de tanışma fırsatı yakaladık. Bunlar içerisinde en dikkat çekici isim hiç şüphe yok ki Mehmet Adalıer. 21 yıldır Intel'de çalışan Adalıer, bugün geldiği noktada Intel'in büyük önem verdiği Xeon işlemci ailesine entegre profesyonel grafik işlem birimlerinin geleceğini çiziyor.

Şu anki görevinden önce Intel'de grafik bölümünde çalışan hatta bir dönem çokça merak edilen Larrabee projesinde yer alan, Intel'in yüksek başarımlı bilgisayarlar için geliştirdiği Xeon Phi işlemcisiyle ilgili çalışmalar yapan Adalıer, Intel'in TOP 500 Süperbilgisayar listesindeki yükselişinde de pay sahibi isimlerden. Gelecekte Intel'de çok daha üst pozisyonlara gelmesi muhtemel Mehmet Adalıer ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.