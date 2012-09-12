DH Özel: Intel'in profesyonel grafik işlemcilerine yön veren Türk "Mehmet Adalıer"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel Geliştiriciler Konferansı için geldiğimiz San Francisco'da, işlemci devi Intel'in genel merkezinde görev alan Türk mühendislerle de tanışma fırsatı yakaladık. Bunlar içerisinde en dikkat çekici isim hiç şüphe yok ki Mehmet Adalıer. 21 yıldır Intel'de çalışan Adalıer, bugün geldiği noktada Intel'in büyük önem verdiği Xeon işlemci ailesine entegre profesyonel grafik işlem birimlerinin geleceğini çiziyor.
Şu anki görevinden önce Intel'de grafik bölümünde çalışan hatta bir dönem çokça merak edilen Larrabee projesinde yer alan, Intel'in yüksek başarımlı bilgisayarlar için geliştirdiği Xeon Phi işlemcisiyle ilgili çalışmalar yapan Adalıer, Intel'in TOP 500 Süperbilgisayar listesindeki yükselişinde de pay sahibi isimlerden. Gelecekte Intel'de çok daha üst pozisyonlara gelmesi muhtemel Mehmet Adalıer ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
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Ayrıca videoyu zevkle izledim.Yararlı bir video.
intel boş durmuyor zihin mimarisi açısında şu sıralar
"intel" ve "grafik" kelimelerinin yer aldığı ısmarlama haberler yaptırıyor !
bu şekilde son kullanıcıları cezbetme cabasında ama yemezler hacı :D
Anlık bir hata oluştu.
Microsoft SQL Server Native Client 10.0 (0x80040E07)
The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.
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Browser Type:
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1
Page:
GET /pgdrewrite.asp
Time:
Thursday, September 13, 2012, 12:43:40 AM
konuşmacının dediklerinden farklı yada karşıt ve gerçekçiliği olan yada yanlış beyan ettiği yönleri yakalayınki ''vay be forumdada ne adamlar var helal olsun '' ne kadar dikkatli ve bilgili arkadaşlarımız var diyebilelim ......
intelin i3-i5-i7 serilerinin sonunda professional gelir. örneğin i7 2700K professional diye. onların genel terimidir bu.