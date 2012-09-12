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DH Özel: Intel'in profesyonel grafik işlemcilerine yön veren Türk "Mehmet Adalıer"

6 yıl
18,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Geliştiriciler Konferansı için geldiğimiz San Francisco'da, işlemci devi Intel'in genel merkezinde görev alan Türk mühendislerle de tanışma fırsatı yakaladık. Bunlar içerisinde en dikkat çekici isim hiç şüphe yok ki Mehmet Adalıer. 21 yıldır Intel'de çalışan Adalıer, bugün geldiği noktada Intel'in büyük önem verdiği Xeon işlemci ailesine entegre profesyonel grafik işlem birimlerinin geleceğini çiziyor.
Şu anki görevinden önce Intel'de grafik bölümünde çalışan hatta bir dönem çokça merak edilen Larrabee projesinde yer alan, Intel'in yüksek başarımlı bilgisayarlar için geliştirdiği Xeon Phi işlemcisiyle ilgili çalışmalar yapan Adalıer, Intel'in TOP 500 Süperbilgisayar listesindeki yükselişinde de pay sahibi isimlerden. Gelecekte Intel'de çok daha üst pozisyonlara gelmesi muhtemel Mehmet Adalıer ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Menow 6 yıl
Keşke Mehmet Bey ingilizce konuşsaymış ve alt yazı konsaymış. Kendisi ifadelerde ciddi şekilde zorlanmış ayrıca anlatmak istediklerini de tam olarak anlatamamış.
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Alexander Supertramp! 6 yıl
Mehmet bey çok samimi geldi ayrıca bizim oranın laz uşakları gibi konuşuyor:)
Ayrıca videoyu zevkle izledim.Yararlı bir video.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
AMD'nin yeni malları gemilerle geldi gelecek !
intel boş durmuyor zihin mimarisi açısında şu sıralar
"intel" ve "grafik" kelimelerinin yer aldığı ısmarlama haberler yaptırıyor !
bu şekilde son kullanıcıları cezbetme cabasında ama yemezler hacı :D
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infom@n 6 yıl
Abi yurtdışına 4-5 kişi gitmişsiniz site sahipsiz kalmış.
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Megavolt 6 yıl
Keyifle izledim.Güzel bir röportaj olmuş.
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Glukhovsky 6 yıl
Yeter artık.Ne biçim bir sitedir bu.Bir site günde 20 kere çöker mi ? Bu kadar amatörlük olmaz.
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Page:
GET /pgdrewrite.asp
Time:
Thursday, September 13, 2012, 12:43:40 AM
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XsI 6 yıl
Yabancıların Intel i5 ve i7 yi ayfayf ve aysevın diye okuduğunu hiç düşünmemiştim.
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posıtıve 6 yıl
profesyonelce anlatmış gayet açıklayıcı şekilde feyz alınacağına konuşmasına mimiklerinie v.b.. garip ve komik yönlerine takılan arkadaşları gerçekten kınıyorum... '' yurdum insanı'' dedirtmeyin artık..
konuşmacının dediklerinden farklı yada karşıt ve gerçekçiliği olan yada yanlış beyan ettiği yönleri yakalayınki ''vay be forumdada ne adamlar var helal olsun '' ne kadar dikkatli ve bilgili arkadaşlarımız var diyebilelim ......
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demo11 6 yıl
yani anlaya anlaya bunu anladın ha tipik turk insani
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kaskas123 6 yıl
Statistik
Türk mü yoksa türk asilli mi ? Ayrica Intelin profesyonel grafik islemcileri yokki

intelin i3-i5-i7 serilerinin sonunda professional gelir. örneğin i7 2700K professional diye. onların genel terimidir bu.
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