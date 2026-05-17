Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Honda City tanıtımından önce sızdırıldı: İşte tasarımı

    Honda'nın kapsamlı bir şekilde makyajladığı City sedan Hindistan'daki lansmanından önce yüzünü gösterdi. Yenilenen model daha agresif LED farlar ve yeniden tasarlanan ızgarasıyla öne çıkıyor.

    2026 Honda City tanıtımından önce sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Honda, Asya pazarındaki en önemli modellerinden biri olan City'nin Hindistan pazarı için kapsamlı şekilde makyajlanan yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi prömiyeri 22 Mayıs tarihinde yapılacak sedanın kamuflajsız görüntüleri sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

    Yeni City'nin şu ana kadar ortaya çıkan tasarım detayları ağırlıklı olarak ön bölüme odaklanıyor. Honda önceki modellerde karakteristik hale gelen krom çıtadan vazgeçerek gövde renginde bir parça tercih etmiş. Kaputun ön kenarına daha yakın konuma taşınan Honda logosu, bal peteği desenli modern ızgara ve daha ince LED farlar aracın ön yüzüne daha dinamik bir hava katmış.

    Ayrıca tamamen yenilenen ön tampon tasarımı, daha belirgin hale getirilen splitter ve modern hava girişleri otomobile çok daha agresif ve sportif bir karakter kazandırmış durumda. Aracın yan profilinde büyük bir değişiklik beklenmezken, arka bölümde güncellenmiş LED stop tasarımına ve tamponda küçük kozmetik dokunuşlara yer verilmesi öngörülüyor.

    2026 Honda City tanıtımından önce sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    İç mekan, güvenlik ve motor seçenkleri

    Makyaj operasyonunun asıl odak noktası olan iç mekanda, mevcut 8 inçlik ekrandan daha büyük bir multimedya ekranı ve koltuk havalandırması gibi yenilikler sunulacağı söyleniyor. Teknolojik donanım tarafında ise 360 derece çevre görüş sistemi ile gelişmiş Honda Sensing güvenlik paketi beklentiler arasında.

    Aktarılan bilgilere göre araç baz versiyonda 121 beygir güç üreten atmosferik 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motorla gelmeye devam edecek. Bu ünite 6 ileri manuel veya CVT otomatik şanzıman ile eşleştirilecek. Honda'nın bölgedeki stratejisinin ana parçası olan ve 126 beygir toplam üreten e:HEV hibrit versiyonu da model gamındaki yerini koruyacak.

    Kaynakça https://x.com/akbars600/status/2054486169266880982 https://www.carscoops.com/2026/05/honda-city-facelift-india/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    249 Kişi Okuyor (7 Üye, 242 Misafir) 8 Masaüstü 241 Mobil
    TIGERSHARK, ceysin85, kingzoze ve 3 üye daha okuyor
    C
    GENEL İSTATİSTİKLER
    12452 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hindistan, honda ve
    5 etiket daha makyaj city 2026 Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 dci motor yorumları accent era en dolu paket hangisi friends english subtitles makas atmak ne demek balıktan sonra sütlü tatlı yenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum