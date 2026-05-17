2026 Honda City tanıtımından önce sızdırıldı: İşte tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honda, Asya pazarındaki en önemli modellerinden biri olan City'nin Hindistan pazarı için kapsamlı şekilde makyajlanan yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi prömiyeri 22 Mayıs tarihinde yapılacak sedanın kamuflajsız görüntüleri sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

Yeni City'nin şu ana kadar ortaya çıkan tasarım detayları ağırlıklı olarak ön bölüme odaklanıyor. Honda önceki modellerde karakteristik hale gelen krom çıtadan vazgeçerek gövde renginde bir parça tercih etmiş. Kaputun ön kenarına daha yakın konuma taşınan Honda logosu, bal peteği desenli modern ızgara ve daha ince LED farlar aracın ön yüzüne daha dinamik bir hava katmış.

Uzun yola en uygun elektrikli otomobiller belli oldu: İşte liste 1 gün önce eklendi

Ayrıca tamamen yenilenen ön tampon tasarımı, daha belirgin hale getirilen splitter ve modern hava girişleri otomobile çok daha agresif ve sportif bir karakter kazandırmış durumda. Aracın yan profilinde büyük bir değişiklik beklenmezken, arka bölümde güncellenmiş LED stop tasarımına ve tamponda küçük kozmetik dokunuşlara yer verilmesi öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör

İç mekan, güvenlik ve motor seçenkleri

Makyaj operasyonunun asıl odak noktası olan iç mekanda, mevcut 8 inçlik ekrandan daha büyük bir multimedya ekranı ve koltuk havalandırması gibi yenilikler sunulacağı söyleniyor. Teknolojik donanım tarafında ise 360 derece çevre görüş sistemi ile gelişmiş Honda Sensing güvenlik paketi beklentiler arasında.

Aktarılan bilgilere göre araç baz versiyonda 121 beygir güç üreten atmosferik 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motorla gelmeye devam edecek. Bu ünite 6 ileri manuel veya CVT otomatik şanzıman ile eşleştirilecek. Honda'nın bölgedeki stratejisinin ana parçası olan ve 126 beygir toplam üreten e:HEV hibrit versiyonu da model gamındaki yerini koruyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2026 Honda City tanıtımından önce sızdırıldı: İşte tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: