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Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Günümüzün trendi Yapay Zeka için Python Programlama kursu sadece 24,99 TL

Temel konulardan başlayan ve yapay zeka öğrenmek için gerekli temelleri atmanızı sağlayacak Yapay Zeka için Python Programlama kursu, kısa süre için 399 TL yerine sadece 24,99 TL.
43 dk.
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Programlama Dersleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Python dilinde uzmanlaşmak ve yapay zeka öğrenmek isteyenler için Udemy’de kısa süreli fırsatlar bulunuyor. Bunlardan biri olan Python: Yapay Zeka için Python Programlama kursu 399 TL yerine sadece 24,99 TL. Bu kurs günümüzün trendi haline gelen yapay zeka konusunda gerekli temelleri atmanızı sağlayacak.

Kurs Size Neler Katacak?

Uygun fiyatla sunulan bu kurs sayesinde artık CV'nize gönül rahatlığıyla "Advance in Python for AI" yazabileceksiniz. Ayrıca Python öğrendikten sonra diğer dillere adapte olmanız daha kolay olacak. Veri Bilimi temel kütüphanelerinden olan numpy, pandas ve matplotlib kütüphanelerini öğreneceksiniz.

Kursun İçeriğinde Neler Var?

  • Giriş [2 DERS]
  • Python Temelleri (Python Basics) [16 DERS]
  • Object Oriented Programming [4 DERS]
  • Dealing with Programming Errors [2 DERS]
  • Numpy [6 DERS]
  • Pandas [7 DERS]
  • Visualization with Matplotlib [6 DERS]
  • Sonuç [2 DERS]
  • EK-1: (Opsiyonel) Python ile Nesne Tabanlı Programlama [14 DERS]
  • BONUS [1 DERS]

Kurs Gereksinimleri

Kursa katılmak için önceden herhangi bir programlama bilgisi yada dilinin bilinmesine gerek yok. İnternet bağlantılı bir bilgisayara sahip olmak yeterli.
DATAI TEAM tarafından hazırlanan “Python: Yapay Zeka için Python Programlama” kursunu bu bağlantıdan 399 TL yer 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz.


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ProfXavier 11 dk.
piton miton boş işler. geleceğin dili "para" bunu öğrenin aç kalmazsınız.
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DH Misafiri 17 dk.
arkadaşlar python bizde şirkette kullanıyoruz. eğer günlük milyon satırın üzerinde veri işlemesi yapacaksanız sql i unutun python çok daha hızlı sonuç getiriyor. öğrenmesi basit bir dil. varsa yüksek hacimli data işleme işiniz öğrenin derim.
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