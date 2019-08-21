Günümüzün trendi Yapay Zeka için Python Programlama kursu sadece 24,99 TL

Haber Editörü
Python dilinde uzmanlaşmak ve yapay zeka öğrenmek isteyenler için Udemy’de kısa süreli fırsatlar bulunuyor. Bunlardan biri olan Python: Yapay Zeka için Python Programlama kursu 399 TL yerine sadece 24,99 TL. Bu kurs günümüzün trendi haline gelen yapay zeka konusunda gerekli temelleri atmanızı sağlayacak.
Kurs Size Neler Katacak?
Uygun fiyatla sunulan bu kurs sayesinde artık CV'nize gönül rahatlığıyla "Advance in Python for AI" yazabileceksiniz. Ayrıca Python öğrendikten sonra diğer dillere adapte olmanız daha kolay olacak. Veri Bilimi temel kütüphanelerinden olan numpy, pandas ve matplotlib kütüphanelerini öğreneceksiniz.
Kursun İçeriğinde Neler Var?
- Giriş [2 DERS]
- Python Temelleri (Python Basics) [16 DERS]
- Object Oriented Programming [4 DERS]
- Dealing with Programming Errors [2 DERS]
- Numpy [6 DERS]
- Pandas [7 DERS]
- Visualization with Matplotlib [6 DERS]
- Sonuç [2 DERS]
- EK-1: (Opsiyonel) Python ile Nesne Tabanlı Programlama [14 DERS]
- BONUS [1 DERS]
Kurs Gereksinimleri
Kursa katılmak için önceden herhangi bir programlama bilgisi yada dilinin bilinmesine gerek yok. İnternet bağlantılı bir bilgisayara sahip olmak yeterli.
DATAI TEAM tarafından hazırlanan “Python: Yapay Zeka için Python Programlama” kursunu bu bağlantıdan 399 TL yer 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle