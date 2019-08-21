Günümüzün trendi Yapay Zeka için Python Programlama kursu sadece 24,99 TL

Temel konulardan başlayan ve yapay zeka öğrenmek için gerekli temelleri atmanızı sağlayacak Yapay Zeka için Python Programlama kursu, kısa süre için 399 TL yerine sadece 24,99 TL.