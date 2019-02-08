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Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı

Kamera konusunda bu yıl çıtayı daha da yukarı çekecek olan Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin detaylı görselleri sızdırıldı. 4 kamera ve U çentik tasarımı net bir şekilde görülebiliyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin daha gelişmiş kamera özellikleri ile donatacağı P30 serisi için Mart ayı işaret edilirken sızıntılar da yoğunlaştı. Kılıf üreticisi Spigen’den sızdırılan kaliteli görseller tasarımı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Huawei P30 ve P30 Pro özellikleri

Huawei’nin P30 serisinde U şeklinde bir çentik tasarımına geçiş yapacağı biliniyor. Çentik tasarımı ve ince alt çerçeve sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına sahip olacak serinin arka kamera kombinasyonu da farklı.

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Genelde her yeni amiral gemisinde Huawei kamera özelliklerini biraz daha geliştiriyor. Mate 20 serisinde 3 kameralı kombinasyon görmüştük. P30 serisinde ise 4 kameralı bir kombinasyon bizi bekliyor.

Farklı olarak 4 kameralı kombinasyon Huawei P30 Pro için geçerli. Henüz kameralar ile ilgili net bilgiler yok ancak ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve derinlik veya monokrom tahminini yapabiliriz. Bununla birlikte odaklanmaya yardımcı bir sensör de LED flaşın üzerinde gizlenmiş durumda. Huawei P30 ise geniş açı, telefoto ve ana kamera şeklinde bir dizilimle gelebilir. Kameralar yine Leica iş birliğinde geliştiriliyor.

Performansı arttırılmış Kirin 985 yonga seti, 6 inç civarında ekran boyutu, 6GB/8GB RAM seçenekleri gibi özelliklere sahip olacağı tahmin edilen Huawei P30 serisi için 28 Mart tarihinde bir tanıtım yapılacağı ön görülüyor.

 

https://www.phonearena.com/news/huawei-p30-pro-camera-design-notch-official-renders_id113517 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xiaomiseverim 3 ay
Arka kamerası 4 tane olanın çerçevesi daha kalın 3 olanın daha ince. Yani ince çerçeveyi de pro modeline koymaları gerekmez miydi bu durumda ben ince çerçeveyi tercih ederim. Yani huawei tercih etmem orası ayrı da fikir olarak
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renega 3 ay
Asansör butonlarına döndü iğrenç
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General. 3 ay
Ram yarışı bitti şimdi de kamera yarışı başladı. Biraz yazılım optimizasyonuna ve bataryaya önem verseniz fena olmaz.
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Execuvite 3 ay
Yakında arka kameralar isteğe göre bas harfimizi yazacak şekilde sipariş geçeriz
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muratai 3 ay
Seneye p40 ile 5 kamera, iki sene sonra p50 ile 6 kamera, uc sene sonra p60 ile de 7 kamera koyarlar. Yok mu arttiran?
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sml_akyz 3 ay
Her sene bir amiral gemisi nereye kadar. Bir yerde patlayacak ama bakalım.
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Askaparta 3 ay
Önü çentikle açarken arkayı kameralarla kapatıyorlar. Yakında tüm arka kısım kamera olacak. Huawei iddialı gidiyor, bakalım nasıl bir yer edinecek pahalı camiada.
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WaylandIZMIR 3 ay
Bu arka kameralar bir kaç seneye kadar üstten alta kadar sıralanacak herhalde.
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AirSupport 3 ay
Görseldeki cihaz kılıfı ile birlikte değil mi?
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Whippoorwill 3 ay
Olixar firması sızdırıyor genelde.
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tugares 3 ay
Samsung gibi hızla yükseliyor, hızla düşmesi de kaçınılmaz olabilir...
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