Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı

Huawei’nin daha gelişmiş kamera özellikleri ile donatacağı P30 serisi için Mart ayı işaret edilirken sızıntılar da yoğunlaştı. Kılıf üreticisi Spigen’den sızdırılan kaliteli görseller tasarımı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Huawei P30 ve P30 Pro özellikleri

Huawei’nin P30 serisinde U şeklinde bir çentik tasarımına geçiş yapacağı biliniyor. Çentik tasarımı ve ince alt çerçeve sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına sahip olacak serinin arka kamera kombinasyonu da farklı.

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Genelde her yeni amiral gemisinde Huawei kamera özelliklerini biraz daha geliştiriyor. Mate 20 serisinde 3 kameralı kombinasyon görmüştük. P30 serisinde ise 4 kameralı bir kombinasyon bizi bekliyor.

Farklı olarak 4 kameralı kombinasyon Huawei P30 Pro için geçerli. Henüz kameralar ile ilgili net bilgiler yok ancak ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve derinlik veya monokrom tahminini yapabiliriz. Bununla birlikte odaklanmaya yardımcı bir sensör de LED flaşın üzerinde gizlenmiş durumda. Huawei P30 ise geniş açı, telefoto ve ana kamera şeklinde bir dizilimle gelebilir. Kameralar yine Leica iş birliğinde geliştiriliyor.

Performansı arttırılmış Kirin 985 yonga seti, 6 inç civarında ekran boyutu, 6GB/8GB RAM seçenekleri gibi özelliklere sahip olacağı tahmin edilen Huawei P30 serisi için 28 Mart tarihinde bir tanıtım yapılacağı ön görülüyor.