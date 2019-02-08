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Facebook LOL projesi başlamadan bitti

Kısıtlı bir grupla denemesi yapılan ve pek olumlu geri dönüşlerin olmadığı Faceook LOL komik içerik uygulaması iptal edildi. Facebook ağırlığını Messenger Kids uygulamasına vermek istiyor.
3 ay
2,8b
1
2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook’un daha çok genç kitleye yönelik olarak üzerinde çalıştığı ve farklı kategorilerden sosyal ağ üzerinde paylaşılmış komik içerikleri bir araya getiren LOL adındaki projesi başlamadan bitti. Facebook ekibi farklı bir alana kaydırıyor.

Facebook LOL nedir?

Geçen ay gündeme gelen LOL uygulaması ile Facebook komik içerikler kullanarak gençleri biraz daha sosyal ağa adapte etmeyi planlıyordu. İşler yolunda gitseydi ortaya pek çok kategoride komik içerikler sunan dev bir uygulama ortaya çıkacaktı. Hali hazırda uygulama 100 kişilik bir öğrenci grubu ile test ediliyordu.

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Firmaya yakın kaynaklar gençlere ve çocuklara yönelik projeler için oluşturulan 100 kişilik ekibin yeniden yapılandırıldığını, bu kapsamda Facebook LOL projesinin de iptal edildiğini belirtiyor. Firma ağırlığını Messenger Kids uygulamasına vermiş durumda.

Messenger Kids uygulaması 13 yaş altı çocuklara hitap eden ve güvenliğe önem veren bir uygulama. Uygulamada çocuğun tüm arkadaş listesi ebeveynleri tarafından belirleniyor. Ayrıca bir telefon numarası da gerekmiyor.

 

https://9to5mac.com/2019/02/07/facebook-lol-meme-app-canceled/ Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 3 ay
Tiktok orijinal sanki çakma vine
Vine ın sahibini öldürdü bu tiktok, eliniz kanlı tiktok topluluğu
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Ferucci 3 ay
Çakma tiktok projesi idi, içeriği anlamayanlar için.
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