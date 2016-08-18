Koşu pistlerindeyiz "Milli koşucu Zeynep Aydemir" ile söyleşi

Nike'ın Sınır Tanımayan İstanbul etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsünde düzenlenen etkinliğe katılarak hem eğlenceli vakit geçirdik. Milli Koşucu Zeynep Aydemir anlatıyor.

Kimi teknolojiler, bizleri koltuğa hapsederek sanal dünyanın parçası olmaya zorlarken bazıları da var ki harekete geçmemiz için elinden geleni yapıyor. Akıllı saatler ve aktivite bilekliklerinin yardımıyla hareketlerimizin kaydını tutabiliyor, hareketsiz kaldığımız zamanlarda uyarılar alıyoruz.

Harekete geçip sağlıklı yaşamın kapılarını aramak isteyenler için Nike'ın Sınır Tanımayan İstanbul etkinliğinde eski Milli Koşucumuz Zeynep Aydemir ile bir araya gelerek eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik.