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Koşu pistlerindeyiz "Milli koşucu Zeynep Aydemir" ile söyleşi

2 yıl
18,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nike'ın Sınır Tanımayan İstanbul etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsünde düzenlenen etkinliğe katılarak hem eğlenceli vakit geçirdik. Milli Koşucu Zeynep Aydemir anlatıyor.
Kimi teknolojiler, bizleri koltuğa hapsederek sanal dünyanın parçası olmaya zorlarken bazıları da var ki harekete geçmemiz için elinden geleni yapıyor. Akıllı saatler ve aktivite bilekliklerinin yardımıyla hareketlerimizin kaydını tutabiliyor, hareketsiz kaldığımız zamanlarda uyarılar alıyoruz.
Harekete geçip sağlıklı yaşamın kapılarını aramak isteyenler için Nike'ın Sınır Tanımayan İstanbul etkinliğinde eski Milli Koşucumuz Zeynep  Aydemir ile bir araya gelerek eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik.

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mavizaman 2 yıl
3:33de batırmışsın mesut oraya kadar iyi giden röportajda demeyeydin keşke :D
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10ff 2 yıl
Daha inceleme yapamayanlar spora da burun sokuyorlar demek.
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Boragungoren 2 yıl
Hahahahah nedensiz videoyu izlerken güldüm mesut çeviğe :D
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Madame Bovary 2 yıl
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Bu bildirimi görünce yeni bir Braun Traş Makinesi incelemesi geldi sandım

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Mihrali Bey 2 yıl
Daha ilkokuldayken takla atamayan Mesut Çevik, iki metre yeri de koşamaz zaten.



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Barni Moloztaş 2 yıl
Etkinlik iyiymiş.
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teknokaptan 2 yıl
ALLA ALLA kimse yorum yapmamis.
mesut bey kosmak icin bekar olmak lazim. :)
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