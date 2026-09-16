Huawei Watch GT 7 akıllı saat İncelemesi - Bu saatin şarj derdi yok!

Bu videoda yeni HUAWEI WATCH GT 7'nin tasarımından ekranına, pil performansından GPS özelliklerine, kayak ve bisiklet modlarından sağlık takibine kadar merak edilen birçok detayına yakından bakıyoruz.

Huawei'nin yeni nesil akıllı saati HUAWEI WATCH GT 7; şık tasarımı, 3.000 nit ekran parlaklığı, uzun pil ömrü, gelişmiş GNSS konumlandırma sistemi, kapsamlı spor takibi ve sağlık özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat modeli olmuş. Özellikle uzun pil ömrü ve tasarım konusunda sunabildikleri benim fazlasıyla hoşuma gitti. Dönüş analizi, G-Force ölçümü, Team-Up ile grup takibi ve bisiklet tarafındaki tırmanış planlaması gibi özellikleri de unutmamak lazım. İyi seyirler!

00:00 – Huawei Watch GT 7’ye Genel Bakış

00:16 – Tasarım ve Malzeme Kalitesi

00:33 – 46 mm ve 41 mm Kasa Seçenekleri

00:49 – Renk Seçenekleri ve Tasarım Detayları

01:05 – Easy Cross Kayış Sistemi

01:46 – Kayış Seçenekleri ve Kullanım Konforu

01:59 – Ağırlık ve Günlük Kullanım Deneyimi

02:10 – Ekran Özellikleri

02:25 – AMOLED Panel, Çözünürlük ve 3.000 Nit Parlaklık

02:41 – Güneş Altında Ekran Görünürlüğü ve Renkler

03:00 – Akıcılık ve Dokunmatik Tepkisi

03:15 – Dayanıklılık: IP69 ve 5 ATM

03:55 – Huawei Watch GT 7’nin Batarya Performansı

04:20 – Kablosuz Şarj ve Resmi Pil Süreleri

04:33 – Pil Ömrünü Etkileyen Faktörler

04:47 – Gerçek Kullanımda Batarya Deneyimi

05:29 – GPS ve Konum Takibi

05:37 – Çift Frekanslı 5 Sistemli GNSS ve AI Konumlandırma

05:53 – GPS Hassasiyeti

05:58 – Kış Sporları Özellikleri

06:11 – Kayak ve Snowboard Modları

06:23 – 59 Ülkede 3.000+ Kayak Merkezi Haritası

06:35 – Kayak Dönüş Analizi ve TeamUp

07:00 – Bisiklet Özellikleri

07:09 – Tırmanış Planlaması ve Rota Analizi

07:25 – Keskin Viraj Uyarıları

07:33 – Desteklenen Bisiklet Türleri

07:43 – Laktat Eşiği ve Sanal Güç Analizi

07:53 – Panda ile Mikro Egzersizler

08:18 – Günlük Hareket Hatırlatıcıları

08:24 – Sağlık Takibi Özellikleri

08:32 – Sabah Özeti ve Güne Başlama Tavsiyeleri

08:43 – Fiziksel Hazırlık Puanı

08:52 – Uyku, Nabız, HRV ve Cilt Sıcaklığı Takibi

09:07 – Sağlık Ölçümleri ve Huawei Sağlık Uygulaması

09:31 – Düşme Algılama ve Acil Durum Özellikleri

09:55 – Dört Yapraklı Sağlıklı Yaşam Sistemi

10:04 – Aile Topluluğu Özelliği

10:19 – Android ve iPhone Uyumluluğu

10:43 – Huawei Sağlık Uygulaması ve Özelleştirme

11:02 – NFC ve Ödeme Özelliği

11:10 – Bluetooth Üzerinden Sesli Görüşme

11:21 – Huawei Watch GT 7 Genel Değerlendirme

11:39 – Eksileri Var mı? Kullanım Deneyimi

11:46 – Spor ve Fitness Özellikleri

11:55 – Aktivite Takibi ve Otomatik Aktivite Tanıma

12:00 – Sonuç ve Görüşler