Huawei Watch GT 7 akıllı saat İncelemesi - Bu saatin şarj derdi yok!

Huawei'nin yeni nesil akıllı saati HUAWEI WATCH GT 7; şık tasarımı, 3.000 nit ekran parlaklığı, uzun pil ömrü, gelişmiş GNSS konumlandırma sistemi, kapsamlı spor takibi ve sağlık özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat modeli olmuş. Özellikle uzun pil ömrü ve tasarım konusunda sunabildikleri benim fazlasıyla hoşuma gitti. Dönüş analizi, G-Force ölçümü, Team-Up ile grup takibi ve bisiklet tarafındaki tırmanış planlaması gibi özellikleri de unutmamak lazım. İyi seyirler!
SPONSORLU İÇERİK!
- 00:00 – Huawei Watch GT 7’ye Genel Bakış
- 00:16 – Tasarım ve Malzeme Kalitesi
- 00:33 – 46 mm ve 41 mm Kasa Seçenekleri
- 00:49 – Renk Seçenekleri ve Tasarım Detayları
- 01:05 – Easy Cross Kayış Sistemi
- 01:46 – Kayış Seçenekleri ve Kullanım Konforu
- 01:59 – Ağırlık ve Günlük Kullanım Deneyimi
- 02:10 – Ekran Özellikleri
- 02:25 – AMOLED Panel, Çözünürlük ve 3.000 Nit Parlaklık
- 02:41 – Güneş Altında Ekran Görünürlüğü ve Renkler
- 03:00 – Akıcılık ve Dokunmatik Tepkisi
- 03:15 – Dayanıklılık: IP69 ve 5 ATM
- 03:55 – Huawei Watch GT 7’nin Batarya Performansı
- 04:20 – Kablosuz Şarj ve Resmi Pil Süreleri
- 04:33 – Pil Ömrünü Etkileyen Faktörler
- 04:47 – Gerçek Kullanımda Batarya Deneyimi
- 05:29 – GPS ve Konum Takibi
- 05:37 – Çift Frekanslı 5 Sistemli GNSS ve AI Konumlandırma
- 05:53 – GPS Hassasiyeti
- 05:58 – Kış Sporları Özellikleri
- 06:11 – Kayak ve Snowboard Modları
- 06:23 – 59 Ülkede 3.000+ Kayak Merkezi Haritası
- 06:35 – Kayak Dönüş Analizi ve TeamUp
- 07:00 – Bisiklet Özellikleri
- 07:09 – Tırmanış Planlaması ve Rota Analizi
- 07:25 – Keskin Viraj Uyarıları
- 07:33 – Desteklenen Bisiklet Türleri
- 07:43 – Laktat Eşiği ve Sanal Güç Analizi
- 07:53 – Panda ile Mikro Egzersizler
- 08:18 – Günlük Hareket Hatırlatıcıları
- 08:24 – Sağlık Takibi Özellikleri
- 08:32 – Sabah Özeti ve Güne Başlama Tavsiyeleri
- 08:43 – Fiziksel Hazırlık Puanı
- 08:52 – Uyku, Nabız, HRV ve Cilt Sıcaklığı Takibi
- 09:07 – Sağlık Ölçümleri ve Huawei Sağlık Uygulaması
- 09:31 – Düşme Algılama ve Acil Durum Özellikleri
- 09:55 – Dört Yapraklı Sağlıklı Yaşam Sistemi
- 10:04 – Aile Topluluğu Özelliği
- 10:19 – Android ve iPhone Uyumluluğu
- 10:43 – Huawei Sağlık Uygulaması ve Özelleştirme
- 11:02 – NFC ve Ödeme Özelliği
- 11:10 – Bluetooth Üzerinden Sesli Görüşme
- 11:21 – Huawei Watch GT 7 Genel Değerlendirme
- 11:39 – Eksileri Var mı? Kullanım Deneyimi
- 11:46 – Spor ve Fitness Özellikleri
- 11:55 – Aktivite Takibi ve Otomatik Aktivite Tanıma
- 12:00 – Sonuç ve Görüşler