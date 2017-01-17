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LG’den evlere yenilikçi çözümler: Twin Wash teknolojisi ve dahası…

2 yıl
13b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Güney Kore’de LG’nin beyaz eşya üretim tesislerini gezdik ve fabrikada bulunan mağazayı gezerek, ülkemizde 2017 yılı içerisinde satışa sunulacak olan yenilikçi ürünleri yetkili ağızlardan dinledik.

Güney Kore’de LG’nin beyaz eşya üretim tesislerini gezdik ve fabrikada bulunan mağazayı gezerek, ülkemizde 2017 yılı içerisinde satışa sunulacak olan yenilikçi ürünleri yetkili ağızlardan dinledik. Twin Wash, Tromm Styler ve Pratik Kapı Buzdolabı hakkında detaylar videomuzda. 

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DH Misafiri 2 yıl
Vay be yayınlamayın yorumlarımı ok
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DH Misafiri 2 yıl
LG çamaşır makinası önermiyorum 2800 TL ücret verip aldığım makinada sıkma esnasında vuruntulu çalışıyor. İade etmekle uğraşıyorum.
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benheryerdeyim 2 yıl
Önceliği beyaz eşyalar yerine, cep telefonlarına yönelirlerse daha kalıcı şeyler üretebilirler
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WaLLkHaN1905 2 yıl
10 dakika vakit kaybı .
Gereksiz şeylere yönelmişler
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WB 2 yıl
Hepsi de tirt ozellikler, cok zorlama olmus..
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kesbi 2 yıl
Daha bir telefon yapamıyorlar nasıl güvenipte alalım.
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trakyAli-1986 2 yıl kesbi
kesbi
Daha bir telefon yapamıyorlar nasıl güvenipte alalım.

Lg telefonu daha sonra yapti asıl işi beyaz esya
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sibertilki 2 yıl
şu player sorununu ne zaman çözeceksiniz ? bir video izlemek için yapmadığımız şey kalmadı.
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redoracle 2 yıl
AW141YAW model nolu hava arıtma cihazı gelecek mi acaba LG'nin Türkiye'ye,yurtdışı fiyatını öğrenebilirmiyiz?
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