LG’den evlere yenilikçi çözümler: Twin Wash teknolojisi ve dahası…

Haber Müdürü
Güney Kore’de LG’nin beyaz eşya üretim tesislerini gezdik ve fabrikada bulunan mağazayı gezerek, ülkemizde 2017 yılı içerisinde satışa sunulacak olan yenilikçi ürünleri yetkili ağızlardan dinledik.
Güney Kore’de LG’nin beyaz eşya üretim tesislerini gezdik ve fabrikada bulunan mağazayı gezerek, ülkemizde 2017 yılı içerisinde satışa sunulacak olan yenilikçi ürünleri yetkili ağızlardan dinledik. Twin Wash, Tromm Styler ve Pratik Kapı Buzdolabı hakkında detaylar videomuzda.
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Gereksiz şeylere yönelmişler
Lg telefonu daha sonra yapti asıl işi beyaz esya