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Özlemini çektiğimiz akıllı saat geldi mi? Casio'nun yeni modelini kullandık

3 yıl
80,1b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı saatler son dönemin en popüler teknolojik ürünleri olmasına karşın, beklentileri tam anlamıyla karşılayabilen bir model henüz çıkmadı. Casio ise ezber bozacağını söylüyor, peki haklı mı?
Son dönemin en popüler ürünleri arasında yer alan akıllı saatler, gerek tasarım gerekse de işlevsellik ve pil ömrü açısından beklentileri tam olarak karşılayabilmiş değiller ? Saat üretiminde dünyanın  en tecrübeli isimlerinden Casio ise yeni akıllı saati ile ezber bozmak istiyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz videoda, iyi seyirler.
 

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Zig Zag 3 yıl en beğenilen
casio protrek prw 3000-1a alıp geçin

tasarımı şık, çok özelliği var

akıllı saat bence gereksiz. sonuçta telefonlar her an yanımızda. cebimizden 2 saniyede çıkartmakla uğraşmamak için ufacık ekranı kullanmak çok saçma değil mi ? telefonu 2 saniyede çıkarsan zaten her şeyi yapıyorsun, bildirim denen bir şey de var.
casio protrek prw 3000-1a alıp geçintasarımı şık, çok özelliği varakıllı saat bence gereksiz. sonuçta telefonlar her an yanımızda. cebimizd...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
http://www.forexteknikleri.net/wp-content/uploads/2014/07/230839_casio-saat.jpg

milli casio saatmiz
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1BilimAdamı 3 yıl
Artık amiral saat modeli terimlerini falanda duymaya başlarız
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Robinson_Crusoe 2 yıl
Düdük gibi bir şey olmuş aynen,
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DH Misafiri 2 yıl
Ben bu 150 tl ye satanlari gordum ne kadar dogrudur bilemiyorum fiyat konusunda bilgi verir misiniz
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Roxio 2 yıl
Biraz pahalı gibi
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Nasyonal Sosyalist 2 yıl
normal saat neyinize yetmiyor .
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Mephalay 3 yıl
Nokia'nin basina gelen Casio'nun da basina gelecek gibi duruyor.
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dgo_cr7 3 yıl
Bu millet manyak mı ne anlamadım.
dünyanın en gerizekalıca ürünü bu akıllı saatler.
hele apple. koşu mesafesi ölçecekmiş adım sayacakmış diye 2500 lira mı verilir lan saate sapık mısınız siz.
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teomanr 3 yıl
Casio saatleri indirimli fiyatlarla almak için saatcell.com/...
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teomanr 3 yıl
Casio saat Türkçe video inceleme kanalı youtube.com/...
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termomen 3 yıl
ölü yatırım.
sen 10 yıl pil ömürlü saatler üret sonrada gel bunu millete dayat .oldumu şimdi casio
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pakimeno 3 yıl
Akıllı saat yerine akıllı bileklik ve klasik saat tercih ederim ancak illede akıllı saat alacaksam huawei smartwatch alırım. Casio pek olmamış bence.
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meego 3 yıl
Merakla bekleiğim bir incelemeydi ama casio'ya yakışmadı.
Bu kadar yenilikçi saatler üreten firma için bu saat olmamış.
Özellik bakımından iyi olabilir ama en azından 1 hafta şarjı dayansaydı iyidi be...
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