Özlemini çektiğimiz akıllı saat geldi mi? Casio'nun yeni modelini kullandık

Akıllı saatler son dönemin en popüler teknolojik ürünleri olmasına karşın, beklentileri tam anlamıyla karşılayabilen bir model henüz çıkmadı. Casio ise ezber bozacağını söylüyor, peki haklı mı?

Son dönemin en popüler ürünleri arasında yer alan akıllı saatler, gerek tasarım gerekse de işlevsellik ve pil ömrü açısından beklentileri tam olarak karşılayabilmiş değiller ? Saat üretiminde dünyanın en tecrübeli isimlerinden Casio ise yeni akıllı saati ile ezber bozmak istiyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz videoda, iyi seyirler.