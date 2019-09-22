Rekabetçi! Corsair M55 RGB PRO Oyuncu Faresi İncelemesi

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Galeri
Forum
iPhone 11
Sinema ve Dizi
Note 10
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Uzay
Son Aramalarınız
TEMİZLE
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Rekabetçi! Corsair M55 RGB PRO Oyuncu Faresi İncelemesi
2 gün
1,2b
1
Çevre Birimleri
79
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videoda sizlere Corsair'ın en rekabekçi fiyata sahip Ambidextrous dediğimiz çift el kullanımına uygun 12400dpi optik sensörlü ve 50 milyon tıklama ömrü sunan M55 RGB PRO oyuncu faresini inceliyoruz
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
1
Chris Brown
1 gün
editörün seçimi
Çok güzel inceleme güzel ürün , elinize sağlık.
Steamden ekleşelim DH CSGO partisi düzenleyelim
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Statistik
2 gün
editörün seçimi
G300se alternatif olabilecek kapasiteye sahip mi?
1 Yanıt
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
moslevon
2 gün
editörün seçimi
Statistik
Kesinlikle. Hatta sensör kalitesi dışında akıcılığı daha iyi.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
AL3ATROS
2 gün
editörün seçimi
Güzel inceleme emeğinize sağlık, ModArt PC de takipteyiz.
1 Yanıt
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
moslevon
2 gün
editörün seçimi
AL3ATROS
Rica ederim ve çok teşekkür ederim :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:18
Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi
11,4b izlenme · 8 ay
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
4,3b izlenme · 3 ay
09:58
Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160
10,3b izlenme · 8 ay
11:25
Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada
10,2b izlenme · 7 ay
12:47
X570 hakkında önemli şeyler "Asus TUF Gaming X570-PLUS Wi-Fi incelemesi"
239 izlenme · 2 sa.
yeni video
29:21
2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı
652 izlenme · 1 sa.
yeni video
16:49
2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu
8,2b izlenme · 3 hf.
12:15
Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435
14,5b izlenme · 7 ay
08:41
Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi
180 izlenme · 2 sa.
yeni video
08:24
Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi"
8,2b izlenme · 5 ay
13:50
Corsair Carbide SPEC-06 RGB Kasa Detaylı İnceleme
7,7b izlenme · 6 ay
07:47
Böyle fareye böyle mousepad | Corsair IRONCLAW ve MM350 XL inceleme
4,9b izlenme · 2 ay
07:26
Uygun Fiyatlı RUSH Psycholed RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi
3,5b izlenme · 1 ay
12:13
Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650
11b izlenme · 8 ay
14:07
Kablolu gibi hızlı kablosuz fare ve Qi kablosuz şarjlı mause pad "Corsair Dark Core RGB SE ve MM1000 incelemesi"
11,8b izlenme · 1 yıl
09:54
Uygun Fiyatlı Canavar! RUSH RM91 RGB Oyuncu Faresi İncelemesi
3,2b izlenme · 2 hf.
03:45
Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme
8,1b izlenme · 1 hf.
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Steamden ekleşelim DH CSGO partisi düzenleyelim