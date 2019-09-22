Rekabetçi! Corsair M55 RGB PRO Oyuncu Faresi İncelemesi

Bu videoda sizlere Corsair'ın en rekabekçi fiyata sahip Ambidextrous dediğimiz çift el kullanımına uygun 12400dpi optik sensörlü ve 50 milyon tıklama ömrü sunan M55 RGB PRO oyuncu faresini inceliyoruz

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