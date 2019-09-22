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    Rekabetçi! Corsair M55 RGB PRO Oyuncu Faresi İncelemesi

    2 gün
    1,2b
    1
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Levon Turaç
    Video Editörü
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    Bu videoda sizlere Corsair'ın en rekabekçi fiyata sahip Ambidextrous dediğimiz çift el kullanımına uygun 12400dpi optik sensörlü ve 50 milyon tıklama ömrü sunan M55 RGB PRO oyuncu faresini inceliyoruz


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Chris Brown 1 gün
    Çok güzel inceleme güzel ürün , elinize sağlık.
    Steamden ekleşelim DH CSGO partisi düzenleyelim
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    Statistik 2 gün
    G300se alternatif olabilecek kapasiteye sahip mi?
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    moslevon 2 gün Statistik
    Kesinlikle. Hatta sensör kalitesi dışında akıcılığı daha iyi.
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    AL3ATROS 2 gün
    Güzel inceleme emeğinize sağlık, ModArt PC de takipteyiz.
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    moslevon 2 gün AL3ATROS
    Rica ederim ve çok teşekkür ederim :)
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