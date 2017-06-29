TP-Link NC450 incelemesi "Her eve kablosuz güvenlik"

Bu videoda TP-Link NC450, ev güvenliği üzerine odaklı IP kamerasının tasarımını ele alıyor, sensör bazındaki yeteneklerini, hareket ve sese duyarlılığını sınıyor, tüm detaylarına iniyoruz.

TP-Link NC450 dükkan, ofis veya şirket değil de daha çok ev kullanımı ve güvenliği odaklı, Cloud, yani bulut tabanlı bir kamera.



Turkuaz renkli, ana özellikleri vurgulanan hoş kutusundan kameranın kendisi, duvara sabitlemek için açı ayarlı standı, duvar ve tavan kurulumu için vidaları, kablosuz kullanım için anteni, 12V 1 amper adaptörü, kamerayla aradaki mesafe uzarsa kullanabileceğiniz 2.5 metrelik adaptör uzatması, RJ-45 kablosu üzerinden kameraya elektrik aktarmak için pasif POE injektörü, 1.2 metrelik RJ-45 kablosu ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, ürün üç yıl garantili.



Ev içi kullanımı odaklı dedik, o halde tasarımı da önem taşıyor. Parlak beyaz renkli sert plastik gövdesiyle şahsen beyaz-gri odaklı stüdyomda gayet iyi bir uyum yakaladı diyebilirim. Altındaki tutucu kauçukla olduğu yerde kalıyor.

Kontrol edilebilir, hareketli bir yapıda olduğundan aslında üç parça; taban, kameranın üzerinde bulunduğu, sağa sola dönebilen modül ki ses alabileceğiniz mikrofon ve ses gönderebileceğiniz hoparlör burada, onun da üzerinde yukarı aşağı hareket edebilen kameranın ve infrared aydınlatmanın olduğu modül var. Önündeki LED ile durumunu kontrol edebiliyorsunuz, yeşil yandığı vakit bağlantı, cihazın kendisi her şey hazır demek oluyor.



Cihazın arkasında ilk olarak 2.4GHz bandından 300Mbit hıza ulaşabilen antenin girişi var. Yanında RJ-45 portu, altında üzerine kayıt alabileceğiniz Micro-SD kart girişi, ki 32GB’a kadar kart takabiliyorsunuz, ardından güç girişi ve güvenli bağlantı için WPS butonu konumlandırılmış.



Teknik detaylardan bahsedelim biraz. Kamera 1/ 4 inç progresif tarama yapabilen, 1MP F2.0 diyaframlı ve 75 derece açılı bir sensöre sahip, 720P 30 kare/saniye kayıt alabiliyor. Hareketli yapısı sayesinde 300 derece yatay, 110 derece de dikey hareket edebiliyor. Üzerindeki mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü ses akışı sağlıyor. Hareket algılayabilen kamera, Infrared LED aydınlatmasıyla gece otomatik olarak siyah-beyaz çekime geçiyor ve yaklaşık 8 metreye kadar karanlıkta görüntü alabiliyorsunuz.



Kurulumla başlayalım, isterseniz adaptör üzerinden güç verip, RJ45 ile bir modem veya router’a kablolu-kablosuz olarak bağlayabilir ki biz yine TP-Link’in Archer VR2600’üne bağladık veyahut POE injektör ile gücü de RJ-45 ile kameraya ulaştırabilirsiniz, uzun mesafede kablo karmaşasından kurtarıyor.

Peki NC450’den nasıl görüntü alacağız, nasıl görüntü kaydedeceğiz? Telefon veya tabletten kontrol için Android ve iOS’ta mevcut tpCamera uygulamasını kullanıyorsunuz. Kullanımı kolay arayüzden modeline göre kameranızı belirleyip ekliyorsunuz.

Sonrasında da tplinkcloud.com üzerinden üyeliğiniz girip mesela bilgisayarınızla ya da telefonunuzla uzaktan canlı yayın akışı alabiliyor, kamerayı istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Mobil uygulama arayüzü sistem arayüzünden biraz daha sade, ilk etapta iki kademeli görüntü kalitesi ayarı, gün ışığı, gece ya da bu ayarlar arasında otomatik mod seçeneği, görüntüyü döndürme, tuşlarla yönlendirme ki görüntü üzerinden sağa sola çekerek de yönlendirebiliyorsunuz kamerayı ve mikrofonu açıp kapama butonu var.

Altta da canlı akışı kullandığınız aygıta kaydedebileceğiniz, fotoğraf çekebileceğiniz veya kameranın üzerindeki hoparlör üzerinden mesela evdekilere seslenebileceğiniz bir buton var. Sesi anlaşılır ve 13-15 metrekarelik bir odada duyulabilecek kadar yüksek seviyede, gerçi biraz daha yüksek olmasını isterdim. Üzerindeki mikrofon da aynı odanın en uzak köşesinden gelen sesleri de, dışarıdaki sesleri de alabilecek kadar duyarlı.

Hareket ve ses tespiti. Hareket tespiti için kameranın baktığı yönün tamamını veya belirli alanlarını taraması için görevlendirebiliyorsunuz, düşük, orta ve yüksek şeklinde hassasiyet ayarı var, yüksekte en ufak hareketlenmede dahi sizi uyarıyor, orta mod en iyisi. Ses tespitinde ise o an kamera etrafında ne kadar ses olduğunu, hangi sınırdan sonrasında uyarı vermesi gerektiğini belirleyebiliyorsunuz, buradaki ses seviyesini biraz yukarda, hassaslığı da orta ayarda tuttum, zira yüksek hassaslıkta eviniz biraz yol üstü bir yerdeyse dışarıdaki sesler de uyarı vermesine sebep olabiliyor.



Bildirimleri e-mail veya telefon uygulaması üzerinden alabiliyorsunuz. Daha önce seçtiğim yerde gece ve gün vakti hareket oluşturdum, uygulama üzerinden bildirim en geç 5-6 saniye içinde geliyor, mail üzerinden gelen bildirimlere de sesin veya hareketin oluştuğu anlar yansıyor, ki ayda 60 maille sınırlı gibi, o anların video kaydı da üzerindeki hafıza kartına alınıyor. Kayıt kalitesi olası bir hırsızlık durumunda eşgali belirleyecek kadar iyi, karanlıkta iddia ettiği gibi 8 metreyi aydınlatıyor, yine eşgal belirleyecek kadar detaylı kayıt alabiliyor.

Dinamik aralığı ise ortalama bir yerlerde, görüş alanı ise istediğim kadar geniş değil. Kart olarak 16GB’lık bir kart hayli işinizi görür zira çektiği 1 dakikalık video ortalama 1.7MB civarı tutuyor. Şunu da ekleyelim, NC450 bir yazılım güncellemesiyle 24 saat çekim yapabilme yeteneği kazanmış bir cihaz, sahneye göre değişir tabii ama tam bir günlük çekim 1.5-2GB civarı tutuyor.



TP-Link NC450 açıkçası yaşadığım muhit itibarıyla, güvenlik anlamında işime yaramadı değil, uzaktan erişimi kolay olması, kurulum anlamında kablosuz bağlantısı, tam hareketli yapısı, ses ve hareket sensörleri derken, benim daha çok güvenlik amacıyla kullanmak istediğim bir ürün oldu, evimin kapısına koyup hareket algılayıcıdan kilit bölgesini seçim içerisine aldım mesela, 75 metre/karelik evin diğer ucundaki Archer VR2600’e rahatlıkla bağlanabildi.

Gözüme çarpan tek eksisi 75 derecelik açısı, çok daha geniş açılı rakipleri var, lakin bir yandan da NC450 en yetenekli ve donanımlılarından. Ev içerisinde de gayet kullanışı, zaten tasarımını stüdyomdaki duruşuyla hayli beğendim, öyle sadece bir kamera gibi gözükmüyor.

Küçük çocuğunuz olur, evcil hayvanınız olur veya gözünüzün önünde olmasını istediğiniz başka bir şey, NC-450 sayesinde bu tür şeyleri göz önünde tutabiliyorsunuz, benim gibi komşu çocuğuna bilgisayarıma dokunma diyebiliyorsunuz. Uzun lafın kısası, evin kontrolünü ve güvenliğini kontrolünüz altına alabileceğiniz, almayı unuttuğunuz anlarda da size hatırlatan, kullanımını kolay bir kamera TP-Link NC450.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.