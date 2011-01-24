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WD VelociRaptor 600GB video inceleme [10000RPM dönüş hızlı canavar SSD'lere karşı!]

8 yıl
66,2b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Western Digital'in 10000RPM dönüş hızına sahip sabit disk ailesi Raptor'ların son üyesi Velociraptor 600GB hem kapasite sorunu olmaması hem de yüksek hızıyla SSD'lere meydan okuyor.


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abrenax 7 yıl
600 tl çok pahalı. 120gb vertex3 400tl olmuşken bunun pek de alınacak tarafı yok.
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GoldPunch 7 yıl
Evvelsi gunku vatan pc indiriminde. Suan satilan en guclu ssd 610 liradan satiliyordu. 120gb Ocz vertex 3 max iops. 550mb okumaya sahip.
Performansina gore cok yuksek fiyata aahip. Ama erisim suresi gayet iyiymis.
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yus01 8 yıl
vertex 3 ü görmeyin ozaman
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killnOd 8 yıl
yus01

vertex 3 ü görmeyin ozaman


120gb v3 300 dolar , 300gb VR ise 150 dolar.
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zultaran 8 yıl
275mb/s yazma hızlı ssdler var ocz'nin herhalde raptoru fazla ezmek istememişler :)
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DJWORD 8 yıl
bence hdden ıstedın kadar hızlı olsun eger ankartın remin işlemcınınınde hdd hızını desteklemesı gerekiyorki bu da extra masraf demek oluyor
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killnOd 8 yıl
zultaran

275mb/s yazma hızlı ssdler var ocz'nin herhalde raptoru fazla ezmek istememişler :)


Parasi cok olana SSD , parasi olana VR , parasi az olana ise 7200rpm standart hdd
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desperadotr 8 yıl
güzel anlatım olmuş her şey gayet net..Ne kadar ekmek o kadar köfte. teşekkürler.
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demircibu 8 yıl
bende w.d 300gb raptor 10bin rpm var en iyi hddlerden diyebilirim bazen gacur gucur sesler geliyor ama fark hissedilir şekilde var kıyasladığım hddde samsung 1tb 32cache..
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DH Misafiri 8 yıl
Dediğiniz gibi,kapasitesi sayesinde albenisi oluyor.Ama sadece windowsu hızlı bir şekilde açıp,iki üç programıda hızlı çalıştırmak isteyenlerin tercihi genelde ssd oluyor :) İnceleme için teşekkürler.
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mistifa 8 yıl
tuzlu Velociraptor nesli, SSD çağında hakkaten de dinazor gibi tükenmeye mahkum
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donanımcı123 8 yıl
Ne gerek var tek diske bu kadar para vermeye. Küçük dosyalarla işi olan biri gider yarı fiyatına ssd alır, alan konusunda biraz insiyatif gösterir, büyük dosyalarla işi olanda gider 2 disk alır raid yapar geçer. Büyük dosyalardaki okuma yazma hızlarına raid 0 yapıdaki hangi diskleri getirirsen getir ssdleri geçer ama erişim süresi ve ufak dosya yazma okuma hızları yerde olduktan sonra at çöpe mekanik diskleri.
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lvlono 8 yıl
Keşke Seagate'in melez diski de testte olsaydı. HDD üreticilerinin altarnatif çözümler sunmaları tabiki rekabeti arttırıyor ama kullanım süreleri biraz kısa SSD'lere göre. WD, Velociraptor modeline 1.4 Milyon saat garantimi veriyor yani? Hayatta inanmam. Mekanik diskler, sağlamlıklarıyla SSD'lerle yarışamazlar. 600 Lira para vereceğim ve 6 sene kullanamayacağım. Bence 5 para etmez. Mekanik bir diskte yada dakikada 10,000 devir dönen bir mekanik diskte bad sector oluşmaması imkansıza yakın. :)
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siyahtemas 8 yıl
Corsairin ssd si var bende vatandan almıştım 60 gb olanından... Win7 kurulu, hızlı mı? hızlı ama o kadar fark varmı hdd lere göre? farkedilemeyecek kadar az... Alışmışız, zırt pırt doluyor... ssd alınacaksa harbiden hızlı olmalı şu halinden ve daha yüksek kapasiteli olmalı... Bu raptorlar çıktığından beri takip ederim son anda almaktan vazgeçerim. Ne ssd ne de raptor, adam gibi raidlere devam agalar...
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