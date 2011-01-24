WD VelociRaptor 600GB video inceleme [10000RPM dönüş hızlı canavar SSD'lere karşı!]

Western Digital'in 10000RPM dönüş hızına sahip sabit disk ailesi Raptor'ların son üyesi Velociraptor 600GB hem kapasite sorunu olmaması hem de yüksek hızıyla SSD'lere meydan okuyor.
yus01 vertex 3 ü görmeyin ozaman
zultaran 275mb/s yazma hızlı ssdler var ocz'nin herhalde raptoru fazla ezmek istememişler :)
Performansina gore cok yuksek fiyata aahip. Ama erisim suresi gayet iyiymis.
120gb v3 300 dolar , 300gb VR ise 150 dolar.
Parasi cok olana SSD , parasi olana VR , parasi az olana ise 7200rpm standart hdd