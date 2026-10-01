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    Bitmeyen Batarya | REDMI Note 17 Pro Max İnceleme

    Xiaomi'nin bataryasıyla dikkat çeken akıllı telefon modeli REDMI Note 17 Pro Max 5G, özellikle sınıfında devasa sayılabilecek 10.000 mAh silikon-karbon bataryasıyla ön plana çıkıyor.

    Xiaomi'nin bataryasıyla dikkat çeken akıllı telefon modeli REDMI Note 17 Pro Max 5G, özellikle sınıfında devasa sayılabilecek 10.000 mAh silikon-karbon bataryasıyla ön plana çıkıyor. Bu bataryayı kısa sürede dolduran 100W HyperCharge teknolojisiyle donatılmış.

    Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Cihazın AMOLED ekranı 3500 nite varan tepe parlaklık sunabiliyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana sensörü bulunuyor. Ülkemizde IP68 sertifikalı olarak suya ve toza dayanıklı şekilde satılıyor. Uzun süre güncellemeler vaat eden yazılım altyapısıyla mobil pazarda iddialı uzun ömürlü bir telefon olmayı amaçlıyor.

    Ürün Linki: https://www.mi.com/tr/launch/redmi-note-17-series/ 

    #REDMINote17Serisi #MaxGibiMax #TitanGücüyleMaksimuma

    Zamanlama:
    00:00 - Giriş
    00:15 - Tasarım
    01:05 - Ekran
    03:48 - Performans
    05:45 - Kamera
    08:11 - Batarya
    10:43 - Ses Deneyimi
    11:16 - Yazılım Durumu
    11:40 - Güvenlik Donanımları
    11:54 - Bağlantı Özellikleri
    12:30 - Fiyat ve Değerlendirme
    13:25 - Kapanış ve Kartlar

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