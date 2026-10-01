Bitmeyen Batarya | REDMI Note 17 Pro Max İnceleme

Xiaomi'nin bataryasıyla dikkat çeken akıllı telefon modeli REDMI Note 17 Pro Max 5G, özellikle sınıfında devasa sayılabilecek 10.000 mAh silikon-karbon bataryasıyla ön plana çıkıyor.

Xiaomi'nin bataryasıyla dikkat çeken akıllı telefon modeli REDMI Note 17 Pro Max 5G, özellikle sınıfında devasa sayılabilecek 10.000 mAh silikon-karbon bataryasıyla ön plana çıkıyor. Bu bataryayı kısa sürede dolduran 100W HyperCharge teknolojisiyle donatılmış.

Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Cihazın AMOLED ekranı 3500 nite varan tepe parlaklık sunabiliyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana sensörü bulunuyor. Ülkemizde IP68 sertifikalı olarak suya ve toza dayanıklı şekilde satılıyor. Uzun süre güncellemeler vaat eden yazılım altyapısıyla mobil pazarda iddialı uzun ömürlü bir telefon olmayı amaçlıyor.

Ürün Linki: https://www.mi.com/tr/launch/redmi-note-17-series/

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Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:15 - Tasarım

01:05 - Ekran

03:48 - Performans

05:45 - Kamera

08:11 - Batarya

10:43 - Ses Deneyimi

11:16 - Yazılım Durumu

11:40 - Güvenlik Donanımları

11:54 - Bağlantı Özellikleri

12:30 - Fiyat ve Değerlendirme

13:25 - Kapanış ve Kartlar