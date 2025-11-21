Avuç İçine Sığan 8TB Depolama | Sandisk Extreme Taşınabilir SSD İnceleme

Sandisk Extreme 8TB Taşınabilir SSD, yüksek kapasiteyi her an yanınızda taşımaya olanak sağlayan dayanıklıl bir gövdeyle geliyor. Büyük ve sürekli erişmeniz gereken veriler için mantıklı duruyor.

NVMe tabanlı aktarım performansı sayesinde hızlı bir dosya aktarımı sunarken darbeye dayanıklı gövdesi ve IP65 seviyesindeki suya toza dayanıklılığıyla zorlu ortamlarda bile kayıpsız çıkabiliyor. Mevcut incelediğimiz versiyonu 8 TB gibi geniş bir depolama alanı yanında 4K/8K videolar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, oyun dosyaları ve büyük projeler için fazlasıyla yeterli bir alan sağlıyor. USB Type-C bağlantısı ile hem bilgisayar hem mobil cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.

00:00 - Giriş

00:16 - Tasarım

02:25 - Performans

05:20 - Değerlendirme

07:43 - Kapanış