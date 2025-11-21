Kim Nerede? 338 BİM marketlerde Casio saat geçidi var 91 Yeni Game of Thrones dizisi daha başlamadan 2. sezon onayını aldı 74 Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen sorunlar
    Avuç İçine Sığan 8TB Depolama | Sandisk Extreme Taşınabilir SSD İnceleme

    Sandisk Extreme 8TB Taşınabilir SSD, yüksek kapasiteyi her an yanınızda taşımaya olanak sağlayan dayanıklıl bir gövdeyle geliyor. Büyük ve sürekli erişmeniz gereken veriler için mantıklı duruyor.

    Sandisk Extreme 8TB Taşınabilir SSD, yüksek kapasiteyi her an yanınızda taşımaya olanak sağlayan dayanıklıl bir gövdeyle geliyor. Büyük ve sürekli erişmeniz gereken veriler için mantıklı duruyor. 

    NVMe tabanlı aktarım performansı sayesinde hızlı bir dosya aktarımı sunarken darbeye dayanıklı gövdesi ve IP65 seviyesindeki suya toza dayanıklılığıyla zorlu ortamlarda bile kayıpsız çıkabiliyor. Mevcut incelediğimiz versiyonu 8 TB gibi geniş bir depolama alanı yanında 4K/8K videolar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, oyun dosyaları ve büyük projeler için fazlasıyla yeterli bir alan sağlıyor. USB Type-C bağlantısı ile hem bilgisayar hem mobil cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.

    00:00 - Giriş
    00:16 - Tasarım
    02:25 - Performans
    05:20 - Değerlendirme
    07:43 - Kapanış

