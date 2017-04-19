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Xiaomi Mi6 hakkında her şey: Gönüllerin efendisi

2 yıl
216,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi efsanesi Mi6 modeliyle devam ediyor. Yeni nesil akıllı telefon Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, çift arka kamera ve daha pek çok özelliği rakiplerin yarı fiyatına sunuyor.
Xiaomi efsanesi Mi6 modeliyle devam ediyor. Snapdragon 835 işlemciye, çift arka kameraya, 6GB RAM ve en az 64GB depolama ile birlikte Quick Charge 4.0 gibi teknolojilere sahip olan bu canavarın satış fiyatı ise Samsung Galaxy S8 ailesinin sadece yarısı kadar. Tüm detaylar ve dahası videomuzda.

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yolyordam35 2 yıl en beğenilen
349$ oldugunu goz onune alarak paralel ithalat temizinden 1649tlsi var, hadi taş çatlasin 1849tl olsun, 2500tl deyip bizi zor durumda birakmayin sayin editorler :)
349$ oldugunu goz onune alarak paralel ithalat temizinden 1649tlsi var, hadi taş çatlasin 1849tl olsun, 2500tl deyip bizi zor durumda birakmayin sayin editorler...
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1 Yanıt Yanıtla +98
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zalads 2 yıl
Ne 2500u kafaniz mi guzel? Sizde mi bizi opeceksiniz. piyasayi mi yokluyorsunuz...telefon tas catlasa 1800 olmali.
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Konunun özeti; Abicim telefon mu alacaksınız. Bırakın İphonu Samsungu falan, Alın Mİ6 yı geçin.
Not: Mi5 kullanıcısıyım
1 Yanıt Yanıtla +59
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12 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 1 yıl
selam.
cihazı 1 haftadır kullanıyorum, gercekten de cok güzel cihaz. iyi ki almışım. ancak şimdiye kadar tespit ettigim bir kac ufak ama benim icin onemli eksiklik tespit ettim, bunlardan biri; kayıt ettiğimiz bir video yu izlerken videodaki bir noktaya odaklanmak üzere zoom yapılamıyacagını gormekteyim,(belkide var ben bulamadım) bu konu benim için nok onemli, bu konu ile ilgili bir oneriniz var mı? ben marketten kmplayer yükledim zoom yapıyor ama istedigim gibi degil. enteresandır bu özellik akıllı tüm telefonlarda var, daha once LG kullanıyordum ordaki süperdi, hem video düzenleme yapabiliyorsun (videonun istenmeyen yerlerini kesme gibi) hem de resim zoomlama gibi video zoomluyor, istedigin noktayı zoomlayıp ekranın ordasına getirip videodaki ufak ince ayrıntıları gorebiliyorsun. konu ile ilgili yardımcı olursanız, en azından onereceginiz başka uygulama varsa süper olur. Xiaomi gbi bir firma boyle ince ayrıntıları nasıl düşünmemiş şoktayım. ilginiz icin şimdiden teşekkürler.
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gavgas 1 yıl
cihazı 1 haftadır kullanıyorum, gercekten de cok güzel cihaz. iyi ki almışım. ancak şimdiye kadar tespit ettigim bir kac ufak ama benim icin onemli eksiklik tespit ettim, bunlardan biri; kayıt ettiğimiz bir video yu izlerken videodaki bir noktaya odaklanmak üzere zoom yapılamıyacagını gormekteyim,(belkide var ben bulamadım) bu konu benim için nok onemli, bu konu ile ilgili bir oneriniz var mı? ben marketten kmplayer yükledim zoom yapıyor ama istedigim gibi degil. enteresandır bu özellik akıllı tüm telefonlarda var, daha once LG kullanıyordum ordaki süperdi, hem video düzenleme yapabiliyorsun (videonun istenmeyen yerlerini kesme gibi) hem de resim zoomlama gibi video zoomluyor, istedigin noktayı zoomlayıp ekranın ordasına getirip videodaki ufak ince ayrıntıları gorebiliyorsun. konu ile ilgili yardımcı olursanız, en azından onereceginiz başka uygulama varsa süper olur. Xiaomi gbi bir firma boyle ince ayrıntıları nasıl düşünmemiş şoktayım. ilginiz icin şimdiden teşekkürler.
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odeon99 2 yıl
Xiaomi güzel hareketler yapıyor
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organizma 2 yıl
Mi 6 çinden kendim için getirticem fakat çok önemli bir konuyu bilmem gerekiyor Erdi Bey bu konuyuda mercek altına alırmısınız,Mi 5 lerin (S serisi dahil) Vodafone hatlarla alakalı,Vodafone GSM 800 20 bandını kullandığından ve Xiaomi de galiba Mi Note 2 serisi hariç her telefonda 4G dorunu oluyor ve telefonlar genellikle 3G de bağlanıyor,Bunu Vodafone hatla test etme şansınız olurve bilgilendirirseniz çok memnun olurum.Teşekkür ederim
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SPaCeLoRD 2 yıl organizma
organizma

Mi 6 çinden kendim için getirticem fakat çok önemli bir konuyu bilmem gerekiyor Erdi Bey bu konuyuda mercek altına alırmısınız,Mi 5 lerin (S serisi dahil) Vodafone hatlarla alakalı,Vodafone GSM 800 20 bandını kullandığından ve Xiaomi de galiba Mi Note 2 serisi hariç her telefonda 4G dorunu oluyor ve telefonlar genellikle 3G de bağlanıyor,Bunu Vodafone hatla test etme şansınız olurve bilgilendirirseniz çok memnun olurum.Teşekkür ederim

bahsettiğin durum band20 / 800mhz ile alakalı. bu banda sahip modeller de var ve global olarak geçiyor, ama global yazısına dikkat edin kimisinde global yazılımlı diyor ona aldanma.

redmi note3 ve note4 te bu band olan modedeler var ama mi serisinde yok sanırm.
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DH Misafiri 2 yıl
yaklaşık 5 aydır mi5 kullanıyorum ve tüm samimiyetimleinanılmaz memnunum her hafa telefonuma güncelleme geliyor şu ana kadar cihazın bir kere kastığını görmedim parmak izi okuyucunun bir kere okumadığına şahit olmadım mi6 gelsin mi5 eşime verip kendim mi6 ya geçicem inş
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pacasi_camurlu 2 yıl
Telefon almam lazım ayrıca 100-200 lira için o kadar beklemeye degmez bence. Bu fiyata alınabilecek başka bi telefon var mı şimdilik
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serdarrrrr 2 yıl pacasi_camurlu
pacasi_camurlu
Telefon almam lazım ayrıca 100-200 lira için o kadar beklemeye degmez bence. Bu fiyata alınabilecek başka bi telefon var mı şimdilik

bana da acil tel lazım galaxy ace kullanıyorum fakat bekliyorum mi6nın trye gelmesini. 100-200 için değmez demişsin ama trye firmalar (n11 hb gg vb) getirince hem fiyat düşecek hem de trye getiren firmalar garantili olarak satacak yani beklemekte fayda var bence.
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pacasi_camurlu 2 yıl
Mi 6 6/64 2050 lira istiyor elden teslim. Ne dersiniz
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pusat1249 2 yıl pacasi_camurlu
Aceleniz yoksa bekleyin bence 2 aya kadar piyasaya çıksa firmalar getirse rekabet olacak kim daha düşük fiyat verirse çoğu müşteriler oradan alacak. Çıkıncada tahmini olarak 1700-1800 civarında olur diye düşünüyorum zamanla 1500 kadar düşecektir
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unflattering 2 yıl
Kusuru olmayan telefon var mı?
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madmax50 2 yıl
Mi serisi kağıt üzerinde harika duruyor ama kullanmaya başlayınca iphone samsung htc amiral gemileri neden 2 Kat daha pahalı anlıyorsunuz.
Mi6 nasıldır bilmem ama tahmin edebiliyorum. Efsane diye nitelendirilen mi5s ile birkaç günlük macera sonrası hemen sattım.
Ahize, hoparlör, kamera, parmak izi okuyucu, gps, pil gibi bir telefonu telefon yapan bileşenlerde ciddi sıkıntılar mevcuttu.
Mi5s fiyatına göre harika bir telefon ama yazılımsal ve donanımsal birçok problem mevcut. Bu problemler fiyatı düşünüldüğünde gözardı edilebilir. Bende almadan önce bu tip yüzeysel incelemelerin çoğunu izledim ve siyah model 64'lük aldım. En son global rom 8 yüklüydü.
Telefonun malzeme kalitesi güzel, elde tutması rahat ve hoş. Eliniz küçükse ince uzun yapı nedeniyle üst kısımlara tek elle ulaşamıyorsunuz. Pil süresi çok iyi 6-7 saat ekran süresi alabiliyorsunuz. Hız olarak s7 edge ile birebir karşılaştırınca hiçbir fark yok. Tam bir oyun telefonu. Isınma sorunu yok, yükte bile ısınmıyor. S7 edge daha fazla ısınıyor.
Gelelim telefonun önemli eksilerine. Kamera sensörü çok kaliteli bildiğiniz gibi ama yazılımsa ciddi problemler var. İyi ışıkta yüksek enstantenede sorun yok çok iyi çekiyor. Işık azalınca işler karışıyor. İç mekanda oda aydınlatması altında veya akşam üzeri düşük ışıkta isoya anormal şekilde yükleniyor. Düşük ışıktan kastım akşam değil. Gsmarena karşılaştırma bölümünde sonradan farkettim bu sorun açıkca görülüyor. s6,g4,g2 gibi daha kötü sensör kullanan telefonlarla aynı şartlarda yapılan çekimlerde rakibi iso400'e karar verirken mi5s 1000 iso gibi çok yükseklere çıkıyor ve inanılmaz derecede noise ortaya çıkıyor. Bu çok iyi ışık dışında sürekli böyle. Elimdeki g2 bile iç mekanda daha iyi. Yazılımsal olarak sürekli yüksek iso belirliyor. Manuel moda alıp isoyu manuel ayarlayınca sorun kalmıyor. Yazılımsal olarak ciddi güncelleme yapılmalı. Ayrıca netlemede iyi değil.
Telefonun ahizesi güzel ama tiz ses mevcut. Yüksek ses veriyor. Gürültülü ortamda fazlasıyla iyi ses veriyor. Hoparlör sesi yüksekliği normal ama ses kalitesiz ve tiz ses veriyor. Tok bir ses yok. Ayrıca çağrılarda hoparlöre alınca sürekli bir cızırtı var.
Telefonun kilit ekranında gelen bildirimleri kaldıramıyorsunuz, rehberde sağdaki harf kaydırma bölümü çalışmıyor. Elinizi kaydırıyorsunuz akıcı bir geçiş yok. Bildirim çubuğu açıldığında spotfiy kontrolü bile bembeyaz çıkıyor ciddi görüntüleme sorunları var.
Miui 8 arayüzünde birçok amatörce bug mevcut. Kesinlikle oturmuş bir arayüz yok.
Parmak izi okuyucu tam bir fiyasko. Kafasına göre takılıyor bazen okuyor bazen ne yaparsanız yapın okumuyor. Birkaç defa tam ihtiyaç halinde açmadı sinir etti. Kesinlikle parmaklarınız ve okuyucu üzeri temiz olmalı. Nemli el, yağlı elde kesinlikle çalışmıyor.
Ekran otomatik parlaklık kontrolü stabil değil. Karanlıkta ışık yüksek düzeyde kalıyor sürekli manuel müdahale ediyorsunuz.
Kulaklık ses kalitesi de giriş seviyesi telefonlarla benzer. Kaliteli sesi tüm ayarlara rağmen alamadım.
Özetle telefonun hızı amiral gemi denilen telefonlarla aynı. İstediğiniz oyunu en yüksek kalitede oynatabilir. Malzeme kalitesi çok güzel. Bahsettiğim eksiler sizin için sorun değilse gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.
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cinaski12 2 yıl madmax50
madmax50
Mi serisi kağıt üzerinde harika duruyor ama kullanmaya başlayınca iphone samsung htc amiral gemileri neden 2 Kat daha pahalı anlıyorsunuz.
Mi6 nasıldır bilmem ama tahmin edebiliyorum. Efsane diye nitelendirilen mi5s ile birkaç günlük macera sonrası hemen sattım.
Ahize, hoparlör, kamera, parmak izi okuyucu, gps, pil gibi bir telefonu telefon yapan bileşenlerde ciddi sıkıntılar mevcuttu.
Mi5s fiyatına göre harika bir telefon ama yazılımsal ve donanımsal birçok problem mevcut. Bu problemler fiyatı düşünüldüğünde gözardı edilebilir. Bende almadan önce bu tip yüzeysel incelemelerin çoğunu izledim ve siyah model 64'lük aldım. En son global rom 8 yüklüydü.
Telefonun malzeme kalitesi güzel, elde tutması rahat ve hoş. Eliniz küçükse ince uzun yapı nedeniyle üst kısımlara tek elle ulaşamıyorsunuz. Pil süresi çok iyi 6-7 saat ekran süresi alabiliyorsunuz. Hız olarak s7 edge ile birebir karşılaştırınca hiçbir fark yok. Tam bir oyun telefonu. Isınma sorunu yok, yükte bile ısınmıyor. S7 edge daha fazla ısınıyor.
Gelelim telefonun önemli eksilerine. Kamera sensörü çok kaliteli bildiğiniz gibi ama yazılımsa ciddi problemler var. İyi ışıkta yüksek enstantenede sorun yok çok iyi çekiyor. Işık azalınca işler karışıyor. İç mekanda oda aydınlatması altında veya akşam üzeri düşük ışıkta isoya anormal şekilde yükleniyor. Düşük ışıktan kastım akşam değil. Gsmarena karşılaştırma bölümünde sonradan farkettim bu sorun açıkca görülüyor. s6,g4,g2 gibi daha kötü sensör kullanan telefonlarla aynı şartlarda yapılan çekimlerde rakibi iso400'e karar verirken mi5s 1000 iso gibi çok yükseklere çıkıyor ve inanılmaz derecede noise ortaya çıkıyor. Bu çok iyi ışık dışında sürekli böyle. Elimdeki g2 bile iç mekanda daha iyi. Yazılımsal olarak sürekli yüksek iso belirliyor. Manuel moda alıp isoyu manuel ayarlayınca sorun kalmıyor. Yazılımsal olarak ciddi güncelleme yapılmalı. Ayrıca netlemede iyi değil.
Telefonun ahizesi güzel ama tiz ses mevcut. Yüksek ses veriyor. Gürültülü ortamda fazlasıyla iyi ses veriyor. Hoparlör sesi yüksekliği normal ama ses kalitesiz ve tiz ses veriyor. Tok bir ses yok. Ayrıca çağrılarda hoparlöre alınca sürekli bir cızırtı var.
Telefonun kilit ekranında gelen bildirimleri kaldıramıyorsunuz, rehberde sağdaki harf kaydırma bölümü çalışmıyor. Elinizi kaydırıyorsunuz akıcı bir geçiş yok. Bildirim çubuğu açıldığında spotfiy kontrolü bile bembeyaz çıkıyor ciddi görüntüleme sorunları var.
Miui 8 arayüzünde birçok amatörce bug mevcut. Kesinlikle oturmuş bir arayüz yok.
Parmak izi okuyucu tam bir fiyasko. Kafasına göre takılıyor bazen okuyor bazen ne yaparsanız yapın okumuyor. Birkaç defa tam ihtiyaç halinde açmadı sinir etti. Kesinlikle parmaklarınız ve okuyucu üzeri temiz olmalı. Nemli el, yağlı elde kesinlikle çalışmıyor.
Ekran otomatik parlaklık kontrolü stabil değil. Karanlıkta ışık yüksek düzeyde kalıyor sürekli manuel müdahale ediyorsunuz.
Kulaklık ses kalitesi de giriş seviyesi telefonlarla benzer. Kaliteli sesi tüm ayarlara rağmen alamadım.
Özetle telefonun hızı amiral gemi denilen telefonlarla aynı. İstediğiniz oyunu en yüksek kalitede oynatabilir. Malzeme kalitesi çok güzel. Bahsettiğim eksiler sizin için sorun değilse gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

Mustafa sen mi6 dan mı bahsediyorsun mi5s den mi anlamadım
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zwanzig 2 yıl madmax50
madmax50

Mi serisi kağıt üzerinde harika duruyor ama kullanmaya başlayınca iphone samsung htc amiral gemileri neden 2 Kat daha pahalı anlıyorsunuz.



Mi6 nasıldır bilmem ama tahmin edebiliyorum. Efsane diye nitelendirilen mi5s ile birkaç günlük macera sonrası hemen sattım.



Ahize, hoparlör, kamera, parmak izi okuyucu, gps, pil gibi bir telefonu telefon yapan bileşenlerde ciddi sıkıntılar mevcuttu.



Mi5s fiyatına göre harika bir telefon ama yazılımsal ve donanımsal birçok problem mevcut. Bu problemler fiyatı düşünüldüğünde gözardı edilebilir. Bende almadan önce bu tip yüzeysel incelemelerin çoğunu izledim ve siyah model 64'lük aldım. En son global rom 8 yüklüydü.



Telefonun malzeme kalitesi güzel, elde tutması rahat ve hoş. Eliniz küçükse ince uzun yapı nedeniyle üst kısımlara tek elle ulaşamıyorsunuz. Pil süresi çok iyi 6-7 saat ekran süresi alabiliyorsunuz. Hız olarak s7 edge ile birebir karşılaştırınca hiçbir fark yok. Tam bir oyun telefonu. Isınma sorunu yok, yükte bile ısınmıyor. S7 edge daha fazla ısınıyor.



Gelelim telefonun önemli eksilerine. Kamera sensörü çok kaliteli bildiğiniz gibi ama yazılımsa ciddi problemler var. İyi ışıkta yüksek enstantenede sorun yok çok iyi çekiyor. Işık azalınca işler karışıyor. İç mekanda oda aydınlatması altında veya akşam üzeri düşük ışıkta isoya anormal şekilde yükleniyor. Düşük ışıktan kastım akşam değil. Gsmarena karşılaştırma bölümünde sonradan farkettim bu sorun açıkca görülüyor. s6,g4,g2 gibi daha kötü sensör kullanan telefonlarla aynı şartlarda yapılan çekimlerde rakibi iso400'e karar verirken mi5s 1000 iso gibi çok yükseklere çıkıyor ve inanılmaz derecede noise ortaya çıkıyor. Bu çok iyi ışık dışında sürekli böyle. Elimdeki g2 bile iç mekanda daha iyi. Yazılımsal olarak sürekli yüksek iso belirliyor. Manuel moda alıp isoyu manuel ayarlayınca sorun kalmıyor. Yazılımsal olarak ciddi güncelleme yapılmalı. Ayrıca netlemede iyi değil.



Telefonun ahizesi güzel ama tiz ses mevcut. Yüksek ses veriyor. Gürültülü ortamda fazlasıyla iyi ses veriyor. Hoparlör sesi yüksekliği normal ama ses kalitesiz ve tiz ses veriyor. Tok bir ses yok. Ayrıca çağrılarda hoparlöre alınca sürekli bir cızırtı var.



Telefonun kilit ekranında gelen bildirimleri kaldıramıyorsunuz, rehberde sağdaki harf kaydırma bölümü çalışmıyor. Elinizi kaydırıyorsunuz akıcı bir geçiş yok. Bildirim çubuğu açıldığında spotfiy kontrolü bile bembeyaz çıkıyor ciddi görüntüleme sorunları var.



Miui 8 arayüzünde birçok amatörce bug mevcut. Kesinlikle oturmuş bir arayüz yok.



Parmak izi okuyucu tam bir fiyasko. Kafasına göre takılıyor bazen okuyor bazen ne yaparsanız yapın okumuyor. Birkaç defa tam ihtiyaç halinde açmadı sinir etti. Kesinlikle parmaklarınız ve okuyucu üzeri temiz olmalı. Nemli el, yağlı elde kesinlikle çalışmıyor.



Ekran otomatik parlaklık kontrolü stabil değil. Karanlıkta ışık yüksek düzeyde kalıyor sürekli manuel müdahale ediyorsunuz.

Kulaklık ses kalitesi de giriş seviyesi telefonlarla benzer. Kaliteli sesi tüm ayarlara rağmen alamadım.



Özetle telefonun hızı amiral gemi denilen telefonlarla aynı. İstediğiniz oyunu en yüksek kalitede oynatabilir. Malzeme kalitesi çok güzel. Bahsettiğim eksiler sizin için sorun değilse gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

Bende tam olarak bunları merak ediyordum.Zamanında donanımı iyi diye zenfone 2 aldık.Şimdi değiştirmek istiyorum bu tip problemler yüzünden.Mi5 mi Mi5s mi derken birde 6 geliyor şimdi.Tek takıldığım nokta 3.5mm jack girişinin kaldırılmış olması.Bakalım hangisinde karar kılacağım


Zenfone 2'deki sıkıntılardan bazıları.Ekrana tıklarsın kafasına göre açılmaz.Kamerası düşük ışıkta iyi çekemez.Bazen focuslayamaz.Launcher bazen hata verir ekran simsiyah kalır.Işık sensörü kafasına göre çalışır.Karanlığa gitseniz en düşük parlaklığa geçmez, güneşe çıksanız en yüksek parlaklığa almaz.Oyunlarda ısınır.İşlemci intel olduğundan 3000 mah pili yük altında içer.Ekran parlaklığı yetersiz ve özelliklikle samsung telefonların ekranı gibi canlı, kullanıcıyı içine çeken bir yapısı yok.Kalın takoz gibi telefon.Birde arkası kavisli koyduğun yerde ekrana dokunamazsın illa eline alacaksın yoksa tırr tırrr diye her dokunuşunda sallanır.Güncelleme de "vermediler" demeyelim diye verdiler ama o güncellemeyi telefona yükleyip kullanabilecek insan tanımıyorum.Öyle kötü, kararsız bir hali var.
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dortluk 2 yıl
easymac.com.ua/...
Ukrayna 1900tl +150 pasaport
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