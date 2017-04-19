Xiaomi Mi6 hakkında her şey: Gönüllerin efendisi

Xiaomi efsanesi Mi6 modeliyle devam ediyor. Yeni nesil akıllı telefon Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, çift arka kamera ve daha pek çok özelliği rakiplerin yarı fiyatına sunuyor.

Xiaomi efsanesi Mi6 modeliyle devam ediyor. Snapdragon 835 işlemciye, çift arka kameraya, 6GB RAM ve en az 64GB depolama ile birlikte Quick Charge 4.0 gibi teknolojilere sahip olan bu canavarın satış fiyatı ise Samsung Galaxy S8 ailesinin sadece yarısı kadar. Tüm detaylar ve dahası videomuzda.