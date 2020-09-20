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    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik

    Google, geçtiğimiz günlerde Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı. Peki Android 11 işletim sisteminde yeni ne var? İşte Android 11 ile gelen 11 yenilik!
    20 dk.
    299
    86
    İşletim Sistemleri
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Google, geçtiğimiz günlerde Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı. Peki "önemli olana ulaşan işletim sistemi" sloganıyla çıkış yapan Android 11 neler sunuyor? İşte 11 maddede Android 11 ile gelen yenilikler

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    1. Ekran kaydı alabilme

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11 ile birlikte, artık üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan ekran kaydı alabilmek mümkün. Üstelik ekran kaydı sırasında mikrofonlar aracılığıyla ses kaydı da gerçekleştirebiliyor. Ekran kaydı alabilmek için hızlı ayarlar menüsünden "ekran kaydı" düğmesine basmak yeterli.

    2. Sohbetler için Messenger benzeri baloncuk bildirimleri

    Yeni Android sürümü, Facebook Messenger'dakine benzer sohbete her yerden kolaylıkla erşimenizi sağlayan baloncuk bildirimlerini beraberinde getiriyor. Böylelikle tıpkı pencere içinde pencere gibi yaptığınız başka şeylere odaklanırken aynı zamanda sohbete devam edebilirsiniz. 

    3. Sohbet bildirimleri artık en üst sırada

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11 ile birlikte artık tüm sohbet bildirimleri, bildirim menüsünün en üstünde sıralanıyor. Böylelikle önemli bildirimlerin gözden kaçmasının önüne geçilecek.

    4. Bağlı cihazları tek panelden kontrol etmeyi sağlayan güç menüsü

    Google, Android 11 ile birlikte güç menüsüne ev otomasyon kısayolları atanmasına izin veren bir kontrol API'sını da kullanıma sunuyor. Güç tuşuna uzun süre basıldığında açılan menüyle akıllı ev sistemlerini tek bir panelden kontrol edebilmek mümkün. 

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    5. Medya kontrolleri

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11 ile birlikte tüm medya oynatma kontrolleri, bildirim panelinden hızlı ayarlar bölümüne taşındı. Böylece arka planda bir medya oynatılırken, bildirim panelinden "tümünü temizle" botununa basıldığında bildirimlerle birlikte medyanın sonlandırılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca hızlı ayarlar menüsüne taşınan medya kontrolleri ile birden fazla uygulama için medya kontrolleri arasında geçiş yapılabiliyor. Bunun yanı sıra kulaklık, Bluetooth hoparlar ve cihazın dahili hoparlörleri gibi cihazlar arasında da geçiş yapabilmek mümkün.

    6. Kablosuz Android Auto

    Şimdiye dek USB kablo aracılığıyla çalışan Android Auto, yeni Android sürümüyle birlikte artık kablosuz çalışıyor. 5 GHz Wi-Fi destekli ve Android 11 yüklü bir telefona sahipsesiniz cihazınızı Android Auto ile kablosuz olarak eşleştirebilirsiniz. 

    7. Bildirim geçmişi

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11'deki bildirim geçmişi özelliğiyle birlikte, yakın zamanda kapatılan uyarıları ve son 24 saatteki tüm bildirimlerin kaydını görüntüleyebilmek mümkün. 

    8. Tek seferlik izinler ve otomatik sıfırlama

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11 ile birlikte mikrofonunuza, kameranıza veya konumunuza ihtiyaç duyan uygulamalara bir defalık izinler (yalnızca uygulamayı kullanırken) verme opsiyonu sunuluyor. Böylece uygulamayı kapattığınızda uygulamanın verilere erişmesi engellenecek. Ayrıca uzun süre kullanılmayan uygulamaların verilere erişim izni, işletim sistemi tarafından engellenecek. 

    9. Güvenlik güncellemeleri artık Google Play'den gönderilecek

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Google'ın her ayın başında yayınladığı gizlilik ve güvenlik güncellemeleri, artık Google Play aracılığıyla gönderilecek. Böylelikle güvenlik güncellemeleri daha hızlı dağıtılacak.

    10. Telefonu sesle kontrol edebilme

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11'deki sesli kontrol özelliğiyle telefonu sesle kontrol edebilmek mümkün. Öyle ki sesli kontrol özelliğiyle uygulama başlatabilir, mesaj oluşturabilir, tweet gönderebilir, fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    11. Planlanmış karanlık mod

    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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    Android 11 ile birlikte, karanlık modu elle açıp kapatabileceğiniz gibi zamanlayarak ne zaman açılıp kapanacağını da belirleyebilirsiniz. Bunun için kendi özel başlangıç ve bitiş zamanınızı belirleyebilir veya konumunuz için gün doğumu / gün batımı saatlerine planlama yapabilirsiniz. 



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