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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor

    WhatsApp, yakında farklı sohbetler için farklı duvar kağıtları ayarlamanıza izin verecek. Bu sayede her sohbete özel duvar kağıdı ayarlayabilmek mümkün olacak.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor
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    WhatsApp'ın Android uygulaması için yayınlanan 2.20.200.11 sürüm numaralı beta güncellemesi, popüler mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni bir özelliği gözler önüne serdi. Buna göre yakında her sohbete özel duvar kağıdı ayarlayabilmek mümkün olacak.

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    Sohbete özel duvar kağıdı ayarlama

    WhatsApp sohbetlerinde arka planı değiştirebilmek, birçok kullanıcının yararlandığı bir özellik olsa da bu özellik, tüm WhatsApp sohbetlerindeki arka planı değiştirdiği için sınırlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

    Ancak uygulamaya gelecek yeni güncellemeyle bu durum değişecek ve WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama opsiyonu eklenecek.

    Söz konusu özellikle birlikte WhatsApp, size seçtiğiniz duvar kağıdını mevcut sohbette mi yoksa genel olarak mı kullanmak istediğiniz soracak. Böylelikle sevgilinizle olan sohbetinizde başka bir duvar kağıdı, rehberinizde kayıtlı diğer kişilerle de başka duvar kağıtları kullanabileceksiniz.  



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-200-11-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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