WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor

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WhatsApp'ın Android uygulaması için yayınlanan 2.20.200.11 sürüm numaralı beta güncellemesi, popüler mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni bir özelliği gözler önüne serdi. Buna göre yakında her sohbete özel duvar kağıdı ayarlayabilmek mümkün olacak.

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Sohbete özel duvar kağıdı ayarlama

WhatsApp sohbetlerinde arka planı değiştirebilmek, birçok kullanıcının yararlandığı bir özellik olsa da bu özellik, tüm WhatsApp sohbetlerindeki arka planı değiştirdiği için sınırlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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Ancak uygulamaya gelecek yeni güncellemeyle bu durum değişecek ve WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama opsiyonu eklenecek.

Söz konusu özellikle birlikte WhatsApp, size seçtiğiniz duvar kağıdını mevcut sohbette mi yoksa genel olarak mı kullanmak istediğiniz soracak. Böylelikle sevgilinizle olan sohbetinizde başka bir duvar kağıdı, rehberinizde kayıtlı diğer kişilerle de başka duvar kağıtları kullanabileceksiniz.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-200-11-whats-new/

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